"Por el momento, solo hemos visto la punta del iceberg de la digitalización"

Cuando alguien habla con César Cernuda, nadie diría que su empresa, NetApp, mueve más de 2.000 millones de euros anuales. En Luarca, lugar del que es toda su familia, nadie le conoce por eso. Allí es César. El mismo César que disfrutaba como un niño las fiestas de San Timoteo en sus veranos en el pueblo. Ahora su vida es muy distinta. Tras su paso por Microsoft, donde llegó a ser vicepresidente corporativo, lidera NetApp, la tecnológica número uno mundial en el campo de almacenamiento de datos en la nube. Allá donde va presume de su Luarca, lo que le ha llevado a dar el primer pregón de las fiestas en muchos años.

–¿Qué supuso para usted dar el pregón de San Timoteo?

–Me habían dicho que era el primero que lo daba, pero el otro día me informaron que hace muchos años ya hubo dos o tres pregoneros. Para mí es un honor, como conté el otro día. Estoy muy agradecido a la cofradía porque me lo pidiese. Me siento muy de Luarca y creo que llevar la marca de Luarca y también la de Asturias a nivel mundial es muy importante.

–Usted no nació en Luarca, pero así siente una unión muy especial con el pueblo.

–Nací en México, pero tres de mis cuatro abuelos son de aquí. Yo me siento, y siempre lo he dicho, de Luarca. Mis padres se conocieron aquí, mi madre nació aquí, mi familia reside aquí… He pasado inviernos y verano aquí. La gente es de donde realmente se siente que es y yo lo tengo claro.

–Además, usted es de los que presume de sus raíces.

–Es importante, en un mundo tan dinámico y frío como en el que vivimos, tener claras las raíces y los valores. He tenido la suerte de tener experiencias a nivel mundial y poder vivir en muchos países, y me encanta volver a mis orígenes y tener claro cuáles son las bases de mi vida. No es presumir, que eso queda feo, pero sí compartir de dónde soy y por qué me siento de aquí.

–¿Está preparado ya para San Timoteo?

–Este año me tengo que ir unos días a Estados Unidos, pero voy a estar para el Rosario y para los días grandes. Luciré mi chambrón, mi bastón como todo el mundo, junto con mis amigos de toda la vida. Para mí es un día importante, porque es un día en el que compartimos Luarca. En mi caso, es el sitio donde tengo a toda mi familia. La gente que, como yo, venimos desde fuera tenemos mucho que agradecer a los de aquí, porque nos abren las puertas. Tenemos que valorar y respetar nuestras raíces para que Luarca sea mejor.

«Tenemos que retener el talento y que se quede trabajando desde Asturias»

–Estos días ha podido compartir tiempo con su abuela. ¿Qué piensa de su éxito?

–La pobre ahora está un poco pachucha, pero he tenido la suerte de disfrutar mucho de ella. Cuando LA NUEVA ESPAÑA me nombró "Asturiano del Mes" le pedí que me acompañase. Ella ha disfrutado de ver que siempre he sido el mismo y que mi relación con ella ni ha cambiado nunca.

–A pesar de estar en la otra punta del mundo, siempre saca tiempo para estar aquí.

–No sólo eso, todas las semanas la he llamado, da igual donde estuviese. Si estaba en España, cogía un avión desde donde fuese para comer con ella y me iba.

–¿Cómo le explica a su abuela lo que hace?

–En realidad es sencillo. En NetApp nos dedicamos a fabricar tecnología para almacenar datos. Con un ejemplo se entiende de manera sencilla. Imagina que tienes un archivador y vas guardando ahí tus papeles. Luego, cuando quieres buscar algo específico, tardas en encontrarlo, si lo encuentras. Entonces, los vas guardando en carpetas, para tenerlo organizado. Nosotros nos dedicamos a eso, a hacer carpetas o cajones para guardar cosas, pero de manera digital. Ahora las grandes empresas se han pasado al almacenamiento de datos en la nube, y mi compañía, que es la número uno del mundo, proporciona la tecnología necesaria para poder hacerlo. Ahora, nuestros mayores partners son empresas como Microsoft, Amazon o Google, y son ellos los que distribuyen nuestra tecnología.

–¿Por qué me tengo que fiar de usted cuando le doy mis datos?

–Realmente los datos son tuyos, yo no los tengo. Tú, como cliente, se los das a Google. Lo que pasa es que Google ha decidido utilizar mi tecnología para almacenar tus datos, para que así sea más fácil acceder a ellos. Además, puedes acceder de forma más fiable y segura.

–Casi nadie sabe que NetApp está detrás de todo ese proceso.

–Somos una compañía que no nos hemos dirigido al consumidor. Los CEO de las compañías, los directores de tecnología o sistemas o el director de infraestructura de las empresas más importantes nos conocen muy bien, pero sí, somos una compañía poco conocida por la gente de la calle.

