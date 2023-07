"Inicié Medicina por agradar a mi padre; fui policía para ganarme la vida pronto"

Ángel Corsino Fernández Fanjul (Oviedo, 1951) compitió internacionalmente más de 50 veces en tiro de precisión con pistola. Compitió en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y entrenó en los de Barcelona 92, tras haber ganado varios campeonatos de España y de la Copa del Rey. Fue campeón del Mundo de la Policía en la modalidad de revólver. Es un deporte de concentración, explica: "hay que saber abstraerse de todo y que no te ponga nervioso la competición y no hay que ver bien la diana sino los elementos de mira. Hay que tener buen pulso, buen tono muscular para no temblar y como siempre hice deporte, nunca fumé ni bebí..."

–Nací en Las Caldas (Oviedo) en 1951, aunque a los 3 años vinimos a vivir a Oviedo. Mis padres eran practicantes. Se conocieron al hacer los exámenes en Santiago de Compostela. Mi madre también era comadrona y ayudó a nacer a muchos niños de las Caldas, San Claudio, Caces, porque de aquella se nacía en las ca. Tuve un hermano menor, Javier, que falleció a los 13 años, y tengo una hermana, María Jesús, tres años mayor que yo padece ELA y está totalmente paralizada.

–Ángel, su padre.

–Era muy trabajador y muy serio, con el carácter de los hombres de aquellos años. Trabajaba en el Hospital General y en los sanatorios Getino y Blanco. Nos llevaba a la playa en el 600 y nunca pisó la arena de la playa. De niño había tenido unas fiebres y lo debía de achacar a que cogió unas humedades. Nos esperaba en el muro de traje y corbata, su ropa de trabajar. Era muy seco con la familia.

–¿Y Mercedes, su madre?

–Era totalmente diferente a él, más habladora. Era de al lado de El Berrón. Al poco de llegar a Oviedo dejó de trabajar. Para mí fue muy buena. Me pagó la oposición a la Policía Secreta, el cuerpo superior de policía.

–¿Había ideología en su casa?

–No veo gente ni de derechas, ni de izquierdas en mi familia.

–¿Eran creyentes?

–Mi madre, mucho; mi padre pasaba un poco. Yo iba a misa, recibí los sacramentos y fui monaguillo en el corazón de María y ahora no creo, pero llevo un crucifijo por tradición materna.

–¿Dónde vivieron en Oviedo?

–En el grupo Covadonga, al final de la avenida Galicia. Son 140 viviendas, más de 500 personas que hacíamos una fiesta de barrio el 8 de septiembre con orquesta y atracciones. A los 16 años cambiamos al edificio San Pablo de Valentín Masip.

–¿Sus primeros recuerdos?

–Bajar andando a los colegios, atravesando el Campo Maniobras en pandilla. A la ida íbamos rápido y al regreso tardábamos porque nos entreteníamos entrando en edificios derruidos. En la calle Alférez provisional (ahora Charles Darwin) las aceras eran unas losetas muy grandes que se podían levantar y por debajo iban las conducciones de agua y electricidad. Levantábamos una loseta del inicio e íbamos como de expedición espeleológica, agachados, durante 100 metros, sin más la luz que del final y la del principio.

–¿Qué tal vivían en casa?

–Una vida acomodada. No éramos ricos, pero estudié en colegios privados. De niño fui a las dominicas, porque mi hermana estudiaba allí y dejaban ir niños hasta ingreso.

–¿Qué tipo de rapacín era?

–Activo, pero muy bueno. Otros, si paraba un camión de la Coca-Cola, cogían una botella y echaban a correr. Yo nunca robé una chuchería ni copié en los exámenes porque me ponía muy nervioso.

–¿Dónde siguió estudiando?

–En el Auseva. No me gustó, no sé si porque era de curas o porque había mucho favoritismo con la gente más rica. En los maristas fui un estudiante muy mediocre y me achacaron mal comportamiento, que no recuerdo.

–¿Y luego?

–En el Hispania , mi gran descubrimiento. Empecé a sacar matrículas. Los profesores tenían un nivel muy bueno. Había también gente muy de batalla pero los que queríamos aprovechar.

–¿Qué aficiones tenía de adolescente?

