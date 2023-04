"De niño estaba siempre en la pumarada, quería ser agricultor"

Santos M. Coronas González (Mieres, 1947) es el profesor de Historia del Derecho "más decisivo en la trayectoria de la Universidad ovetense, tanto por su amplitud, ambición, hondura y calidad de su obra escrita, que supera a la de sus predecesores, como por su dilatada y fiel vinculación" a la institución. Así se refiere el profesor José María Vallejo García-Hevia al catedrático en uno de los dos volúmenes editados por la Universidad en su homenaje tras jubilarse. Setenta y cinco autores firman estudios dedicados a Coronas, que fue profesor entre 1975 y 1983, y catedrático, desde 1983 a 011. "Historia iuris" es el título de la obra, que reúne más de 1.700 páginas en total.

Junto a su actividad investigadora y docente, Santos Coronas ocupó también puestos de responsabilidad administrativa. Fue vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo y decano en funciones durante unos meses en 1983 además de director del departamento de Ciencias Jurídicas Básicas. También fue miembro de los consejos de redacción de revistas dedicadas a estudios históricos. Trabajos plasmados en esas publicaciones y otros, sin incluir los libros, se reúnen en un volumen de 2.224 páginas que lleva por título "Obra dispersa histórico-jurídica del profesor Santos M. Coronas González". Entre libros y artículos ha publicado alrededor de 150. Es profesor honorífico de la Universidad de Oviedo desde el curso 2012-2013. Santos Coronas sigue investigando y publicando de forma incansable pese a su jubilación y al ictus que sufrió en 2007.

Infancia. "Nací en 1947 en Mieres, en la parroquia de Siana (Seana). Mis primeros recuerdos son muy buenos, siempre familiares. Me acuerdo de la pumarada, donde vivían mis bisabuelos, que habían venido de Puente de los Fierros (Lena) a Mieres, con sus hijos. En ese ambiente familiar estábamos siempre con el mandilón puesto en la pumarada. Aquello era una vida perfecta para un niño. Siempre me gustó el campo, hasta el punto de que cuando era pequeño quería ser agricultor y ganadero".

Primer traslado. "Mis tías, que eran cinco y no tenían hijos, eran como madres para mí y mis hermanos. La relación era muy buena. Pasamos de vivir en Siana a Mieres, a la villa. Era muy agradable porque los niños que conocíamos allí eran como hermanos, íbamos en bici y tengo muy buenos recuerdos también de esa etapa. Pero perdí la relación con Mieres a los 5 años, ya que nos marchamos a León por el trabajo de mi padre (Juan Ramón Coronas Montes) en Renfe, donde fue inspector. Desde entonces los retornos a Mieres fueron para solo ir a pasar unos días a la casa de mis tías".

La vida en León. "Allí estuvimos hasta que cumplí 10 años y nos trasladamos a Oviedo. Mis tres hermanos (Juan Ramón, Javier y Marisol) y yo empezamos a estudiar en León en el Colegio de San José, de los Hermanos Maristas, y seguimos en Oviedo también con la misma Congregación. De León tengo pocos recuerdos. Una de mis aficiones que tenía era el hockey sobre patines y estaba en el equipo del colegio al que acudía. Con mi madre (Amparo González García) y mi padre hacíamos excursiones a las montañas de León, que estaban densamente pobladas. Eran una preciosidad y me encantaban aquellos paseos que dábamos la familia".

La llegada a Oviedo. "A mi padre le habían ofrecido ir a Galicia, pero también había la posibilidad de venir a Oviedo. A mi padre, aunque nació en Sama de Langreo, le gustaba mucho Oviedo y aquí vinimos. Después, cuando leí la tesis en 1975, me ofrecieron trabajar en León y volví. Estuve cinco años. Viví en la calle Fuero Juzgo y, cuando me jubilé, uno de los libros en los que trabajé era el estudio preliminar al Fuero Juzgo de León".

Referentes en la enseñanza. "Había dos profesores en los Maristas, uno de ciencias y otro de letras, Mauro Mangas e Hilario Cienfuegos. Eran grandes profesores. De vez en cuanto me encuentro aquí con un profesor que tuve que impartía Griego. Éramos entonces un grupo pequeño, solo nueve o diez personas los que teníamos la idea de seguir por la rama de Letras".

