"Mi padre paleaba carbón y mi madre cosía, eran muy humildes"

Luis Rodríguez Pérez, que ahora es el presidente del patronato de la Escuela de Artes y Oficios de Avilés, trabajó toda su vida en la empresa Asturiana de Zinc: desde la construcción de la fábrica hasta que se jubiló hace unos pocos años. Nació en una familia pobre, pero "con esfuerzo" logró titularse como Ingeniero Técnico de Química Industrial. Pasó por todos los departamentos de la fábrica y por todos los cambios de propiedad de la compañía. Se casó, tuvo cuatro hijos y ahora, con casi 83 años, se detiene a contemplar su larga vida con LA NUEVA ESPAÑA.

Nacimiento. "Pues yo nací el 5 de abril de 1940, es decir, dentro de nada cumplo 83. Nací aquí en Avilés, en lo que entonces era la calle Calvo Sotelo y hoy es la de Palacio Valdés. Allí había una zona que era toda de chalés y casas. Vivían los potencialmente ricos de aquí, de Avilés, excepto en la casa donde yo nací. La casa donde yo nací era el garaje de José Antonio Rodríguez, un señor que había sido alcalde de Avilés. Román Suárez Puerta, que también había sido alcalde, se había quedado viudo y se casó luego con una hermana de este José Antonio Rodríguez, el que tenía el garaje. En su parte superior había una casita muy pequeña: dos habitaciones, una cocina y el retrete. Entonces estaba vacía porque no tenían chófer aún y nos la dieron a nosotros. ¿Y por qué nos la dieron a nosotros? Porque mi madre era costurera y trabajaba para esos señores y esos señores miraron por nosotros".

Padres. "Mi padre era un obrero que se llamaba Manuel Rodríguez Díaz y trabajaba a pala en el puerto de Avilés, en un sitio que llamaban la ‘Patronal’, que era como la Sociedad de Estiba ahora. Todo el día paleando carbón, el pobre. Y mi madre… Eran muy humildes, eran obreros. Se llamaba Josefa Pérez y era, como digo, costurera".

Llanera. "Mi madre cosía para la familia de este José Antonio Rodríguez. Aparte de eso, trabajaba también en la huerta. Eran campesinos y sabían trabajar con el campo: las patatas, esas cosas. Ellos, mis padres, procedían de Santa Cruz de Llanera. Todos en la familia, son de Santa Cruz. Tenía un hermano, que había nacido antes de la Guerra Civil, en 1932. Se llamaba José Manuel Rodríguez Pérez, trabajó en Ensidesa y llegó a ser el jefe de su gabinete jurídico".

Una familia pobre. "Lo único que tenían eran tierras que podían sembrar, allá en Santa Cruz. Al mismo tiempo, mi madre trabajaba como modista para esta señora: les hacía vestidos, reparaba ropa… Por esa razón les dejaron esa casa que ahora es una carnicería. Y nos tuvimos que marchar cuando llegó el chófer, cosa que sucedió en 1944. Entonces nos fuimos a La Magdalena".

La Magdalena. "La Magdalena fue, desde luego, mi verdadera cuna, no de nacimiento, pero sí donde desarrollé toda mi infancia y juventud. La casa que tuvimos estaba frente al colegio San Fernando, frente a su primera sede, en la época del chalé. Encima de ese chalé había un carril –porque era el sitio por donde pasaban los carros– que se llamaba La Ería de Corros. Allí había una casuca de unos señores que no eran muy ricos, pero que tenían una o dos propiedades. Nos la alquilaron. Arriba del todo, donde empieza Versalles ahora, es donde estaba la casa nuestra. Era otra casa pequeñita: cincuenta metros cuadrados. No tenía baño, tenía un retrete. Nos bañábamos en un barreñón. En fin, lo que era normal en aquellos tiempos".

Primeros estudios. "Los primeros años, hasta los siete, estudié con las monjas de aquí, del Santo Ángel, cuando tenían el colegio en Maqua, en la calle de la Cámara. Me cogieron pues por familia pobre o lo que fuese, el caso es que no nos cobraban. La Primera Comunión la hice en San Nicolás de Bari, porque fue allí donde me bautizaron. Después, el obispado mandó a don Víctor Pérez García-Albera, que era el director del colegio San Fernando, que se hiciera cargo de la parroquia de La Magdalena porque había muerto el párroco. Necesitaba chavales de monaguillos. Nos lo dijo a unos cuantos de por allí y empezamos a aprender la misa en latín; de aquella, la misa era en latín. Ayudé a misa porque mi padre había sido monaguillo. Aprendí enseguida toda la misa en latín, don Víctor quedó muy contento conmigo y me dijo que dónde iba a empezar a estudiar. Le dije que en la escuela de La Magdalena. Me dijo: ‘No, diles a tus padres que me vengan a ver’".

