El ADN de los niños por encargo: muchas dudas éticas para que los genes perduren

Covadonga –nombre ficticio– nació en Oregón y ya antes de ver la luz su padre, asturiano, tenía las garantías y el reconocimiento oficial del Estado americano de que en la partida de nacimiento de la niña iba a constar solo él como progenitor. Nada de "padre intencional", nada de registrar nombre de la gestante, nada que hiciera ruido. Pero para lograr empezar con pasos firmes, su padre tuvo que empollar la legislación y las características de la gestación subrogada en EE UU y, sin ayuda de ninguna agencia en España, eligió entre todos los estados donde podría "concebir" a su bebé uno de los que son especialmente "amigables" con esta práctica. Uno donde está perfectamente regulada esta técnica de reproducción asistida y donde se admiten todos los tipos de familia y conceden automáticamente la filiación legal (conocida como "pre-birth order"), independientemente del estado civil, de la condición sexual o del vínculo genético que tenga con el bebé quien inicia el proceso. El mediático caso de Ana Obregón ha levantado toda una polvareda en un relato que se ha enturbiado y en el que, salvo por los progenitores, cuesta encontrar voces favorables. Este es el ADN de la polémica.

El problema está en el modelo de conducta. Natalia Fernández Jimeno es doctora en Filosofía de la tecnología y trabajo de la Universidad de Oviedo y acaba de presentar una tesis sobre las técnicas de reproducción. Sobre el caso particular de Ana Obregón asegura que lo primero que le llamó la atención es que se justificara esta práctica debido al fallecimiento de su hijo. Dos hechos que no tienen nada que ver. "Son personajes públicos y suponen un modelo para mucha gente y contribuyen a normalizar esta práctica que es de nulo derecho en España y en la mayoría de los países de Europa, y los escasos países que la permiten como Portugal o Reino Unido lo hacen en un número de casos muy reducido y buscando que solo se permita hacer por altruismo y la gente no hace esto por altruismo". Por eso muchos padres tienen que acabar cruzando el charco en busca de legislaciones más amigables con las que perpetuar sus genes. Aunque eso sí, si bien en Estados Unidos la subrogación se lleva a cabo con unas garantías incomparables respecto a lo que se llega a hacer en otros países del mundo, las diferencias son sustanciales según los estados. Desde no permitirlo, hasta permitirlo solo a parejas heterosexuales casadas, o muchas otras variables. Cada Estado tiene su historia, dicen los que saben del tema.

"De todo este debate hay otra cosa que me llama la atención", agrega Natalia Fernández Jimeno, "las mujeres que acceden a este tipo de acuerdos están en una situación de vulnerabilidad, están movidas por el afán de lucro". ¿Qué pasa con los niños que nacen por gestación subrogada? Llegan al mundo en un país e inmediatamente viajan a otro que es el que les tiene que dar amparo y protección. Los padres biológicos defienden que son niños muy deseados, pero su situación en la vida va a ser, cuanto menos, extraña. Son gestados en vientres con los que de alguna forma u otra acaban estableciendo un vínculo, por pura biología. "Tenemos una visión muy centrada en el deseo de los adultos, no pensamos en las necesidades de los niños de tener una familia", apunta.

Lo normal es que quien quiere ser padre o madre por subrogación en España recurra a una agencia que puede hacerle de intermediario. Y casi es obligado que tengan su "partner" en EE UU. O lo que es lo mismo, una agencia americana que será la encargada de buscar en el país a las gestantes y hacer todas las gestiones previas con ella. En estados como Oregón, tan "friendly", hay básicos para incrementar las garantías: las gestantes tienen que haber sido madres previamente; tienen que ser mayores de 21 años; tienen que pasar una entrevista con una psicóloga que garantice que está preparada para afrontar algo así; tiene que ser trabajadora o tener independencia económica, y no puede estar recibiendo ayudas del Estado. Así se quiere garantizar que las gestantes superan el que consideran un filtro que evitará que la gestación se haga por necesidad económica y sin la suficiente solvencia psicológica de a qué se enfrenta quien lo hace.

Y llega el momento de proceder. Natalia Fernández Jimeno apunta que este tipo de gestación es un sistema sociotécnico. En el que se combinan elementos tecnológicos, pero también se apoyan sobre una parte social formada por las personas que permiten que este sistema continúe funcionando. En esa lista están incluidos desde los embriólogos hasta los que hacen las normas que regulan lo que se puede hacer. "Todo este sistema tecnológico no es aséptico, participan ideas sobre lo que es deseable y valoraciones sociales", apunta. Las narrativas que giran sobre la gestación subrogada ponen el centro del argumento en el vínculo genético. "Valoramos la genética por encima de todo, pero eso es una convención, durante el embarazo se establece se quiera o no un vínculo social, pero eso no se valora porque parece que no es relevante", agrega. Y centra aún más el debate. "¿Hasta qué punto es legítimo usar esta tecnología para tener un hijo vinculado genéticamente contigo cuando tienes que usar a otra persona a la que vas a poner en riesgo? No es ético trasladar ese riesgo a una persona que está en una situación vulnerable. En las sociedades capitalistas parece que si se tiene dinero y si se desea algo se puede conseguir", señala.