«Creo que, en unos años, vamos a ver una inteligencia artificial muy cercana a nosotros»

–Los datos cada vez ganan más importancia en el mundo. Muchos ya hablan de que son el petróleo del siglo XXI.

–Siempre se ha dicho que la información es poder, y la información no es otra cosa que tener datos. Ahora Internet hace que los datos sean más accesibles y que estén de una forma mucho más abierta. El mundo de los datos ha explotado. Ahora las empresas tienen el reto de regular cómo es ese acceso a la información, cómo tratarla y cómo utilizarla para tomar las mejores decisiones. El mundo digital permite tener ser muchísimo más preciso con los datos, por eso las empresas no paran de invertir en ello.

–Una de las grandes revoluciones que está teniendo el mundo de los datos es la inteligencia artificial, que ahora está en boca de todo el mundo.

–La inteligencia artificial existe desde hace más de 25 años. Nosotros interactuamos con ella de forma nativa. Muchas personas no saben que llevan trabajando con inteligencia artificial. Cuando acceden a Internet o cuando un contestador te responde, por ejemplo, hay inteligencia artificial involucrada. Lo que pasa es que en los últimos años es que hemos visto un punto de inflexión.

–Se ha vuelto mainstream.

–Ahora tenemos más datos y es más fácil interactuar con ellos. El mundo de la nube ha hecho que todo esto se dispare, porque es más sencillo y más barato. Además, cada vez hay más matemáticos e ingenieros creando algoritmos para utilizar datos. Todo eso ha hecho que la inteligencia artificial haya evolucionado de manera tan rápida. Pero de lo que se está hablando ahora es de la inteligencia artificial generativa. Ahora hay algoritmos que aprenden combinando objetos, datos e imágenes de una forma que no hacíamos antes. Por eso hay inteligencias artificiales que pueden tener una conversación fluida. De ahí viene el éxito de ChatGPT. Es algo en lo que se viene trabajando desde hace años, tanto el "machine learning" como el "language interface" o el "user interface". Este último ha habido un punto de inflexión importante, pero vamos a ver muchísimas aplicaciones alrededor de la inteligencia artificial durante los próximos meses y años.

–¿Corren peligro los puestos de trabajo que ahora conocemos?

–Esta pregunta la venimos teniendo desde siempre. La transformación digital está siendo la cuarta revolución industrial. Si miramos atrás, en cada una de las revoluciones industriales que hemos tenido siempre se ha tenido miedo a perder puestos de trabajo, pero al final se han creado más de los que se perdieron. Yo creo que habrá trabajos que van a evolucionar y cambiarán. Va a haber cosas que la inteligencia artificial y la tecnología nos va a permitir hacer de una forma más rápida, mejor y con menos costo. Pero va a haber muchísimos más trabajos, aunque de otro tipo, incluso mejor remunerados.

–Habla de la cuarta revolución industrial, término al que se lleva refiriendo en entrevistas desde hace más de diez años. ¿En qué punto está ahora mismo?

–No sé cómo vamos a definir esta etapa dentro de 100 años. Creo que estamos en medio de esa revolución industrial. Efectivamente, llevamos muchos años y cada vez se está avanzando más. Si me preguntas, creo que estamos viendo la punta del iceberg. El aprendizaje que estamos teniendo en el mundo de los datos y cómo trabajar con ellos, el aprendizaje que estamos teniendo en la ética de cómo trabajar con esos datos y en las regulaciones de privacidad y en el mundo de la seguridad indican que todavía estamos empezando.

–Habla ahora de seguridad. ¿No tiene miedo a levantarse y ver que su empresa está siendo hackeada?

–Hay tres tipos de empresas: las que han sido hackeadas y lo saben, las que han sido hackeadas y no lo saben, y las que van a ser hackeadas. Nosotros tenemos ataques todos los días. Los malos siempre han existido. Mi generación se crió tratando como normal que, cuando íbamos al banco, había furgones blindados con dinero y guardas de seguridad con armas, para evitar los robos. ¿Por qué nos llama la atención que intenten robar datos, si es el nuevo petróleo? Lo que tenemos que hacer es protegernos y adelantarnos a sus movimientos, para así saber cómo reaccionar. Para eso seguimos invirtiendo en seguridad, para evolucionar.

–Está claro que los datos son un bien muy preciado. ¿Los consumidores no tendríamos que recibir algo al entregarlos a una empresa?

–De alguna manera eso empieza a existir. El modelo de negocio de muchas empresas se basa en recibir esos datos, por eso el consumidor puede tener aplicaciones gratuitas. Al final paga con sus datos. Hay muchos modelos económicos. Hay otras compañías que pagan a otras para que utilicen su buscador y así recoger datos, o por colocar una aplicación… Se está empezando a pagar por esos datos, aunque sea de manera diferente.

