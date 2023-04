La clave de "las tres mujeres" o cómo se autodestruyeron los pueblos asturianos: análisis del abandono rural asturiano

La aldea asturiana se autodestruyó. La grave crisis que vive el medio rural asturiano desde los años 60 del pasado siglo se desató por una implosión de la familia campesina tradicional más que por las condiciones económicas. Una ruptura interna propiciada por una "revolución" doméstica encabezada por las mujeres. Esta es, de manera muy resumida, la tesis del antropólogo Adolfo García (Fresnedo, Tineo, 1948), la gran referencia en el estudio del mundo campesino asturiano. En sus últimos trabajos, García ha acuñado dos modelos clave –el de "Las tres Pes", sobre el papel de los pueblos asturianos en el contexto general de la sociedad, y el de "Las tres mujeres"– que explican las causas profundas de ese vendaval demográfico que hoy es la gran sombra sobre el futuro de Asturias y que está convirtiendo en un desierto verde nada menos que al 80% del territorio asturiano.

Paisaje, pan y paisanos

El punto de partida del análisis que hace Adolfo García es la casa como el elemento clave en este mundo. La casería campesina, en manos de una única familia, es la unidad básica, "el hecho social total", el átomo que conformaba la física de la aldea. "La casa tradicional asturiana no era sólo una unidad de producción y consumo que trataba de ser autosuficiente, sino que era también una unidad social de reproducción con un capital social y con una rígida organización interna, que enculturaba y daba identidad a sus miembros; al mismo tiempo, custodiaba y transmitía una determinada cosmovisión", explica este autor de obras imprescindibles como su antropología de Asturias o el gran volumen "Lo que el tiempo trajo y lo que se llevó", de recopilación de sus 50 años de estudios antropológicos.

La casería se encargaba de hacer frente "las tres Pes": paisaje, pan y paisanos.

Hablemos de la primera "P" el paisaje. La organización y la estructura de la casa rural asturiana, y por extensión la de los pueblos, tenía "una clara expresión en el paisaje". El mundo campesino había sido moldeado en círculos concéntricos. De dentro hacia afuera, esos círculos concéntricos eran: las casas, el entorno de la casa o calea y las huertas, las erías, los prados, los montes privados, los montes comunales y las brañas. "Este paisaje estaba organizado en una serie de círculos cuyo centro era el poblamiento, daba lugar a una rica biodiversidad. Esta organización respondía a una serie de pautas e involucraba gran número de fenómenos que sobrepasaban a la propia casa: relaciones entre la población y las especies salvajes, el cambio climático, espacios sexuados, etc.", explica Adolfo García. Por espacios sexuados quiere decir que "a medida que nos alejamos del círculo central, la presencia del hombre domina cae vez más respecto a la mujer, y viceversa".

En una milenaria tarea paisajística de "amansar lo bravo", según sintetiza Adolfo García, el campesino asturiano cultivó la naturaleza salvaje para humanizarla utilizando un trípode, en expresión de Carl O. Sauer, formado por las herramientas, el fuego y el lenguaje. Este último, para dar nombre a todo lo que antropizamos. Y así fue dibujando el paisaje que hoy identificamos como el de la Asturias esencial y que, de hecho, publicitamos como cebo para el turismo, que representa el 12% de la economía regional.

Con la quiebra del campo y su desplome demográfico, la implacable ley de la entropía –el desorden fruto del abandono– se impone. "Lo bravo está asediando a los pueblos, lo que provoca series y preocupantes consecuencias", advierte Adolfo García: "En primer lugar, se está generando un desequilibrio entre las especies salvajes (tanto animales como vegetales), de modo que mientras unas están en peligro de extinción, otras proliferan sin control invadiendo los pueblos, las villas y pronto las ciudades. Ahora los depredadores llegan hasta los corrales de las casas protegidos por el matorral, mientras que antes tenían que atacar a cara descubierta. En segundo lugar, el fuego, que fue el gran aliado del hombre desde sus orígenes, se está convirtiendo en un peligro cada vez mayor, pues a causa de la nueva situación (matorralización, especies arbóreas de crecimiento rápido y retroceso del bosque autóctono, desaparición de gran número de parcelas y de formas pastoriles, etcétera) hoy no hay quemas controladas sino incendios, y no se quema solamente el monte sino también las casas".

