El insulto rey

Que levante la mano quien no haya escuchado jamás un insulto en un campo de fútbol. Que levante la mano, es más, quien nunca haya insultado en ese mismo lugar a un árbitro o a un rival. Silencio. ¿Por qué en un teatro nadie en su sano juicio llamaría “hijo de puta” a un actor? ¿Por qué eso mismo o peor sucede en cambio en nuestros estadios cada fin de semana? Podrían recopilarse en una enciclopedia todas las vejaciones que se escuchan en un partido del deporte rey y ni el mismísimo capitán Haddock, el exaltado marinero y compañero de Tintín, daría para recordar tanto vituperio.

El pasado fin de semana se abrió un melón diferente. Vinicius, la mega estrella brasileña del Real Madrid, soportó gritos racistas de un sector de la afición del Valencia en el estadio de Mestalla y entonces se lio la marimorena. El terremoto fue global. A veces incluso berlanguiano, con el alcalde de Río de Janeiro acordándose de la madre de Javier Tebas, presidente de La Liga. Todo derivó en una cruzada sin precedentes en los últimos años contra el racismo y también con un follón morrocotudo entre instituciones: LaLiga, la Federación, el Real Madrid... Y en plena campaña electoral, para darle más salsa al asunto. Hubo detenidos por vejaciones previas al jugador, cierres de gradas e incluso suspensión de entrada de por vida para un aficionado. Fue (es) asunto de estado y de consumo en tertulias. Todos los telediarios abrieron con el caso del futbolista, que días después se sentó codo con codo con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en el palco del Bernabéu, allí donde se cuece el poder del país.

El caso Vinicius, además de poner la lupa en el supuesto racismo de España, ha abierto también el debate de los insultos, algo normalizado, incluso jaleado y a veces aplaudido, en el deporte rey. En un campo de fútbol, lugar de padres e hijos, parece que se puede decir de todo a todos. La libertad es total porque lo que sucede en las gradas de un estadio tiene sus propias normas y códigos éticos. El fútbol y sus reglas. Un ente aparte para todo que mueve millones de personas, pasiones y euros. El tsunami Vinicius ha dado para mucho y el chicle todavía se estirará. Pero hay muchas incógnitas y quizá cosas que cambien a partir de ahora.

Ibra, exjugador del Oviedo: «Me motiva que me insulte la gente»

Por partes.

La primera pregunta es clara, racismo a un lado por el momento: ¿por qué un individuo/a se ve con la libertad de levantarse de su silla durante un partido de fútbol y acordarse del padre, de la madre o del hermano del jugador de turno? Habla un experto.

"Posiblemente el hecho de que el fútbol haya pasado de ser una práctica deportiva con posibilidades educativas para socializar, a tener dimensión de espectáculo y negocio económico, contribuye a que se desarrollen contravalores sociales. Al final, lo que pasa en el fútbol es el reflejo de una competitividad exacerbada", analiza Javier Montero, doctor en Deporte por la Universidad de Oviedo y autor de una tesis sobre el desarrollo de la responsabilidad personal y social a través de la actividad física y el deporte.

"El denominador común de la normalización del insulto es la falta de respeto y consideración. Resulta muy preocupante que los aficionados y seguidores que incurren en los insultos muestren un evidente olvido de sus responsabilidades personales y sociales. Los comportamientos racistas son una espiral más en esta involución de dentro del fútbol", resume Montero, que probablemente da una de las claves respecto al follón Vinicius. Porque puede España no sea un país racista por naturaleza, no parece que pase algo así habitualmente por la calle, pero sí es "insultón" en el fútbol. “He jugado muchas veces en Mestalla y estoy seguro que muchos de los que llamaron "negro" a Vinicius en realidad no son racistas, pero insultar está normalizado y van a dañar al futbolista”, explica un jugador en activo, con muchos años de carrera en Primera División. El catálogo de agravios que pueden escucharse es variopinto. Del simple "hijo de puta" al "puto maricón". No hay límite con raza, sexo o físico.

Da fe de ello José María Gutiérrez, "Guti", exjugador, ídolo del Real Madrid y durante décadas perseguido en numerosos estadios con un cántico que conoce toda la España futbolera: "Guti, Guti, Guti maricón". Ahora, con la tranquilidad que da la experiencia, dice que lo ve de otra manera. "Escuchar eso es doloroso, para ti y para tu familia. No es solo el que se metan con tu sexualidad o con tu familia, como me ha pasado. Es lo más duro que he vivido nunca y he tenido la piel de gallina. No puede ser y me parece fatal lo de Vinicius, pero me parece fatal cualquier insulto a alguien. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Es muy difícil y me sorprende que en un día hayan querido cambiar todo, porque esto viene desde hace mucho", explicaba el jugador esta semana, en pleno huracán Vinicius, en el programa El Chiringuito.

Para analizar los insultos, nadie mejor que los insultados. Ibrahima Baldé, "Ibra", un simpatiquísimo senegalés de 34 años y casi dos metros, está ahora en el fútbol turco, pero jugó casi toda su carrera en España. También en el Oviedo durante dos temporadas. Es claro: "Me sorprendió mucho lo de Vinicius porque nunca me pude imaginar que podríamos tener gente así entre nosotros. Esos que insultan así no son gente de fútbol: sobran. Yo, afortunadamente, nunca soporté insultos racistas en el fútbol". Ibra ofrece una curiosa lectura, probablemente relacionada con los insultos y su normalización. Dice con desparpajo que no le afecta para nada un insulto de la grada, que todo lo contrario. "Cuando estaba en otros campos y la gente me llamaba de todo eso me motivaba”. Aunque hay un pero. “Lo que no soporto, y ahí si pasa me tiene que venir a buscar la Policía, es que me insulte un compañero de profesión o un árbitro. Una vez me pasó con un linier, que para indicarle al árbitro se refirió a mí como ‘ese negro’. No me gustó nada, aunque no salí a decir nada porque el club prefería dejarlo pasar", recalca. El senegalés es sincero. "Lo normalizamos todo. En cualquier campo, ya sea el del Madrid, el del Barcelona, insultan a todo dios. Habría que hacer por detener eso, ¿pero qué haces".

