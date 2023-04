"Hoy sería imposible crear de cero una sanidad pública, hay que defenderla"

El neurólogo Sergio Calleja Puerta (Montecoya, Piloña, 1971) es jefe de sección de Patología Cerebrovascular del Hospital Central de Asturias (HUCA). Acaba de publicar su primer libro, titulado "La última guerra del Rey de Israel" (KRK Ediciones). Con un estilo muy accesible, con una narración por momentos muy periodística, parte del análisis del caso clínico del presidente israelí –sufrió un infarto cerebral en enero de 2006 y permaneció en estado vegetativo hasta que falleció en 2014- para abordar una amplia reflexión sobre la práctica médica, sus limitaciones y a veces sus excesos.

Sharon, de alguna manera, representa a todos los casos que a lo largo de dos décadas han pasado por sus manos. Más de veinte años de profesión tras los que Calleja se aferra a dos palabras clave para un médico: humildad y compasión.

–En "La última guerra del Rey de Israel" escribe que se enseña Medicina al revés.

–Posiblemente en otros oficios te enseñen a actuar en el oficio desde el principio. Sin embargo, cuando yo me siento en la mesa, frente a un paciente, ese paciente va a plantearme sus síntomas. Va a plantear cosas que siente, o cosas que nota; cosas que no se pueden objetivar. Y, sin embargo, lo que te enseñan en la carrera son enfermedades. Desde el principio sabes que estás estudiando el ictus, mientras que con el paciente tienes que llegar a la conclusión desde el otro lado. Es decir, hay que juntar todos los síntomas y las pruebas complementarias para llegar a construir el caso.

–¿Y qué pasó en la carrera?

–En la carrera no tuvimos ninguna asignatura en la que se planteara esto de esta manera. Cuando hicimos las prácticas empezamos a conocer un poco la mecánica de la profesión. Pero no antes. Eso se debería hacer desde el principio, que se nos pusiera en la piel del médico, no solo en la piel del erudito que aprende las enfermedades. En la piel del médico que investiga de abajo a arriba, no solo de arriba a abajo.

–El caso de Sharon es una excusa para reflexionar sobre la profesión médica.

–Déjeme decirle por qué me interesa. Cuando era bastante joven, con 18 o 20 años, tuve la suerte de leer los libros de divulgación de Carl Sagan. Y Sagan decía una cosa que me marcó mucho desde el punto de vista de mi información intelectual: vivimos en un momento de la historia en el que la ciencia es el motor de cambio de la sociedad. Esta sociedad, dentro de veinte años, no va a tener nada que ver con la que ahora conocemos. Y todo porque va a haber una serie de avances científicos. Y eso que cuando Sagan lo decía la cosa todavía estaba empezando. Ahora, con la inteligencia artificial, cada semana hay un avance nuevo. Entonces él decía: ¿cómo puede ser que, siendo esto así, tengamos una población que apenas sabe nada de ciencia? ¿En qué situación nos ubica esto?

–Contéstelo, por favor.

–En una situación en la que tomar decisiones democráticas es imposible. Si tú quieres decidir democráticamente sobre algo, tienes que tener conocimientos de ese algo. Así que yo quería transmitir los detalles de lo que es la ciencia. La ciencia no entendida como un conjunto de conocimientos, sino como una forma de pensar. En la medicina esto puede trasladarse de una manera muy evidente. No porque la medicina vaya a cambiar el mundo, pero sí porque la medicina cambia nuestro mundo, el privado de cada uno de nosotros. Es decir, a lo largo de nuestra vida, todos nosotros nos vamos a enfrentar a una situación médica, vamos a tener una enfermedad. Y si somos totalmente ignorantes de cómo funciona la medicina, vamos a estar en la misma posición de indefensión en la que está la sociedad cuando se enfrenta a los avances científicos.

–Así que ese es el motivo por el que le interesó el caso de Sharon y por el que escribí el libro.

–Luego hay una segunda cuestión, que es más íntima. Lo escribí en ese momento casi por una necesidad terapéutica propia.

–¿De qué necesitaba curarse?

–Enfrentarse a la enfermedad todos los días no es fácil. El que diga que es fácil, creo que miente. Es muy fácil que haya mucha gente que caiga en el desequilibrio emocional. A mí también me he pasado. Yo también caí en el desequilibrio emocional.

–¿Por enfrentar la enfermedad de sus pacientes?

–Sí, por enfrentarme a la avalancha de enfermedades, al propio error, a la dificultad para llegar a ellos, al hacerlo mal a veces, a no saber hacerlo mejor.

–Usted lleva décadas de práctica médica. Tendría que estar curtido.

–Después de años caí en un estado ansioso-depresivo. Esa situación de ansiedad se manifestaba en los periodos de vacaciones. Llegaba a las vacaciones, empezaba a pensar y no era capaz de desconectar de aquello. Tardaba muchísimos días en poder ir enfriando el disco duro. Y pensé, a ver, ¿cómo arreglo esto? Escribir fue una solución.

