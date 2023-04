"Con una guerra y dos posguerras mi niñez fue de escaseces"

–Nací en 1936 en El Lago, en Turón. Soy el quinto de seis hermanos, cinco hombres y una mujer. Mi familia es de San Justo por padre y madre desde el siglo XVI. La capilla es del siglo IX y no se hace una capilla si no hay alguien instalado allí. La casa de mis antepasados fue un cenobio del camino de Santiago. Voy mucho; me encuentro con mis genes allá.

–¿A qué se dedicaban en casa?

–Mi padre, Benigno, era minero. Murió a los 54 años de cáncer de estómago, creo que por los sufrimientos de la guerra.

–¿Y eso?

–Estuvo preso. Mi hermano mayor, José María, que hizo la campaña del Norte con el general republicano Ladreda estuvo preso a los 18 y 19 años con mi padre.

–¿Tiene imagen de cómo era?

–Muy clara, ampliada por los comentarios de sus amigos. Era muy ponderado, muy equilibrado. Le eché de menos en cada paso que di en mi vida.

–¿Y su madre, Marina?

–La mujer sacrificada de la cuenca minera, dando de comer, lavando ropa, cosiendo pantalones. Mi casa era un matriarcado: mis hermanos le daban el libramiento y ella repartía y mandaba. No recuerdo besos suyos, porque no tenía tiempo, y la vi reír pocas veces, y de mayor, porque no tenía alegrías.

–¿Notó la ideología de casa?

–No. Mi padre practicó lo de nunca le vamos a decir a los hijos quién les hizo daño para que no tengan rencor. Turón tenía veintitantos mil habitantes y había sido muy radical -tuvimos los mártires de Turón, sacerdotes fusilados, una salvajada- pero conocíamos a las familias de Falange y las republicanas y convivimos sin rencores. Mi padrino, tío mío, era delegado de sindicatos.

–¿Sus primeros recuerdos de Turón?

–Estoy marcado completamente por Turón. Estudié en el colegio de Lasalle y a los 10 años, fui a Corias, con los dominicos, donde hice todo el bachillerato. Era la manera de seguir estudiando y no ir a la mina con 14 años. Como tantos otros de las cuencas, nunca pesé en ir para cura.

–¿Qué tal vivían ustedes?

–Bien. Con cuatro trabajando no faltaba el dinero, pero faltaban las cosas. Después de una guerra y dos posguerras mi infancia estuvo llena de escaseces. No recuerdo una comida importante de mi niñez. Comíamos fariñes y castañas asadas. Nunca tuve un juguete. Mis amigos, tampoco. Había aro y pelotas de trapo pero no envidia. Mis hijos y mis nietos no me entienden.

En París viví la bohemia total, el modo de vida que había querido desde Turón

–¿Qué rapacín era usted?

–Estudioso. A la entrada del Colegio de la Salle había un cuartito de dos por dos con una máquina de escribir Remington y a los 8 años me puse a aprender a escribir en ella. Nunca supe por qué. Luego fue mi oficio. Tuve mucha suerte en muchas cosas.

–Por ejemplo.

–Tuve en Corias un profesor de literatura, Felipe Lanz, navarro y requeté, que me dio importancia, me nombró el lector y escritor del curso a los 13 años con otro compañero que está en Gijón, Andrés Barriales, poeta con libros publicados. Me despertó a la literatura, un descubrimiento importante y una definición de vida. Fui a agradecérselo a León después de andar por América mucho tiempo de periodista.

–¿Cómo fue ir a Corias?

–Si había hambre en España en 1946 imagina en Corias. El frío del monasterio producía sabañones. Fue muy difícil, pero no sabíamos que había otro mundo mejor. Lo importante de Corias es que teníamos obligación de estudiar o de estudiar, con un profesor vigilando y unos recreos para jugar al fútbol. Teníamos un grupo de poetas y publicábamos una revista, "Escribo", desde los 12 años.

–¿Era usted creyente?

–Obligatoriamente porque era el discurso. No lo sentí mucho. Soy agnóstico desde que dejé la adolescencia.

–Se va de Corias a los 16 años.

–E hice dos años de filosofía en las Caldas de Besalla. Lo dejé en un momento de madurez, tuve desencuentros con profesores.