El San Fernando. "Llegué a casa, se lo dije a mi padre y fue a ver a don Víctor. Él le dijo que quería que yo estudiase en el San Fernando, que es un colegio que había fundado en 1942. Le dijo mi padre: ‘No, hombre, don Víctor, yo soy un jornalero: no tenemos dinero’. Don Víctor le dijo: ‘No te preocupes, le voy a conseguir una beca de pobre y lo único que tiene que hacer es no perder ningún año’. Así fue. Me cogió para monaguillo y estudié en el chalé aquel. Me encontraba al principio muy cohibido porque estaba lleno de chavalucos todos con corbata y yo iba con pantalones remendados. Un día fui de madreñas y no me dejaba entrar el profesor en clase. No lo tomé como una humillación porque me hizo más fuerte. La diferencia entre ricos y pobres, en aquella época, era muy aguda tanto en la ropa como en el comer".

Monaguillo. "En 1953 vino un cura nuevo a La Magdalena y don Víctor se libró de la parroquia, pero me pidió que siguiera un año más de monaguillo con aquel hombre, que había estado muchos años en Brasil, en la selva y por ahí, y prácticamente se olvidaba muchas palabras de español. Se llamaba don David Arias y posteriormente fue párroco de San Juan de Nieva. Era un bendito. Me ponía a su lado y en las homilías y le iba apuntando las palabras que no le salían. Estuve un año mientras él ya se arregló".

Don Víctor. "Daba clases, sobre todo de Arte. Era un erudito, en Filosofía, sobre todo. Estaba delicadín y era muy parco y muy buena persona. Para mí fue como un padre. Junto a él pude acabar el Bachiller y el Preuniversitario. Seguí en el San Fernando, ayudándole con la máquina de cine. Proyectábamos cine todos los sábados. Les iba a hacer recados, hasta Rivero a buscar los periódicos porque él leía dos o tres cada día. Lo hacía para pagar la deuda que tenía con ellos. Cuando acabé el Preu tenía 17 años. Mis asignaturas preferidas eran Historia y Literatura. Don Víctor quería mandarme a licenciarme en Historia o Literatura o en las dos, para empezar a dar clase en el colegio". ç

Primer trabajo. "Mi madre habló con don Víctor y luego me dijo: ‘Vivimos en una casita que no tiene nada. No hay ni ducha, nos tenemos que andar duchando en barreño ahí en la cocina... Tu hermano ya empezó a trabajar a los once años y tú tienes que empezar a ayudar’. Mi hermano José Manuel hacía los recados en una tienda de aquí que se llamaba El Modelo, allí donde estaba la ayudantía de Marina: en el cruce de la calle de la Cámara con La Muralla. El Modelo era una sombrerería y hacían ropa a medida. ‘Tu hermano empezó con once años y tú ya tienes 17 y te has criado como un señorito, así que hay que empezar a trabajar’".

Huarte. "Teníamos un vecino que era listero –la persona que llevaba la lista de los que tenía que trabajar: las horas y todo eso– en Huarte y compañía. Y me metió de pinche de la oficina: para hacer recados y todo eso, buscar tabaco, traer el bocadillo; en fin, recadinos. Un día estaba un listero escribiendo una carta a máquina. Estaba yo detrás y tenía dos faltas muy gordas. ‘Mire, si no le molesta...’ ‘No, dime, dime, chavalín...’ ‘Pues que esta va con uve y aquí va una hache intercalada’. ‘Huy, ¿tú sabes?, ¿tienes el Bachiller?’ Luego aquel hombre me daba a leer lo que escribía y un día estaba el aparejador de ahí con un chico enseñándole a manejar un tacógrafo. El caso es que no entendía aquel chico lo de senos y cosenos entonces el listero este le dijo: ‘Oiga, ahí hay un chavalín que trabaja con nosotros que tiene el Bachiller’. ‘Tráemelo para acá’. Y entonces estuvo pregúntándome: ‘¿Sabes logaritmos?’ ‘Sí’. ‘A ver, calcúlame el seno de tal...’ ‘Muy bien. El lunes empiezas aquí’.Y empecé ya con aquel hombre".

Las primeras nóminas. "Con el listero yo ganaba de aquella 150 pesetas a la semana. Para un crío como era yo estaba bien. Se lo daba todo a mi madre. Después, cuando pasé para la oficina técnica empecé a ganar unas 300 a la semana. Cuando cumplí los 18 años querían que quedase en Huarte, pero para quedar fijo había que marchar a una obra que había en Covadonga y, a lo mejor, luego te salía otra, no sé, en Sevilla. Mi madre entonces me dijo: ‘No marches de aquí, que luego se dispersa la familia’. Entonces lo que ganaba eran 500 pesetas. Ejercía de ayudante del aparejador".

Oposiciones. "Como no me dejaban marchar, me presenté a unas oposiciones –al Banco de Gijón, a Ensidesa y a Asturiana de Zinc– y aprobé las tres. Asturiana de Zinc todavía la estaban construyendo. En Ensidesa me exigían tener el servicio militar y todavía no lo tenía. El banco no le gustaba a mi padre: ‘El banco es un sitio donde hay que figurar mucho y se gana poco. Vete mejor a la Real Compañía’. Mi padre llamaba a Asturiana de Zinc con el nombre viejo: Real Compañía. Así que allí entré, aunque tuve que pasar antes un curso de auxiliar de laboratorio".