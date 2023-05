"Odio las películas bélicas; los Jesuitas las ponían cada domingo"

Javier Fernández-Miranda Campoamor (Gijón, 18-10-1946), el segundo de seis hijos que tuvieron Evaristo Fernández-Miranda Hevia y María del Carmen Campoamor Elías, lleva 53 de sus 76 años ejerciendo la abogacía, con despachos en Gijón y Avilés. Tuvo un breve paso por la política y ahora está inmerso en el activismo vecinal en la parroquia rural gijonesa de Castiello de Bernueces.

De La Merced al Bibio

"Nací en Gijón, en el piso segundo del número 47 de la calle de La Merced, justo en frente del colegio público Gaspar Melchor de Jovellanos. Con cuatro años la familia nos trasladamos al Bibio, a un chalet llamado Villavalgrande, detrás del colegio de La Asunción, donde vivían dos hermanas de la familia Valgrande, mayores y desesperadas porque el centro de Gijón les quedaba lejos. Mi padre les propuso hacer un trueque. Ellas quedaron encantadas y nosotros más. En El Bibio tuve una infancia extraordinadira. Ahí jugábamos a todo, en la calle. Hacíamos pelotas con trapos para jugar al fútbol en la calle, hacíamos la Hoguera de San Juan cortando la calle tres días antes entre el paredón de La Asunción y nuestra casa. Los vecinos echaban allí los trastos con los que hacíamos la hoguera. Por allí pasaba todos los días el heladero. Dentro de la dureza de los horarios escolares, allí también iban muchos amigos a jugar, sobre todo en vacaciones, entre ellos Pepe y Carlos Cuervo Arango, Javier Ortiz, mis primos Manolo y Carlos Fernández-Miranda, los Ordiozola, los Prieto. Jugábamos al fútbol, hacíamos carreras con bicis. En una ocasión a mi padre le dio por comprar un cerdo, que nos perseguía cariñosamente a todas horas hasta que se dio cuenta de que estaba dejando aquello hecho una cochinada y se mató y lo comimos. Y en la época del Hípico, jugábamos al hípico, con maderas y pértigas pequeñas hacíamos los obstáculos y jugábamos saltándolos y haciendo apuestas. Éramos tres chalés, uno de la familia Llanos Riera, cuyo hermano pequeño, Manolo, jugaba con nosotros y los niños del otro eran primos de Francisco Álvarez Cascos. Cada uno llevaba sus amigos y jugábamos ahí lo poco que nos dejaba el colegio, que en aquella época era durísimo".

Castropol

"Veraneábamos en Castropol, donde mi abuelo materno, Francisco Campoamor, había sido alcalde, después de haberse trasladado allí a ejercer como abogado, pero era de Gijón. Yo puedo decir que tengo siete apellidos gijoneses de pura cepa, pero la familia tenemos muchos lazos con Castropol, hasta el punto que mis padres están enterrados allí.

Los Jesuitas

"A los cinco años empecé a estudiar en el Colegio San Vicente de Paúl. Con 9 hice el ingreso en los Jesuítas, donde estudié hasta Preu. Entonces la escuela era muy exigente. Entrábamos a las ocho de la mañana, salíamos a la una y media, volvíamos a las tres y salíamos a las ocho y media. Los sábados por la mañana, incluidos, y los domingos película de guerra. Desde entonces odio las películas bélicas, me niego a verlas. Había misa diaria y rosario diario y también algunos curas muy rígidos, sobre todo para los internos. Yo estuve una época como mediopensionista, no como interno, pero me quedaba a comer en el colegio. La comida era espantosa. Lo que hacíamos era llevar bolsas de plástico y guardarla allí en vez de comerla. Una vez se me puso un cura delante y no tuve esa posibilidad, tuve que comerlo y cogí una vomitona que me puse malísimo, hasta el punto que mis padres me sacaron de mediopensionista, para ir a comer a casa. En quinto de bachiller elegí letras. Éramos un grupo muy reducido y nos llevábamos francamente bien. Aquella fue una etapa más cómoda, porque me liberé de asignaturas que no me gustaban, como las matemáticas, y teníamos dos curas, el padre Santos, que nos daba latín, y el padre Vilariño, que nos daba griego, que eran un encanto. Al final del Preu era tradicional hacer una corrida de vaquillas en el patio interior del colegio de la Inmaculda. Fue divertido y era una ilusión que tenías durante los cursos anteriores.

