"La familia real británica ha pagado con creces la factura de sus líos"

Enrique Moradiellos (Oviedo, 1961), catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, miembro de la Real Academia de la Historia y Premio Nacional de Historia de España hablará sobre "Winston Churchill y la guerra civil española" en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, el martes 16 a las 7 y media de la tarde, en un acto organizado por Tribuna Ciudadana. Su tesis doctoral, titulada "El gobierno británico y la insurrección militar española de 1936", fue consecuencia de una estancia en el departamento de Historia del Queen Mary College de la Universidad de Londres junto a Paul Preston, su mentor.

–¿Qué le pareció la ceremonia de coronación de Carlos III?

–Un formidable ejercicio de propaganda nacional de alcance universal, cuyo valor simbólico para el país, muy necesitado de inyecciones de autoestima, y para la Commonwealth, todavía más necesitada de gestos de mera existencia y supervivencia en el mundo globalizado. Me impresionó mucho la capacidad de los británicos para combinar la tradición más veterana (la silla de coronación, el rito de unción, los cantos protocolarios) con innovaciones modernizadoras como la presencia de múltiples confesiones o el protagonismo de nuevos segmentos sociales.

–¿Cuál es el gran desafío de Carlos III?

–Llenar el vacío legado por la muerte de su madre y demostrar la utilidad de la corona para su ciudadanía por la vía del servicio público y de la representación institucional neutra en términos políticos y casi también religiosos. El país ha superado momentos tan críticos que hay motivos para esperar que salga con acierto y sin graves contratiempos.

–¿La muerte de Isabel II supuso algo más que la desaparición de un símbolo?

–De febrero de 1952 a septiembre de 2022 estuvo al frente del país y de la Commonwealth y presidió el lento, pero perceptible declive del papel internacional del Reino Unido tras la compleja descolonización y la incipiente globalización, que llevaron en 1973 al ingreso renuente en la Comunidad Económica Europea y concluyeron en su problemático Brexit en 2016.

–¿Cómo actuó ella?

–A tono con su formación, carácter y trayectoria, especialmente su sentido del deber público, su resignado estoicismo y una innata aversión hacia el sentimentalismo melodramático que casaba muy bien con la tradicional flema británica. Afrontó las críticas públicas sobre su supuesta frialdad e inhumanidad, trató de recomponer el prestigio de la corona y se esforzó por proteger a sus nietos huérfanos, los príncipes Guillermo, el futuro heredero, y Enrique. Logró restablecer su papel y volver a ser la figura real que, en palabras del primero de sus 14 primeros ministros, Winston Churchill, combinaba "un aire de autoridad y reflexividad asombroso". Dice de su labor el enorme impacto que su muerte tuvo en todo el mundo.

–¿Los líos de la familia real pueden pasar factura?

–Por supuesto, pero ese legado ya está pagado y acaso con creces. La cumbre de ese proceso fue lo que la reina Isabel II denominó su annus horribilis de 1992, cuando se produjo el escándalo que precedería al divorcio de su heredero y de su mujer, Diana de Gales, su trágico fallecimiento en un accidente de automóvil y el dolor popular obligó a modificar los protocolos de duelo oficial de manera inesperada y radical. De entonces aquí, hemos asistido a una recuperación del prestigio de la reina y de la corona, como se comprobó en el duelo oficial y popular tras la muerte de Isabel II y en la reciente coronación de su hijo Carlos y de su segunda mujer, la actual reina Camila.

–¿Qué pensaría Churchill de los recientes conflictos en el partido conservador?

–No imagino qué pensaría de la penosa evolución del conservadurismo y de sus líderes en los últimos decenios ni cuál hubiera sido su opinión sincera sobre Boris Johnson, que presumía de admirarle, pese a las enormes distancias de estatura política, responsabilidad pública, carisma personal y proyección internacional. Algunos dicen que la distancia entre Churchill y Johnson es una muestra patente del deterioro cultural y operacional de los líderes políticos en Gran Bretaña. Y otros añaden, que es un fenómeno general en el mundo.

–De haber un referéndum ahora sobre el Brexit, ¿cambiaría el resultado?

–El Brexit no produjo los resultados anunciados por sus postulantes y está corroborando las advertencias pesimistas avanzadas por sus adversarios. Gran Bretaña no está mejor que antes de 2016 y del referéndum malhadado y el horizonte no apunta a buenas noticias para ellos y quizá para Europa. Pero no es razonable pensar en otro referéndum a tan pocos años del previo y con el país muy desunido todavía. Hay que dar tiempo al tiempo.

