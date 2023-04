Los bienes y servicios esenciales recuperarán la producción nacional

La creación de la riqueza y el dinamismo de un país se sustentan sobre la competitividad de sus empresas y esta depende básicamente de las capacidades de sus empresarios y directivos, junto con un entorno que genere la confianza, que incentive la creatividad y la innovación empresarial, que favorezca, en síntesis, el espíritu empresarial. Los estudios confirman que un entorno que promueve el desarrollo del conocimiento y la investigación, el correcto funcionamiento de las instituciones y la eficiencia de los mercados amplifica la acción empresarial.

El empresario es un elemento dinamizador de la sociedad, ejerce el liderazgo del proceso de cambio; y esto rige tanto para el empresario individual como para el corporativo, propio de las grandes empresas. En estas últimas se crea una atmósfera emprendedora dentro de las unidades de negocio, al convertir a los directivos en empresarios. Este proceso exige una reevaluación continua de la cartera de negocios de la empresa, de lo que la empresa hace, así como de los procesos internos de gestión, el cómo lo hacen, es decir, se debe reinventar la empresa día a día, crear el futuro.

En la creación y desarrollo de la empresa debemos distinguir entre empresario, propietario y directivo, tres funciones que en muchas ocasiones son desempeñadas por la misma persona. Los propietarios o accionistas poseen el derecho a decidir sobre el uso de los bienes de la empresa y a recibir la renta residual generada por esas decisiones. El capitalismo emprendedor une propiedad y dirección de la empresa. Los propietarios son las personas físicas que la han creado y ellos, o sus familiares, dirigen la empresa (la denominada empresa familiar). En el capitalismo financiero, por el contrario, la propiedad delega la dirección de la compañía en terceros asalariados, los directivos, que se convierten en agentes del capital.

En la actualidad el capitalismo emprendedor y el capitalismo financiero conviven con el capitalismo institucional. Más del 70% de las empresas cotizadas tienen como accionistas relevantes a inversores institucionales: fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos soberanos, fondos de capital riesgo, etcétera.

Los tres mayores gestores de fondos (BlackRock, Vanguard y State Street) controlan más del 25% de las acciones del S&P 500 y de las bolsas europeas. Esto quiere decir que los directivos de muchas empresas están controlados, no por la propiedad, sino por otros agentes, los ejecutivos de esas empresas gestoras de fondos, cuyo modelo de negocio consiste en maximizar el valor de sus carteras de inversiones en nombre de sus inversores.

En el último año la inversión extranjera en la Bolsa española supuso el 50% de la capitalización de las empresas cotizadas, con un crecimiento de 20 puntos en las dos últimas décadas, y el 24% de las no cotizadas (García Coto y Garrido, 2022).

Los empresarios y directivos son líderes en el camino que conduce al progreso material, aprecian la diferencia entre lo que se ha hecho y lo que se podría hacer, adivinan lo que los mercados quisieran tener y se toman en serio la iniciativa de proporcionárselo. Ello implica creatividad, estado de alerta e imaginación.

Ese proceso dinámico del descubrimiento competitivo requiere que haya libertad de entrada para posibles compradores y vendedores. La libertad de entrada a recién llegados destruye cualquier situación de privilegio que pudieran disfrutar quienes ya se encuentran en el mercado. Y esta misma presión dinámica de la competencia es la que genera lo que Schumpeter llamaba la incesante tormenta de destrucción creativa.

El comportamiento emprendedor se caracteriza por tres notas: es innovador, asume riesgos y es proactivo. Lo que inspira la actividad empresarial con éxito no es solo ver lo que otros no ven, sino la voluntad, la determinación y el liderazgo necesarios para hacer aquello que muchos ven como un posible negocio pero que pocos o ninguno lo hacen.

Paradójicamente, la figura del empresario apenas ha sido tratada por los economistas. Baumol nos recordaba que estudiar la empresa sin analizar y comprender al empresario es como suprimir al príncipe de Dinamarca de los diálogos de Hamlet. Así, en los clásicos (Smith, Ricardo, Stuart Mill) no se encuentra separación entre empresario y capitalista, no hay una función empresarial propiamente dicha. Para Marshall, la acción del empresario era más una actividad gerencial que empresarial. Por si fuera poco, en el pensamiento de la economía radical los empresarios aparecen como desestabilizadores de la economía: especuladores, buscadores de rentas (Cuervo et al., 2007).