–¿Por qué?

–Ya era un hombre, empezaban a interesarme las mujeres y era librepensador.

–No era fácil salir. ¿Qué hizo?

–Quería escribir e irme a Madrid, pero hice muchas cosas. Mi hermano Pepe tenía una fábrica de mantequilla en Tebongo y cuando yo pastoreaba sus cerdos leía un libro diario, de Sommerset Maughan, de José María Pereda. Fui campeón de Asturias de Balón Bolea en Oviedo. Tuve un programa de música clásica en Radio Oviedo, donde coincidí con Menchu Álvarez del Valle que me tomó mucho cariño. La llevé de pregonera a las fiesta de Turón, donde organizábamos ciclos de conferencias. Escribía en Comarca de Mieres, hice alguna crónica deportiva para "La Voz de Asturias". Me integré en la vida cultural.

–¿Con quién?

–Con Manolito Vaquero, que tenía la librería, uno de los hombres de referencia de mi vida; el médico Antonio Zulaica y el pintor Tinso. No tenía dinero pero el gasto de café en el "Bar Nieto" lo ganaba como animador cultural. En el hogar del productor di una conferencia: "Picasso y la revolución de los ismos". El camarero decía al verme: "Ahí llega Picasso y la revolución de los ismos". El apodo más largo de España. Nunca me salí de ese mundo de arte, música y literatura. Debo a esa tertulia que casi me echaran de Turón para que marchara a París.

–¿Podía vivir así?

–Trabajé seis meses en la mina, de ayudante de vagonero en el pozo Santa Bárbara para conocer mis raíces y tener los pies en la tierra. Después hice el servicio militar. En la mili jugué de delantero centro en el Sabiñánigo, de la tercera división en Aragón.

–Eso aliviaba la mili.

–Y coincidí con un chico que era pintor, músico, tocaba la trompeta y dirigía la orquesta Compostela. Tenía 21 años. Cuando acabamos le dije: "vámonos a París, a la bohemia". Él tenía novia y orquesta y no se animó. Tres años después me enteré de que había muerto camino de Bilbao en un accidente de tráfico con la orquesta.

–¿Con qué dinero fue a París?

–Con ninguno. París era la referencia cultural de mi generación. En 1960 fui hacer un curso de lenguas y trabajaba en una asociación de estudiantes que recogía periódicos por las casas. Te los pagaban y de daban además algún dinero. Estuve un año y pico. Un día llegué a un hotelito cerca de l’ Etoil y el dueño estaba escuchando música, le dije la sinfonía de Mozart que sonaba y me ofreció trabajar de portero de noche. En la vida de bohemia total di con otro de los nombres de mi vida.

–Cuente.

–Cuando yo tenía 7 años mi padre, interesado por la información de España, escuchaba Radio París. El locutor de las noticias españolas era Francisco Díaz-Roncero, un periodista republicano exiliado muy famoso. Fui a la emisora en los Campos Elíseos y le dije que era un chaval de la cuenca que había crecido oyéndolo. Le encantó. Le visité más veces.

–Después marchó a Buenos Aires.

–Sí. Mi tercer hermano, Marcelino, me invitó. Antes de partir fui a despedirme de Díaz-Roncero y me dijo: "preséntate y dale un abrazo mío a Mariano Perla". Era otro periodista republicano que había sido cronista parlamentario de "El Sol" y en Argentina era un dios con un programa de televisión en Canal 11 , "Mientras dura el cigarrillo", en el que hablaba contra Franco todos los días. Fui a verle en Buenos Aires , charlamos y me dijo que volviera cuando quisiera.

–¿Vivía de la cultura en Buenos Aires?

–Estuve unos meses y me fui a un festival de cine en Mar del Plata porque una emisora de radio me contrató para acompañar a la delegación francesa, maravillosa, en la que estaba Jean-Paul Belmondo, Pascale Petit, François Truffaut. Con Belmondo vi el estreno de "Viridiana", coincidí con Juan Antonio Bardem y me integré a la radio, L.U.6, donde hice a las 11 de la noche un programa de poesía y música, "La hora bruja", y otro sobre España para la emigración. Esos programas enviaban en cinta y los emitían bastantes emisoras del país.

–Se iba relacionando bien.

