"García Rúa se llevó un gran disgusto cuando entré en el PCE"

Víctor Luis Álvarez Rodríguez (Gijón, 24-3-1945) es ingeniero jubilado de Arcelor e histórico de la izquierda asturiana al que la quimioterapia no le impide seguir en la brecha.

Hijo de anarquista

"Nací en el barrio del Carmen, en la calle Numa Guilhou. Soy el menor de dos hermanos, nieto de Víctor el electricista, que fue el que iluminó el Club de Regatas y el Palacio de García Sol, en Granda, cuando vino a Gijón Alfonso XIII. Mis abuelos paternos eran de Cimadevilla, Los Gallos, que se dedicaban a la pesca. Mi padre tenía peso en la CNT de Gijón y fue capitán en las unidades de la CNT durante la Guerra Civil. Cuando cayó el frente norte lo cazaron y lo condenaron a pena de muerte, pero en 1944 lo soltaron y en 1945 nací yo. El barrio del Carmen era heterogéneo. Había pequeña burguesía, mediana burguesía y clase obrera que vivía en las buhardillas. Nosotros éramos la excepción, porque cuando mi padre salió de la cárcel una tía suya acogió a la familia en su casa. Y ahí viví yo hasta que me casé. Recuerdo que en mi casa había muchísimos libros: el anarquismo gijonés fomentaba la cultura y tenía resquicios pequeñoburgueses, porque vestían bien; usaban corbata".

El bautizo

"Estuve sin bautizar hasta los 10 años, una hazaña en aquella época, pero al final, mi padre cansó de aguantar a unas paisanas que le insistían. Mis padres estaban casados por lo civil y quisieron forzarlos a casarse por la iglesia, pero no cedieron. Más que anticlericales eran laicos, que no es lo mismo. Hicieron un esfuerzo para que estudiara en los sitios más laicos que permitía el régimen. Las primeras letras fueron en el colegio Blancanieves y luego pasé a la Academia Aguirre, cuyo dueño, masón, estaba exiliado en Burdeos y la pasó a titularidad de un familiar cambiándole el nombre a Academia España. Estaba donde hoy el Colegio San Lorenzo. Como todos éramos heterodoxos, nuestra principal diversión era cabrear al profesor de Política. Teníamos un profesor de Historia, Don Arsenio, cura, que lo primero que nos dijo es ‘todo lo que os cuentan de la Historia, es mentira’: nos contó la Historia bien contada".

El Jardín y La Ñora

"Los fines de semana subíamos en tranvía hasta Villamanín y luego íbamos andando al Jardín o a la playa de La Ñora. A La Ñora porque a principios de la temporada de baños el Alcalde de Gijón y el Comandante de Marina publicaban un bando conjunto que establecía que las chicas no podían tomar el sol y tenían que andar por la playa de San Lorenzo con albornoz y usando ‘amplio traje de baño con faldellín’. En La Ñora no había curas ni policías vigilando. Con 15 años hice un viaje a Francia, para visitar un mes a un tío mío, anarquista. Era otro mundo".

El encuentro con Areces

"Al acabar el bachillerato entré en la Escuela de Peritos Industriales. En 1961 hubo una pequeña huelga sin trasfondo político; cogimos vacaciones en diciembre tres días antes y yo fui uno de los que habló para marchar. A raíz de eso, Tini Areces, Gonzalo Onaindía y Ulpiano Pañeda "Pichi", que iban un curso por delante, contactaron conmigo y Tini me habló de la academia de José Luis García Rúa. Por aquel plante nos castigaron, pero luego nos perdonaron porque murió el director de la Escuela, Teófilo Martín Escobar, y los alumnos llevamos el féretro a hombros, en relevos, hasta el cementerio del Sucu".

Rúa

"Lo que sentí cuando llegué a la Academia de Rúa fue entusiasmo. Entre semana dábamos clases gratis a obreros o gente que no tenía dinero. Yo las daba de física y matemáticas. Y los sábados, nos juntábamos en el Café San Miguel y luego íbamos a escuchar las charlas que daban Rúa, Gustavo Bueno, Pin Torre, José Ramón Herrero Merediz cuando salió de la cárcel y muchos más. Por allí pasaron Alfonso Sastre, Buero Vallejo, Ricardo Domenech, los hermanos Aumente, que editaban la revista ‘Praxis’ en Córdoba, una vez vino una sobrina de Fraga Iribarne, otra un pastor de la Iglesia Evangélica del Séptimo Día... Después de la charla, por la noche, íbamos al Manacor, en la calle Corrida. Teníamos asignados dos o tres policías que se ponían en la mesa de al lado y en la Academia de vez en cuando nos metían un espía. Hasta que la cerraron en 1965".

