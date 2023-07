"Sufrí la presión social de ser hija de soltera, que fue brutal sobre mi madre"

–Nací en 1950 en Torazo (Cabranes), hoy pueblo ejemplar, uno de los más bonitos de España. Tenía ciento y pico vecinos. Soy hija de soltera. En casa estaban mi madre y mi abuela. La presión social y familiar hacia una madre soltera era brutal. Mi madre, Ernestina sufrió mucho. Mi abuela fue muy dura. Yo no tenía culpa de haber nacido, pero también sufría esa presión.

–¿Conoció a su padre?

–A los 14 años mi madre me dijo quién era.

–¿Cómo era su madre?

–Muy trabajadora, primorosa, buena cocinera y, a pesar de todos los pesares, siempre estaba cantando. Hacía todas las labores que hacía un hombre en el campo y mantenía la casería sola. La abuela tenía reuma y 20.000 cosas de mujer mayor a la que había que atender. El campo era muy duro: mi madre me tuvo a los 25 años y nunca más salió de casa. Volvía de trabajar cansada y sacaba tiempo para almidonarme aquellos vestidos. De un rodillo de cocina, hacía un vestidín. Me quería tener guapa y yo parecía una muñequina de rizos rubios.

–¿Con qué se ganaban la vida?

–Teníamos un burro que yo tenía atravesado, 6 o 7 vacas de leche, gallines y huevos y los xatos y oveyes, muy ladrones, que iban para otros praos, y daban lana y corderinos. Sembrábamos fabes, maíz, patatas y cebolles para casa y para vender en la plaza de Infiesto y a veraneantes de Oviedo.

–¿Qué tal se arreglaban?

–No pasábamos hambre porque vivíamos del campo, pero no había dinero. Mi madre era muy inteligente. Siempre quiso que estudiara. Tuvo una maestra muy buena, doña Eloína, y tenía mucha comprensión matemática y lectora. De haber estudiado habría sido maestra.

–¿Era cariñosa con usted?

–Sí, pero no tanto como mi abuela Josefa. Exigía más. Yo le contaba a la abuela con más confianza y me entendía.

–¿Cómo era la abuela?

–Muy guapa, ojos claros, pelo blanco azulete recogido en moño, vestida como siempre... Sabía escuchar y era entrañable. Cobraba una paguina y me daba algo para comprar ropa. Yo lo gastaba en libros, se lo decía y contestaba: "No-y lo digas a tu madre".

–¿Qué ideología tenían?

–En la guerra civil un hijo estuvo en un bando y otro, en otro, así que no se hablaba de eso.

–¿Eran creyentes?

–Sí. Yo lo soy, aunque no muy practicante.

–¿Qué rapacina era usted?

–Despierta, inquieta, muy responsable para lo que se me encomendaba. Era muy consciente de la situación de mi madre e indirectamente de la mía. A los 4 años iba a la llende con les vaques y ayudaba en todas las faenas del campo porque tenía que aportar. Tenía ansias de superación y me parecía que tenía que ser a través del conocimiento, de estudiar para defenderte mejor. También tenía rebeldía hacia el mundo social que nos rodeaba tan hipócrita y con tanto prejuicio.

–¿Empezó a la escuela...?

–A los 6 años. Me habían regalado un diccionario con ilustraciones y aprendí a leer sola. Mi madre me había enseñado a sumar y restar y practicaba conmigo el cálculo mental.

–¿Cómo conseguía los libros?

–Don Alberto, el párroco, me dejaba libros de san Juan de la Cruz. Isabel Uría, que estaba casada en Torazo, me ofrecía su gran biblioteca. Leí el Quijote de una tacada a los 8 años... "La aldea perdida", de Palacio Valdés. "Genoveva de Bravante", que se leía en los filandones.

–¿En la escuela empezó a notar la situación familiar?

–La noté siempre. Mi padre era del pueblo. Los niños estábamos jugando, íbamos a una casa a pedir agua -donde estaba la que podía ser mi abuela- y para mí no había. Los niños son crueles y pueden decir "no juego contigo, que no tienes padre".

–¿La marcó mucho?

–Nunca vi la carencia del padre. Mi madre suplía, pero las críticas que te hacían por cualquier cosa me hacían pensar: "si yo tuviese padre no se iban a atrever".

–¿Qué tal en la escuela?

