"Es un error que los gobiernos subvencionen las energías renovables"

El doctor Robert Schlögl (Munich, 1954) acudió el pasado martes a la sede central de LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo, para acompañar a la gijonesa Beatriz Roldán, directora del Instituto Fritz Haber de Berlín, a recibir el premio "Asturiana del mes" por sus investigaciones sobre el hidrógeno verde.

Es la segunda vez que el alemán está en Asturias y en su mochila lleva una enorme cámara de fotos para retratar los paisajes del Principado. Formado en química inorgánica en Munich, Cambridge y Basilea, Schlögl ha recibido numerosas distinciones en su país y es uno de los mayores expertos del mundo en catálisis, el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química gracias a una determinada sustancia. El científico explora la aplicación de este fenómeno en las nuevas tecnologías de energía renovable.

Ha dirigido investigaciones durante años en la prestigiosa Sociedad Max Planck –Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2013– y es vicepresidente de la Academia de Ciencias de Alemania –popularmente conocida como "Leopoldina"–, un cargo con el que asesora al Gobierno de su país en la transición industrial hacia un modelo sostenible. Desde este año preside la Fundación Humboldt, organización fundada en 1953 que concede becas a científicos de todo el mundo.

–¿Podría resumir en qué consisten sus investigaciones?

–Soy químico y transité de la química inorgánica a la física, lo cual me ha brindado la oportunidad de estudiar interfaces y uno de sus principales procesos, que es la catálisis. Me di cuenta, mucho antes que otros científicos, de que la energía y la catálisis son dos ámbitos interrelacionados y deben estudiarse juntos. En el año 2000 empezamos a trabajar con hidrógeno y combustibles concentrados y, en concreto, hice una investigación sobre síntesis de amoniaco. En la Sociedad Max Planck pude defender mis ideas e incluso fundé un organismo específico para ello, el Instituto Max Planck para la Conversión de Energía Química, mientras al mismo tiempo también dirigía el Instituto Fritz Haber. Soy la única persona viva que ha estado al frente de dos institutos de la Sociedad.

–¿Qué relación hay entre la energía y la catálisis?

–Mi investigación intenta descubrir cómo funciona la catálisis, porque existen ideas muy rudimentarias sobre cómo funcionan las reacciones químicas en la superficie de los materiales. Todos los materiales tienen superficies, pero unos funcionan como catalizadores y otros no. Eso es lo que he tratado de descubrir a lo largo de mi carrera, y creo que lo he averiguado. Ha sido este trabajo el que me puso en contacto con Beatriz Roldán, porque la metodología de la investigación es la espectroscopia [el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia], y ella había aplicado en sus investigaciones los métodos espectroscópicos que yo había inventado. También creamos dinámicas de sincotrones [un tipo de acelerador de partículas circulando en órbita cerrada], cuyos rayos X son esenciales en la observación de procesos de catálisis. Es decir, para convertir la catálisis en energía se necesita un sincotrón.

–¿Por qué el estudio de esos procesos es tan importante para la producción de energía?

–Todo sistema energético consta de dos elementos: electrones y moléculas. Las moléculas están hechas de electrones, y los llamados "electrones verdes" son los que se obtienen con la energía solar y eólica. Pero éstas no siempre están disponibles. Aquí en España hay suficiente sol como para probablemente abastecer todo el país e incluso parte de Europa, ya que otros países europeos no disponen de tanta luz solar. Así que surge una pregunta interesante: ¿cómo transportar la luz del sol de un país a otro? ¿Cómo crear "luz solar líquida"?

–¿Cree que la transición ecológica, a nivel mundial, se está haciendo a buen ritmo?

–No, está siendo lenta. El cambio climático está acelerándose mucho más de lo que los científicos habían predicho. Ese ha sido el gran problema: ha habido errores en la interpretación del cambio climático, y eso ha causado que, cinco años atrás, la población creyera que todavía faltaban tres décadas para que se convirtiera en algo realmente grave. Ahora, al corregir los errores de ese modelo predictivo, vemos que todos los indicadores se disparan exponencialmente.

