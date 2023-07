Doce días por el Camino de la soledad

1

Dicen que los asuntos de importancia han de tratarse al amanecer, y así salgo a la del alba de Oviedo, con el peso nuevo y recio de la mochila a la espalda y treinta kilómetros por delante hasta el fin de la jornada, la primera del Camino Primitivo. Y mientras me alejo de la plaza de Alfonso II el Casto pienso, no en lo que me espera -eso ya me lo imagino-, sino en lo que queda atrás, el cansancio y el despecho, las traiciones de la juventud que nunca envejecen.

Por el camino se dejan caer pueblos preciosos y las primeras praderas de Oviedo y Grado: San Lázaro de Paniceres, Premoño, Peñaflor. En Peñaflor me detengo a hacer un rápido boceto en mi cuaderno. Algunos peregrinos pasan veloces cerca, sin detenerse; algún otro se para un instante para verme hacer el esbozo y luego sigue su camino. Después de una gran demora llego a Grado, donde me detengo a descansar e informarme sobre el albergue de San Juan de Villapañada. Llego al albergue exhausto, tarde, pero agradecido por contar aún con una cama para pasar la noche.

El amanecer se despereza entre las brumas azuladas que cubren el valle desde San Juan. Sigo camino hasta Salas, pero antes he de pasar por Cornellana y su inconfundible monasterio de San Salvador, junto al cual me cruzo con un par de peregrinas catalanas que conocí ayer. Ya en Salas, me instalo en el albergue, un local pequeño y estrecho en los bajos del Hogar del Pensionista, y junto al río dejo que mi pensamiento sobrevuele las aguas de una orilla a otra, de un rincón del mundo al otro.

Mi tercera jornada de camino concluye en Tineo, villa señorial con casonas oscuras y desvencijadas viviendas cuya lobreguez acentúa las sombras que se ciernen sobre mi ánimo —o quizás sea sólo mi incapacidad para impedir que el pasado eche raíces en el presente y engendre los dislates del futuro. En el albergue diseño la etapa de mañana siguiendo un impulso que, como todos los impulsos, ha de nacer de algún tipo de certidumbre.

2

De Tineo al Alto de Piedratecha, de valle en valle la fascinante belleza tinetense puede llegar a deslumbrar a cualquiera que no conozca esta hermosura de la Asturias de montaña, la Asturias profunda que me atrae con su voz grave y anciana. Junto al cruce hacia Obona decido obviar el desvío y seguir adelante, aun habiendo oído de la legendaria majestuosidad del monasterio. Los caminos del señor son inescrutables.

Concluyo la jornada en Pola de Allande y doy un largo paseo por el pueblo: un aire incierto pero acogedor flota en la apacible carretera principal y se dispersa por las callejas laterales, allí donde lo asturiano y lo gallego conviven en una extraña armonía. Los suaves mechones de hierba que ondean bajo la corriente del río le dan un toque melancólico a este pueblo cargado de dignidad.

El siguiente tramo del camino me lleva directamente al temido puerto del Palo, donde el brezo y la vegetación de montaña tiñen de sobriedad el escarpado desnivel. Alguna vaca parda observa, tranquila, mi esforzado ascenso. La cima se presenta envuelta entre nieblas, confusión, y ausencia de señales. Como todo lo que sube ha de bajar en algún momento, inicio un prolongado descenso que me lleva a la aislada aldea de Montefurado y, después, a Berducedo, entre pistas forestales que no cesan de subir y bajar. El último repecho concluye en La Mesa, una aldea de belleza impresionante entre amplias planicies y suaves colinas donde vacas, caballos y aves de corral transitan libremente con la placidez con la que el sol, poco a poco, se va ocultando más allá del minúsculo albergue, donde trato de hacer frente a un pasajero malestar de estómago. La oscuridad y los sonidos del anochecer me acompañan hasta las mismas puertas del sueño.