–A los 13 años di un cambio. Fui solo en autoestop hasta Murcia , en dos etapas, durmiendo en casa de una tía en Madrid, para pasar dos meses de verano con unos tíos. Al año siguiente se fueron a vivir a Sevilla e hice el viaje otra vez solo y en autoestop. Empecé a ser aficionado a la fotografía y tuve un laboratorio básico de fotografía en un baño de casa, sin ampliadora.

–La cámara de fotos no estaba en todas las casas.

–Empezaba a haberlas baratucas, muy malas. Mi afición viene de que empecé a salir de espeleología y de monte con varios grupos -el colegio, la parroquia, los Boy Scouts, la OJE- y siempre se hacían fotos, escalando y bajando. También me dio por los deportes.

–¿Cuáles?

–Hockey sobre patines en una cancha que tenía chocolates "La Cibeles" en Buenavista, donde la fábrica y practiqué tiro con arco en San Lázaro. Mis padres me compraron un arco. Luego hice piragüismo bastantes años. Conseguí alguna medalla en el Sella y el Cares.

–Muchas cosas.

–Siempre fui emprendedor, no para ganar dinero, pero sin perderlo. A los 15 años monté en un piso vacío que tenia mi padre en Valentín Masip un laboratorio semiprofesional con otro amigo de mi edad y revelábamos para los fotógrafos de Oviedo y de Asturias y nos especializamos en hacer grandes ampliaciones -de un metro y metro y pico- que se ponían en los portales. Así tenía dinero para comprar cámaras y salir los domingos.

–¿Cuándo tuvo su primera cámara?

–A los 13 años, una Yashika de 35 milímetros que compré en Gijón, en lo que luego fue Foto Vink y me costó 3.000 pesetas. A los 18 empecé a trabajar como fotógrafo y saqué el carné en el sindicato de actividades diversas. Hice bodas y cuando tenía 19 años un periodista de Argentina, familiar mío, que estuvo aquí año y pico contacto conmigo para que le hiciera las fotografías. Trabajaba para una revista argentina que se llamaba "Gente y actualidad", que existe todavía. Hacía entrevistas y grandes reportajes por Asturias con Corín Tellado, "El Presi", Víctor Manuel, La compañía asturiana de comedias...

–Usted empezó Medicina.

–Porque mi padre quería que fuera más que él. Lo viví con una dualidad porque me defendía bien con la fotografía y me gustaba más, pero no quería desagradar a mi padre.

–¿Qué tal le fue en la carrera?

–Fui de los 14 de 120 que aprobó primer curso a la primera. El segundo curso cerraron la facultad por huelgas y perdí el año. Luego me quedó alguna al siguiente y lo dejé para prepararme a policía.

–¿Por qué policía? Usted venía del lado de los estudiantes.

–Y fui a asambleas y nunca quise hacer huelga. No era de nada y, desde luego, no era de izquierdas. Quería tener una profesión y ganar dinero y entonces había descuidado la fotografía para estudiar. Pensé en unas oposiciones y estaban las de policía

–¿Dónde se preparó?

–En León. Tenía 20 años y sacaba 14 horas de estudio al día. No conocí ningún cine ni sala de fiestas. Al final tuve una crisis de nervios por la tensión y casi no me puedo presentar a los exámenes en Madrid. Era durísimo: 148 temas de penal, civil y enjuiciamiento criminal en un libro de tamaño folio, cada uno tenía 4 páginas y media que había que memorizar y recitar en 10 minutos o escribirlo en hora y media. Nunca se sabías si el examen iba a ser oral o escrito. En la academia había gente que llevaba un año entero y habían suspendido.

–¿Cuántos eran en clase?

–Entre 12 y 15. El profesor decía "tú, tal tema" y el alumno empezaban a recitar algo que no se le entendía nada. Había ido con otro amigo de Oviedo y al mes dijimos al profesor que abandonábamos, pero nos disuadió. Fuimos l examen sabiendo los temas, pero tenían un supuesto práctico, calificar un delito, una intervención policial… Las pruebas físicas y deportivas las pasé muy bien porque siempre estuve muy fuerte. Mi padre tenía una casina en Las Caldas a la que íbamos en los veranos y con 13 o 14 años tenía una fuerza y los brazos increíbles de trabajar 5 o 6 horas sacando patatas con una fesoria.

–¿Fue de pegarse?

–No. Una vez, cortejando en San Pedro de los Arcos vino una pandilla de 6 o 7 gamberretes de mi edad y empezaron a meterse con nosotros. Les propuse que para no tener que pegarme con cualquiera y estropearnos la cara retaba a un pulso al más fuerte. Tiraba muchísimo de pulso. Gané a 2 o 3 y escaparon.

