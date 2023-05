"No puede ser que estar bien atendido en el ámbito de la salud mental te lleve todos los ahorros"

Nel Ánxelu González Zapico preside desde octubre de 2015 la Confederación de Salud Mental de España, que agrupa a 18 asociaciones de todo el país dedicadas a trabajar con los familiares y afectados por las enfermedades mentales. Nació en Urbiés (Mieres) y es jubilado de ArcelorMittal. Trabajó durante 48 años en la siderurgia, en los servicios de mantenimiento de la factoría. Su activismo social en el mundo de la salud mental comenzó en Afesa, la asociación de familiares y enfermos de salud mental de Asturias, entidad que presidió entre 2004 y 2013.

–Tres suicidios recientes de jóvenes (dos niñas de 12 años en Oviedo y una muchacha de 20 años en Gijón), han conmocionado recientemente a la sociedad asturiana. ¿Cree que son casos puntuales o que reflejan una tendencia?

–La pregunta es compleja. Algo no estamos haciendo bien. Es posible que la gente no se sienta protegida, no se sienta ubicada o que las personas jóvenes estén desorientadas. Hay muchas cosas que habría que poner encima de la mesa. Pero lo más importante es que seamos conscientes de que esto es tremendamente doloroso y trágico. Tenemos que preguntarnos por qué pasa esto. Pero cuidado, sin ningún tipo de culpabilidad. ¿Por qué pasa? ¿Por qué algunos adolescentes se pueden ver en situaciones de soledad tan extrema que no compartan con nadie nada de su vida y que esto los lleve a situaciones de desesperación total y quieran acabar con su vida? Hay que tener los ojos muy abiertos y tener los recursos suficientes para detectar el problema en la escuela, en el instituto o en el vecindario. Porque estamos pensando que todo depende de la escuela o de la familia. Y hay que intentar enseñar a toda la población. Esto es cosa de todos nosotros. No podemos pensar: al que le que toque, que la baile. No, no, no. La salud mental es una cosa de todos y de todas. La pandemia nos demostró que todos somos vulnerables.

–Ahora que ya hay debate público sobre el suicidio, ¿corremos el riesgo de acudir a explicaciones simplistas? Atribuir una muerte exclusivamente a un supuesto acoso escolar, por ejemplo.

–En la vivencia de cada persona y en la salud mental no hay caminos de ida y vuelta. Hoy vas por aquí, mañana vas por otro sitio y cuando vuelves no lo haces por el mismo camino. Tenemos el deber de identificar las causas del sufrimiento que abocan a nuestra juventud a no tener horizontes y a buscar soluciones radicales. Pero el suicidio no es una cosa simple. Lo que sí dicen los expertos es que, con el suicidio, lo que pretende la persona, es acabar con un sufrimiento, no con la vida. No es lo mismo acabar con la vida en general que acabar con la vida que llevo. Porque a lo mejor no puedo llevar otra. O porque no me dejan llevar otra. Y esa es la clave, identificar. Y enfocarlo todo desde una posición profundamente solidaria y de empatía.

–Se está rompiendo el silencio social vergonzante que pesaba sobre el suicidio. ¿Pero cómo hablar de ello públicamente sin crear un efecto llamada?

–El efecto llamada está demostrado que no existe si se utilizan las palabras adecuadamente. Para eso los medios de comunicación deben conocer perfectamente las recomendaciones que hace la OMS de que se debe de hablar del suicidio. Porque no sirve de nada ocultarlo. Por ejemplo, en Asturias tenemos la máxima tasa de suicidio de España. Algunos hablan del clima como peculiaridad o posible causa. Creo que no tiene nada que ver. Creo que tiene más que ver con la incomunicación, con el aislamiento. Hay gente en Asturias que tiene pocas oportunidades de tener una vida cómoda como tenemos la mayoría. El aislamiento puede favorecer una idiosincrasia de desapego.

– El vaciamiento del medio rural, con toda esa soledad que siembra entre una población además envejecida, ¿puede influir en estas cifras?

–Es exactamente lo que le estoy diciendo. Si queremos de verdad que esto sea un paraíso natural, tiene que ser un paraíso sostenible y tiene que estar todo ello considerado. Que la gente mayor tenga la posibilidad de sentirse acompañada. Y que los ayuntamientos, por pequeños que sean, tengan capacidad para tener una persona responsable de un trabajo social, que vaya a los sitios y que se haga una atención comunitaria real. Antes había una figura en los pueblos que tiene que ver con el bienestar y con el empleo. Se llamaba ‘La carretona’. Era una persona comisionada en el pueblo para ir a Oviedo, a Mieres o a Gijón, a hacer los recados. Atendía a la gente de los pueblos. Esa figura, que es un invento nuestro, hay que volver a ella. Que la persona sepa que si algo necesita, se lo van a traer a casa. No estoy hablando de Amazon, esto hablando de ‘La carretona’. Estamos hablando de crear empleo con una dimensión humana. Me gustaría que pusiera eso como reivindicación del bienestar en la Asturias rural.

