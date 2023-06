"Era una niña entre adultos, pero Artes y Oficios era más cálido que el colegio"

Desde que pudo sostener un lápiz no paró de dibujar. Entró en Artes y Oficios en 1953, con 12 años, se formó cuanto pudo, pero no expuso hasta 1977, con 36. Desde entonces ha sido muy activa como mujer, como artista y como mujer artista. Fue la primera presidenta de la sección regional de la Federación de Mujeres Progresistas, preside la Asociación de Artista Visuales de Asturias y presidió la Unión de Artistas Contemporáneos de España de 2018 a 2022, de la que ahora es socia de honor. Forma parte de la Asociación Asturiana de Pintores y Escultores y del colectivo Glayius.

–Nací en Ribadesella el 26 de diciembre de 1941 en casa de mi abuela materna, pero estoy inscrita en Noreña, de donde era mi padre, el 1 de enero de 1942. Soy la mayor, mi hermana del medio, Angelita, murió el año pasado. De niñas nos peleábamos, pero que nadie la tocara. A la pequeña, Maite, psicóloga le llevo 15.

–¿A qué se dedicaba su padre?

–Ángel era pintor y tenía taller ya de soltero. Era muy buen profesional y trabajaba para la Telefónica, desde que yo nací. Era muy guapo. Y muy estricto con nosotras para los horarios. A las 10 en casa. Bueno, era una época horrorosa.

–¿Y su madre cómo era?

–Angelita era ama de casa, muy guapa, de “Las montañesas” porque venían de una familia de la zona de Santander. Era muy buena persona, pero tenía más carácter mi padre. Tenía tantos dolores de cabeza que una vez, de niña, le dije: "¡mamá, sana o muere!". Creo que fue por el cambio de vida. Mi tía y ella pertenecían al Partido Socialista, iban a manifestaciones. Fue muy buena abuela con mis hijos.

–¿Mantiene relación con Ribadesella?

–Tenemos la casa de la familia, del siglo XVIII, preciosa. Me queda una prima. Allí vivían mis abuelos y un tío. Otra hermana de mi madre, emigró a Tampa (Florida, Estado Unidos).

–Creció en Noreña.

–Hasta los 8 años. Mis padres se habían conocido allí. Cuando la guerra, perseguían a la familia de mi madre porque un tío era militar republicano. Mi madre y su hermana vinieron a Noreña donde mi abuela tenía unos amigos. Allí conoció a mi padre.

–¿Se contaba eso en casa?

–No hablaban de ideología, salvo mi abuela materna, que vivió sola hasta los últimos 3 años de su vida y murió cerca de cumplir 100. Mi madre fue a llevarle el desayuno y había muerto por la noche. El día antes le llevé pasteles. Veía muy mal, no podía leer los periódicos, pero escuchaba la radio y estaba preocupada porque eran las segundas elecciones de Felipe González y le estaban atacando. Le interesaba el futuro de un país que ella no iba a vivir.

–¿Fue importante esa abuela?

–Mucho. Mi abuelo era un señorito. Tenía una hermana en La Habana que lo llevó para allá y volvió al mes porque hacía mucho calor. Era tratante de ganado e iba a caballo por los pueblos, pero la que mantenía la casa era mi abuela, una persona no muy comunicativa, muy seria, pero con la que lo pasamos tan bien. Poníamos columpios en los manzanos de la huerta y mi tío republicano decía "que se secan los manzanos", pero ella nos dejaba. Teníamos muchos amigos y jugábamos a tres marinos en la mar, al escondite… en el hórreo hicimos una casa de muñecas llamada Villa Consuelito.

–¿Se notaba mucho la ideología en su casa?

–No, estaban francamente tocados. Nos mandaron un colegio religioso y nos dejaban ir a misa. No era una familia que te metiera ideas por la cabeza.

–¿Los dos lados de la familia?

–No, la de mi padre eran de derechas. Sólo era de izquierdas él.

–¿Recuerdos de Noreña?

–Ir al colegio de monjas un poco para arriba de la iglesia. Llevaba un uniforme negro y mi hermana pedía vestir ropa negra. Tengo muy buenos recuerdos de una amiga de mi madre.

–¿Qué rapacina era usted?

–Muy traviesa. Un chico me tiró de las coletas y corrí detrás de él hasta que llegó a casa y la madre lo vio, si no, le hubiera dado. Escribí centenares de veces "no se habla en clase".

–¿Qué tal se arreglaban económicamente?

–Mi padre ganaba bien, pero sin lujos.