–¿Ya tenía novia?

–Desde los 16 y ese era el motivo para sacar la oposición.

–¿La sacó?

–A la primera, que no era fácil.

–Saca la oposición y...

–Hice los cursos en la escuela de policía durante 8 meses. El inspector iba de paisano, de traje y corbata y con la placa aquí detrás de la solapa. Cobrábamos. Ese año me casé y murió mi hermano Javier a los 13 años.

–¿Cómo sucedió?

–Bajó del autobús escolar en el cruce de San Lázaro para apear a un niño de 5 y al regresar debió de caer y la rueda delantera, que estaba muy girada para la curva, lo envolvió y lo desnucó. En casa fue un drama. Mi padre nunca se repuso.

–¿Qué tal en la escuela?

–Destaqué mucho en fotografía y me hice especialista en huellas, lo que me permitió pasar 7 años en la Policía Científica. Fue un trabajo ímprobo porque éramos muy pocos, pero cómodo porque todavía no me tocó lo del ADN.

–Acabó la academia en 1973.

–Destinado a Langreo, a una plantilla pequeña, con un jefe que conocía muy bien el percal y el terreno. Hubo años muy duros porque en las cuencas había mucho dinero y, pioneras en introducir el «chocolate», fueron el centro de tráfico de drogas de Asturias.

–¿Cómo se inició en el tiro?

–El jefe dijo un día que había competición de tiro regional en Gijón entre policías locales, policías, guardias civiles y militares y que quería que nos presentásemos. Nos eligió a los más jóvenes.

–¿Qué le pareció la idea?

–No tenía gana de ir ni arma porque las nuestras eran pistolas muy pequeñas. Me prestó un arma de competición mi cuñado que estaba en la Federación de tiro. Nos entrenamos dos meses en una especie de pequeño club de tiro que había en Langreo.

–Y a competir a Gijón.

–Se me daba muy bien sin conocer la técnica y gané la fase regional con muy buena puntuación.

–Y a la fase nacional.

–Vinieron policías de Francia, Estados Unidos y de unos cuantos países. Gané también con una diferencia de puntos enorme sobre los siguientes. Me dijeron «te tienes que dedicar al tiro». Probé, conocí otras modalidades, me hice socio del club de tiro de Oviedo. Tenía 29 años. Cuando empecé a competir mucho a nivel internacional el jefe superior me sacó de la policía científica -donde éramos muy pocos y yo faltaba mucho- y me subió al cuartel de Buenavista.

–¿Qué tareas hizo allí?

–Encargarme de armamento, tiro y material de instrucción.

–De aquella estrenó material.

–La policía estaba sin equipar cuando ingresé. El material de instrucción de los grises era coger los fusiles y pegar con la culata. La democracia trajo las pelotas de goma y los botes de humo.

–¿Le gustan las armas?

–No, sólo para practicar un deporte: no tuve muchas ni muy variadas. Muchas ni siquiera fueron mías, me las compraba el Cuerpo.

–¿Qué le daba el tiro?

–Fui el iniciador de la idea, los trabajos y la fundación del Grupo Principado de tiro olímpico, que llegó a ser uno de los más importantes de España. Yo pertenecía al club Oviedo, un auténtico desastre con mucho dinero y sin instalaciones. Se tiraba en una especie de escombrera de Viella, y era peligroso porque pasaban gente y coches. El presidente quería un club con piscinas, canchas de tenis y caballos y en esos clubes se relega el tiro porque molesta por el ruido al resto de las actividades. Por eso quise hacer otro club en 1978, a los 37 años.

–¿Cuánto le ocupó?

–La construcción del club de Tiro me llevó 3 años de dedicación plena. Llegaba a las 9 de la noche a casa y me ponía con el teléfono a hacer gestiones, promover reuniones, captar socios... En el salón de actos de la Casa Sindical nació el club privado con unos 100 socios y luego fuimos al Caleyu, donde busqué los terrenos, hablé con el propietario y cada fin de semana íbamos 20 o 30 personas con carretillos a trabajar porque no teníamos dinero para pagar a nadie.

–¿Y en el deporte?