–Bien. A los 9 años hice el examen de ingreso en el instituto de General Elorza de Oviedo. Recuerdo a don Francisco Escobar, un cura muy majo que daba latín y la bondad de Luque, el profesor de química, que me dijo "dibújame un cubo" y le pregunté "¿de agua o de los otros?". De los otros... dibujé el que recordaba haber visto en el diccionario.

–Estudió en Oviedo y en las Hijas de la Caridad de El Entrego.

–Tuve la suerte de estar en el Aramo, donde nunca me preguntaron por mi padre. Tuve una beca pequeña del sindicato agrario. Saqué la reválida en el Instituto de Sama con notable alto.

–¿Qué adolescencia tuvo?

–Romerías del pueblo y leer, a veces, demasiado, sin saber lo que leía. Los libros me llevaban a otros sitios y vivía otras vidas, me liberaban de injusticias y pesares.

–Magisterio por la Iglesia.

–Interna en la escuela Padre de Ossó de las teresianas en la calle González Besada de Oviedo, con muy buena gente y una profesora de ciencias que me daba para leer lo que no me permitirían nunca las monjas. Ahí empecé a sentir que venía de un mundo muy abajo y que había entrado en un mundo muy alto para mí.

–¿Por ejemplo?

–Me enseñaron a comer correctamente. Estaba acostumbrada a comer una manzana a mordiscos y las lentejas con una cuchara y aprendí a cortar y pelar la fruta y a comer las legumbres siempre con tenedor y los caldos con cuchara. Ahora les estoy muy agradecida, pero entonces lo pasaba mal. Me preguntaban "¿Cómo se llama tu padre?". El primer día dije "no lo tengo"; el tercero "como el suyo, madre".

–¿Todo áspero?

–No. La madre de Josefina, un encanto, era la protección y estudiaba gente con una situación familiar y económica desahogada y jamás sentí rechazo de esas compañeras ni de sus familias. Me invitaban a las fiestas y me decían "si no tienes un vestido dice mi madre que te arregla uno". Pero tenía que ir a trabajar al pueblo.

–¿Cuántas internas eran?

–Bastantes. Dormíamos en el último piso, nos duchábamos con agua fría, algo buenísimo para la piel. Apenas salíamos.

–¿Y las vacaciones?

–A llindar estudiando las declinaciones. A veces me despistaba. Una vaca grande, de la que mi madre vendía leche a los veraneantes, comió manzanas. Una señora de Oviedo se la devolvió porque estaba cortada. "¡Imposible! Está recién ordeñada", dijo mi madre. La leche olía a sidra.

–¿Tenía ideología?

–En magisterio ya era muy revolucionaria y tenía contacto con algún grupín muy a la izquierda. Se hablaba de justicia social, de derechos humanos, de equidad.

–¿Cuándo acabó Magisterio?

–En 1971. El título habilitaba para dar clases en colegios religiosos. Hice la reválida del Estado en la escuela universitaria del profesorado y aprobé.

–¿A partir de ahí?

–Sustituí dos meses a la maestra de Torazo que se jubilaba. Me orientó para seguir, por medio de mi madre, José Luis Alvarez Barriada, casado con Maruchi, que veraneaba en Torazo. Era abogado y estaba en Hacienda, luego fue gerente de la Universidad de Oviedo. Le estoy muy agradecida porque me dio ese empujón y cogí la interina la escuela de Valle.

–En Piloña ¿Cómo era?

–Numerosa. No sabía por dónde empezar. Había familias enfrentadas que te decían "mi hijo que no se siente con aquel". Nunca tuve problemas. Ahora se habla tanto de competencias y la escuela rural tiene mucho andado. Llegué a tener 43 niños y niñas de 6 a 14 años y los pequeños iban cogiendo de lo que oían, unos ayudaban a los otros y entre todos hacíamos un grupo. La inspección se portó bien conmigo y me ayudaba si hacía falta.

–¿Siguiente escuela?

–Arenas de Beloncio. (Piloña). La abuela había muerto, se vendieron las vacas y, en adelante, siempre tuve a mi madre conmigo. Así me dedicaba en cuerpo y alma a lo que estaba haciendo porque ella hacía las tareas de casa. Vivió hasta los 85 en 2009.

–¿Su vida personal entonces?

–Romerías y tengo un refresquín y dos y vivo y pongo un pantalón floriáu o fumo y me critican, pero ya sólo me importa la opinión de los que me interesan.