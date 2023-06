el extremo invierno demográfico japonés que aspira a eludir asturias

Japón y Asturias, a priori, tienen en común lo que un culín de sidra y una sopa de miso o lo que Quini y un pokemon: nada, cero. No obstante, pese al abismo cultural y geográfico que los separa, el problema número uno en ambas latitudes es exactamente el mismo: la crisis demográfica.

Adrián Barbón, presidente del Principado: "La cuestión demográfica es un gran reto, nos jugamos nuestro futuro".

Fumio Kishida, presidente de Japón: "Para nosotros, con la crisis demográfica es ahora o nunca".

Las causas de la problemática demográfica en uno y otro lugar son dispares. Pero no por ello conocer las particularidades de la casuística nipona deja de resultar un ejercicio interesante desde la perspectiva asturiana, entre otras cosas porque permite conocer cómo de oscuro resulta el invierno demográfico en una fase más avanzada. No obstante, lo cierto es que el descenso poblacional asturiano no es por ello menos alarmante: de los 1.129.556 de 1981 se ha pasado a la cifra de 1.007.312 del último censo, una pérdida de más de cien mil habitantes en cuarenta años. En Japón, si bien el desplome comienza más tarde, la velocidad es mucho mayor: de los 128.000.000 millones de 2010 –cuando comenzó a menguar– a los 123.000.000 actuales, cinco millones menos en algo más de una década.

El socavón demográfico es tan profundo que el presidente Fumio Kishida alerta de que el país está "al borde de ser incapaz de mantener sus funciones sociales". De los más de dos millones de alumbramientos en 1950 o de los 1.200.000 de 1990 se ha caído hasta los 800.000 de 2022, casi un millón menos de los 1.580.000 fallecidos durante ese mismo ejercicio. Desde 2007, muere más gente de la que nace. El Consejo de Política de Japón teme que, en el año 2040, casi la mitad de los municipios, 869, estén en riesgo de desaparición. Si no se logra enderezar la tendencia, la población se reduciría a la mitad al término del siglo, según la proyección del gobierno japonés.

En Asturias, diecisiete concejos perdieron más del 75% de su población desde 1950; veintidós concejos perdieron entre el 50 y el 75%; veintitrés perdieron entre el 25 y el 50% y seis entre el 0 y el 25%. Solo se vio incrementado el número de habitantes en diez concejos: Carreño, Laviana, Llanera, Siero, Noreña, Oviedo, Gijón, Castrillón, Avilés y Corvera, la mayoría de ellos del centro de la región.

En algunas ciudades, sobre todo en las áreas rurales, se están tomando medidas para combatir el despoblamiento. En Izumo, donde viven casi 200.000 personas, lleva en marcha desde 2016 el "Plan de promoción de la vida multicultural", una novedosa idea focalizada en atraer a brasileños de otras zonas del país mediante la promoción del portugués. O en el montañoso pueblo de Kanna, situado a un centenar de kilómetros Tokyo, donde se esmeran en realizar campings y festivales de cerveza en aras de atraer residentes a una zona que se resiste a quedarse sin habitantes. Un mal, el de la despoblación, que es común a un Principado que se desangra en las alas (Oriente y Occidente) mientras el centro absorbe la inmensa mayoría de la población.

En un plano más global, el gobierno japonés ha anunciado que duplicará el gasto público en programas de ayuda a la conciliación para fomentar la natalidad en un país en el que la sanidad no es completamente gratuita como en España, sino que el Estado solo cubre el 70% de los costes, tal y como sucede con los medicamentos, una cuestión especialmente sensible en una sociedad tan longeva en la que, sin embargo, "todo el mundo tiene trabajo", asegura Pelayo Rodríguez, un gijonés que lleva diez años trabajando en una empresa de energías renovables en Tokyo para el que la economía japonesa está "parada en el tiempo". "Hubo una época de crecimiento alucinante a finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero, a finales de la década de los 80, es como si todo se hubiese quedado igual: hasta este año, en el que la economía japonesa se ha contagiado de la ola mundial de inflación, los precios se mantuvieron casi completamente estables los últimos treinta años".