–Es decir, que las predicciones anteriores eran optimistas...

–Sí, muy optimistas. Por eso ya está obsoleto el "objetivo de los 2 grados centígrados", marcado en el Acuerdo de París de 2015, para que en el año 2100 la temperatura media global no supere los 2 grados por encima de los niveles preindustriales. Los científicos lo saben, pero los políticos no quieren reconocerlo.

–El Gobierno alemán, al que usted asesora, ¿le hace caso?

–En parte sí, pero no lo suficiente. Pero porque no sólo nos escuchan a nosotros. La política y la ciencia tienen una relación extraña, porque los políticos toman decisiones y los científicos ofrecen opciones. Y, por supuesto, en muchas ocasiones esas opciones no están alineadas con los objetivos de los políticos.

–¿Y en el tema concreto de la transición energética?

–Los políticos creen que pueden tener el control sobre cómo será, y eso es imposible. Lo que tienen es que establecer reglas básicas y, a partir de ahí, la industria y los consumidores deben regular el sector, porque ellos son quienes pagan. El mercado energético es tan grande que nadie en Europa puede asumir sus costes. Esta idea de que los Estados sean los que tienen que financiar la transición energética es un error absoluto. Incluso es una idea muy peligrosa, porque persuade a los países más pobres a dejarla de lado, ya que se ven incapaces de pagarla.

–¿Lo que haga Europa en este campo se toma como referencia en el resto del mundo?

–Sí. Es verdad que Europa sólo produce el 9% de la energía mundial, pero debe tener cuidado de no transmitir el mensaje de que la transformación ecológica sólo está al alcance de los países ricos.

–¿Y cómo lo está haciendo Europa en comparación con otras regiones del mundo?

–Depende. En términos de legislación, muy mal. En términos de la cantidad de energía renovable disponible en el sistema, no tan mal. Pero estamos pagando una cantidad enorme de dinero por ello. En Estados Unidos lo están haciendo de una manera mucho más inteligente. Y en China lógicamente van más rápido porque todo está ordenado por el Estado. Pero esto, obviamente, no podemos hacerlo en Europa. Nosotros tenemos que convencer a los ciudadanos.

–Estados Unidos ha aprobado grandes incentivos con la Ley de Reducción de Inflación.

–Lo han hecho muy bien porque no están subvencionando los costes de la transición energética, sino sus ingresos. El Estado no interfiere en la relación entre proveedor y cliente, éstos deben resolverlo por sí mismos. Pero el proveedor de la energía es recompensado con el doble de ingresos que obtiene en la operación.

–¿No podrían los países europeos impulsar un sistema similar?

–Por desgracia, políticamente no es posible porque los estadounidenses ya lo han hecho y no podemos copiarles. Pero, en términos prácticos, sería muy útil. Por otro lado, también presenta sus desventajas, porque si sólo se aborda desde el punto de vista de los beneficios económicos, sólo habría transición energética en aquellos países donde estuvieran garantizados. En dos tercios del mundo no está previsto que la transición sea económicamente rentable durante los próximos 20 o 30 años. Es un asunto complicado en el que nada es blanco o negro, hay que encontrar un equilibrio, pero de Estados Unidos podríamos aprender a tener un poco menos de regulación. Cada día, las autoridades europeas emiten nuevas normas energéticas y eso es muy negativo.

–¿Cómo ve la evolución de España?

–Está mejorando mucho, aunque las cosas no se han hecho con la rapidez ideal. En un primer momento hubo un buen arranque, pero luego pasaron años en los que no sucedió nada relevante. Ahora se ha retomado el ritmo. Insisto, España es el único país europeo con suficientes recursos de energía solar y eólica como para exportar "luz solar líquida" al resto del continente. Para que esto suceda, la transición energética española debe crecer a una velocidad mucho mayor que la actual.

–¿Eso significa construir muchos parques solares?

–Sí, pero no sólo. Los parques sirven para obtener los electrones, pero se necesita toda la infraestructura para convertir los electrones en hidrógeno, éste en amoniaco y trasladarlo a los puertos para llevarlo a su vez a otros países. Por favor, no confíen en los grandes hidroductos internacionales como el que se está planificando entre Barcelona y Marsella.