3

La bajada desde La Mesa hasta Grandas de Salime se vuelve vertiginosa casi desde su inicio: incluso con la escasa luz del alba el mar de bruma hacia el que se precipitan mis pasos parece inconmensurable, una sensación irreal de firmamento invertido que se prolonga casi hasta que comienzan a atisbarse las desoladas construcciones y edificios que bordean la inmensa lengua verde de la presa de Salime.

A mi llegada al pueblo, por una vez, evito el albergue -tiene un aspecto demasiado desastrado- y opto por instalarme en una pensión cercana. El obligado paseo por el pueblo me lleva a la tranquila y apartada capilla del Carmen, bajo cuyo elevado tejadillo dejo que los aromas y sonidos campestres alivien mi pesadumbre.

El camino de Grandas hasta A Fonsagrada marca el paso de Asturias a Galicia, y la culminación del alto del Acebo, poco antes del punto limítrofe entre ambas comunidades, ofrece la sobrecogedora vista de los últimos valles y colinas astures, antes de entrar de lleno en el verdor fosforescente de la Galicia ancestral. Tras varios acusados repechos, subidas y bajadas que se suceden sin remedio, llego a A Fonsagrada, aunque el albergue está un poco apartado de este enclave, en un pueblito llamado Padrón.

Después de dejar mochila y bordón en el albergue, mi deambular me lleva a una alejada iglesia con cementerio, entre cuyas lápidas lamento la brevedad de la vida, y con este pensamiento regresan el desánimo y la tristeza ante el panorama que me aguarda en el incierto futuro. Las últimas luces de la tarde se desvanecen: y así la oscuridad reviste con su quietud los amplios campos y sembrados que se extienden a los pies del sereno albergue.

4

La intensa naturaleza gallega me empapa la vista y los sentidos mientras salgo de Padrón y asciendo el monte irregular de Montouto hasta llegar a las ruinas del antiguo Hospital medieval de peregrinos, cerca de la cima: y mientras me asomo a la abismal amplitud desde la cumbre, intuyo que el asolado paisaje que se vislumbra en este inicio de siglo XXI ha de ser bastante similar al que vislumbró Pedro I el Cruel cuando inauguró el refugio.

Tras la fuerte y agotadora subida de A Lastra (también conocida como «Cuesta del Sapo»), alcanzo el remanso de paz de Fontaneira, una pequeña población rural donde me detengo brevemente para hacer un esbozo de una curiosa construcción con tejado de paja y hierbas (a la manera de los teitos asturianos), que probablemente sea algún tipo de hórreo gallego. Una vez superada una última pendiente comienza la larga bajada hasta Cádavo (O Cádavo-Baleira), donde concluyo la jornada.

Dejando Cádavo atrás -así como el recuerdo de una extraña experiencia nocturna en el exterior de su albergue- regreso al incesante caminar que ha de conducirme a Lugo al final del trayecto. Pero antes he de visitar Vilabade y la iglesia gótica de Santa María, solemne y blanquecina, casi con aspecto de basílica. A mi paso por los caminos y praderías antes de llegar a Castroverde me saludan caballos, vacas y terneros con la mirada curiosa de quien aún no le teme a la muerte.

Las aldeas de Torres y Gondar se suceden mientras el sendero sube y baja por bosques y corredoiras de fascinante encanto. La bajada hacia el barrio de A Chanca anuncia la proximidad de Lugo, ya con el elevado viaducto a la vista.

Después de una breve conversación a las puertas del albergue con un peregrino al que conocí camino de Tineo, paseo por la ciudad y voy recorriendo sus secretos, bellezas y oscuridades. La callada tranquilidad de la sala de literas, de vuelta al albergue, me adormece y me tranquiliza con la promesa —triste, como no puede ser de otro modo— de que mi viaje ya va tocando a su fin.

5

Lugo prolonga su canto de despedida sobre el Miño por un puente en origen romano pero muy maltratado por la estética de una modernidad mal entendida y peor ejecutada. La oscuridad me acompaña por planicies y solitarias arboledas. Seoane, Burgo de San Vicente, Bacurín, Crescente, y la enésima sucesión de subidas y bajadas de camino a San Román de Retorta, un clásico fin de jornada.