Japón, por ejemplo, arrastra un problema común a Asturias: la falta de inmigración. De sus 125 millones de habitantes, apenas dos de ellos proceden de otros países, una proporción inusual por baja que tiene su explicación en la idiosincrasia del pueblo nipón, expresada en unas trabas legales casi insalvables para los foráneos que pretenden obtener la nacionalidad.

Bien lo sabe Rodríguez. Pese a lo dilatado de su estancia en Japón, convertirse en un japonés de pleno derecho se le antoja tan lejano como el primer día que puso un pie en Tokyo: su única opción de conseguirlo pasaría por renunciar a su condición de español. "En Japón no existe la doble nacionalidad. Hacerse japonés es muy difícil, sobre todo si no estás casado con un nativo. Incluso si naces aquí pero tu padre o tu madre son extranjeros no eres considerado japonés. Tengo un compañero de trabajo nacido aquí que lleva toda su vida en Japón que, como su madre es estadounidense, no es considerado legalmente japonés, ¡aunque él no tiene nada que ver con Estados Unidos!". La condición insular del país, flanqueado por el Océano Pacífico y tres mares que imposibilitan la inmigración ilegal, ha contribuido a moldear una sociedad hermética en el que la interacción entre locales y foráneos se reduce al mínimo, lamenta Rodríguez.

Estos factores, amén de alimentar la crisis demográfica, conducen a una carestía de trabajadores que Japón trata de paliar atrayendo inmigrantes de países económicamente menos pudientes del sur asiático, como Vietnam o Filipinas, "porque no les queda otra" para cubrir la acuciante necesidad de enfermeros, ocupación mayoritaria de este colectivo.

La avilesina Sara Soto, periodista de carrera que, como Rodríguez, trabajó en una empresa de energías renovables, es más explícita: "Son unos racistas". De vuelta en España, de sus doce años residiendo en Tokyo extrae conclusiones dispares de la sociedad nipona. Subraya las bondades de su dieta –quizá el secreto por el que la esperanza de vida en 2021 frisaba los 85 años–, pero le hastían lo arcaico de unos valores "difíciles de asimilar" desde la óptica europea que rayan en el machismo. "Son de la vieja escuela: la mujer a cuidar de la casa y el hombre, a trabajar –relata–. En el hogar, el marido es prácticamente como un hijo más". Soto observa que esa cultura está cambiando "muy despacio", y vincula el descenso de la natalidad al rechazo de muchas japonesas a formar una familia por "tener que aguantar a cambio ciertas cosas de un señor". "Por eso –zanja– muchas optan por la soltería".

Pero, ¿cómo es la vida en un país tan envejecido? Pese a que el ritmo del descenso poblacional asturiano no es tan endiablado –Asturias, de hecho, repuntó levemente hasta los 1.007.312 habitantes en el último recuento del INE, gracias precisamente a la inmigración–, el caso japonés permite proyectar los estragos que causaría la crisis demográfica en la región en caso de agravarse. "Japón va 10 años por delante en esta cuestión", considera Rodríguez, lo que lleva a los nipones a plantearse con mayor urgencia la pregunta que muchos se hacen en Asturias: ¿Qué va a pasar con las pensiones? En la actualidad, más de 42 millones de ciudadanos, según el INE japonés, superan la edad de jubilación –60 años, menor que en España–. "Pero mucha gente mayor sigue trabajando para complementar la pensión, que es menor que en España –retoma Rodríguez–. Es normal ir por la calle y encontrarse a ancianos trabajando, o que un matrimonio de más de ochenta años regente un restaurante: los autónomos siguen trabajando hasta que enferman y no pueden más".

Pero la derivada más cruel del problema demográfico castiga en silencio: muchos ancianos acaban su vida solos. Hasta el punto, cuenta Rodríguez, de que es relativamente habitual que nadie se percate del fallecimiento de algunos mayores hasta pasadas semanas. En el invierno demográfico, el frío puede llegar a ser muy extremo y muy cruel.