Congo, exjugador del Sporting: «Estamos perdiendo el rumbo»

La pregunta de Ibra tiene respuesta. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene un protocolo para evitar insultos. Son apenas cuatro hojas muy fáciles de entender. Es aplicable en todo el fútbol nacional federado, desde la lujosa Primera División a la humilde Preferente. Únicamente tres pasos si hay insultos.

1. El árbitro detendrá el partido, avisa al delegado de campo de los insultos y este deberá avisar a su vez a los autores de los insultos para que depongan su actitud, bien por megafonía o bien personalmente.

2. Si persiste la violencia verbal, el árbitro "suspenderá" temporalmente el partido

3. Si los autores no pudiesen ser expulsados, el árbitro suspenderá definitivamente el partido.

No hay más. No consta que se haya llegado al tercer paso en el fútbol profesional, pero sí hay precedentes en el fútbol modesto.

Asnake Wolde, un árbitro etíope de 36 años que lleva quince años pitando en la Preferente asturiana, escuchó hace cinco años lo siguiente durante un Ribadedeva-Nalón, aunque no suspendió el partido: "Negro de mierda, que puta pena que no se te pinchó la patera, puto negro de mierda, hijo de la gran puta"

Aquel lamentable episodio traspasó el Negrón. ¿Qué sucedió desde entonces? "Nunca me volvió a pasar nada parecido y la situación está mucho mejor. Muchas veces, algo negativo tiene una repercusión positiva. La gente me arropó, incluso alguno me dijo algo bueno por la calle", explica este colegiado, que no obstante es muy crítico con la permisividad de los insultos en el fútbol. "Se están haciendo cosas, hay protocolos, pero la mejor receta contra eso la tengo clara: multas contundentes. Cuando vas a 145 kilómetros por hora por una zona de 120 que hay un radar te ponen una multa y no lo vuelves a hacer. El otro día le pusieron una multa al Valencia por lo de Vinicius, pero yo creo que se debe multar a los agresores en particular, con multas que paguen", dice Wolde que, confiesa, ya no ve fútbol.

"No aporta nada, el show es bonito, pero está perdiendo valores. Ahí aparecen los insultos, por la frustración de la gente por no saber perder. Es verdad que creo que el fútbol está cambiando para bien, pero queda mucho por recorrer", finaliza. Wolde además pertenece a un colectivo, el de los árbitros, doblemente expuesto. A ellos les insultan tanto o más que a los jugadores, pero tienen un hándicap: no tienen afición. Nunca juegan en casa. Avelino González, langreano de 32 años, lleva 19 años arbitrando. Está en Tercera División. "¿Insultar? Eso está normalizado en todas las categorías. Yo lo tengo asumido y me centro en hacer mi trabajo, donde veo más problemas es en los chavales que están empezando en el arbitraje. En un partido de infantiles puede haber 30 o 40 personas que únicamente se dedican a insultar y en esos casos el árbitro puede tener la edad del futbolista. Es tremendo", explica González.

«El racismo es una deriva más en la involución del fútbol», dice Javier Montero, doctor en deporte

"La gente suele ser respetuosa y es justo decirlo, pero es cierto que siempre se escuchan a los cuatro energúmenos. Recuerdo que una vez tuve que soportar como una persona me hablaba de un familiar mío en el hospital. Cuando el fútbol fue a puerta cerrada por la pandemia se acabaron esos problemas, luego pensamos que saldríamos mejor, pero ya vemos que no", enfatiza.

La reflexión común es evidente: el insulto está normalizado. Quizá el escándalo suena cuando se toca el tema de la raza, pero vejar está a la orden del día. ¿En qué situación quedan los futbolistas? A Vinicius, antes de esta tormenta, se le ha tachado de provocador. Un jugador en activo opina. "Nadie quiere insultos, es un mal ejemplo y hay niños. Pero ojo, tampoco se puede provocar desde el campo: hacer gestos, mandar besos. Eso también pasa. Todo está en el punto de cultivo y para pedir, hay que dar. Como jugadores, tenemos que dar ejemplo siempre con nuestro comportamiento, porque si no el resto de gente puede perder el control. Todo tipo de insultos no deberían entrar en el deporte", asegura.

Edwing Congo, exjugador colombiano del Sporting de Gijón, entre otros equipos, recoge la tesis inicial del doctor Javier Montero. "Tenemos un desorden social con el tema de los insultos, no solo en la parte racial. Lo que falla es la educación, que acaba en el racismo. Se ha normalizado insultar como parte del espectáculo, para intentar desconcentrar al jugador de cara al partido". Congo soportó algún insulto racista, pero nunca le dio importancia. "Los insultos afectan a la persona dependiendo de su situación. Igual a mí me dicen negro y me da igual, pero igual se meten con mi madre y me hunden. Para acabar con todo esto la solución es muy fácil: multas contundentes. Pero lo triste es la educación, porque estamos perdiendo el rumbo", finaliza Congo, que se despide con una frase lapidaria, que cierra una reflexión y un debate: "El problema no es el racismo, esto viene de hace tiempo: los humanos nos tratamos mal los unos a los otros". Al tema Vinicius, como no, todavía le queda muchos regates.