–¿Por qué?

–Me permitió focalizar la energía mental en un paciente que no era mío, que estaba muerto, en el que no podía hacer nada incorrecto con él. Y eso me permitía reflexionar sobre el día a día, sobre lo que en realidad me corroía, una ansiedad indefinible

–¿Le pasó tras la pandemia?

–Sí, fue en la época de la pandemia. Que fue una época muy dura. Muchísima gente sufrió un cierto desequilibrio emocional. Porque pasó lo de siempre, pero multiplicado.

–¿Los sanitarios están viviendo ahora una gran resaca de todo aquello?

–Creo que sí. Una buena parte de los sanitarios estábamos ya trabajando como al 120% y aquello fue una subida muy importante. Y seguimos muy por encima de lo que sería razonable. Digamos que llovía sobre mojado y de repente vino un tsunami. Y después siguió lloviendo.

–Me llamó la atención que, en el libro, desmonta la imagen que tenemos del médico como científico. Explica que, en el caso de Sharon, y habitualmente también, se toman decisiones que no tienen que ver con la ciencia. Amplíeme eso para que sus pacientes no se pongan nerviosos.

–La medicina no es una ciencia. Es un saber aplicado que utiliza la ciencia junto con otros elementos muy diversos para intentar ayudar a los demás. La herramienta que se utiliza en el momento actual para generar conocimiento es la medicina basada en la evidencia, que despieza los problemas de los pacientes en trozos pequeños e intenta aplicar el método científico en cada uno de ellos. Pero el individuo ideal hacia el que se extraen las conclusiones de los estudios científicos no existe.

–Luego...

–Luego esa conclusión científica tienes que aplicarla a individuos que son todos distintos. A un individuo que tiene otros catorce problemas y una serie de condicionantes que no sabes cómo van a interactuar con el problema central al que se aplica el estudio. Ahí está la complejidad de la cuestión. La ciencia nos dice cómo deberíamos tratar esta enfermedad pero no a esta persona. Y si todo fuera físico posiblemente sería un poco más fácil.

–¿No todo es físico?

–Está el mundo emocional, el mundo espiritual incluso; el mundo mental, que es mucho más difícil de atrapar y que condiciona mucho la evolución de los pacientes y la manera de vivir las enfermedades.

–Cuenta su ensayo el caso de un paciente que se recuperó de una grave hemorragia cerebral, luego sufrió otra y se está recuperando de nuevo, contra todo pronóstico.

–Sí, sí, totalmente. Por su fuerza vital. Y, además, fíjese, hablando de los condicionantes individuales, ahí jugó un papel muy importante la alianza que él había establecido con otra persona, con su compañera de vida. Esa alianza tan potente permitió que él saliera de una situación contra todo pronóstico. Nosotros no creíamos que pudiera salir, pero tiramos hacia adelante siempre porque ella sí creía. Sí, fue increíble.

–A Sharon lo sobrediagnosticaron. Y usted viene a decir que nosotros estamos también cada día más sobrediagnosticados.

–Creo que eso tiene que ver con el auge de la medicina privada. Por ejemplo, hay una oferta muy amplia de chequeos. Te dicen: hazte un chequeo, vamos a mirarte de arriba a abajo y vamos a saber todo lo que tienes. Y la pregunta ahí, una vez que lo sepas, es: ¿qué vas a hacer con ello?. ¿Hasta qué punto vas a hurgar dentro de mí y qué problemas me va a generar eso?

–¿Cual es la respuesta?

–Es una pregunta que no tiene respuesta, porque los métodos diagnósticos tan avanzados de que disponemos ahora se encuentran en ocasiones con hallazgos que no sabemos lo que significan, si son benignos o amenazantes, y si disparamos a todo lo que se mueve, el riesgo de dañar se incrementa hasta límites peligrosos.

–Como usted escribe, lo que se diagnostica muchas veces son diferentes formas de envejecer. Lo que te están diciendo realmente es que estás envejeciendo.

–Esa es otra las cuestiones, el uso del lenguaje, que me resultaron interesantes a la hora de escribir. El lenguaje, que sirve para crear un puente, pero a veces acaba siendo una barrera. No sólo entre el médico y el paciente. Los profesionales tienden a hablar con términos técnicos y tú, si no has estudiado esta terminología, eres absolutamente incapaz de entrar en el significado de lo que dicen. Dentro de las especialidades médicas hay una ultraespecialización tal que yo puedo no entender casi nada del informe un oftalmólogo, por ejemplo.

–¿Se hace algo para que se entienda?

–Nada; se utilizan siglas, además. Siglas que, como no estés en ese mundo, desconoces. Ese ha sido uno de los motivos por el que me interesaba escribir este libro de la manera más comprensible posible. Para romper esa barrera del lenguaje.

–Con Sharon, concluye usted, hubo encarnizamiento terapéutico. Se le mantuvo vivo más allá de lo recomendable. ¿A medida que avanza la ciencia hay más tendencia a sobremedicar, a aplicar nuevas terapias o técnicas y acabar haciendo daño?

