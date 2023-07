"El límite de la Inteligencia Artificial es la inteligencia humana"

Manuel Llaca (Oviedo, 1974) es analista de ingeniería de software, una labor que ayuda a las empresas a trabajar de forma más rápida y eficiente con sistemas que usan tecnologías de la información y comunicación. Trabaja para una multinacional francesa en exclusiva en proyectos del Gobierno Vasco.

Además es un divulgador incesante y multipremiado, creador del blog dedicado a la historia de la tecnología ParcelaDigital, ganador del Premio 20Blogs 2021 de tecnología y del Premio Día de Internet 2020 de Medios de Comunicación. Su blog Villa de Colombres, donde tiene casa, fue destacado como el mejor de Asturias de 2021.

En 2005 se instaló en Vitoria - "encontré las oportunidades que no tenía en Asturias"- se casó en 2014 con una bilbaína y tienen un hijo de 5 años. Ha escrito 7 libros, la mayoría de tecnología.

–¿Qué trata en su blog ParcelaDigital?

–La historia de la informática, informática clásica, o retroinformática, que recupera a los pioneros y pioneras de esta ciencia, sean personas o máquinas. Para que tengamos un teléfono móvil inteligente que nos mantiene conectados 24 horas al día primero tuvieron que crear la base que todo lo sustenta unas personas de gran talento y genialidad. Muchos pasajes, personas y máquinas se perdido con el paso del tiempo y, con ello, el fundamento de la base que todo sustenta.

–¿Interesa a mucha gente?

–Hay varias asociaciones "retro" de la informática en España, la mayor parte centrada en la historia de los videojuegos, y unas pocas en la historia de la informática en general.

–¿Hay instituciones?

–Hay museos de la historia de la informática, la mayoría creados por universidades y ocupando espacio en facultades. Visité el MIH (Museo de Informática Histórica) de la Universidad de Zaragoza y en España hay otros no catalogados como tales, con material clásico increíble. Hay mucha gente interesada en saber sobre la informática clásica.

–¿Cuándo empieza la historia de la informática que estudia?

–Me centro en la informática del ordenador personal: la del microordenador, y la del usuario doméstico. En 1971 Intel diseñó el primer microprocesador de la historia, el Intel 4004 y con él llegaron la miniaturización y el propósito general. Esto abrió la puerta a que la informática dejara de ser algo exclusivo de grandes ordenadores que ocupaban salas enteras... era posible hacer un ordenador doméstico.

–Inicialmente ninguna gran empresa apostó por ello.

–No entendieron para qué servía un microordenador en casa. Los primeros que desarrollaron la informática personal fueron los entusiastas de la electrónica. Empezaron a crear ordenadores basados en kit y a experimentar con la electrónica micro.

–Ponga fecha.

–En 1977 varios fabricantes de ordenadores sacaron para la gente de la calle lo de los entusiastas de la electrónica y así nació el ordenador personal. Ordenadores ensamblados para clientes sin conocimientos previos.

–Son 52 años de historia. ¿Se puede concretar en otro medio siglo algún avance tan brutal?

–Está por ahí colgando la informática cuántica, que al final es un cambio brutal a lo que entendemos por informática... ya no hablamos de bits, y la estructura más básica difiere por completo. Eso tardará. Estamos en un punto de evolución que creo que en los próximos diez años no se verán grandes avances como tal.

–¿En Inteligencia Artificial (IA) o en otros caminos?

–La inteligencia artificial ha progresado mucho. ChatGPT es el primer caso de inteligencia artificial que ha generado debate y preocupación mundial sobre los límites de la inteligencia artificial. Se ha popularizado enormemente, pero sigue teniendo muchos fallos y respuestas incompletas.

–¿En qué profundizará la informática para particulares y empresas en los próximos 10 años?

–La IA va a tener gran protagonismo para particulares y empresas. Ya lo está teniendo. Respecto a las máquinas, seguiremos en la línea de crear microprocesadores con más núcleos e hilos de procesado cada vez. Las empresas automatizarán todos los procesos posibles y esto estará ligado estrechamente a la IA. Los particulares usarán más la IA para cosas cotidianas... Ahora se crean textos automáticos con Chat GPT e imágenes increíbles solo pidiendo a una IA qué características han de tener.

–¿Teme el poder incontrolado que pueda dar a cualquier usuario doméstico?

–A veces temo a la IA; a veces, no. Pienso que la IA se podrá desarrollar, pero el límite de la inteligencia artificial es la inteligencia humana.

–Cada vez se hacen más cosas en el ordenador.

–Y cada vez vamos a estar más atados a la informática y al mundo de Internet. Todo eso seguirá creando desigualdad porque seguirá excluyendo a una parte de la población que tendrá problemas de acceso a esa informática que todo lo conecta.

–¿Y el Internet de las Cosas al que se da tanto peso futuro?

–El IoT irá más despacio de lo que se predice. Tener conectados todos los aparatos del día a día de una persona a Internet va a tardar más en calar.

–La informática siempre ve más lejos. Usted disfruta mirando hacia atrás. ¿Dedica más tiempo a ver qué viene o a contemplar lo pasado?

–Tengo que mirar lo que viene porque soy profesional de la ingeniería del software. En mis momentos personales, miro al pasado, y lo que averiguo lo extiendo a mi creación de contenido.

–¿Siente nostalgia informática?

–Sí. Sobre todo de los años ochenta, porque los viví dentro de la eclosión de la informática personal. En 1986, cuando tenía 12 años, me regalaron el primer ordenador, de 8 bits, un Amstrad CPC6128 de 128 Kb de RAM, y ahí nació una pasión. A los 6 meses programaba en BASIC y trasteaba en el sistema operativo CP/M, ya desaparecido. Los que vivimos los ochenta recordamos otra informática, algo nuevo, una etapa que ya no volverá.