–Sí. Un amigo me invitó a ir a Bahía Blanca con la suerte de que fui a saludar a la emisora de allí, a la que le acababan de conceder un canal de televisión, y me ofrecieron quedarme de jefe de programación. Así que la siguiente vez que visité a Mariano Perla fue para comprar la programación para el canal de Bahía Blanca. En 1965, Perla me avisó de que se acababa de fundar Efe como agencia internacional con delegación en Buenos Aires y Fraga Iribarne y Carlos Mendo le habían ofrecido la Dirección de América Latina.

–¿A un exiliado?

–Querían un periodista que quitara el color franquista de la Agencia Efe. Sin desfranquizar la agencia internacional no podíamos competir en América Latina donde la prensa era liberal y Carlos Mendo, el periodista internacional puro que teníamos en España, lo sabía. Entré en 1965. Perla me dijo: ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Mi vida en adelante fue la agencia Efe.

–¿Qué oferta le hizo la agencia Efe?

–Elegir el país donde fundar la agencia. Fue Colombia, donde estaba Antonio Zulaica, mi amigo médico de Turón.

–¿Estaba casado entonces?

–Sí, desde 1963, con Luciana Ercasi, italiana, madre de mis tres hijos: Jorge Benigno, que nació en Bahía Blanca y de Luz Marina y Claudia Beatriz, que nacieron en Colombia, donde Elena, ginecóloga, la mujer de Zulaica tenía clínica en Tunja. Tengo seis nietos, dos de cada uno. Me separé en 1977.

–¿Fue un padre presente?

–No. Soy más abuelo que padre. Mi periodismo de enviado especial era poco compatible con la paternidad. Cubrí la guerra del fútbol entre el Salvador y Honduras, la muerte de «Papá Doc» en Haití, los terremotos del Callejón del Huaylas, en Perú, en los que murieron 70.000 personas y de Managua. Hice todo lo mejor que pude.

–¿Dónde viven sus hijos?

–Jorge Benigno en Miami, casado con una chica turca, se dedica a Finanzas y su hijo mayor hace piloto. Luz Marina y Claudia residen en Madrid. Luz Marina es secretaria ejecutiva de Heineken España. Claudia es periodista, especialista en China, donde vivió habla y escribe en chino.

–En 1968 conoció a Omar Torrijos, presidente de Panamá, un personaje clave en su vida.

–Fui a cubrir el golpe de Estado que acababa de dar y me lo presentó una amiga periodista al día siguiente de llegar. Sintonizamos un poco. Al poco volví a Panamá a cubrir un golpe que le dieron a él.

–¿Y su progreso en Efe?

–En 1970 la agencia me nombró director en México para fundar Efe en América Central. Dije que desde México no iba a ir a Tegucigalpa a trabajar y que prefería instalarme en Panamá. En Colombia me conoció Alfredo Sánchez Bella.

–El ministro de información y turismo español.

–Sí. Cuando vino a la toma de posesión del presidente, le hablaron bien de mí. Tiempo después, desde Madrid, me propuso asociar Efe con todas las agencias gubernamentales de América Latina; muchas de ellas, militares. Fui a Madrid a tratarlo.

–Era «gubernamentalizar» la agencia que había evitado ser gubernamental, si entendí bien.

–Les dije a Alejandro Armesto, el presidente de Efe y a Alejandro Fernández Sordo, asturiano: «si hacemos esto, destruimos Efe en América». Decidimos aceptar la propuesta del ministro, pero en Centroamérica, donde no estábamos instalados, no había ninguna agencia y lo más que tenían eran corresponsales a los que pagaban por noticia utilizadas. Podías estar dos días en Honduras sin ver una noticia de Salvador o de Costa Rica. Nos asociamos con 22 medios privados de prensa, radio y televisión de Centroamérica.

–Eso desobedecía al ministro.

–Todos coincidieron en que los gobiernos podían ser clientes, suscriptores, pero que la agencia debía ser de medios privados.

–Agencia Centro-Americana de Noticias (Acan-Efe) se llamó.