–En el caso concreto de los pacientes con bajo nivel de conciencia, aquellos en los que se plantea los límites de la ética de una manera muy clara, son los intensivistas los que se enfrentan a esta circunstancia. Ellos tienen directrices éticas sólidas, que permiten tomar decisiones de manera más fácil.

–¿Y en situaciones no tan extremas?

–En esas también existe el riesgo de sobrediagnóstico y sobretratamiento. La ultraespecialización también lleva a eso. Cuando eres un martillo todo lo que ves son clavos. Tiendes a coger tu trozo del organismo y estudiarlo de manera súper exhaustiva. A veces, sin ver bien que está dentro de una persona. La medicina hospitalaria lleva eso. Veo fundamental tener una medicina interna, una medicina de familia y una atención primaria potentes. Yo veo a los pacientes desde una perspectiva muy parcial. Sólo veo lo neurológico. Ellos ven todo el espectro.

–Sin embargo, es la especialidad médica menos prestigiada.

–A ver, sobre el prestigio... No sé si debería entrar en este tema. Es polémico. ¿Cómo se crea un experto, una estrella médica? ¿Quién la crea? Los laboratorios farmacéuticos. Los foros en los que una persona va prosperando y convirtiéndose en preeminente y entrando en grupos de decisión y en sociedades científicas, haciendo guías de práctica clínica, creando opinión, casi siempre son propulsados por los laboratorios farmacéuticos. No suelen ser propulsados desde el interior del sistema. Hay una especie de mundos paralelos pero, en realidad, son el mismo mundo. Y son peligrosos. Como los médicos de familia no van a manejar fármacos supercaros, eso no les pasa y nunca van a ser la superestrella porque no van a manejar lo superespecializado o lo que da mucho dinero.

–Habla en "La última guerra…" del cruce de la industria y la medicina también en la promoción de unos estudios sobre otros. Unos prosperan y otros no, en función del interés de la industria farmacéutica.

–Hay algo muy sangrante. Imagínese una enfermedad cualquiera. Tienes un fármaco que funciona, pero no lo suficiente. Entonces descubrimos un fármaco alternativo. Lo lógico sería que hicieses un ensayo y comparares el fármaco nuevo con el que ya existe. Pues no. El fármaco va a compararse con placebo. Es decir, con nada. Al final vas a tener un montón de fármacos sobre los que no tienes ni idea de cuál es mejor que el otro. Porque los ensayos que promueve la industria farmacéutica no los compara entre sí. Es un batiburrillo muy difícil de gestionar.

–En el caso de Sharón también actuó el síndrome del recomendado. Era un paciente especial y, precisamente esa circunstancia actuó para que las cosas salieran mal. ¿En nuestra sanidad hemos superado esas situaciones?

–No. En cualquier actividad intelectual en la que tengas que tomar decisiones va a haber sesgos. En el caso del síndrome del recomendado, los sesgos son muy potentes.

–¿Por qué no se hace con ellos lo que hacen con el grueso de los pacientes?

–Deberíamos de hacerlo precisamente porque la experiencia, la historia y la ciencia demostró que hay que hacer exactamente lo mismo que con los demás. Haciendo lo que hacemos habitualmente conseguimos los mejores resultados. Con un recomendado, queriendo favorecerlo, existen probabilidades grandes de que nos saltemos alguno de los protocolos habituales. Al final acabamos perjudicándolo. Estamos haciéndonos trampas en el solitario.

–En el libro hace una defensa de la sanidad pública, de la importancia de lo que hemos construido entre todos. ¿Cuánto lo ve peligrar?

–Soy un defensor a ultranza de la sanidad pública porque es la materialización del derecho a la protección de la salud que tenemos todos. No veo ninguna forma más eficaz de que ese derecho se defienda que con un sistema como éste. Hace unos días lo pensaba. En el mundo en que vivimos hoy, muy distinto ya al de hace algunos años, sería imposible crear de cero una sanidad pública. Tenemos el deber de defenderla porque realmente, si lo piensas, es algo casi utópico. Hoy no se podría crear. Como las bibliotecas públicas. Imagínese un sitio donde la gente pueda ir a sacar un libro sin pagar. Es algo que va en contra de todos los principios que nos quieren imponer en este momento de la historia.

–Última pregunta. ¿Usted en el caso de Sharon, qué hubiera hecho?

–Esa pregunta me la hago en el libro y me respondo que no lo sé. Porque los sesgos solo los sientes cuando no estás delante del problema. Creo que, claramente, en el caso de Sharon se hizo muchísimo más de lo que se deberían haber hecho. Se hizo muchísimo más de lo que nosotros hubiéramos hecho en una circunstancia similar en un paciente similar. Si Sharon, en vez de ser quien era, hubiera sido Fulanito Pérez quizá le hubiera ido mejor y no hubiera tenido la agonía tan larga que tuvo.