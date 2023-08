"Donde los sueños se hacen realidad". El imperio Disney cumple cien años. Fue el 16 de octubre de 1923 cuando los hermanos Walt –con solo 21 primaveras– y Roy abrieron su estudio de animación en California. Hoy es el segundo mayor conglomerado mediático del mundo. Un gigante que abarca cine y televisión, 12 parques temáticos, decenas de resorts, una línea de cruceros, tours de aventuras y el mayor negocio de licencias del mundo, además de una todopoderosa editorial infantil.

El mayor exportador global de la versión impoluta del "American way of life", símbolo máximo del capitalismo y del imperialismo cultural, atraviesa muchas turbulencias en muchos frentes, con un plan de ajuste que incluye 7.000 despidos, pérdida de suscriptores en su servicio de "streaming" en Asia y una huelga doble de guionistas y actores. Y para alimentar la tormenta perfecta, el peligro de perder los derechos de autor sobre la primera encarnación de Mickey Mouse, su símbolo máximo.

Sobre la influencia del pensamiento Disney en varias generaciones de uso y consumo reflexionan para LA NUEVA ESPAÑA varias voces del mundo cultural asturiano. Primero, teoricemos. Eduardo Infante, filósofo, apunta que "Walt Disney es el Virgilio del actual imperio. Era un poeta al servicio del primer emperador de Roma, Augusto, y fue el gran creador de mitos que justificaban los valores del Imperio y el poder del Emperador. Disney sigue siendo el hacedor de mitos que justifican el actual imperio norteamericano, basado en el capitalismo. Mito es relato, en este caso un relato justificador al servicio del status quo con la función además de explicar una realidad. A través de las películas todos los niños hemos aprendido a aceptar la realidad en la que vivimos, y a entender que es la única que hay. No solo asumimos esos valores sino que los integramos en nuestra vida. Como decía Slavoj Žižek, la factoría Disney hace muchas películas que narran cosas inverosímiles, pero ni una sola narra el fin del capitalismo".

Sergio C. Fanjul, autor de "La España invisible", tiene una hija de dos años "que aún no ve pelis de dibujos animados pero me he puesto a rabilar para recuperar títulos antiguos para cuando pueda verlas. Como la versión de Robin Hood, una de las primeras cintas de animación de Walt Disney, una de mis favoritas de pequeño, me la ponía mi madre. Me pareció muy entrañable y me gustaron mucho los dibujos y la música. Tenían encanto. Luego vi algunas de los años 90 como ‘La Bella y la Bestia’ o ‘La sirenita’ y aunque en aquella época los dibujos parecían muy avanzados han envejecido muy mal. Pixar las superó. A nuestra generación –tengo 43 años– nos influyó muchísimo el cine de Disney, nos sirvió para descubrir muchas historias y muchos cuentos clásicos, aunque con el tiempo íbamos descubriendo que eran versiones muy edulcoradas en las que a veces se cambiaban los finales, se quitaban las escenas más escabrosas de los cuentos populares, que suelen ser más salvajes, con mucha más inmoralidad, nada que ver con el moralismo de Disney. Es llamativo ese blanqueamiento".

Ya de pequeño le llamaba la atención la figura de Walt Disney porque "mi madre y mi tía me contaban que lo había criogenizado por si en el futuro surgían técnicas para alargar la vida. Y ahora estamos metidos en la época del transhumanismo y los gurús de Silicon Valley invierten mucho dinero en la búsqueda de la inmortalidad, hay empresas que cortan la cabeza de millonarios y las criogenizan por si en el futuro se les podría poner otro cuerpo y volver a la vida: como lo tienen todo solo les falta el tiempo. Aquello tan descabellado de Disney ya no lo es".

El escritor Edu Galán lo tiene claro: "Disney es como respirar. Escribí en mi ensayo ‘El síndrome Woody Allen’ (Debate): "Un 70 por ciento de la recaudación de los cines españoles en 2019 se fue para Disney. En sintonía con este dato, el escritor británico David Mitchell tuvo la afortunada idea de que en la plutocracia que se imaginó para el año 2144 en su novela ‘El atlas de las nubes’ (2004) las películas se llamen "disneys" y las salas de cine, "disneyariums"". Pues en lugar de demonizar al monstruo totalizador, habría que entender sus implicaciones, su ideología... Recomiendo vivamente ‘Para leer al pato Donald. Comunicación de masas y colonialismo’ de Ariel Dorfman y Armand Mattelart. Habría que actualizarlo pero tiene las bases necesarias para entender todo Disney".