–Empecé a meterme en la modalidad olímpica, la más difícil que había de tiro a 50 metros porque se me daba bien la precisión. La estudié mucho y gracias a eso luego fui un entrenador de relativo éxito.

–¿Empezó entonces a coleccionar cámaras fotográficas?

–Sí, con el tiro fui más de 50 veces internacional con el equipo nacional de tiro, el de la policía y sobre todo con la Federación Española de Tiro Olímpico y con el equipo olímpico. Como aficionado a la fotografía, empecé a encontrar en rastros y en comercios de ocasión cámaras de fotos a buen precio que en España no habíamos tenido porque éramos un país muy pobre y porque las importaciones habían estado limitadas en la época de Franco. Compré en Estados Unidos, Corea, Alemania, México... y lo almacenaba en cajas de cartón hasta que empecé a estudiar la historia de la fotografía. En Bélgica encontré un libro de cámaras de fotos antiguas que las catalogaba y empecé a clasificarlas, a ver qué faltaba y qué me gustaría para hacer una colección histórica desde los inicios con valor didáctico.

–¿Cómo fue su vida familiar?

–Me divorcié y de ese matrimonio tengo a Javier Corsino, 48 años, industrial, propietario del Game Lab, entre otros negocios, y Olaya, 45 años, que trabaja para una empresa del Centro Comercial de Los Prados. Tengo dos nietos de Javier.

–¿Fue un padre presente?

–Hasta que el chaval tuvo 16 y ella, 14. Luego nos separamos. Por mi dedicación a otras muchas cosas, quizá no fui demasiado buen padre con ellos.

–¿Su segunda mujer?

–Eva Suárez, récord de España de tiro femenino hace 32 años. La dirigí en un cursillo en 1983. Era graduado social, pero no ejercía. Vivía muy cerca del club y su padre, dueño de la panadería El Caleyu, le dijo que pasara por allí. Llegó a ser 14 veces campeona de España, 12 veces campeona de la Copa de la Reina y dos veces olímpica en Seúl y Barcelona. En 2000 nos casamos. Hizo Derecho. Nuestra hija Paula, 22 años, se licencia ahora en Educación y es profesora de inglés. Con ella sí estuve.

–¿Cuándo dejó la policía?

–Me prejubilé a los 55 años. Desde la unificación policial sobrábamos jefes y faltaban indios. Nos dejaban marchar a 100 al año en toda España, perdiendo el 20%, con más de 25 años de servicio. Entonces mi hija pequeña estaba muy malina de un problema en un conducto del riñón.

–¿Qué implicaba?

–Padecía un martirio de cólicos. Ingresaba en el hospital una semana al mes y yo era el que podía acompañarla. En el grupo nunca me dijeron nada, pero llegó un momento en que pedí dejarlo al jefe.

–¿La cría se curó?

–La segunda operación en Barcelona, al mes y medio de prejubilarme, salió bien y hasta hoy.

–¿Cómo llevó el retiro?

–Empecé a aficionarme a los coches clásicos y llegué a tener seis porque hasta hace dos años y medio vivíamos en un chalet.

–¿Cuántos tiene ahora?

-Tres. Un grupo de veinte coleccionistas hacemos una serie de rallies por España de una semana por hoteles y restaurantes. La afición no es barata, pero no es tan cara. Suelen ser nuestras vacaciones. Tres semanas al año por ahí. Tengo un Bentley de 72 años, mi edad.

–¿Cómo se aficionó?

–Al casarnos fuimos a vivir a un chalet. Yo tenía una moto Burgman de 400, para venir a Oviedo a hacer recados, pero en una semana se mataron en accidentes de moto dos amigos. Le dije a la mujer: «¿Y si tengo un accidente y me mato o quedo parapléjico? ¿Si vendo la moto me dejas comprar un coche clásico? Aceptó y compré un Mercedes descapotable de los 60. No salió nada bueno. Luego tuve Rolls-Royce, Cadillac, un Mercedes bueno… un Renault 4-4.

–¿Qué tal cree que le ha tratado la vida hasta ahora?

–Tengo suerte en la vida: en la profesión siempre me trataron bárbaramente y los jefes me apoyaron. En el deporte tuve la suerte de salir y que se me diera muy bien. La construcción del club me llevó muchos años y trabajo, pero llegó a ser uno de los más importantes de España. Me preparé mucho y entrené gente muy buena. Cuando la enfermedad de mi hija pude prejubilarme y seguir con otras aficiones.