De corbata a la facultad

"La época de la que guardo un recuerdo imborrable es la universitaria, que empecé con 16 años, porque en la Universidad se iniciaba el curso el día del Pilar y yo cumplo el día 18. En aquella época a la facultad había que ir siempre de chaqueta y corbata los alumnos y los profesores, a los que tratábamos de usted. Cómo cambió la cosa, ¿eh? En la facultad de derecho tuvimos algún buen profesor y muchos malos. Los buenos eran Aurelio Menéndez, Córdoba Roda que era de penal, José Aparici que era de romano y Alejandro Vallina, de civil. Y para de contar. Los otros, en fin, un auténtico desastre, entre ellos el que fue rector de la Universidad de Oviedo, Teodoro López Cuesta, de economía y derecho fiscal que en vez de hablar de impuestos hablaba del precio de las las lechugas y por eso fiscalistas en Oviedo no salió nadie. Dejamos de ir a sus clases y al final de curso nos dijo ‘el que no tenga recomendación, no aprueba’, porque lo que pretendía era que mi tío Torcuato le escribiera una carta, pero yo no le pedí recomendación y me suspendió. Fui a su despacho y le dije que no entendía por qué me había suspendido, habiendo hecho el mismo examen que los demás. Me preguntó por qué no había pedido recomendación. Le dije que no me parecía procedente. Me respondió ‘para que veas que los Fernández-Miranda estais en mi mejor tal, estás aprobado’. La única asignatura que suspendí en la carrera fue el derecho civil de cuarto. Había estudiado poco y además el día del examen me entró la pájara y me quedé en blanco. Cuando me levanté al inicio del examen, Alejandro Vallina, que sabía que era un buen estudiante, me dijo ‘siéntate, que te voy a aprobar’, pero mi dignidad no me lo permitió. Me pasé el verano estudiando".

En la tuna del San Gregorio

"Mientras estudié la carrera, estaba en el Colegio Mayor San Gregorio, donde disfruté mucho. Teníamos pique con los del Valdesalas, que teníamos al lado. Había una tuna muy buena en el Valdesalas y en el San Gregorio hacía unos años que no la había, aunque conservaban los trajes. Estando en tercero de carrera propuse crear una tuna, aunque yo no sabía tocar ningún instrumento. Un compañero me sugirió tocar un triangulín y así fue. Íbamos a los colegios mayores de chicas; Las Catalinas, Las Avelinas y Las Pelayas. Las chicas nos recibían estupendamente, tocando desde fuera. En Las Pelayas, la abadesa era una tía abuela mía y mi hermana mayor estaba en ese colegio mayor. Por eso a nosotros nos dejaban entrar a tocar dentro, mientras que cuando iba la tuna del Valdesalas se tenía que quedar fuera. Otro evento importante en el San Gregorio era el Ciclogorio, que hacíamos el día de San Gregorio, el 12 de marzo. Era un paseo por Oviedo en bicicleta, desde el colegio mayor hasta La Escandalera, disfrazados, con una fiesta después. En 1967 conocí a mí mujer. Luisa Fernanda Bances Álvarez, y nos hicimos novios el 14 de mayo de 1968".

Alférez

"Tras acabar cuarto, hice el primer año de milicia universitaria en Montelareina, en Zamora. Teníamos un compañero que era Sergio Marqués, que era un prusiano. Los demás, preferíamos que nos mandara el capitán a Sergio Marqués al que el capitán, como sabía que tenía mucho interés y desfilaba muy bien, lo ponía a mandar a la compañía: nos volvía locos. Si con el capitán hacíamos instrucción cinco minutos, con él, veinte. En la milicia engordé 12 kilos y al salir de alférez, en agosto de 1968 fui a hacer las prácticas al CIR del Ferral de Bernesga, en León. Compartí habitación en una pensión de Burgonuevo con José María Mori y Porfirio Álvarez Caso. En un CIR era tremendo el mando que tenía un alférez, que era junto al teniente el que trabajaba, porque los capitanes no daban golpe".

Los inicios como abogado

"Terminé la mili en diciembre. En enero de 1969 empiezo a preparar oposiciones a judicatura con el fiscal de la Audiencia de Oviedo, Odón Colmenero. Estudié mucho, pero aquello no me llenaba y en mayo decidí dejarlo. En septiembre empecé a trabajar de pasante en el bufete de Ángel Suardíaz, que era un gran civilista. Y al poco empiezo también con Fernando Celemín, que era un gran laboralista, con el que acabé colaborando en su despacho. En el Colegio de Abogados de Gijón me matriculé en junio de 1970 y en el de Oviedo en septiembre. Mi primer despacho en Gijón lo puse en casa de mis padres, en la calle Capua, 29 y al mismo tiempo, en junio del 70 empecé a trabajar en Rubiera Predisa, como abogado de todo el grupo de empresas Rubiera, pero sin horario, con lo que podía compatibilizar la empresa con el ejercicio libre de la profesión. Cuando me casé, pasé el despacho a la calle Luciano Castañón, donde vivía con mi mujer".

Matrimonio

"Con un sueldo fijo al empezar a trabajar en Rubiera, dije a mi mujer ‘nos casamos’, ante el horror de su padre, que nos decía ‘sois muy jóvenes’. Yo le decía a mi suegro, ‘Dámaso, los jóvenes ahora nos queremos casar pronto’. Nos casamos el 4 de junio de 1970 en la iglesia de Los Carmelitas en Oviedo, que era la parroquia que le correspondía a mi mujer, que vivía en la calle Campomanes. Teníamos un cura amigo, el padre Luis Antonio, que nos casó. Fue una ceremonia muy agradable, un día de agosto a las seis de la tarde que caían los pájaros, con un calor tremendo. Luego lo celebramos en La Jirafa. De viaje de novios fuimos a Torremolinos, Toledo, Ávila y Segovia".