Casquería y esencia extremeña

Renuncio a escudarme en la humanidad como el crítico gastronómico austriaco Severin Corti para defender el consumo racional del llamado quinto cuarto, casquería o despojos. Vean lo que escribió este hombre: "Existe un derecho humano a la carne barata, ¿verdad? ¡Más, y más, y más! Como sabes, somos humanos. Se trata de humanidad. ¡Cuanto más barata la carne, más humana es! Digamos que la consumo por razones puramente humanitarias". Hay otras, en cambio, que tienen que ver con la propia suculencia del bocado. El viejo propietario de un kushiyakiya, restaurante japonés especializado en brochetas de corazón y mollejas a la brasa, recordaba cómo los humanos han olvidado lo que es mejor para ellos. "Cuando el león caza a un antílope, va directo a las tripas, porque el león todavía tiene memoria".

Matar para comer, cargando con el peso de la culpa a fin de que una comunidad pueda alimentarse, es un antiguo y terrible dilema. Fergus Henderson, fundador del legendario St John londinense, defendió a capa y espada, desde los inicios, su teoría de que cuando se sacrifica un animal lo justo, lo respetable, es consumirlo de la nariz a la cola (nose to tail). Resulta sin duda la mejor forma de justificar el sacrificio, sin desechar de forma caprichosa las piezas supuestamente menos apetecibles para los estómagos más delicados.

Dario Checchini, afamado carnicero toscano, insiste, cada vez que tiene ocasión, en no matar indiscriminadamente y desperdiciando. Claro está, se necesita conocimiento para utilizar el despiece de la mejor manera posible. Aunque ha llovido desde aquello, la Administración, quisquillosa y acomodada, no se ha atrevido todavía a revisar las reglas impuestas como consecuencia de la llamada enfermedad de las vacas locas. Con máquinas que se hacen cargo de la carnicería en la producción industrial y que separan perfectamente las partes llamadas nobles del músculo que todos nosotros, los omnívoros, valoramos, la pregunta es ¿qué sucede con el resto del animal? Respuesta: muy a menudo, lo que no es suficientemente apetecible para el melindroso paladar occidental —eso representa alrededor del 60 por ciento de la bestia— se convierte en desperdicio.

Sin embargo, los despojos forman parte de muchas culturas, no solo a través de platos tradicionales como el haggis escocés, los anticuchos (corazón) peruanos, el kokoretsi balcánico, los callos de Occidente o los guisos chinos de vísceras. En China, existe el "dragón en las llamas del deseo" que consiste en pene de yak al vapor, frito y flambeado. Los hombres creen que comerlo los hace más viriles. Y si te sientes mal después de una noche movida en Georgia, puedes cenar khashi, una sopa que se cocina hirviendo intestinos, callos y pierna de res, así como otros órganos, riñones entre ellos. Es conocida como un remedio definitivo de la resaca. Aunque bajarla puede llegar a ser un problema. En España persiste, sobre todo en algunos lugares como es Madrid, una vieja afición por la casquería que se traduce en una lista interminable: zarajos o gallinetas (madejas de tripas de cordero), riñones, callos, etcétera. En Andalucía, es popular el guiso de cola (rabo) de toro. En Sicilia, de la comida callejera reina el pani ca meusa, un bocadillo de bazo y pulmón de vacuno con queso caciocavallo, o la stigghiola, típica de Palermo, que son tripas de cordero a la parrilla. En Italia, muchos de los platos tradicionales incluyen despojos. En Roma, está por ejemplo, la pajata, que se elabora con los intestinos de un ternero no destetado que sólo ha consumido la leche de su madre. Se suele servir con rigatoni.

Los áspices enfriados en moldes de cobre decoraban las mesas de los pudientes antes de que la gelatina hiciera de los líquidos fraguados una misión culinaria: se usaban orejas, patas y otras partes ricas en colágeno del animal. Si echamos un vistazo a la carta de un restaurante francés o estadounidense de lujo de la última mitad del siglo XIX veremos mollejas, sesos de ternera sobre tostadas, lenguas e hígados. El escandallo en los establecimientos actuales de alta cocina, donde la elaboración y el servicio suponen altos costes, ha favorecido la casquería en sus menús. El despojo sigue siendo barato para el consumo y resulta atractivo por la versatilidad que ofrece.

Pero de todos los despojos, uno de los más ricos es la molleja. Sobremanera la de vacuno. En inglés recibe el nombre de sweetbread que significa pan dulce, aunque la palabra deriva del vocablo antiguo braed que se empleaba para la carne. Sería entonces carne dulce y tendría que ver con el gusto suave y aterciopelado de la glándula (timo). Hay un interesante juego semántico en torno a la casquería. Molleja en francés es ris de veau, literalmente risa de ternera, y se debe a la garganta donde está ubicada. Risa, claro. En francés también, las olvidadas criadillas (testículos de las reses de carne castradas) reciben el cariñoso nombre de amourettes (amoríos). Y no hace falta que me extienda.

Diferentes por su ternura y contenido graso en una vaca o un ternero, hay dos clases de molleja: la de garganta y la de corazón. Las últimas se hallan en la base del cuello, delante del corazón y la tráquea, detrás del esternón. Al tener más grasa son mejores para la parrilla, guardan una forma cuadrada y son más finas que las de garganta. Vienen recubiertas de una membrana, parecida a una tela de araña. Las de garganta son las glándulas parótidas, que permiten a la vaca generar la saliva, y también las mas carnosas. Su masticación es relativamente gomosa o neumática. Tienen menos grasa y resultan más apropiadas para guisos y cocciones más largas.

Versátil y agradecida como pocas carnes, he comido buenas mollejas de ternera y de vaca. Esta vez citaré las de Ricardo Señorán en el restaurante gijonés Farragua. Extremeño, placentino, Ricardo es un cocinero vocacional e inspirado. Comer en Farragua garantiza el placer, a veces asombra no solo por la sorpresa del menú elegido por el chef para la ocasión, sino por el sentido gastronómico que adquiere y la propia materialización del plato que llega a la mesa. Los que se refieren a la casquería figuran en un menú llamado Miajón, término popular que el escritor Luis Chamizo, paisano de Ricardo, definía como "la esencia", la miga del pan, la entraña, el tuétano… Aquí todo guarda su razón de ser y de estar, desde la molleja imperial, sedosa y tierna, que se deshace en la boca; el gazpacho rotundo con pimentón de la Vera y cortezas; el escabeche de cangrejo de río con las migas que baña los tendones de ternera y la anguila; hasta la suma del colágeno, la gelatina de los pies de cerdo y la mayonesa, que hacen todavía más jugoso y apetecible un lomo de merluza. Esencia muy bien interpretada.