–Ustedes, tras la pandemia, presentaron el primer macroestudio sobre la salud mental en España, donde se decía que el 40% de los españoles reconocían haber tenido problemas de este tipo. ¿Qué percepción hay en el país sobre este problema?

–El movimiento de salud mental que hay en España es único en Europa. Y ahora, de cara a la presidencia de España de la UE, en el segundo semestre, vamos a presentar un debate en el Parlamento Europeo sobre esto. Queremos intentar iniciar el debate porque la Comisión Europea no sabe nada de salud mental. Hay que tener los datos en la mano. Y Europa está en la más absoluta precariedad en cuanto a atención a la salud mental . El suicidio es el primer problema de salud pública en España, pero también en Europa y nadie habla de ello. Por eso hay que utilizar estos estudios, estos posicionamientos con datos, para decir: señores, ¿qué está pasando aquí? Toda Europa habla de políticas de empleo, de vivienda, políticas de integración, pero nadie lo identifica con el bienestar y con la salud mental.

–¿Qué supuso para ustedes el discurso de la Reina sobre la salud mental en el reciente congreso de la entidad que usted preside?

–La Reina tuvo un discurso absolutamente centrado y reivindicativo, que demuestra su compromiso con la salud mental. No me imaginé que fuera a hacer un discurso tan reivindicativo. Y eso es porque ella lo siente. Es fundamental que se hable de ese bienestar de la gente, que la gente pueda saber que no está sola y que sepa que el mundo se puede rellenar a haciendo mil cosas.

–Hágame una radiografía del estado de nuestro sistema publico de atención mental.

–La salud mental siempre fue la pariente pobre de la sanidad pública española. Desde 2008, con la crisis primera, hay una brecha de 4.000 millones de euros en salud mental para ser atendida adecuadamente. Estamos pervirtiendo el camino. No hay profesionales de la psicología. Perdón, hay 6 por cada 100.000 habitantes. Y hay muy pocos profesionales de la psiquiatría. Entonces Atención Primaria se convierte en la puerta de entrada. Son los médicos de familia los que tienen que paliar el sufrimiento de la gente y tienen que prescribir fármacos. Y tenga en cuenta una cosa: es tan grandísimo el gasto farmacológico en la sanidad pública que eso impide ir cambiando las cosas para que para que vaya recortándose ese gasto y la inversión económica se oriente hacia la contratación de profesionales.

–Necesitamos empastillarnos menos y hablar más con profesionales, ¿es eso?

–Exacto, esa es la clave. Y además hay muchos más problemas que habría que poner encima de la mesa. Al no haber profesionales a veces pues se hacen acciones que hasta suponen una violación los derechos humanos: la gente es ingresada contra su voluntad y tratada contra su voluntad. Y eso que lo prohibe clarísimamente la convención de la ONU. Pero no se puede hacer de otra forma porque no hay otros medios.

–Quizá sea porque las farmacéuticas prefieran que nos empastillen a que nos atienda un terapeuta.

–No lo sé. Ahí igual soy demasiado radical si le contesto. Y como estoy hablando con un periodista hay que tener cuidado. Pero creo sinceramente hay mucha industria que nos está esclavizando sin darnos cuenta. Una de ellas es la industria alimentaria y la segunda es la industria farmacéutica.

–¿Por qué nos esclaviza la industria alimentaria?

–Se está desnaturalizando todo, se está acabando con nuestra salud y después, cuando tenemos obesidad y otros males, diabetes o problemas cardiovasculares, tenemos que tratar estas enfermedades. Tenemos que volver a una medida más natural. La medida de ‘La carretona’. Que la gente tenga esté bien atendida, que la gente pueda hacer una vida donde se coma lo que se comía antes, que no era malo. A veces en el supermercado veo a madres jóvenes, con uno o dos guajes llevando un carráu de porquería... Bueno, dios me libre de decir que ye porquería, porque hay mucha fame en el mundo.

–Al precio que está la sesión con un psicólogo o psiquiatra, ¿la salud mental ya solo es para ricos?

–En Asturias tenemos la ventaja de que tenemos pensiones muy buenas, pero la mitad de la gente no tiene pensiones buenas. Y si quieres de verdad estar atendido, eso te lleva todas las perras que puedas tener ahorradas. Porque, además, no basta con ir a un psicólogo cualquiera, tienes que encontrar un psicólogo con el que estés bien, conectes bien. El que pueda que vaya al privado, dicen. Pero la mayoría de la gente no puede.

–Por tanto, hay que fortalecer la salud mental pública.

