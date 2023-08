"Hice la mili en el Rubín; mi puesto de combate era: ‘Escribiente’"

Manuel Ángel Hidalgo Menéndez (Avilés, 1958) deja la dirección del Museo de Historia Urbana de Avilés el próximo día 16 y lo hace porque se jubila. Ante un descafeinado, en la terraza del Moliendo Café, en el barrio de Sabugo, se para con LA NUEVA ESPAÑA a contemplar su estado y a ver los pasos que le han traído hasta el momento presente: el final de su carrera profesional y el principio del descanso. "Han sido casi cuarenta y un años, ya creo que estuvo bien", admite.

Nacimiento. "Nací en el Hospital de Caridad el 16 de agosto de 1958. En aquellos años, la mayor parte de los nacidos lo hacían en sus propias casas, con la comadrona y demás, pero mi madre había tenido problemas con algún embarazo anterior y por eso se decidió a ir al Hospital".

Familia materna. "Mi madre se llamaba Conchita Menéndez Menéndez. Era de Luanco. Falleció todavía hace cinco años, con 96. Nació en 1922. Toda mi familia materna es de Luanco. Mi abuelo materno procedía de Gijón, concretamente, de las parroquias de La Pedrera y Roces, mientras que por parte de mi abuela materna eran todos de Luanco. Mi abuelo era funcionario, era caminero, se encargaba del mantenimiento de la carretera, que entonces era de la Diputación Provincial, entre Luanco y Bañugues. Eran gente de izquierdas. Tenía un tío carnal, el hermano mayor de mi madre, que se llamaba Manolo, que fusilado en Gijón, en la cárcel del Coto. Así que mi abuelo fue represaliado. En este sentido, quedó sin trabajo y montó una carpintería en Luanco, en la calle de la Cruz, que es donde vivían ellos. Luego, con un carro y caballo, los lunes bajaba al mercado de Avilés. No vendía, llevaba y traía a gente de la aldea, así que con la carpintería y el sistema de transporte pues vivieron toda la Posguerra hasta que fueron criando ya a todos los hijos. Llegaron a ser siete. El mayor, que era Manolo, es al que fusilaron. A mi madre le cogió la Guerra Civil con quince años, así que fue plenamente consciente de todo lo que pasaba. Ella y mi tía Cristina iban a llevarle la comida a la cárcel del Coto a su hermano Manolo todos los días, caminando. Unos cuarenta kilómetros entre ir y venir. Mientras, mi abuela se dedicaba a los más pequeños".

Familia paterna. "Mi padre se llamaba Román Hidalgo Bárcena. Era arijano: había venido a Avilés con Cristalería Española. Había empezado a trabajar en la fábrica que tenía en Arija, en el norte del Burgos. Cuando llegó el pantano del Ebro, vinieron todos para acá. Él vino de soltero, vino con mis abuelos, que también él, mi abuelo, trabajaba en Cristalería. Mi tío. Toda la familia de mi padre estuvo vinculada a Cristalería. Todos mis orígenes, por este lado, vienen de esta zona del sur de Cantabria. Guillermo, mi hijo, se dedicó en sus ratos libres a buscar el árbol genealógico y, en poco, llegó a 1630".

Pioneros de Cristalería. "Mi abuelo fue uno de los primeros empleados de Cristalería, de la fábrica de Arija en 1905. Había nacido Quintana de Valdelucio. Antes de entrar en Cristalería estuvo de emigrante en Gallarta, en Vizcaya. En las minas de las Encartaciones. Conoció a Julián Ruiz, el marido de la Pasionaria. Era miembro de UGT cuando entró en Cristalería. Cuando llegó la Guerra Civil, estuvo también encarcelado en un penal famoso por su dureza: en Valdenoceda. Estuvo ahí cuatro años. Él decía que fue su etapa "en el colegio". Mi abuela, mi padre y mi tío estuvieron criándose con los abuelos, mientras tanto, en Valderredible, en el sur de Cantabria".

Los padres se conocen. "Mis padres se conocieron, curiosamente, en las fiestas del Socorro, en Luanco. En el baile de Valparaíso, que luego fue el Valpa. Digo curiosamente porque eso es el 5 de febrero y muchos años después falleció él un 5 de febrero".

Los hermanos. "Somos dos: Javier, que nació en 1961, y yo, que soy de 1958. O sea, que soy el mayor. Ellos, mis padres, se habían casado en 1955 o 1956".

Familia de obreros. "Como siempre estuvimos vinculados a Cristalería –mi padre trabajaba allí– y habían llegado con la primera avalancha tuvieron casa de Cristalería. Lo que pasa es que, cuando se casaron, coincidió con la llegada de toda la gente que vino a trabajar a Ensidesa. Entonces los problemas de vivienda, que eran malos, se agrandaron. Así que estuvimos uno o dos años en La Maruca, al lado del antiguo paso a nivel. En El Reblinco. Cuando cumplí los cuatro ya pudimos irnos a Jardín de Cantos. Primero en Jardín de Cantos y luego en la avenida de los Telares, al lado del lavadero antiguo. Hasta que me casé fue toda la vida allí".

