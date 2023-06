La de Ucrania es la guerra de los drones

Los drones son la revolución militar y tecnológica de la guerra de Ucrania. No decidirán su resultado, pero se les compara con lo que fue la aviación en la Primera Guerra Mundial. No es la primera vez que intervienen en conflictos estos vehículos aéreos no tripulados que recuerdan la inocencia del aeromodelismo y en su versión civil son un regalo de reyes, pero su desarrollo en esta guerra está teniendo un acelerón que deja atrás las previsiones que se hacían 25 años atrás.

Pueden recorrer cientos de kilómetros, volar un día entero y subir a 5 kilómetros de altura, pero los que vuela a 100 por hora y tiene autonomía de un cuarto de hora también son eficaces. Son cada vez más rápidos, indetectables, capaces de destruir y baratos, identifican las posiciones enemigas, marcan el lugar que debe ser bombardeado y bombardean... y corrigen la posición si el bombardeo falla. Como guía de fuego dan agilidad a los ataques: el ejército ruso puede apuntar con sus armas al enemigo ucraniano de tres a cinco minutos después de que su dron detecte un objetivo. Sin ellos, tardaría entre 20 y 30 minutos. Quien da primero... Antes iban patrullas de soldados, que podían no regresar, donde ahora va un dron y el riesgo es perder un aparato no demasiado caro. Los drones se han abaratado hasta estar al alcance de "cualquiera" y han mejorado la eficiencia de nuevos sistemas de óptica estabilizada, con visión nocturna. En esta guerra sus desarrollos y usos son fruto de una cooperación civil y militar constante y ágil. Antes de la invasión, Rusia estaba atrasada en sus drones. Usa los de fabricación israelí y desde las sanciones y el bloqueo tecnológico, los iraníes, de los que recientemente compró 2.000. Ucrania tenía pocos drones, pero están haciendo desarrollos y usando los donados por Estados Unidos. Consigue miles de pequeños vehículos de cuatro hélices con cámara que se usan como unidades de reconocimiento y de precisión de las coordenadas de objetivos para la artillería y frecuentemente los transforman en proyectiles de un solo uso adosándoles granadas antipersona o antitanque rusa en desuso. Sus drones turcos ejecutaron grandes represalias como el ataque a depósitos de petróleo en Rusia o el hundimiento de un buque de guerra ruso en el Mar Negro. La inferioridad artillera de Ucrania respeto a Rusia fue aliviada en parte con drones civiles militarizados como armas ya durante la guerra en la región de Donbás, entre 2014 y 2022. Los drones ucranios han sorprendido porque los sistemas antiaéreos rusos están pensados para interceptar misiles balísticos y otras armas que llevan grandes cargas explosivas, pero no estos aparatos más ligeros. En el ataque contra dos edificios del Kremlin se vio. Solo causó daños leves pero propagandísticamente funcionó como una victoria y fue un magnífico sport comercial de esta tecnología, insertado en los informativos de todo el mundo. De momento, los drones no pueden hacer destrucciones masivas porque haría falta miles de ellos -que no hay- para una guerra eficaz, pero pueden hacer faenas muy finas debidamente chapuceados. Se hizo famoso el dron ucranio que, con un sistema de cuerdas y una pinza, robó un radiotransmisor del cadáver de un soldado ruso en el frente de la provincia de Lugansk y durante nueve días los ucranianos pudieron interceptar los mensajes del enemigo. Ucrania tiene una web en la que recibe donaciones de drones, sobre todo de EE.UU. y Polonia. Su principal objetivo es vigilar constantemente una enorme línea del frente de 2.470 km, para lo que les basta que sean sencillos -pero muchos- y apoyar una respuesta eficaz a los ataques enemigos. La última tecnología va a favor de esta tecnología. La Inteligencia Artificial trabaja en ir hacia drones con más control autónomo y menos humano a través de los enjambres de drones. China trabaja con drones submarinos que pueden formar enjambres. Turquía ha presentado su portaaviones de drones. El país eurasiático puede combinar hasta 60 tipos de drones con los que hacerse señora de los cielos. La OTAN ha mirado con la mano en la barbilla el TGC Anadolu, un barco insignia de potencia media realizado con tecnología española, que puede transportar cazas ligeros y helicópteros de ataque y blindados que apoyen un ataque terrestre, pero que más que portaaviones es portadrones, en concreto del modelo previsto para el año que viene, el Kizilelma, un caza de combate no tripulado que puede portar tonelada y media de misiles. Es el siguiente paso.