–La única garantía de universalidad para toda la ciudadanía es la sanidad pública. Tiene que estar bien dotada. Luego, el que quiera, que vaya a una clínica privada. Vi cantidad de casos de gente muy poderosa económicamente que se pueden pagar una clínica privada, pero yo soy de los que pienso, y esto no lo debería decir así porque igual estoy ofendiendo a alguien, que si yo soy cliente de una clínica, si sano dejo de ser cliente. O sea, que hay contradicciones, hay conflictos de intereses en eso.

–La pobreza está muy relacionada con la salud mental. Los pobres sufren el triple de problemas mentales que los ricos.

–La clave está en que, en un mundo de lujo y de éxito, no se notan los problemas de salud mental. Pero una pobre madre de familia con dos críos y con 500 o 600 euros al mes, no llega a fin de mes y para no pasar frío tiene que quitarlo de otra cosa. Y ahí es cuando se va royendo el equilibrio de esa gente. Esa pequeña miseria que no te deja ser tú mismo. Ahí, encima de ese bienestar necesario, está la salud mental.

–Bienestar para todos, ¿cómo?

–No estoy diciendo que haya que subsidiar a la gente. Estoy diciendo que hay que dar oportunidades a la gente. Hay cantidad de gente con problemas de salud mental que puede trabajar perfectamente si tiene un puesto de trabajo adaptado. Hay cantidad de personas que pueden estar bien en su entorno rural si tienen los apoyos que necesiten para vivir una vida normal.

–¿Qué es una vida normal?

–La vida normal tiene que ver con la comodidad. No podemos decir que un paisano o una paisana en un pueblo remoto tenga que lavarse los manos con agua fría. No, señor. Somos todos iguales. Eso es dignidad humana y todos tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, busquemos ese pequeño bienestar que va a hacer que la gente esté en poquitín más a gusto. Y, después, si somos capaces de hacer redes y de que la gente haga una excursión al mes o participe en un club de algo, pues mucho mejor. Tenemos que ir volviendo hacia esa medida humana que nunca debimos haber olvidado, amigo.

–Entonces, el bienestar es el mejor tratamiento para la salud mental.

–Es como todo. Si tú vives en una casina que esté pintadina, que tenga un baño cómodo y agua caliente y una cocinina… el día a día te será más fácil. No te va a dar la felicidad, pero no te está quitando equilibrio. A partir de ahí podemos construir encima muchas cosas. Como yo soy ya muy antiguo, hecho mucho de menos cuando en Asturias había aquella profusión tan tremenda de asociaciones de amas de casa, culturales, en los barrios, deportivas. Debemos de volver ahí. Esa es la red social que va a impedir que mucha gente se vea sola, que va a dar muchas soluciones y muchas puertas abiertas a muchísima gente. Eso es lo que tenemos que hacer.

–¿Y hace falta empezar a dar educación emocional en la escuela, lo mismo que se imparte educación física?

–Esto es un reivindicación histórica que tenemos y que queremos que se dote. Hay que hacer redes sociales, hacer prevención de salud mental y detección de salud mental. Es absolutamente imprescindible que se dote en el ámbito educativo de una formación específica de manejo emocional. Que están muy bien que me enseñen películas de cuentos de hadas, pero la vida no es un cuento. La vida puede ser hoy de color rosa, y ojalá sea así siempre, pero mañana puede tornarse gris y en otro momento, en negro. Y hay que trabajar no solamente con los alumnos en la asignatura, cuidado. Tenemos muchos mecanismos sociales muy importantes en el ámbito educativo. Tenemos los consejos escolares y tenemos figuras de control y de observación y de seguimiento de eso.

–Puede que estemos enseñando a los niños que hay que ser feliz el 100% del tiempo. ¿Vivimos en una especie de dictadura de la felicidad?

–Es una perversión total. Cuando yo estudié, siempre me dijeron que la felicidad era una entelequia, que la felicidad era un cociente entre lo que tú pretendas y lo que tú logres en la vida. Si logras mucho y pides poco, eres muy feliz; si logras poco y pides mucho, pues serás infeliz. Yo creo que tenemos que denunciar esa dicotomía perversa. No tenemos por qué ser felices el 100% del tiempo. Insisto, la gente, de la edad que sea, tenemos derecho a equivocarnos. Tenemos derecho a corregir nuestro itinerario vital, no hay nada hecho ni rígido. Lo que va a hacer eso es fosilizarme y acabaré teniendo una depresión. Tenemos derecho a movernos y a buscar esos apoyos. Y también derecho a que existan dentro del entorno social que dependa de la administración pública, los recursos suficientes para que esto que yo busco sea puesto en práctica.

–¿Usted tuvo problemas de salud mental?

–Yo soy todos los demás. Claro que tuve mi música en Pravia ¿o que cree? Yo también tuve mi depresión a los 49 años que me costó dios y ayuda. Y era un paisano con un éxito normal en la vida y, sin embargo, tuve una depresión también. Aquí somos todos arrieros y estamos en el camino. Somos todos igual de vulnerables. Cada uno en su circunstancia.