El inagotable legado del padre Feijoo

Después de cinco años de trabajo, los profesores de la Universidad de Oviedo Inmaculada Urzainqui, Eduardo San José Vázquez y Rodrigo Olay Valdés presentan su edición crítica del tomo tercero de las "Cartas eruditas y curiosas" de Benito Jerónimo Feijoo. LA NUEVA ESPAÑA los reunió en la sede del Instituto Feijoo, en Oviedo, junto a Xaime Martínez, autor de una tesis sobre Feijoo polemista que leyó el pasado viernes. Durante mucho tiempo fue el autor más leído en español, por delante incluso de Cervantes, y un auténtico fenómeno público. Sepamos por qué.

¿Con qué Feijoo nos vamos a encontrar? Urzainqui lo describe: "Pese a estar a punto de cumplir setenta y cuatro años, llevar más de un cuarto de siglo publicando los diversos tomos de su obra, y haber sufrido muchos ataques e insidias, sale de nuevo al público con el vigor y entusiasmo de siempre para continuar el proyecto de crítica y difusión cultural que había iniciado en 1726. Pero, eso sí, con la satisfacción de saberse leído y seguido por un creciente número de lectores y de contar con el apoyo de notables personalidades de la vida social y cultural y aun del propio monarca, Fernando VI, como prueban su nombramiento a título honorífico de consejero real y la reciente e insólita real orden prohibiendo cualquier obra que pretendiera atacarlo".

San José añade: "Es también el padre Feijoo en su apogeo, cosechando el triunfo sembrado durante años, pero por eso mismo envidiado y cansado de insidias. En estas ‘Cartas eruditas’ rentabiliza el crédito de autor obtenido en el ‘Teatro crítico’, con textos más breves y ágiles, en los que se divierte y también se muestra más impaciente con las objeciones ajenas".

La extensa y elogiosa dedicatoria de Feijoo a Fernando VI explica, según Urzainqui, "su decidida adhesión al programa de paz y progreso económico y social que está desarrollando el rey con su primer equipo de gobierno; principalmente, los ministros José de Carvajal y el marqués de la Ensenada".

Recordemos, aporta San José, que "estamos en el año de 1750 en que el mismo soberano publica una pragmática que prohíbe impugnar a Feijoo, caso insólito. Ha alcanzado una eminencia muy envidiada y busca protección, además de hacerse perdonar un malentendido con el príncipe y futuro rey Carlos. La monarquía no lo necesita menos a él como su protegido. Aun así, su elogio del rey que busca la felicidad pública en lugar de la gloria de las conquistas es sincero". Olay apunta: "La relación de Feijoo con los Borbones siempre fue muy estrecha, hasta el punto de que dedicó su primer poema conocido a Felipe V y otra de sus composiciones a la reina Isabel de Farnesio".

Si viviera hoy, indica Urzainqui, Feijoo "seguro que se inclinaría por quienes más empeño pusieran en mejorar la vida y cultura de los españoles, en promover el desarrollo económico y social, ayudar a los desvalidos, fomentar el trabajo, la tolerancia y el entendimiento entre los pueblos, combatir lacras como la lentitud de la justicia, el patrioterismo o el maltrato animal, y en dignificar a la mujer. Hay que recordar que a él se debe el primer escrito español dirigido a demostrar, con argumentos de razón, la igualdad de talento entre el hombre y la mujer".

San José lo imagina "lejos del incondicionalismo y del sentimentalismo ideológico. Así que hoy tendría que hacer política desde una zona ajena en lo posible a los partidos políticos, quizá desde la ciencia, la literatura o el periodismo. De lo que sí estoy seguro es de que, como Montaigne, sería güelfo para los gibelinos y gibelino para los güelfos". Y Olay llama a no "perder de vista su famoso discurso ‘Defensa de las mujeres’ donde proclama la igualdad intelectual entre hombres y mujeres, de lo que es pionero en España".

Ser nombrado consejero real no condicionó su pensamiento político. Olay: "Sus ideas no cambian por entrar en el Consejo Real sino que entra en el Consejo Real por sus ideas". Urzainqui asiente: "Prueba elocuente de su independencia de criterio es que en este tomo III dedique una a poner de manifiesto la superioridad moral del zar Pedro I sobre Luis XIV, que era bisabuelo del monarca".

San José cree que él se encontró "protegido y realzado, claro. Quizá también intocable. Fue sin embargo el abrazo del oso. La monarquía, o el sector más progresista del reformismo borbónico, lo empleó como su agente cultural. Con ello quizá se ahorraba un opositor que no se podía permitir tener y al mismo tiempo promovía una Ilustración prudente que atajaba tentaciones revolucionarias".