Llego demasiado pronto, sin embargo, y el anhelo de seguir devorando kilómetros, unido todo ello a una cierta inquietud provocada por la compañía de dos peculiares peregrinos, hace que abandone la idea de quedarme a pernoctar aquí y decida avanzar hasta Melide, el pueblo donde el camino francés y el primitivo confluyen y se hacen uno.

Mientras prosigo vienen a mi memoria algunas instantáneas de caminos previos, caminos que hice acompañado por mi madre, y otros familiares, y de nuevo las rémoras de los días de un ayer que no ha de regresar ensombrecen aún más la sombra que mis pasos proyectan sobre el sendero. Pero estoy aquí y ahora, y mi meta aún no ha llegado, ni ha llegado aún la conclusión de mi viaje, así que me centro en el paisaje presente y así voy dejando atrás una multitud de pequeñas poblaciones, cada una con un aire y un sabor propios: Burgo de Negral, Pacio, As Seixas, Hospital…

Finalmente, la riada multicolor de mochilas anuncia el peregrinaje del camino francés, tan distinto del primitivo, tan colectivo y uniformizado. Aquí termina la soledad: aquí comienza la romería que concluirá en el Obradoiro. Llego a Melide desfondado, roto, pero también contento por disponer de plaza -la última- en el albergue municipal. Tomándome una tapa de pulpo en el local más típico de la ciudad dejo que los recuerdos vuelvan a mí, esta vez con más amabilidad y serenidad, y me despido, con una mezcla de pesar y alegría, del camino primitivo propiamente dicho, de sus silencios y sus secretos.

6

Mis dos últimas etapas transcurren ya por tierras coruñesas, tras dejar a mi espalda el misterio de los bosques lucenses. Salgo de Melide guiado sólo por la luz de mi linterna; aún tardará en amanecer, y por estos caminos sinuosos es fácil perderse o desviarse de la ruta. Hacia el alba llego a Boente, y desde Boente, en acusado ascenso y luego descenso, alcanzo Ribadiso da Baixo. Siguen las subidas y bajadas hasta entrar en el concello de Arzúa.

En Arzúa el camino francés confluye con el camino de la costa, que baja desde Sobrado dos Montes en su discurrir hacia Santiago. Recuerdo haberme detenido en Arzúa en algún camino anterior, pero esta vez mi destino es Pedrouzo y el albergue de Arca, donde hago un alto antes de iniciar la última jornada, que finalizará mi viaje, en el umbral de la catedral de Santiago.

Los bosques gallegos van amaneciendo ante mi paso con su canción de luces rosáceas y anaranjadas. El alto de Lavacolla conduce mis pasos hacia el paisaje de cemento y autopistas que jalona las cercanías del aeropuerto, cuya frialdad sólo se ve aliviada por las improvisadas cruces de madera, ramas y palitos que un sinfín de peregrinos han anudado a la verja de alambre que separa el sendero de la rugiente autovía más abajo.

San Paio, Villamaior, y las alienantes construcciones de la Televisión de Galicia se van sucediendo, haciendo que el camino poco a poco vaya perdiendo magia y hermosura, hasta que una súbita algarabía anuncia la llegada al Monte do Gozo: un grupo de jóvenes corren por la explanada y compiten entre gritos y risas por llegar a atisbar antes que nadie las altivas torres de la catedral -tal como hicieron, supongo, sus padres, y los padres de estos, e innumerables generaciones precedentes de peregrinos, igualmente jóvenes, igualmente llenos de la llama incombustible de la esperanza-.

Y entre pistas de asfalto, polígonos y barriadas de bloques de pisos me acerco, con más tristeza que ilusión, a mi cita ineludible con el apóstol, que me aguarda, con su infinita y bondadosa paciencia, en lo alto del Obradoiro: allí descansará el último aliento de mi viaje, antes de regresar por donde he venido para iniciar otros trayectos, hasta que llegue el camino final que ha de conducirme hacia la otra ribera, un paraje, espero, más benigno para con mis huesos que esta orilla, tan conmovedora como inclemente, del mundo de los vivos.