–Cambiamos la historia. Al día siguiente de la inauguración, los periódicos publicaban páginas enteras del área. Anastasio Somoza, el presidente de Nicaragua, llegó a decir que a él no lo habían derrotado los sandinistas, sino Acan-Efe. Por ella, Omar Torrijos descubrió en mí lo que era un periodista internacional. Él tenía las guerras contra las multinacionales bananeras y contra los Estados Unidos para recuperar el canal de Panamá y conocía a periodistas locales, pero descubrió la importancia de una agencia internacional para su causa.

–¿Cómo fue?

–Se celebró un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Panamá, importantísimo para él, y pedí a la agencia en Madrid que todos los delegados recortasen lo que se publicaba en su país. Me mandaron seis álbumes de fotos llenos de recortes, que le enseñé. Unido a esto, los dos éramos acuario y nos hicimos fácilmente amigos.

–Lo presentó a Felipe González, admirador de Torrijos.

–Sí, estando yo en Madrid me llamó Omar para contarme que quería democratizar el país. Él decía que era un «dictador convicto, confeso y converso». Lo suyo no fue una dictadura. Fue un hombre providencial para Panamá y para Centroamérica. En Panamá me contó el proyecto y le dije: «vamos a interesar a la internacional socialista, que te supervise». Me dio una carta para Felipe y empezó la relación de los dos.

–¿Cuándo regresó a España?

–En 1975, antes de morir Franco, me trajeron a Madrid para cubrir acontecimientos especiales. El primero, la descolonización del Sahara. Me interesaron mucho los polisarios. Me los presentó Miguel de la Quadra Salcedo, íntimo amigo desde Colombia y hermano hasta que se murió.

–Torrijos reaparece.

–En las negociaciones con Estados Unidos vino a Madrid y me pidió que volviera a Panamá con él y su equipo político. Tenía un equipo de relaciones internacionales, incluidos todos los grupos guerrilleros de América Latina. Dejé la agencia temporalmente.

–Volvió en 1983.

–Cuando la presidió Ricardo Utrilla. Me dio a elegir Argentina o Brasil. Viví 15 años en Brasil. Llegué con el restablecimiento de la democracia, en el momento político maravilloso con todo el país pidiendo elecciones directas que llevó a Tancredo Neves a la presidencia. Completé América Latina a la que he dedicado 40 y tantos años.

–Es su final americano.

–Estudié el país, 17 veces España, lo abarqué completamente, me integré, lo viajé detenidamente, fui amigo de Oscar Niemeyer, de Paulo Coelho... Sigo viviendo en América Latina por medio de mis amigos. He hecho de ella una patria, algo muy fácil para un español -todo es español allí- sobre todo si te integras a la originalidad del país.

–Regresó a Madrid en 1997.

–A llevar las Relaciones Internacionales de Efe y el premio de periodismo Rey de España hasta que me jubilé en 1999. Seguí en Madrid. Los últimos 3 años viví en Gijón y hace uno que vine a Oviedo, donde hago todo a pie y cerca.

–¿Qué tal cree que le ha tratado la vida hasta ahora?

–Milagrosamente, he hecho en la vida lo que quería hacer. Y lo he hecho en coche-cama. He tenido un trabajo que hubiera pagado por hacerlo y América Latina es una pasión en la que te multiplicas por 22 países. Salgo de un pueblo, San Justo, voy a un continente y soy panameño en Panamá; brasileño en Brasil, hondureño en Honduras.

–Hay dictaduras y muertes.

–Vivo Nicaragua de una forma especial porque hemos tenido mucho que ver. Tengo un libro, «Centroamérica, alarma Mundial», que me pidieron Torrijos y Felipe González. Torrijos murió un sábado y el lunes le iba a llevar unos artículos que eran su proyecto de democracia para América Central, en la que importaba su discrepancia con Fidel Castro. Murió Omar, los sandinistas se entregaron a Fidel completamente y hoy Nicaragua tiene una de las peores dictaduras que he conocido con Daniel Ortega y la Rosario. Va a terminar en otra guerra o muerte. Es un país drama.

–Hace dos años, la editorial Planeta de México publicó su libro «Las guerras del general Omar Torrijos. La reconquista del Canal de Panamá», donde se acerca a la vida y muerte de su amigo y documenta su labor.

–No se hizo en Panamá, fue un acontecimiento y Luis Franco quiere hacer una película con él. No me he ido de allí y desde el libro, mucho menos.