El PCE

"La mili no la hice porque había una ley por la que podías evitarlo si tu padre era sexagenario y pobre. Todo dependía de que te lo firmara un cura, que en mi caso fue el de San José, un cura progresista. Estuve unos años en la Sociedad Cultural Gesto, donde formé parte de la misma directiva que Tini Areces, sobre 1962. En aquel año también entré en el PCE, a través de Pin Torre, que era cuñado de Areces y fue el que lanzó a Tini a subir en el PCE. Mi incorporación al PCE fue un disgusto muy grande para Rúa, que era anarquista, pero creyente. Las grandes discusiones en los veranos, hasta las cinco de la madrugada, paseando por El Muro tras salir del Manacor, eran entre Gustavo Bueno, el materialista y Rúa, el espiritual. Rúa consideraba que en el PCE eran unos oportunistas, porque marchaban con la gente que él formaba. Además me tenía cariño porque mi padre había sido amigo del suyo, que mataron en la Guerra, en El Escamplero".

La huelgona

"En la huelgona de 1962, con 17 años, el Partido me encargó ir a El Musel para que parara, acompañado por Alfonso Sastre y Ricardo Domenech, que estaban en Gijón porque había un festival de teatro contemporáneo. Yo conocía muy bien el Musel, porque de chiquillo iba a pescar al panchín y mi padre, que ya estaba de huelga en casa, trabajaba en el astillero Marítima del Musel. Fuimos en tranvía. Cuando llegamos fue impresionante; estaba El Musel en silencio. Ya habían parado y marchado todos los trabajadores. La actividad política que yo tenía entonces era muy limitada; tirar alguna octavilla o buzonearlas. En la Escuela los rojos éramos media docena y falangistas había muy pocos, los que más, de la cuenca minera, que estaba muy polarizada, sobre todo la del Nalón".

Ensidesa

"En 1965 me gradué como perito eléctrico. Estuve unos meses trabajando en Tarragona y en Puertollano y enseguida a Ensidesa. Soy el técnico titulado más joven de la historia de Ensidesa, a la que me incorporé con 20 años. De la que llegué lo pasé mal, porque aquello era una especie de club feudal de los ingenieros de minas, que establecían que a ellos había que tratarlos de don y a los peritos de señor. Eran además gente muy poco competente".

La boda

"En 1966 conocí a mi mujer, Marisa Martínez Caldevilla, en el Círculo de Idiomas. En 1968 me tuve que casar por la iglesia, que era obligatorio. Después de haber intentado hacer apostasía para evitarlo, fui a ver al párroco de San José, Don Carlos, y le expliqué el tema. Me dijo, ‘no te preocupes, ni confieses, ni comulgues ni nada, venís aquí discretamente a las ocho de la mañana, entráis por un lateral, os caso, os doy papeles y fuera’. A los padres de mi mujer, que eran de derechas, no les gustó nada el tema. Llega el día de la boda y no puedo pasar por el lateral; el cura había dejado sólo el pasillo central y no sólo eso, sino que cuando empezamos a andar, música de órgano. En lo demás cumplió con todo y lo hizo gratis. El fotógrafo de mi boda fue Constantino Suárez. Luego hicimos un desayuno en La Suiza y marché a comprar el periódico. Encontreme con Corripio, el de Casa Corripio, le dije ‘vengo de casarme’ y me contesta, ‘joder, tan temprano y de coña’. Fuimos a vivir a un piso de mi suegro hasta que una cooperativa de gente de Ensidesa hicimos el bloque de pisos en el que ahora vivimos. Tenemos tres hijos, Víctor Luis, Marisa y Carolina".

La Cultural

"En 1968 fui uno de los fundadores de la Sociedad Cultural Gijonesa, que era uno de los camuflajes del PCE en la clandestinidad. Siempre formé parte de la directiva hasta que enfermé".

Sindicalista. "En 1970, el Partido mandome presentarme a las elecciones sindicales. Salí enlace sindical de los titulados y eso fue un escándalo de la hostia, que un rojo representase a un sector que ellos consideraban suyo. Luego pasamos a formar Comisiones Obreras en Ensidesa, en reuniones que hacíamos en el pantano de Trasona. A alguno lo detuvieron, a mí no, porque no cantó. Para mí era muy incómoda la actividad sindical, porque era trabajador de fuera de convenio. Lo mío era la política".

Los talleres de Avilés

"En la fábrica de Avilés pasé a llevar el mantenimiento de regulación y control electrónico en laminaciones, en el año setenta y algo. Ahí empieza la etapa más importante para mí con mucho. Estuve 14 años, eran instalaciones que se estaban creando nuevas y a mí me llegaban chicos que habían salido de la escuela de aprendices de La Toba, muy inteligentes: casi todos hicieron carrera después y yo hice todo lo que pude por ayudarlos. Formamos un grupo humano irrepetible; hicimos reformas e inventos con los que ahorrábamos muchísimo dinero a la empresa".

Candidatura democrática

"En Gijón conocí a Pedro de Silva y a su hermano Fernando –con los que hice amistad– al formar una candidatura personas de distintos partidos democráticos para intentar controlar la asociación de cabezas de familia, porque no había asociaciones vecinales. También estaban Andrés Álvarez Costales, Paco Prendes Quirós, Carlos Martínez Montelo, Rafael Rubio Ballesteros y José María Mori de Gijón Una Ciudad para Todos, que era el local donde nos reuníamos. Pero no llegó a haber elecciones".