Aficiones. "Me gustaba, como a todos los jóvenes, la música. También la literatura. Tenía un compañero del colegio, Javier Montoto, con el que hacía una revista, que se llamaba ‘Antorcha’. Lo hacíamos todo, desde elaborar el artículo hasta imprimirlo. Me gustaba mucho. Los domingos leía la Biblia. Hace años acabé el Antiguo Testamento y el Nuevo y después me puse a compararlos con otras lecturas históricas como La Iliada. Eran tiempos también de conversaciones con los compañeros, que generalmente eran muy interesantes y que creo que ahora, en este tiempo, se perdieron".

Los estudios universitarios. "Quería cursar la carrera de Historia, pero me aconsejaron que hiciera la de Derecho. Cuando empecé los estudios y me encontré con la asignatura de Historia del Derecho me di cuenta de que lo quería yo era ser historiador del Derecho. Lo tuve muy claro desde el principio, desde las primeras clases. Y en segundo curso de la carrera era ayudante en el departamento de Historia del Derecho y accedía a la biblioteca. Y me sirvió para leer mucho. No me gustaba el Derecho pero la historia muchísimo. Nunca me planteé ejercer como abogado".

Cursos durante el verano en Andalucía. "Estaba estudiando la carrera y tenía inquietud social. Había la posibilidad entonces de ejercer como profesor en verano, y lo hice el primer año en Jaén y el segundo en Almería, con gente humilde de pueblos desfavorecidos. Fue una experiencia riquísima. Iba a ir un tercer verano, pero quedó interrumpido por el Gobierno. Me acuerdo de un hombre, que trabajaba como cabrero, que no sabía ni coger un lápiz y terminó, al final del verano, escribiendo".

Estudios en Alemania. "El Goethe Institute concedía becas para estudiar alemán y estuve un verano en Baviera mientras estudiaba la carrera. Tenía clases por la mañana y por la tarde y también conocí toda la zona. Estaba entonces estudiando en la Facultad".

La tesina. "Se centró en Matías Sangrador y Vitores. Era un hombre al que casi no se conocía. De hecho, don Ignacio de la Concha, que era el catedrático, dijo ‘ya que no se sabemos muy quién es este señor, haz la tesina sobre él’. No daba para mucho y escribí diez páginas. Tuve que poner cien páginas de historiografía general. Hice una introducción a la historiografía jurídica, que me permitió acercarme al estudio del siglo XIX en Asturias".

La tesis de doctorado. "Me habían sugerido hacerla sobre el seguro marítimo en la historia, pero era un tema muy amplio y tuve que acotar. Un profesor de Barcelona me dijo que era una cuestión muy debatida en su ámbito mediterráneo y pensé que era mejor hacerlo en el hispano flamenco del siglo XVI. En 1975 defendí la tesis "El seguro marítimo en el ámbito comercial hispano flamenco durante el siglo XVI". Fue esa una época muy interesante porque había muchas ordenanzas".

Beca en Bélgica. "Me permitió ir a Bruselas y a Brujas. Me alojaba en el Convento de los ingleses, un monasterio de monjas, donde encontré un remanso de paz. La beca, que llegó en un momento fundamental, me la dio Pepín Fernández, propietario de Galerías Preciados, al que tengo mucho cariño por su forma de ser. Tiene una vida ejemplar. Había un problema con las fuentes históricas mercantiles en España. Se habían perdido casi todos los archivos de Castilla y del País Vasco y había que buscar información. De Castilla la encontré en Brujas, en el Archivo de la nación de España. Di con material muy interesante para hacer la tesis pero también me abrió la puerta para hacer otros trabajos. En 1983 saqué la Cátedra".

Rosa Balsera, su esposa. "La conocí en una romería en Oviñana (Cudillero). Empezamos a hablar. Primero Rosa trabajaba en Madrid, era secretaria de una empresa textil, y yo estaba en León y también viví en Santiago de Compostela. Nos casamos el año en el que saqué la cátedra. Era de Novellana. Cuando la conocí llevaba dos veranos yendo quince días a una cabaña en Valle de Lago (Somiedo). Me encantaba. Pero encontré a un mierense y me preguntó si no conocía el cabo Vidio. Entonces no tenía coche y en Alsa me trasladé desde Somiedo a descubrir esa zona, a Oviñana, y allí conocí a mi mujer. Falleció en 2021".

Sus hijos. "Tuvimos un hijo al año siguiente de casarnos, Carlos, y tres años después el segundo, Alfonso. El mayor vive en Bruselas, trabaja en la Comisión Europea, y el pequeño aquí. Los dos estudiaron Derecho como yo y como mi hermano José Ramón".