–Vino a Oviedo a los 8 años, ¿Qué le pareció?

–Vivíamos en Buenavista que estaba poco edificado y había muchos prados. Bajábamos al colegio en el tranvía que paraba en la plaza de toros y daba tiempo a estudiar lo que faltaba de la lección. Las niñas del colegio eran algo pijitas. Oviedo fue muy convencional. Mi madre siempre nos llevó muy bien vestidas, iguales, porque tenía una modista estupenda. Quizá veníamos de un pueblo y, además, éramos muy guapinas.

–¿Dibujaba continuamente?

–Sí, encima de una mesa de mármol de la cocina, con un lápiz, hasta que mi padre me compró una caja de acuarelas y descubrí el color. Vio que tenía afición y me matriculó en la escuela de Artes y Oficios con 11 años. Fui a dibujo técnico, a pintura, a escultura con todos los profesores de la época. Gracias a él estoy aquí haciendo lo que amo.

–¿Es contradictorio con el padre estricto para los horarios?

–Una amiga mía me dijo que, como había vivido en la República, tenía una apertura de mente mayor. Las compañeras que tuve, la mayoría de la burguesía, iban a Artes y Oficios o a tocar el piano para enriquecerse personalmente, pero no era vocacional.

–¿Sería para que trabajara?

–No, en eso me ayudó a formarme de otra manera haciendo taquigrafía y mecanografía para que trabajara de telefonista porque como él conocía gente en Telefónica. Era un buen empleo para las mujeres, aunque cuando se casaban lo tenían que dejar. Mi padre debía de ser una persona bastante inteligente y me da pena la época en que le tocó vivir

–¿Qué le pareció Artes y Oficios?

–Me gustaba mucho y eso que había profesores un poco petardos, sobre todo con el dibujo carboncillo. En pintura eran más abiertos a la creatividad. Había compañeros de todas las edades y yo era una niña. El ambiente era más cálido que en el colegio. Victoria y Consuelo, mis mejores amigas actuales las conocí en la Escuela de la calle Rosal. Tenía un poco de respeto al director, que era tremendo, don Antonio García Miñor, que imponía porque tenía carácter. Yo era muy limpia en dibujo técnico. Si fallabas te mandaba repetir por la parte de atrás de la hoja. A uno que manchó las dos caras le dijeron que hiciera el dibujo en el canto. Era mi ambiente, más adulto, más serio. Salía de La Milagrosa, iba para allá hasta las 8 y volvía sola en tranvía de Rosal a Buenavista.

–¿Quería hacer Bellas Artes?

–Sí, pero no había mentalidad ni dinero para que una chica de mi generación fuera a Madrid.

–¿Cuándo empezó a trabajar?

–A los 17 años, de secretaria en Migros, una empresa de alimentación, luego en la empresa de construcción Diego Toro y Muela, y acabé en un estudio con tres arquitectos: Leopoldo Escobedo, Llaneza y Álvaro Ron.

–¿Tenía pandilla?

–No, amigos. Soy muy independiente, no necesito mucho de nadie porque tengo muchas aficiones. En seguida tuve novio.

–¿Cómo conoció a José Luis Falcón?

–Con 17 años, íbamos a aprender mecanografía en Virgilio de Nicolás, en la calle Fruela. Yo estaba sentada entre él y Fernando Lorenzo, el del Paraguas. Al salir, hablábamos, pero nunca quedábamos porque José Luis iba a hacer oposiciones para Telégrafos, para lo que había que estar fuera, y yo no tenía ganas de comprometerme con una persona que estaba lejos. Nos hablábamos en el paseo de los Álamos. Al año de preparar oposiciones le comenté que salían unas en la Caja de Ahorros. Se presentó a Telégrafos y a la Caja, sacó las dos y escogió la Caja para quedarse conmigo. Ennoviamos a los 18 años.

–Y regresó a Artes y Oficios.

–Los arquitectos me dejaban entrar a las 5 y media y yo iba a clase de pintura de 3 a 4 y media. Entonces no había titulación en la escuela. Cuando salió el de titulado en Artes Aplicadas, saqué las asignaturas que me faltaban. Es mi único título y me importa un bledo, pero hubo momentos en que si me hubiera gustado una carrera universitaria. Lo fui asumiendo, me fui formando y pude hacer carrera artística porque me casé, tenía seguridad económica y José Luis me apoyó muchísimo. A cambio le enriquecí la vida como persona que se dedica al mundo del arte y trabajé… tuve un taller infantil de arte...