–Churchill y la Guerra Civil. ¿Sabemos cuál era su opinión sobre Franco?

–Hay datos para intuirla. Nunca se encontraron personalmente ni tuvieron una densa relación por vía epistolar. Al principio, Churchill compartía la idea, generalizada entre los círculos oficiales británicos, de que Franco era un militar conservador, prudente, nada radicalizado y dispuesto a poner orden en España mediante una dictadura casi similar a la de Primo de Rivera. Era un "gentle general": un general amable, prudente, apacible y en nada parecido a un demagogo fanático y doctrinario, como Hitler, o a un imprevisible y acomplejado egotista, como Mussolini.

–¿Y más adelante?

–A la vista del apoyo de Franco a la Falange y su cercanía con el Eje fue avanzando críticas inequívocas, como cuando en 1939 advierte al gobierno español contra la tentación de "hacer de España un desierto salvaje poblado por tiranos rugientes y trasnochados, en vez de disfrutar, como fácilmente podrían hacer, de una posición (de neutralidad) con clara ventaja y plena capacidad de negociación". A finales de 1944 volvió a mostrar su actitud hacia él en privado al comentar: "No tengo la menor intención de iniciar una cruzada anti-Franco como tampoco pretendo pasearme con él cogido del brazo".

–¿Diferencias y parecidos?

–Tenían muy distinto origen social (uno aristócrata privilegiado y capitalino, el otro hijo de clase media provinciana), contraste de edad (uno, 62 años; otro, 44) y un oficio diferente (uno, político después de una breve carrera militar; otro, militar a punto de iniciar una dilatada carrera política). Ambos eran de adscripción genéricamente "conservadora" o "derechista" y compartían su inamovible fidelidad matrimonial a sus respectivas mujeres (Clementine Churchill y Carmen Polo), pero eran muy diferentes en talante y carácter. Churchill, desde su juventud, fue un declarado hedonista, cosmopolita, romántico con pragmáticas vetas egotistas, tolerante en materia religiosa y acérrimo defensor de la tradición política británica: adoraba la buena comida, el vino y los puros, los largos viajes transatlánticos y la literatura anglófona y universal, además de ser un convencido masón y considerarse "hijo de la Cámara de los Comunes".

–¿Y Franco?

–Franco tenía aficiones austeras, vocación sedentaria, escasas veleidades intelectuales, fe católica integrista y fuerte desconfianza hacia la política "partitocrática", carecía de gustos culinarios refinados, no fumaba, no bebía en exceso, apenas había hecho tres cortos viajes por Europa antes de la guerra civil y abrigaba una intransigente fobia antimasónica y creciente animadversión por el liberalismo democrático, corrosivo de la sagrada unidad nacional.

–¿La diferencia crucial?

–El prestigioso y experimentado político británico adoptaba el inconformista papel de "un reloj despertador antinazi que suena temprano" (palabras certeras de Roy Jenkins) para defender con vehemencia la vitalidad de la democracia liberal-parlamentaria como sistema de gobierno frente a las amenazas totalitarias provenientes de la derecha (el nazismo y el fascismo) o de la izquierda (el comunismo y el anarquismo).

–¿Y Franco?

–Radicalizaba sus previas inclinaciones conservadoras y católico-integristas para derivar en una profunda aversión hacia el liberalismo de raíz ilustrada que le aproximaba a las novedosas doctrinas de los fascismos imperantes con sus vetas social-darwinistas y redencionistas.

–¿Churchill tendría la misma postura con Putin que con Hitler, de pararle los pies, o la que tuvo con Franco, de neutralidad?

–Como político pragmático y experimentado, Churchill habría practicado ambas estrategias según el contexto y la oportunidad. Hubo un momento para negociar las legítimas exigencias de seguridad con Rusia y su dirección política (no sólo Putin, advierto y advierten los analistas) y hay un momento para frenar sus movimientos más agresivos y destructivos, como su invasión injustificada de Ucrania. Mientras dure la prueba de fuerzas en forma de conflicto armado, siempre se prepara la mesa de negociación de paz futura. Es cuestión de tiempo. Mientras tanto el sufrimiento humano y la destrucción material están acabando con un país que era hermano histórico, espiritual y cultural de Rusia. Confiemos en la ONU y sus gestiones y confiemos en la capacidad de resistencia ucraniana y el desgaste de las energías rusas. No tenemos otra opción.