En contrapartida, los trabajos de Knight, que enlazan con Cantillon y Say, hicieron una clara valoración positiva del empresario, al asignarle la función de detectar oportunidades de beneficio y reducir la incertidumbre en un mundo incierto. Más adelante, Schumpeter introdujo el papel del empresario como agente de cambio y de innovación, mientras que Kirzner destacó su función de búsqueda de oportunidades de beneficio y de reequilibrador del mercado.

En España contamos con líderes empresariales y ejemplos de empresas representativas que son objeto de estudio en las escuelas de negocios de mayor prestigio como Wharton, Harvard o INSEAD, mientras que aquí en muchas ocasiones son objeto de crítica. Los académicos españoles hacemos poco para modificar esa apreciación: parecería que tenemos un temor, injustificado, a mencionar y estudiar a los empresarios y empresas de nuestra tierra, su función y su aportación a la sociedad.

Considero que es muy importante estudiar la actividad empresarial, el entorno económico, legal e institucional que favorece su desarrollo, y su legitimación social; así como las características personales (factores psicológicos y no psicológicos) de los empresarios como individuos.

Cambios en las cadenas globales de valor

En un tiempo realmente corto se ha producido una revolución silenciosa en la empresa española, que se refleja en su grado de internacionalización, en el número y relevancia de nuestras empresas multinacionales y en los cambios en su configuración y dinámica innovadora.

España se ha convertido en uno de los principales inversores directos en el mundo. En 2022 las inversiones en el exterior por nuestras empresas equivalieron al 44% del PIB. Igualmente, el mercado exterior supuso el 66,25% de las ventas de las empresas del IBEX 35. En 25 años el volumen y número de empresas exportadoras de bienes se ha multiplicado por cuatro, hasta alcanzar los 390.000 millones de euros el pasado ejercicio.

A este respecto, cabe destacar la relevancia que tienen las cadenas de valor globales, como conjunto de actividades necesarias para la producción de un bien o servicio que se llevan a cabo en distintos espacios geográficos (Canals, 2022). Las cadenas de valor se globalizaron para aprovechar las ventajas de la especialización, los avances en las tecnologías de la información y comunicación que facilitan la coordinación de los distintos eslabones de producción, la liberación de los mercados y la reducción de los costes de transporte.

Ahora, la manera de trabajar y producir está cambiando. No solo por la experiencia sufrida por la reciente pandemia, también por los cambios tecnológicos derivados de la robotización y la inteligencia artificial. Las cadenas de valor son más integradas, menos globales, más locales, lo que está transformando sectores y empresas. En muchos casos el offshoring está siendo sustituido por el reshoring, muchas veces hacia países con la misma cultura, friendshoring (Fernández y Rodríguez, 2022).

En estos momentos, muchos procesos de desglobalización son producto del clásico proteccionismo de apoyo al uso de materias primas y bienes producidos en el mercado propio por razones de seguridad nacional. Esto implica reactivar la política industrial con fondos y subvenciones que pueden alterar las posiciones competitivas de la empresa. Las restricciones a la movilidad de insumos por shocks externos como la guerra de Ucrania, las disrupciones en los eslabones de la cadena de producción y, lo más relevante en la actualidad, las variables geopolíticas están forzando a muchas empresas a reconfigurar sus procesos productivos. Más proteccionismo implica un mundo con menor elasticidad de oferta y, por tanto, más propenso a los choques inflacionistas. Esto también exige definir con rigor en qué componentes de la cadena de valor el mercado no proporciona la seguridad que se demanda. La configuración de las cadenas globales de valor debe afrontar el trade off entre eficiencia, menores costes, resiliencia y "seguridad nacional".

Los gobiernos quieren que las empresas sitúen localmente insumos estratégicos y creen reservas. En algunos casos, esta decisión puede no implicar demasiados costes, como con materias primas o energía, pero no ocurre lo mismo con los componentes y productos de alta tecnología, que pueden volverse obsoletos. Esto está planteando, en algunos casos, el desarrollo de estándares tecnológicos alternativos, con los subsiguientes costes adicionales y su impacto en la competencia (a modo de ejemplo, la UE y EE UU se plantean incentivar la industria de semiconductores con el fin de alcanzar la autosuficiencia estratégica).

La ampliación de los bienes y servicios considerados esenciales o estratégicos recuperará las producciones nacionales o en países con valores compartidos. Es previsible una "guerra fría" tecnológica en favor de la desglobalización poniendo en riesgo el libre comercio con medidas proteccionistas por áreas geográficas. El giro de las políticas industriales europeas debe evitar las asimetrías en los sistemas de apoyo a empresas y sectores (ayudas de Estado), en función del país sede de la empresa, porque distorsionan la competencia en los mercados y la propia existencia del mercado único.