La madre de Covadonga –la niña del primer párrafo– es trabajadora de la sanidad (dicen que es un sector con muchas mujeres que se ofrecen a ser madres para otros), tenía hijos, pareja, y se había acercado a la subrogación con el ánimo de ayudar a un familiar que, luego, no requirió de su apoyo. Y eso la llevó a plantearse el porqué no darle esa satisfacción a cualquier otra persona en el mundo. El perfil que mejor cuadra entre lo que quieren los padres intencionales y la madre gestante se cruza con mimo. Y se encarga de ello la agencia. Cada uno, por su parte, pone condiciones. Hay quien no quiere gestar para homosexuales, o para padres o madres solos, y eso se respeta. Hay quien le pone límites a la edad de esa mujer que va a parir, y también se respeta. Hay quien ya muestra un perfil poco interesado en seguir manteniendo una gran amistad entre las dos partes, y eso también encauza el cruce de posibilidades. Tras esa selección de la agencia se organiza una cita online a tres bandas agencia-interesado-futura embarazada, y si surge la química, se avanza.

Pero todo esto plantea otro problema. Lo pone sobre la mesa Noelia Bueno Gómez, doctora en Filosofía por la Universidad de Oviedo y especialista en bioética. "Cada vez es más fácil conocer las filiaciones genéticas, puede bastar con un análisis de sangre", señala. Lo dice porque una de las cuestiones que más se valoran de este tipo de gestación es el anonimato. Da clientes. "Los bebés llegan al mundo con unos derechos, tienen derecho a saber quiénes son sus padres y a lo mejor en unos años es sencillo saberlo. Todo esto puede generar inquietudes existenciales", agrega. Las sombras de este tipo de prácticas reproductivas son muchas y alargadas. "¿Hasta qué punto una mujer decide libremente alquilar su cuerpo así? Soy madre y sé lo que es un embarazo", agrega. Ese es otro debate importante. "Puede alimentar la explotación de usar cuerpos para gestar un bebé, habría que ver hasta qué punto estas mujeres eligen libremente, porque esto recuerda mucho a la prostitución", resalta.

Hay una parte del proceso muy legalista. Los "padres intencionales" como se llama en la jerga de la subrogación a quienes promueven un embarazo para poder tener un bebé, firman con su madre gestante un contrato que está pensado para velar "por las dos parte", y que las dos partes supervisan, añaden, quitan o ponen según sus necesidades. Se contemplan "mil cosas", dicen los que saben, porque, aunque entre unos y otros se vaya a establecer, sobre todo, una relación de máxima confianza mutua, no está mal que se contemplen los escenarios más peregrinos. Dice este asturiano que sus abogados prepararon un borrador que revisó luego la madre americana y sus representantes, y lejos que quitar algún punto ella añadió varios más. Si va a llevar a mi hija en su vientre, por mí que ponga lo que quiera, pensó el asturiano. Un ejemplo duro: seguro que se planteará a priori ¿qué pasa si el feto viene con malformación? Será una forma de comprender la postura de cada cual ante el aborto, y si no es la misma, las partes no podrán seguir adelante. Hasta queda por escrito, con acuerdo de las partes, quién va a estar en el parto o cómo va a ser ese alumbramiento. Este padre pagó, mucho (el rango puede estar entre los 80.000 y 130.000 euros), por todo lo que rodea a una gestación que a fin de cuentas iba a ser la mayor inversión de su vida. Y lo hizo encantado. Porque estaba y está totalmente de acuerdo en abonar cualquier traslado, gasto sanitario, cambio de ropa o necesidad que surgiera fruto de ese embarazo. Y, por supuesto, en abonar los días de baja que le correspondieron como trabajadora que ha dado a luz. También pagó sin miramientos porque se declara a favor de una compensación económica –no solo el abono de cualquier mínimo gasto– para quien va a darle algo que no tiene precio: un hijo. Y es así, con lo material, como se resarce, se compensa y se premia a alguien por algo.

Aunque lo de la gestación subrogada, aunque haya salido ahora a la palestra, no es nuevo. Con matices. Rosa María Cid, catedrática de Historia Antigua en la Universidad de Oviedo, asegura que "el hecho de que esto esté de moda entre las élites es algo reciente, pero identificar a la mujer como una vasija, como un vientre gestante, es algo que existe desde la Roma antigua". Por aquella época el rol de la mujer se delimitaba solo a "tener hijos", asegura. Nada más. Era peor cuando eran esclavas. "Tenían que alumbrar bebés y algunas alimentar a otros niños", señala. De lo que sí que hay constancia de aquella es de la práctica de abortos que, agrega Cid, por los métodos usados tenían que acabar también con la vida de las madres.

Ahora todo es diferente, según la historiadora asturiana. "La subrogada tiene un componente social, solo puede acceder a ella determinadas familias, más pudientes. Es un medio de explotación, una vuelta atrás", resulta.

Cuenta este asturiano con experiencia en la gestación subrogada que lo normal es que siempre se recomiende a las familias que los niños sepan su origen y la forma en que sus padres pudieron cumplir su sueño. Pero, siguiendo la lógica más aplastante, ese relato se debe hacer "a demanda" de los menores, siguiendo y respetando su proceso de maduración y de crecimiento. Y la experiencia que le rodea, por ser la suya y la de otros amigos y conocidos, es que, si se cuenta sin florituras y con normalidad, los niños lo introducen en su discurso de una forma muy natural. Y esa naturalidad es la que quieren que no se rompa con tanto ruido como ha generado el caso de Ana Obregón. Por eso a muchos se les remueven las entrañas con la "estigmatización que se está haciendo, por parte de políticos y otras gentes, con un discurso tan duro como el que mantienen algunos. Si de verdad quieren proteger a los niños, deberían pensar en el estigma que están creando a su alrededor".