Es decir, la Asturias anhelada por los turistas va dejando de ser verde, pintada como un damero de distintos tonos esmeralda, deja de ser un museo del prado para convertirse en un paraíso matorral que vira al color negro de la tierra quemada. Así desaparece la primera "P" de nuestra ecuación campesina.

Nevera campesina

La segunda "P" que suministraba la casa era el "Pan", los alimentos. Y una serie de productos de alta calidad que se destinaba al sustento de la familia fundamentalmente. Aunque "determinados alimentos, de los que la familia se privaba, se vendían para adquirir aquellos bienes que la casa no producía o para conseguir dinero para hacer determinados pagos", matiza Adolfo García. Eso generaba una producción diversificada que se reflejaba en un paisaje biodiverso.

Todo esto también cambió en la segunda mitad del siglo XX, "cuando los pueblos de Asturias se incorporan de un modo rápido a la economía de mercado", subraya Adolfo García. Desde entonces se produce fundamentalmente para vender. "Actualmente las familias ya no producen sus propios alimentos. Los productos del monocultivo (leche y carne) van directamente a las grandes empresas y el campesino adquiere todos sus alimentos en el mercado. Bástenos para confirmar este hecho con abrir una nevera de una familia de cualquier pueblo de Asturias y observar su contenido: leche, fruta, yogures, manteca, queso, bebida (agua, inclusive), huevos, postres, salazones, embutidos, etcétera, todo procedente del mercado. Naturalmente, este hecho tiene profundas repercusiones negativas sobre el paisaje y el patrimonio en general", incide el maestro de la antropología asturiana.

Cerró la fábrica de paisanos

La tercera P, el tercer producto imprescindible que generaba la casería familiar eran los "paisanos", la población. Adolfo García habla de un modelo de familia troncal, con tres generaciones conviviendo bajo el mismo techo y con índices de natalidad muy altos. "En consecuencia se puede decir que en las familias y en los pueblos sobraba gente", apunta el antropólogo. "De este modo, durante siglos los pueblos fueron un vivero de población para los ejércitos, la emigración y el desarrollismo", añade. Hoy los pueblos son "incapaces de autorregenerarse biológicamente". Y esto produce no sólo una crisis de cantidad, también de calidad, en cuanto a que genera una población envejecida: "Hoy los pueblos tienen que buscar personal para sus necesidades, sobre todo cuidadores y servicio doméstico, en la ciudad y en países extranjeros".

El ciclo de las tres mujeres

¿Qué ocurrió para que esa tupida red de empresas campesinas autosostenidas, las caserías familiares, dejaran de producir paisaje, pan y paisanos? ¿Cómo se rompió ese "círculo virtuoso", el término que usa Adolfo García, que se renovaba cíclicamente y marcó en funcionamiento del medio rural asturiano hasta que llegó el desarrollismo? Tenemos que mirar dentro de la familia, el "nudo de relaciones" que lo mantenía todo atado. Y ahí aparece la clave de "las tres mujeres". Tres mujeres, cada una de una generación diferente, cuyo papel dentro de la familia garantizaba la continuidad del sistema.

La primera mujer es "El ama". En una familia de tres generaciones, era la mujer casada de más edad. La madre del primogénito y suegra de la esposa de éste. Era "el agente socializador por antonomasia, de tal modo que custodiaba y transmitía el capital o ethos social del linaje, tratando así que ningún miembro de la familia “diese nada que decir”. Esto es, para la vida social.

El ama administraba y procesaba los otros recursos valiosísimos de la casa: los alimentos que, distribuidos a través de la mesa diaria y festiva, integraban un poderoso medio de socialización", explica Adolfo García, quien las reconoce como "el pilar fundamental de la sociedad campesina".

Una víctima estructural

La segunda mujer es "la nuera". Puesto que el objetivo final era siempre garantizar la continuidad de la casa, el matrimonio tenía como objetivo "importar" a una mujer que se casara con el heredero de la casería. Esa era la garantía de mantenerla "indivisa y mejorada" y proteger a los padres y hermanos solteros.

Los padres de la futura novia "debían cerciorarse de que la dote que iban a dar a su hija (en metálico y en bienes muebles e inmuebles) fuese acorde con la casería de su prometido". Así, esa mujer se convertía en nuera, "o nueva". Esa mujer, la segunda de nuestra ecuación, tenía como misión primordial dar hijos. Especialmente varones pues si eran niñas habría que dotarlas en un futuro y eso supondría una "sangría" del capital de la casa.

