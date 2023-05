"Estuve 18 años en el obrador, la confitería es un trabajo muy duro"

José Juan de Blas Nut (Oviedo, 1950) estudio medicina y se formó como buzo, pero con ninguna de esas dos ocupaciones se ganó la vida. El destino le tenía reservado otro camino. Fue la cuarta generación que se puso al frente de uno de los negocios más dulces y emblemáticos de Oviedo, la pastelería Camilo de Blas. El enorme mostrador de la tienda es ya una atracción turística más y la propia confitería ha sido desde 1914 que abrió sus puertas como escenario para multitud de películas. La empresa va ya por su quinta generación, ahora en manos de Paloma de Blas. Su hija.

Orígenes. "Nací en Oviedo, en esta casa (tras la tienda de la calle Jovellanos), en 1950. Mi hermano mayor también nació aquí, yo soy el segundo de cuatro. Parece que el destino jugó sus bazas para que yo fuera el último que naciera aquí y el que continuara con el negocio. La vida busca unos caminos muy retorcidos para conseguir el objetivo que tiene previsto para ti. Inicialmente yo no era el continuador de la empresa en ese protocolo de sucesión que no había, aunque sutilmente sí. El relevo era el tercero de los hermanos, Eduardo de Blas, el que había estudiado Económicas. Hay una cosa que no se contempla en el protocolo de sucesión que es la afinidad de caracteres. Mi padre y mi hermano tenían ambos mucho carácter. Yo actuaba más como moderador, mediando para evitar que hubiera encontronazos. Mi hermano es una persona muy inteligente, pero con carácter. En aquella época, mi padre tenía un empleado que llevaba aquí toda la vida, que era su mano derecha. Y mi hermano me dijo olvídate, el hijo de padre no eres tú, es ése. Otra vez me dijo: ese paisano va a hundir el negocio como siga aquí".

La infancia. "Vivíamos en Arzobispo Guisasola e íbamos al colegio más cercano, que eran los Dominicos, solo había que cruzar El Campillín. Tenía algunas asignaturas preferidas e iba salvando los cursos. Pero empecé a decantarme por las letras, se me daba bien el francés y, más tarde, descubrí las clásicas. Incluso me pusieron a darle clases de latín a otros estudiantes. Las traducciones las hacía por instinto, por sentido común. Con el griego llegué a tal nivel que le dejaba mis traducciones a toda la clase. Hace poco una dependienta de Gijón me dijo que había venido un cliente que le dijo: ‘su jefe era el que más latín y griego sabía del colegio al que iba’. En cambio, había otras asignaturas como Historia que no me gustaban. A cualquier palabra le busco su etimología, aún lo recuerdo de aquellos años porque era algo que me gusta. De aquella, a mi padre solo lo veíamos los domingos porque nos traían a verlo. Cuando él llegaba a casa ya estábamos acostados, cuando marchaba también".

Medicina y la mili. "Aquí no había medicina todavía, con lo cual me fui a Santiago de Compostela. La carrera me la paró la mili. Me destinaron a infantería de marina, por no pedir la prórroga de estudios. Fueron dos años. Estuve en Cartagena, y me metí en un curso de buzo y de buceador. En el de buceo empezamos unos 1.500, pero había gente que veía mal, que nadaba mal, incluso había gente que no sabía nadar… Al final, quedamos solo tres, uno de ellos muy bueno. Los aparatos que usábamos eran anteriores a la guerra mundial y bajabas con un profundímetro para no pasar de los cuatro metros porque te podía dar una embolia. Hubo alguna. Y encima te soltaban a las tres de la mañana en mitad del mar. A mi y a otro compañero nos mandaron a operaciones especiales a Cádiz, éramos la sección de buceadores de combate. Teníamos que sacar ahogados, revisar cascos de petroleros. Sacar a ahogados era muy desagradable".

Un accidente. "Haciendo el curso de buceo, estaba abajo en el agua y me entró agua en el casco y pensé que aquello era imposible, pero me incliné otra vez y volvió a entrar agua. Había un código de señales con la cuerda que teníamos, seis tirones significaban peligro, sácame. Di un tirón y me contestan desde arriba. Pero luego empezó a soltarme más hacia abajo. Tuve la gran suerte de que habría alguien supervisando y se dio cuenta de lo que estaba pasando y me sacaron. Fuera ya me quitaron los tornillos del casco, cuando ya me lo quitaron me sentía algo mareado, pero nada especial, a mi alrededor estaba todo el cuartel esperando que estuviera muerto".

Trabajo como buzo y prácticas. "Aquel verano le saqué partido al buceo y estuve trabajando en alguna empresa. Te pagan muchísimo y pasas un verano divertido. Había que controlar que donde se iba a enganchar una grúa o cómo tenían controlado para hacer un emisario… Después estuve en La Cuesta, un hospital que está entre Santa Cruz de Tenerife y la Laguna haciendo prácticas de quirófano ".

