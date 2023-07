"Jugar contra Cruyff me impactó; mandaba, iban todos a su ritmo"

Vicente González-Villamil Pérez (Oviedo, 25 de marzo de 1947) ha mirado el fútbol desde todos los ángulos, como jugador, entrenador, secretario técnico y ojeador en una agencia de representación de futbolistas. Del campo a los despachos, pasando por el banquillo, ha hecho de todo en el Real Oviedo, club del que preside desde 2009 su Asociación de Veteranos.

Infancia.

"Nací en Oviedo, en la calle Pelayo. Era el quinto hijo de mi madre, Bene, y el octavo de mi padre, Adolfo, que había quedado viudo con tres niños. Después, tuve otros tres hermanos más. Éramos once. Con el mayor me llevaba 15 años. El tercero, Paquirri, era mi padrino y fuimos socios después en una empresa. Le gustaba mucho la música y la fotografía y era muy futbolero. Iba al campo y hacía fotos y películas del Real Oviedo. Cuando murió tenía unas 50.000 fotos del equipo. En el museo hay una dependencia con su nombre y jugó en el equipo juvenil".

El fútbol.

"En mi casa se vivía muchísimo el fútbol. Mi hermano heredó la afición de abuelo y de mi padre, que jugó en el Deportivo Ovetense, pero le rompieron una pierna y tuvo que dejar el fútbol".

Inicios en el deporte.

"Empecé en los Dominicos. Con un grupo de compañeros quedábamos a jugar un partido mientras comían los internos. Años después, pasamos la mayoría al Tradecol juvenil y de esa promoción llegamos cinco al Vetusta. Decían que teníamos muy buen equipo".

La formación.

"Fui al colegio a La Milagrosa, a Párvulos, y después a los Maristas. Pero un año por el verano me llevaron al pueblo de mi madre, Grijalba (Burgos), y me trajeron en diciembre. Cuando fui al colegio, no me habían reservado la plaza. Empecé entonces en los Dominicos y allí acabé el Bachillerato. Mi padre, que era licenciado en Derecho, trabajaba en el Instituto Nacional de Previsión".

La convivencia con diez hermanos. "Con 13 años, de la casa de la calle Pelayo pasamos a otra en Uría, que le dio mi abuelo a mi padre. Era muy grande. Nos arreglábamos bien los once hermanos, seis chicos y cinco chicas. Todo era de todos. No existía la propiedad para mí y no había discusiones. Aprendes a compartir, a ser solidario y a ayudar. Llegabas a casa y siempre había amigos de los hermanos".

Aficiones.

"Lo que más me gustaba era jugar al fútbol con los amigos. Los fines de semana íbamos al colegio, al campo de maniobras o al Campo San Francisco. Cuando éramos mayores, a Ventanielles o a Pumarín a jugar contra otros chicos. Los fines de semana nos dedicábamos a jugar al fútbol o a ir a ver al Oviedo".

Primer contacto con el Oviedo.

"Me hicieron socio de pequeño, con 9 años. Primero iba al campo con mi padre y después, desde los 13 años, con los amigos. Queríamos entrar todos juntos, pero alguno no era socio. Recuerdo una vez que me riñeron en casa porque llegué calado. Habíamos ido a general porque así estábamos todos juntos, pero no tenía cubierta, y mi sitio era en la tribuna Silvela, que sí la tenía".

La posición.

"En el primer partido que disputé con el colegio empecé jugando de lateral derecho. Pero en el descanso el padre Fermín, que nos veía jugar todos los días, habló con el entrenador y me colocó de central. A partir de ahí, toda mi vida jugué de central".

Ser futbolista.

"No tuve nunca la obsesión de ser futbolista. Lo que me gustaba era jugar. En el Tradecol, cuando acabamos la etapa de juvenil, convencimos a los directivos, Pombo y Pin, para que hiciera un equipo regional y seguir todos juntos. Fue un año maravilloso y de convivencia".

El Vetusta.

"Ya habían pasado Silvino, Moratiel y Quico al Vetusta. Y un día acaba el entrenamiento y Pin nos dice a Armando Mendoza y a mí: ‘Venid conmigo’. No sabíamos adónde íbamos. Marchamos de la Argañosa, llegamos a Marqués de Santa Cruz y nos pusieron la ficha para firmar por el Vetusta. No preguntamos ni cuánto íbamos a cobrar. Cogimos y firmamos. Llegué a casa y cuando estábamos cenando dije: ‘Hoy firmé por el Vetusta’. No le di más importancia. Después, ya me comunicaron lo que iba a cobrar, 1.250 pesetas y me dije ‘soy millonario’. Gastaba poco dinero, el que me daban mis padres, y para mí era un dineral".

Estudios.

"No sabía lo que iba a estudiar. Mis hermanos mayores eran uno químico, otro abogado y otro ingeniero. Veía que había trabajo y que con lo que ganaban vivían bien. Pero luego, cuando compruebo que en el Vetusta empiezo a jugar, me planteo que puedo ser profesional, que me puedo dedicar al fútbol y que ya tendría tiempo para decidir después qué hacer. Mi padre me seguía matriculando en el selectivo, en la Facultad de Químicas, y decía que no iba a ser por culpa de ellos que dejase de estudiar. También estuve en el Instituto Universitario de la Empresa. Pero poco a poco me voy haciendo profesional, ganando importancia dentro del club, jugando y asentándome. Llegó un momento en el que solo pensaba en fútbol. Todo el día dándole vueltas a tácticas, a mejorar, a ver jugar a otros".