–¿Tenía amigos con la misma pasión de la misma edad...?

–Algunos, pero mayores de 20 años. Los de mi edad se dedicaban a jugar, algo de lo que me había cansado al mes.

–¿Sus primeros juegos?

–"The Ancient Art of War", "One on One", "Goody", "Match Day" y, sobre todo, el genial "La Abadía del Crimen".

–¿Juega hoy?

–No. Dedico el tiempo libre a mi hijo de 5 años y a crear contenido de historia de la informática.

–¿Qué le interesaba cuando cansó de jugar?

–Saber cómo se habían construido aquellos videojuegos.

–¿Tuvo en casa un ambiente favorable a la entrada de las nuevas tecnologías?

–Sí, aunque ese mundo les era ajeno. Mi madre fue ama de casa hasta que murió, hace tres meses, y mi padre venía de una familia llanisca de pecadores. Mi abuelo tenía un barco en Ribadesella con sus hijos, pero en 1972 se hundió por una galerna. Fallecieron mi abuelo, a los 50 años, y el hermano de mi padre, que era un prometedor futbolista en Oviedo, a los 16. Sólo salvó mi padre.

–¿Se perdió el modo de vida de la familia?

–Sí. Para venir a Oviedo mi padre se casó con mi madre, que tenía 19 años. En Oviedo, nacimos mi hermana y yo. Trabajó en líneas de alta tensión en Hidroeléctrica de Cantábrico.

–¿Entendía lo que era la informática?

–Siempre me apoyó, sobre todo a partir de que vio que hacía cosas distintas e interesante con ella. No me forzó... solo me dejó hacer y si necesitaba otro ordenador me lo compraba. Mis padres gastaron un dineral durante años para que pudiera explotar mi pasión, a cambio de quitarse cosas de ellos y vacaciones. Pensaron que en la informática, algo nuevo en los ochenta, podía tener un gran futuro profesional.

–¿Acertaron?

–Si. La experiencia es un grado. Mis conocimientos de aficionado me ayudaron en los estudios en informática y en el mundo profesional de la informática. Lo aprendido antes por tu cuenta siempre es un plus. Llevó 30 años como profesional de la informática y evolucioné mucho.

–Empezó a trabajar muy joven.

–Volé pronto y siempre he trabajado en informática.

–¿Qué formación tiene?

–Estudié BUP y COU en el Instituto San Lázaro. En el País Vasco saqué el Título de Técnico Superior de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Después cursé el primer año de la Ingeniería Superior de Tecnologías de la Información en la UPV (Universidad del País Vasco) y lo dejé, pero más tarde obtuve en Zaragoza el título universitario de Gestión de Proyectos Informáticos.

–¿Qué es ahora?

–Analista funcional. Trabajo para una multinacional francesa en exclusiva para proyectos del Gobierno Vasco. Empecé siendo programador junior, después senior, analista-programador y ahora a veces ocupo puestos de jefatura de proyectos cuando hay que sustituir a los titulares, pero donde mejor me veo es como analista funcional, porque sigo directamente relacionado con la parte tecnológica.

–¿Qué hace?

–Analizar hasta el más mínimo detalle lo que los analistas-programadores y los programadores de mi equipo van a construir como aplicaciones informáticas que utilizan los funcionarios de la administración pública vasca.

–¿No ha perdido la vieja pasión o busca en la historia mantener la emoción que sentía por lo que hoy es un trabajo?

–Mi trabajo me encanta. Con la divulgación sobre historia busco mantener lo que viví hace cuatro décadas, porque es diferente a lo actual. Pero la informática actual, mi profesión me llena completamente.

–¿Cuándo nació su interés por la historia?

–En 1996 empecé a escribir el borrador de mi primer libro de esa temática. El primer libro de historia lo publiqué en 2018

–¿Qué actitud tendrá con su hijo respecto a la tecnología, los móviles, los juegos?

–Mi hijo es un constructor nato de sus casas de miniatura y quiere arreglar lo que sea "arreglable", pero, de momento, lejos de la tecnología, de las pantallas. Ya veremos. Ni le influyo ni le animo. Que sea él quien decida.

–¿Tiene un criterio para padres preocupados por la tecnología, la educación, la infancia y la adolescencia?

–La tecnología ya nos ha comido a todos. Hace unos años no entraban a la informática las personas mayores, pero la llegada del smartphone cambió todo, metió a todos los estratos de la sociedad en la informática. El criterio, para padres es que hay que supervisar (que no es vigilar) lo que los niños hacen con la tecnología. Hay herramientas para ello.

–¿Cuáles?

–Las aplicaciones que ponen límites a lo que se hace en Internet. Sobre todo. Ni la informática ni internet son peligrosos en sí mismos; lo más peligroso de cara a los niños son las redes sociales. Hay aplicaciones que ayudan a supervisar lo que los niños hacen en Internet. Hay redes sociales a las que se puede acceder a partir de los 13 años y antes.

–¿Qué opina de que la informática lleve a rastras a la parte mayor de la ciudadanía? Los bancos empezaron obligando a ir al cajero, luego a la banca on line, ahora a la aplicación del teléfono... La administración sigue esa verdad más despacio

–Es inevitable: la informática optimiza cualquier trabajo.

–Dígaselo al abuelo cuánto le optimiza. ¿Desde la informática no ve lo que tiene de abuso para gente que no tiene acceso fácil a la tecnología?

–Sí, es un abuso, pero el problema no es la informática, sino las personas que se han acomodado al trabajo que excluye la relación social como tal.