Llegada al obrador. "En unas vacaciones mi hermano me dijo que bajara al obrador. Bajé al segundo día. Y, de aquella, él empezó a decirme que estaba ya cansado, que tenía proyectos en Cataluña y que le apetecía salir de aquí. Un buen día se fue y me lo dejó en bandeja. Mi padre me preguntó si estaba pensando en quedarme y le dije que no lo sabía, me daba pena que nadie siguiera con el negocio. Todavía a día de hoy pienso que estoy pensando aún qué hacer. Me dejé llevar".

De pinche. "Empecé en el obrador como un pinche, porque realmente no sabía nada. Y de aquella, el ambiente era como de postguerra, no es como ahora que hay buen ambiente. De aquella, el maestro me utilizaba para darles órdenes a los demás. A veces había enfrentamientos personales, yo hacía de mediador. Supe llegar a la gente".

Los primeros años. "Solo tenía yo la llave del obrador. Estuve 18 años abriéndolo a las tres y media de la mañana. Hice horarios de tres a tres en los que acababa sin voz. Los trabajos de hostelería, panadería, confitería son muy duros. Ahora, sin querer generalizar, veo que falta esa exigencia de uno mismo, por tener más compromiso. En el obrador hacía cosas que me gustaban, como las bizcoletas de chocolate. Al principio no era rentable porque tardaba mucho, pero llegué a dominarlas. Era un producto que se vendía poco y que, al final, acababas donándolo a la cocina económica o donde fuera. Las hice y se vendieron todas el mismo día. Mi hermano dijo que era porque conseguía transmitir mi energía".

Malos tiempos. "Aquel hombre que había sido la mano derecha de mi padre y que mi hermano había dicho que iba a hundir el negocio me desfalcó. Lo hizo cuando mi padre ya no estaba. Empezó a robar dinero de la caja y mercancía y se encargó de decirle al personal que yo no valía para aquello. Dos dependientas se unieron también a los robos. Pusimos cámaras y eso delató a todos. Había muchísimas pruebas. El problema fue grande porque tuve que reestructurarlo todo. Fue un reto grande, pero se sacó adelante. En 2002, cuando murió mi padre, ya me quedé solo en el negocio, durante todos aquellos años había estado también tía Conchita. Al principio tuvimos muchos problemas, tuvimos que cerrar esta tienda para hacer obras en la casa. Hubo un momento en el que el gestor me dijo: no hay dinero para pagar a la gente, fue cuando pusimos las cámaras".

La relación con su padre. "Mi padre era muy fuerte. Las dos únicas veces que lo saqué de la tienda fue porque me llamaron las dependientas para decirme que estaba tiritando aquí sentado. Como eran tan fuertes las ventas durante la Navidad, se cuenta que mi abuelo decía algo así como: ‘Si a alguien se le ocurre morirse en estas fechas le meto en el congelador en Nochebuena y lo saco después de Reyes’. La broma dura hasta el día de Nochebuena en el que él muere. Fue terrible. Parece que la vida te gasta bromas pesadas. Mi padre tenía una capacidad tremenda, estuvo hasta el final, hasta los 81 años. Tenía una gran vitalidad, venía la gente y me decía: ya he hablado con tu hermano. Yo les decía que no, que con quien habían hablado era con mi padre".

El carbayón. "El carbayón nace porque el Ayuntamiento nos pide un producto para representar a la ciudad en la primera feria internacional que hubo en Asturias. Ya se ha alcanzado el máximo nivel que puede alcanzar un producto que es suplir al genérico, porque ahora la gente cree que a los de Oviedo los llaman carbayones por el pastel".

El relevo. "Fui el primero que hice a una mujer, porque era la que más valía con diferencia, oficial de primera. Era mediados de los ochenta. No iba de feminista, solo entendía que las cosas tienen que ser como tienen que ser. El machismo sigue estando bastante interiorizado. Ahora es mi hija la que está al frente del negocio y lo hace muy bien. Su llegada a la empresa fue también algo muy casual. Estudió Química en Barcelona y al poco de acabar entró en una empresa de los sobrinos de Josep Carreras y la Revlon le ofreció un puesto importante, con un buen sueldo. Le iba muy bien. Y un buen día me planteó volver, estar conmigo en la tienda y seguir con el negocio. Ella tuvo otra visión, me dijo que no iba a estar como yo veinte años en el obrador, tiene la cabeza mucho mejor amueblada. Le interesaba más la gestión, la difusión por redes y funcionó perfectamente. Durante la pandemia, gracias a las redes, vendió a media humanidad".

La I+D. "Este oficio cambió, pero no mucho. Ahora se trabaja con productos que no contengan alérgenos, que era un campo que teníamos casi sin explotar. Nosotros habíamos empezado a hacer un obrador aislado para hacer I+D, yo empecé con ella, pero mi hija ya empezó a hacer productos para veganos. De la que empecé me preguntaban si me compensaba hacer eso para un par de clientes, les dije que era una inversión a futuro. Ahora el 90% de las personas tiene algún problema de alergias. A mi me ayudó a empezar con ello el hecho de que mi mujer es celiaca. Luego mi hija ya lo revolucionó".