–¿Por qué?

–Porque comprometen demasiado a ambas partes en caso de conflictos políticos. Pongamos que se construye ese tubo con Marsella: ¿cómo sabemos en qué posición estará Francia dentro de diez o veinte años? El mundo cambia a una velocidad enorme. ¿Alguien supo predecir el Brexit? ¿Y si la Unión Europea ya no existe en diez años? Esos gasoductos pueden convertirse en un arma con la que hacer chantaje. Mire lo que ha sucedido con la dependencia de Rusia.

–Es decir, usted lo apostaría todo al transporte marítimo.

–Sí, es mucho más sensato, aunque actualmente sea un 50% más caro. Los puertos de la cornisa cantábrica –entre ellos, por supuesto, el de Gijón– tienen una excelente posición para exportar. De verdad, recomiendo de forma insistente a las autoridades españolas que opten por esta vía: obtener los electrones en los parques solares repartidos por el país, convertirlos en hidrógeno, transportar el hidrógeno en conductos hasta el norte y, una vez allí, convertirlo en amoniaco para trasladarlo en barco a otros puertos europeos. Incluso desde el punto de vista económico puede resultar más interesante, porque estás abierto a muchos clientes que te pueden ofrecer los mejores precios. Con el hidroducto estás atado obligatoriamente a un cliente.

–Cada vez se planifican más grandes proyectos de hidrógeno verde para la industria. Sin embargo, algunas voces críticas advierten de que sus costes son muy altos y de que se tardará mucho en hacerlos rentables.

–Todos los proyectos de energías renovables son más caros que los de energías fósiles. Pero, ojo, estamos hablando de costes, no de precios. Los precios finales incluyen los costes de generación más todas las regulaciones que se deben cumplir. Aquí es donde los gobiernos podrían ayudar. Los costes van a ser más o menos el doble de caros en todo el mundo por igual, pero los precios no tendrían por qué serlo. Ningún país tiene una posición de ventaja o desventaja económica: todos los habitantes del planeta deben saber que la energía será más cara en el futuro.

–Países como China compiten con ventaja, ya que no deben cumplir las mismas normas que en Europa o EE UU.

–Sí, y no habría ningún problema en ponerle un impuesto o arancel energético. Sería para un período transitorio de unos diez años. Se trata de convencer a los consumidores de que no compren productos no sostenibles.

–Por ejemplo.

–Un coche que no esté fabricado con acero verde puede costarte 400 euros más. ¿De verdad es una gran diferencia en un producto de 20.000 o 30.000 euros? Es la única manera en que puede hacerse la transición energética. El mundo no tiene otra opción y conforme el cambio climático se acelere, la presión para tomar medidas de ese tipo será mayor.

–¿Qué papel debe cumplir el Estado?

–Desde luego, los Estados no deben subvencionar las energías verdes, porque no tienen suficiente dinero para ello. Es un error que también está cometiendo España y que explica que los precios de la luz sean tan altos. Lo que debe hacer el Estado es señalar el papel que tiene cada actor del sistema energético. El papel del Estado es fijar el marco regulatorio y facilitar un modelo de distribución energética a gran escala: las redes eléctricas, los puertos... Los subsidios lo pueden destrozar todo, empezando por la industria. Porque entonces ésta se pregunta: ¿por qué debo esforzarme en innovar, competir en precios y captar clientes si quien fija los precios es el Estado? La economía funciona de la manera más simple: máximo beneficio al menor coste. En Alemania, la subvención a la energía es de 260.000 millones de euros al año, la mitad del presupuesto federal. Es algo completamente sobredimensionado.

–¿Apoya la energía nuclear?

–La nuclear está totalmente sobrevalorada y nunca ha aportado más del 5% de la producción energética mundial. La única excepción ha sido Francia, pero no lo hace para tener energía barata, sino porque necesita el plutonio para su armamento atómico. Además, el coste de una central nuclear es veinte veces mayor que el de una convencional.