–Si los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿cree que las grandes compañías tecnológicas, como las petroleras, pueden llegar a doblegar el poder de algunos estados?

–No lo veo así. El mundo de la tecnología es distinto que el mundo de la energía. La tecnología avanza a una velocidad completamente distinta, por lo que todo puede cambiar en cualquier momento. Por eso las empresas invierten miles de millones en I+D. La prueba de ello es la irrupción de TikTok, que en unos pocos años ha atraído a miles de millones usuarios. Con las tecnológicas hay una mayor democratización porque cuando dejas de invertir y crear valor, los usuarios cambian y se mueven. Las grandes tecnológicas han crecido muchísimo, pero han aportado muchísimo valor al mundo también. Soy un fiel creyente en el hecho de que estas empresas están generando valor, crean empleo, y hacen que el mundo sea mejor.

–¿Las tecnológicas han ayudado a que la gente tenga las mismas oportunidades?

–Absolutamente. Hay plataformas como LinkedIn Learning donde tú puedes ir y acceder a muchísimo contenido gratuito y formarte. Tiene la misma opción cualquier lector que yo, es decisión de cada persona. La tecnología nos ha permitido democratizar la sociedad, porque todo el mundo puede tener acceso a la información. Ahora depende de cada persona el tiempo que quiera dedicar a formarse.

–¿La pandemia ha ayudado a que todo ese proceso de digitalización se haya acelerado?

–¿Qué pasó durante la pandemia? Desgraciadamente nuestros hábitos de forma de vida tuvieron que cambiar. Hubo un cambio radical en 24 horas. Eso hizo que muchas compañías tuvieran que hacer las cosas a toda prisa.

–Que se pusieran las pilas, ¿no?

–Porque no quedaba otra. Pero se dieron cuenta de que incluso podían mejorar su productividad. Además, ahora gracias a ese proceso hay formas de trabajo mucho más inclusivas y abiertas. La digitalización nos permite ser mucho más inclusivos con el mundo rural y con la mujer, por ejemplo. Antes había madres o padres que tenían problemas con la conciliación familiar, y la pandemia abrió unas formas de trabajo que antes ni se pensaban. Ha sido un punto de inflexión. Los datos de digitalización se aceleraron y dispararon en esos dos años.

–Usted es un gran defensor del teletrabajo. ¿Cree que es una de las posibles soluciones para el despoblamiento en zonas rurales que se está viviendo Asturias y España?

–Las empresas cada vez están siendo más inclusivas. En vez de tener que ir todos los días a la oficina, muchos ya ofrecen ir solo dos o tres días, cuando sea necesario, y realizar el resto de la jornada teletrabajando. En Asturias tenemos muy buenas telecomunicaciones, lo que ayuda a favorecer estas políticas. Pero lo que realmente importa es el talento. Lo realmente importante es que sigamos apostando e invirtiendo en talento. En Asturias tenemos mucho talento y muy bueno, tenemos grandes universidades y unas facultades magníficas. Tenemos que retener ese talento y se quede trabajando desde Asturias. La labor que hacen la Fundación Princesa de Asturias con sus premios, donde he sido jurado, es importante para ello. Soy un fiel creyente de que toda actividad que se realice, que genere dinamismo y exposición hacia Asturias y España, es fundamental.

–Habla de que en Asturias hay mucho talento. ¿NetApp tiene a gente de aquí en sus filas?

–Claro que tenemos. El otro día me escribió nuestro director general para España y Portugal, José Manuel Petisco, porque estaba de fiestas en Llanes. Me mandó una foto con el traje tradicional diciéndome que para él eran muy importantes las tradiciones de su familia. Por supuesto que hay asturianos en NetApp.

–Por lo que dice, tanto el perfil de su compañero como el suyo son similares: gente que tiene en muy alta estima sus raíces.

–Para mí, cuando fichó a alguien, es importante no solo ver todo lo que ha aprendido en la universidad o trabajando, sino también ver como se relacionan y cuales son sus valores. En las empresas trabajan personas y tienen que relacionarse entre ellas, por eso creo que es importante saber cuáles son sus valores y como trata sus raíces. Lo primero es que todo el mundo sea inclusivo, porque no en todo el mundo el mundo se vive igual, y luego tratar de prever como esa persona va a aportar a la empresa, y para ello creo que las raices es algo fundamental.

–¿Qué nos deparará de aquí a diez años la cuarta revolución industrial?

–Creo que lo que vamos a ver es una inteligencia artificial mucho más cercana a todos. Vamos a utilizarla de forma completamente natural. Ahora, para nosotros, la televisión es algo normal, pero mis abuelos vivieron muchos años sin ella. Creo que con la inteligencia artificial pasará algo igual. Interactuaremos con ella de formas que aún no hemos hecho y ahí estará el punto de inflexión de esa tecnología. En treinta o cuarenta años miraremos atrás y pensaremos "¿cómo no lo habíamos hecho antes?".