Beatriz Rico, actriz y novelista, piensa que Disney "consigue algo que no ha conseguido ningún libro, ninguna canción, moda o movimiento social, ¡consigue unir una generación tras otra! Mi madre leyó ‘Bambi’ cuando era pequeña. Yo también lo leí y mi hijo ídem. Doy por sentado que las siguientes generaciones, también lo harán. Lo mismo te puedo decir de ‘Dumbo’ o ‘Blancanieves’. Disney es atemporal, una marca, un genio que está por encima de lo establecido, por eso traspasa todas las barreras y acompaña a todas las generaciones. ¡Y que siempre nos siga haciendo soñar!"

La escritora Ángeles Caso señala que "como madre y mujer que ha cuidado y cuida de muchas niñas y niños, siempre le estaré agradecida a Disney, la verdad, porque me ha dado muchas horas de tranquilidad y de alegría con ellos. Se le pueden hacer muchas críticas, claro, pero son las mismas que les haría a muchísimos autores y editoriales infantiles".

Apuntes críticos. Raquel Presumido, autora de "Anónimas", matiza que "en estos cien años Disney ha educado a varias generaciones, entre las que me encuentro. Como cualquier corporación, ha virado en los últimos cinco años hacia una perspectiva pretendidamente feminista, amigable con la comunidad LGTBIQ+ y la diversidad racial. Para mí llega tarde. Ya es difícil deconstruir en mí los roles de género y los valores de raza y clase que me transmitió antes siquiera de saber articular palabra. Pero, aunque solo sea por una impostura comercial, ya no contaminan a las nuevas criaturas con esos mensajes así que lo considero un triunfo".

Soraya Calvo, sexólga, subraya que "Disney ha ido de la mano del poder y la hegemonía cultural, no en vano es la multinacional más importante del sector del entretenimiento y cotiza en bolsa. Ha favorecido la reproducción de todo tipo de estereotipos; marcando ideales de amor, belleza o status social muy limitantes. La obra de Disney ha sido considerada siempre inocente y adecuada para el público infantil, pero es en sí misma una potente ideología. Es cierto que en la actualidad la producción de Disney presenta una visión de la sociedad más diversa e inclusiva, pero esto obedece a intereses económicos: simplemente se están adaptando a una realidad imparable. La compañía es consciente de que los ideales en los se basaron sus obras clásicas han cambiado, y que mantenerlos sería generar perdidas económicas y críticas negativas en entornos mediáticos y políticos. Como empresa cumple sus objetivos; pero no nos confundamos: sus acciones no pretenden transformar el mundo".

Eugenia Rico se hizo escritora "para contar la historia de como hibernaron a Walt Disney, de su nacimiento en Mojacar y del castillo encantado que era el Alcazar de Toledo. Y sin embargo cuando yo era pequeña no conocía a nadie que hubiera ido a Disneyland, los niños no venían de Paris los traía la cigüeña de los Picos de Europa y mi Disneyland era comer pipas sentada en un bordillo con mis amigas que tampoco habían ido a Disneyland. Una de ellas veinte años más tarde cuando fue madre me dijo que Disney era el más grande benefactor de la humanidad porque sus dibujos eran lo único que calmaba a su hijo hiperactivo. No sé lo que hacían las madres antes de los dibujos animados, me dijo. Leerles cuentos por la noche le respondí. Las madres no saben que Blancanieves se iba al bosque con siete leñadores y no con siete enanitos en un probable rito de iniciación prehistórico que culminaría con el beso al Principe Azul, ese que las mujeres andan buscando en el fondo de las botellas porque de niñas ellas también vieron los dibujos animados de Disney. Disney cumple 100 años y podemos decir que cambió el mundo más que Gengis Khan, puesto que si después del paso de los caballos del Khan un gen nuevo campo por el mundo, después de Walt Disney un sueño nuevo se apodero de niños y niñas y genero fluido. Por culpa de Disney creemos en el Príncipe Azul y vemos películas que nos convencen de que es imposible encontrarlo. No se nace mujer se llega a serlo viendo a las heroínas de Disney entrar en la cultura de la cancelación. Walt Disney inventó la cultura norteamericana donde los cuentos de hadas se toman una Coca Cola para huir del viaje del héroe a través del canibalismo y la selva negra: siempre pensé que los cuentos de hadas eran los mejores relatos de terror: padres que abandonan a sus hijos en el bosque, brujas malas que nos transforman en sapos, madres que se convierten en madrastras y mandan matar a su hija cuando se hace más bella que ellas. Drácula no parece tan aterrador al lado de los cuentos de Perrault. Menos mal que ha venido Disney a salvarnos con toneladas de algodón de azúcar rosa".