Aclimatación en el Vetusta.

"Poco a poco, fui mirando lo que hacían los demás compañeros y mejorando y me hice titular en el equipo. Estuve tres años".

Primer equipo.

"Pensaba ‘llegas y eres el último, o te aclimatas o te echan. Más bien te echas’. Había jugadores muy buenos. El primer año me pasó una cosa que no entraba en mi cabeza. Empecé la pretemporada con el Oviedo. Fuimos a jugar a Ribadeo en la semana que empezaba la Liga. Pensaba que podía ser titular, pero el jueves el entrenador (Horacio Leiva), me llama a mí y a Ventanova, que era un lateral izquierdo rápido y técnico, uno de los jugadores que con más posibilidades había visto en mi vida, pero no le gustaba el fútbol. Nos dice que el club nos quiere ceder al Langreo, que estaba en Segunda. Yo no lo entendía, pero preferí ir y jugármela".

Temporada en el Langreo.

"Entrenamos el sábado por primera vez y el domingo empezaba la Liga. Jugábamos por la tarde y estábamos concentrados, comiendo. El Oviedo había jugado por la mañana en San Andrés y un directivo me llamó para que no jugase por la tarde y volviese al Oviedo el lunes. Y le digo ‘¿no sabe que no puedo volver en seis meses por tener la ficha ya metida? Si me ponen, voy a jugar, porque no voy a estar seis meses parado’. Llegó el presidente, Coto, que era a la vez presidente del Unión Popular de Langreo y secretario técnico del Oviedo, y me lo confirmó. Jugué con el Langreo todo el año. Ahí me di cuenta de que podía ser futbolista".

Vuelta al Oviedo.

"Era la temporada 1971-72, subimos a Primera y permanecimos la siguiente. Fue un año increíble. Éramos muchos jugadores de casa y fue una temporada maravillosa. Ahí comenzó mi trayectoria en el primer equipo, en el que estuve hasta la temporada 1980-81. En ese último año, ya solo quedaba yo de aquella generación con la que empecé. Muchos de los compañeros que tuve son más que amigos. Con 34 años, el Oviedo decide no renovarme".

Lo mejor de esa etapa.

"La cantidad de amigos que haces, que quedan para toda la vida".

Lo más duro de la trayectoria como futbolista.

"La muerte de Parajón en un accidente de coche en 1980, fue lo más duro que me ha pasado en el Oviedo. Me acuerdo mucho de él, era un chaval maravilloso. Sigo manteniendo contacto con sus hermanos".

Recuerdos del primer ascenso.

"Fue una temporada en la que se hizo un equipo en el que nadie hablaba de ascenso, salvo los dos o tres últimos partidos, y fue lo mejor que pudimos hacer. Éramos muchos de la casa y los jugadores que tenían que despuntar dieron un paso adelante. Fue un año muy guapo. Iriarte en mediocampo jugó muy bien, Quique Galán fue el máximo goleador de Segunda y Lombardía el portero menos goleado, la defensa estuvo muy firme, y Nico, un centrocampista que llegó la segunda vuelta, fue el engranaje que nos dio pausa y muy buen fútbol. Estaban Javier, Uría, Carrete, que en su primer año explotó, y Juan Manuel y Tensi, con un nivel tremendo".

El segundo ascenso.

"El de la temporada 1974-75 fue mucho más difícil. Teníamos buen equipo y sabíamos que podíamos aspirar a subir, pero hacerlo otra vez era difícil. Y fue una alegría tremenda. El entrenador era Vicente Miera. En el primer ascenso era Eduardo Toba. El día y la noche en la forma de trabajar. Esos años tuvimos otras alegrías porque Galán, Uría y Mariano fueron internacionales A y Chuso fue internacional B. Y Marianín, pichichi de Primera".

La cantera.

"Cada vez que hay una hornada buena casi siempre el Oviedo sube y hace al equipo mejor. Se contagian los de afuera, pero dentro de esos canteranos tiene que haber dos o tres que sean líderes, que manden, que responsabilicen a todos".

Jugadores más difíciles de defender.

"En el Barcelona, sobre todo Sotil, que era un fenómeno. En el Madrid estaba Santillana, y en el Atlético de Madrid, Gárate, que era un jugador con una categoría humana excepcional. Y también Quini, un tío excepcional, que charlaba contigo durante el partido para ver si te despistaba".

Futbolistas que llamaron su atención.

"Los del Madrid eran estrellas, pero el que más me impactó fue Cruyff, porque mandaba en el partido. Siempre hay algún jugador que habla, pero él lo mandaba todo y todos obedecían. Y eso que eran internacionales. Todos a su ritmo. Jugaba con la derecha y pegaba con el exterior, no lo habíamos visto nunca. Nosotros empezamos a darle con el exterior al ver a Cruyff. El Atlético de Madrid fichó en un trofeo Carranza a dos jugadores, Leivinha y Luis Pereira, un central que era un fenómeno. Cuando nos enfrentamos a él en Oviedo, va y nos hace una bicicleta. No lo habíamos visto en la vida, en la televisión solo daban un partido a la semana. Y todos a hacer bicicletas".

Grandes estadios.

"Yo decía ‘aquí son igual que nosotros, van a chillarnos igual y aplaudirnos igual, hay que aceptarlo’, pero impresiona. Cuando rugen es tremendo. El campo del Madrid metía a mucha gente y el Nou Camp, que también era enorme, aquellos años con Cruyff estaba lleno".