Además de esa función biológica fundamental, su función era ayudar a los hombres, cuidar de los viejos y "ver, oír y callar". La nueva había "muerto" para su propia familia y estaba "naciendo" en la de su marido, donde "no era plenamente de casa". Por ello "los roles de responsabilidad propios de la mujer los asumía el ama, incluso la educación de los niños", detalla Adolfo García. Ese era el destino de la nuera. El divorcio no era ni un concepto mental y si se quejaban a sus madres, puede que se encontrasen con esta respuesta: "Tu, hija mía, aguanta, yo también pasé lo mío", explica Adolfo García. La nuera era una "víctima estructural". La otra víctima estructural de este sistema eran los varones que no heredaban, los segundones, en los que la soltería era frecuente. A veces acaban convertidos en una especie de criados del heredero del mayorazgo.

La nieta, la tercera mujer

Falta la tercera mujer en la ecuación: la hija-nieta. Formaba parte de la "generación de repuesto" y al andar del tiempo "encarnaría la materialización del cambio", apunta García.

Es en este escalón cuando el sistema se rompe, cuando España empieza a industrializarse y llegan a la aldea los ecos de este proceso, cuando aparece un nuevo futuro en el horizonte. Las madres-nueras, la segunda mujer de nuestra ecuación, protagonizan entonces una "revolución" a través de sus hijas, las nietas de la familia, la tercera mujer.

"Los nuevos contactos de la sociedad rural con el mundo exterior fueron calando en la mente del campesino y éste comienza a dudar de si vale la pena que sus hijos continúen su forma de vida. Los padres se debaten entre el sí y el no. Las madres (las nueras-madres), más sensibles a esos nuevos aires, se preocupan de formar a sus hijos y, sobre todo a sus hijas, para que abandonen el pueblo y no se casen con un campesino.

Las razones de esta actitud de las madres son fácilmente deducibles: la troncalidad, la patrilocalidad, el patriarcalismo dominantes, el papel de la nuera en su nueva casa… En síntesis, la situación de la nuera la hace más sensible a todo aquello que llega de fuera y, además, la ciudad en esos momentos (años setenta) ofrece a la mujer sin estudios más oportunidades, pues las mujeres de clase media se están incorporando al trabajo profesional y necesitan relevo para el servicio doméstico", explica el antropólogo.

En este contexto, "la nuera-madre lucha por liberar a sus hijas de la situación que ella vivió, frecuentemente en solitario y con muchos obstáculos: su marido, su suegra, la falta de medios. Quiere proyectar en sus hijas el ideal para ella inalcanzable: formar una familia nuclear y neolocal". Las nueras "expresan su rechazo al modelo de familia troncal que ellas están viviendo, y para ello manejan el futuro de sus hijas proyectándolo fuera del medio rural".

Así fue como las hijas nietas personificaron la materialización del cambio, abandonando casi masivamente el medio rural, llevando a la familia tradicional y a los pueblos de Asturias a una crisis profunda y con unas consecuencias que la colocan en una situación límite: "La mujer, que era el soporte, se convirtió en una de las causas desencadenantes", resume el antropólogo. El círculo se rompió y la aldea dejó de producir sus tres P (paisaje, pan y paisanos). A cambio, además de todo lo dicho, empezó a producir solteros. A partir de principios de los años setenta del pasado siglo XX, el número de varones solteros en el medio rural, no solamente en Asturias, "empieza a ser alarmante". No encuentran mujer en su entorno, algo que nunca había pasado. En el mundo tradicional "tener casería", subraya Adolfo García, "equivalía casi siempre a matrimonio". A partir de los años 60 y 70 del pasado siglo se convirtió en una garantía de quedar desparejado. La salida que les quedó a algunos fue emigrar, "aún a coste de romper con su pasado y no cumplir con su obligación de garantizar la continuidad de la casa". Pero no todo se fueron: "Otros, que dan por consumado su destino, corren serios riesgos de caer en el alcoholismo, en una depresión o incluso en el suicidio".

La Asturias de los solterones fue una de las expresiones de la Asturias demográficamente agonizante. Tal y como recientemente señalaba el economista Jesús Arango en un estudio publicado en este suplemento "Criterios" de LA NUEVA ESPAÑA, en las 148 parroquias en trance de desaparición demográfica, el índice de masculinidad "se cifra en el 1,28; en otras palabras, hay un 28% más de hombres que de mujeres en esta categoría de parroquias".