Primeros estudios. "Antes del período infantil, como era costumbre en la época, fui a una señora que había por ahí, una de esas que, muchas veces, no era ni maestra; eran maestras sin Magisterio. Aprendías a leer y a escribir en la cocina de una casa. Aquella primera profesora fue Marisol Lombán. Luego entré ya, en lo que ahora sería el ciclo Infantil, en lo que, entonces, era el colegio del Santo Ángel, en la calle de La Cámara. Allí estuve hasta los siete años porque a partir de esa edad, las monjas no daban clase a los niños. Así que pasé a los Agustinos. El colegio San Agustín es ahora el San Fernando. Allí entré cuando se inauguró y allí eché pues once años, hasta que hice el antiguo COU".

El Santo Ángel. "Las clases estaban en el palacio de Maqua. Recuerdo que las monjas practicaban una educación totalmente distinta a la de ahora. Tú sacabas un 9: te colocaban en la mesa en el puesto uno. Sacabas un 2: ibas a la mesa catorce. Estaba todo muy ordenado. Nosotros comíamos allí. Los que vivíamos un poco lejos –por entonces, en Jardín de Cantos–. Había que traer la comida de casa y ellas te la calentaban. Y era curioso porque tenían unas reglas de lo más estricto a la hora, por ejemplo, de enseñarnos a comer. Con cinco o seis años me enseñaron que no se podía tocar una pieza de fruta con la mano, que había que hacerlo con cuchillo y tenedor. La cuchara siempre era un elemento mínimo: todo lo había que comer con tenedor. Me acuerdo del orden y me acuerdo del patio, lo que es ahora el parque de Cabruñana. Nosotros jugábamos hasta el palacio de Balsera. Chiquillos éramos muy pocos. Luego todo lo demás eran crías. Había hasta internas".

Los agustinos. "Los agustinos, como las doroteas, llegan a Avilés por Ensidesa. No ‘con’ Ensidesa, ‘por’ Ensidesa. Ven que hay aquí sitio para dar clase. Las doroteas primero estuvieron primero en una casa que había al lado de la comisaría, en uno de esos palacetes con jardín. Luego construyeron su colegio. Los agustinos, que vienen a posteriori, alquilan para su colegio ese palacete. El mismo que habían utilizado las doroteas. Ahora está todo perdido. Luego construyen su macrocolegio. Yo empecé cuando se inauguró. Empecé en segundo de Primaria y acabé en COU, cuando marcharon. Casualidad. La suya era una enseñanza muy religiosa: había clase y también clases. Había que pagar todo y ellos tenían muy en cuenta también la clase social. Era la educación de la época. No me parece que podamos juzgar con los ojos de ahora lo que pasaba hace cincuenta años porque todo cambió. Había rosario a última hora, misa semanal, pero luego la mayor parte de los profesores eran laicos. Era un colegio que sí lo construyeron sobredimensiado. Solo cuando llegó el San Fernando se llenó aquello. En uno de los patios subiendo al campo de fútbol habían pensado en hacer una piscina. E hicieron el hueco de la piscina. Novecientos rapacinos y un hueco para una piscina. Que el primero que cae, se mata. Hoy sería impensable".

Historia. "De toda la gente que te influye en la vida, en los estudios –siempre fui de los de letras– , tengo que destacar a la profesora de Geografía e Historia, a Esther Lorda. Era buen estudiante y, como arijano, muy de pasar desapercibido. Hice Historia en la Universidad de Oviedo, en donde está ahora Psicología, en la plaza de Feijóo. Luego también Filología".

Estudiar. "Tengo y tenía una letra muy complicada. Iba a clase todos los días. era un tío muy ordenado. Pasaba los apuntes a máquina. En aquella época, yendo a clase, cogiendo apuntes y luego pasándolos a máquina el aprobado lo tenías. Así hice Primero y Segundo sin problema. Tengo un amigo de aquella época –Pepe García– que luego fue un destacado sindicalista de Comisiones Obreras. Me propuso hacer dos cursos en uno. Le dije que no podía, pero él se animó. Lo que hice fue otra cosa: combinar Historia y Filología. Así que hice Tercero y Primero a la vez, aprovechando que me convalidaban las asignaturas. Y la jugada me salió bien: luego hice Cuarto y Segundo y Quinto y Tercero. Y luego marché para la mili. Allí saqué Cuarto con los apuntes de los compañeros. A la salida de la mili, había poquísimas plazas y, entonces, hubo oposiciones al Ayuntamiento y las gané. A los tres meses de haber salido de la mili. Y ahí quedé. Quinto de Filología lo terminé ya en el Ayuntamiento".

Mili. "Hice la mili en el Rubín, en Oviedo, en la cartilla militar figura: ‘puesto de combate: escribiente’. Trabajaba para Alejo Vázquez Ceide. Entonces era brigada y ahora es comandante jubilado. Lo mismo que Esther Lorda influyó en mí en mis estudios, Alejo hizo lo mismo con mi vida profesional".