-¿Le preocupaba más a Churchill la amenaza de Hitler que el peligro comunista en España?

–Sin duda. En 1936 su mayor preocupación en España era la debilidad del gobierno democrático republicano frente a la doble tenaza de revolución social o involución reaccionaria que socavaban su autoridad y estabilidad, en un contexto de aguda crisis económica y profunda polarización social. De esas dos amenazas, la primera, la revolución social auspiciada por los comunistas o fomentada por el anarquismo, era la principal, la más fuerte y la menos deseable para los intereses británicas en España y en Europa.

–¿Y la amenaza de involución reaccionaria por insurrección militar?

–Era mucho menos problemática, más satisfactoria y menos peligrosa para esos intereses. Sólo tras año y medio de guerra civil llegó a pensar que el principal peligro era la progresiva fascistización del bando franquista y su emulación de los modelos totalitarios italo-germanos, así como su posible apoyo a estas dos potencias en la prueba de fuerzas bélica que estaba en el horizonte. Para entonces no encontró modo de cambiar la posición de neutralidad absoluta.

–¿Habría cambiado el rumbo de la guerra si Londres no hubiera optado por la neutralidad?

–Así habría sido. La posición de Gran Bretaña fue crucial por su condición de gran potencia europea y por la entidad de sus intereses estratégicos y económicos en España. La base naval de Gibraltar era clave para el control de las rutas marítimas imperiales y que el capital británico suponía el 40% de todas las inversiones extranjeras en España. Le preocupaba preservar la paz europea a toda costa, que exigía el confinamiento de la lucha española dentro de las fronteras del país, sin permitir que provocara una nueva guerra europea por sus implicaciones internacionales: España en 1936 no podría ser un Sarajevo en 1914. Reforzaba ese neutralismo incondicional la aguda prevención con que había observado la convulsa evolución socio-política española en los meses previos a la sublevación militar, cuyo fracaso parcial en medio país había dado origen al conflicto. Esa política de estricta no-intervención fue muy lesiva para el bando republicano y muy favorable para el insurgente.

–¿Por qué?

–Primero, porque imponía un embargo de armas y municiones a ambos contendientes sin reconocimiento paralelo de sus derechos de beligerancia, equiparando así a los rebeldes con el gobierno legítimo en este aspecto crucial de acceso a los suministros militares exteriores (un dato clave puesto que ninguno de ambos bandos contaba con los medios suficientes para combatir). Segundo, porque el embargo fue aplicado básicamente contra los intereses y necesidades del gobierno de la República, dado que Alemania e Italia continuaron remitiendo su vital apoyo material a los insurgentes pese a firmar el Acuerdo. Gran Bretaña lo cumplió estrictamente e hizo que lo respetase la Francia renuente y demás países europeos.

–¿El poder de disuasión y bloqueo de la Royal Navy y el poder de la libra era un seguro de vida?

–La política británica en la guerra civil española se articulaba sobre unos parámetros que fundaban sus expectativas de éxito y fortuna en un doble cálculo militar y financiero. Tenían la convicción de que los riesgos de un triunfo de los insurgentes españoles en la guerra civil con ayuda italo-germana estaban neutralizados por dos bazas cruciales: el poder de atracción de la libra esterlina para encabezar (o frustrar) la necesaria reconstrucción económica postbélica española (una facultad financiera que no tenían Italia y Alemania por sus políticas autárquicas y su falta de divisas internacionales); y el poder de disuasión de la flota de guerra británica y su capacidad dual para proteger (o bloquear) las comunicaciones de las vulnerables costas y archipiélagos españoles. Una combinación de recursos clásicos (el palo y la zanahoria) previsiblemente más efectivos en el caso de una España devastada materialmente y agotada humanamente por la propia contienda fratricida. El cálculo fue acertado, si miramos lo que pasa con España en la Segunda Guerra Mundial. La postración económica, el agotamiento de la población y la hambruna creciente dejaron a España a merced de la flota británica (apoyada por los Estados Unidos incluso antes de su entrada en la guerra mundial) porque dominaba los accesos marítimos españoles y controlaba sus suministros alimenticios y petrolíferos, vitales para la necesaria recuperación postbélica.