Feijoo se empeñó en entroncar al rey –el primer Borbón nacido en España– con los mejores monarcas del pasado hispano. Urzainqui lo explica: "Para contribuir a españolizar a la nueva monarquía. Una aspiración legitimadora que comparte con muchos intelectuales y políticos del momento". San José añade que "a partir de cierto momento la nueva dinastía quiso convertir a Feijoo en lo que Virgilio había sido para Augusto. Esto debió de causarle dilemas parecidos, y la literatura española debe aquí aún una novela sobre las relaciones entre la literatura y el poder como la de Hermann Broch. Sé que Jorge Ordaz, que es parte de nuestro equipo feijoniano, prepara algo en este ambiente histórico".

Feijoo responsabilizaba de las calamidades españolas "fundamentalmente a la descaminada política de los Austrias, como subraya en la dedicatoria", según Urzainqui, y San José lo amplía a "los propios españoles, sin duda. Ni a los romanos, ni a franceses o ingleses. Aborrece la evasión de culpas, y se ve ahí que abominaría un futuro autárquico o populista para España. Su estilo no era la queja sino la crítica".

No es el atraso industrial sino el científico y el educativo el que más le preocupaba. La formación en las ciencias útiles, la exigencia y la imitación de países más avanzados son para él el nervio de la modernidad. Y defendía una monarquía con ministros de talento, como corrobora Urzainqui: "Una de las cosas que le parecen más valiosas del reinado es la acción compartida de Fernando VI con ministros excelentes, para él ejemplo y fundamento de lo que debería hacerse en el futuro". Ministros jóvenes, apunta San José, "pertenecientes a una nueva nobleza de méritos, no de linaje, como Ensenada y Carvajal. No por eso despreciaba la honra del linaje, él mismo era mayorazgo de casa noble, pero creía que esa herencia debía ganarse a diario".

Por temperamento y por convicción no ambicionaba cargos. Lo que no quita, matiza Urzainqui, "para que aceptara ser abad de San Vicente cuando fue elegido en tres ocasiones o que sucesivamente fuera opositando, con éxito, a las cátedras de Teología de la Universidad hasta obtener la de Prima, la más alta en el escalafón académico". Rechazó "las cargas que pudo y a los pelmas, eso sí", se suma San José, "pero no debemos confundirlo con la imagen ascética de un fray Luis de León, de la que es algo responsable la espléndida estatua de Gerardo Zaragoza. Desde su retiro ovetense era también un animal político, y no despreció armas ni escudos en la arena pública". Olay recuerda que "rechazó algún cargo en la corte, sin embargo. Guillermo Fernández Ortiz acaba de publicar la documentación relativa a la gestión de Feijoo como abad de San Vicente, y muestra a un gestor prudente". A la introducción de elementos profanos en la música de los templos se refirió, recuerda Urzainqui, "para reprobarlos, en uno de sus primeros discursos. Pero con el tiempo se mostró más conciliador, admitiendo, de acuerdo con el criterio del papa Benedicto XIV la admisión de violines". Aquí mostró su cara más conservadora, señala San José, "sobre todo en el rito; por ejemplo, no le sonaba bien la música profana ni la presencia de nuevos instrumentos en los templos. Se trataba de una cuestión de decoro estético más que de rigor doctrinal: ¡cómo mezclar la gracia de los violines con la gravedad de la eucaristía!"

¿Podemos imaginar qué soluciones daría Feijoo a la crisis rural actual en Asturias? San José matiza que "son contextos rurales opuestos: aquel generaba excedentes poblacionales para la emigración y este se desertifica. Pero en ambos se abandonan las actividades campesinas, como causa o como consecuencia. Advertía que la prosperidad de las naciones se funda en el campo, que él ya veía abandonado en España. Y no pensaba que fuera a ser redimido desde la ciudad, que lo miraba con superioridad. Diría que el campo necesita campesinos, no ruralitas; y que lo primero sería mejorar las condiciones del sector primario".

Se ganó muchos enemigos por refutar supuestos milagros, afirma Urzainqui, "sobre todo los muchos que apadrinaban el presunto milagro de las flores de San Luis del Monte en Cangas del Narcea, franciscanos principalmente". Sí, admite San José, "y todavía hoy los sigue teniendo en sectores reaccionarios de la Iglesia por esa y otras cuestiones, como las falsas reliquias, los cultos supersticiosos o la simonía. Sorprende encontrarse aún a Feijoo vilipendiado por ser ‘de la cáscara amarga’, un progre casi, un descreído. A la vez, los herederos de la Ilustración más jacobina ven en él a un curón, el lastre de nuestro siglo XVIII tímido e insuficiente. Güelfo para los gibelinos...".

"Era muy inteligente escogiendo adversarios"