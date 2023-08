Memorias de un profesor perplejo y algo desencantado: retrato del sistema educativo, lastrado por los recortes, el peso del papeleo y la cuestionada autoridad de los docentes

Una caja de zapatos

Ayer, un alumno de FPB amenazó a su profesora por retirarle el móvil en clase. «¡Porque eres mujer, que, si no, te metía dos hostias!», le dijo.

La profesora, muy nerviosa, lo comentó en la sala de profesores.

–La solución está en una caja de zapatos –le aconsejó una colega con experiencia–. Yo llevo a clase una caja de zapatos vacía y les digo que dejen en ella los móviles al entrar en clase y que los recojan a la salida. Así, me evito líos.

Hoy, la profesora amenazada ha probado esta estrategia. La caja de zapatos ha permanecido vacía sobre su mesa. Precisa metáfora de la autoridad del profesor: tan aplastable como una caja de zapatos… y vacía.

El verbo deleitoso y meridiano de los clásicos

Una profesora de 1.º de Secundaria le manda recado al jefe de estudios para que suba a su clase. Por lo visto, tiene atrincherado a un insumiso. Verbiflorido Afrentoso se ha negado, reiteradamente, a guardar el móvil, también a depositarlo sobre la mesa de la profesora que, llegados a ese punto, le pide que baje a Jefatura, a lo cual él, igualmente, dice nones.

Este Verbiflorido es familiar para el jefe de estudios, ¿cuántas veces he tenido ya ocasión de tratar con él? De hecho, ayer se reintegró al centro después de una expulsión de varios días. En fin: el jefe de estudios telefonea al domicilio del chaval y habla con quien dice ser su padre. Le solicita que haga el favor de presentarse a hacerse cargo de su hijo, vista su actitud provocativa (la del hijo declarado). A ello se aviene la voz quizá paterna (no vendrás, ya te conozco, calamar, nunca das la cara, chorro de tinta y huida).

Tras esta conversación engañosa (no diremos decepcionante pues nada se esperaba de ella), el jefe de estudios sube al aula y le pide, le pido a Verbiflorido Afrentoso que me siga al vestíbulo del edificio, lugar de espera. Así lo hace, «ligero de equipaje», pues ni mochila ni ningún tipo de impedimenta estudiantil entorpecían sus movimientos. Ya abajo, le notifico que esperamos a tu padre o a quien, telefónicamente, había afirmado serlo, pues, como menor de edad, no puedo consentir en que abandones el centro sin compañía parental o, en su caso, autorizada.

Ante tal noticia, el alumno reacciona de manera tan expresiva como meridiana:

–¡Sois una mierda!

No le discuto tal aseveración, por otra parte quizás certera. Y Verbiflorido, acompañando el anterior exabrupto de hosca mirada, aún añade:

–¡No me volvéis a ver en este puto instituto!

Tras lo cual, sin esperar (acertadamente, por otra parte) la venida del presunto padre, tomó las de Villadiego, que pasaban, precisamente, por la calle que da localización y número a nuestro centro educativo.

De tal palo, tal astilla

Se presenta de muy mal humor, agresivo. Es, se diría, un menudo aguerrido. No pasa del metro sesenta pero cultiva una imagen pendenciera. Va cargado de ferralla y pulseras con clavos. Por el cuello y las muñecas asoman los inevitables tatuajes. Cojea de una pierna y algo le pasa también en un brazo, parcialmente impedido. Héteme ante el Millán Astray del barrio, el Robert de Niro de Taxi Driver pasado por los espejos deformantes del esperpento valleinclanesco.

El jefe de estudios le entrega una impresión de los mensajes en que su hijo amenazaba con rajar a una profesora.

–¡Estoy hasta los putos cojones de él! –exclama el hombre–. ¡Hasta los güevos de sacarlo de líos! ¿Por qué hostias no llaman a la madre?

–En los papeles que tenemos, figura que es usted el que tiene la guarda y custodia. ¿Es así o la información está mal?

–¡Sí, es así, me cago en mi alma! ¡Esa puta zorra me la armó bien cuando se lo quitó de encima! ¡Bien sabía ella lo que hacía! ¡Pues, si ella no lo quiere en casa, yo tampoco!

¿A mí qué me cuentas?, se encoge de hombros, mentalmente, el jefe de estudios.

El hombre se golpea el pecho y suena la ferralla:

–¿Tú te puedes creer que fui yo... ¡yo mismo!, a denunciarlo a Comisaría, y que la Policía me echó a la calle? ¿Pero cuándo se ha visto eso? Porque, ¡oye!, que te echen de una discoteca cuando eres chaval, pues normal, joder... ¿Pero que te echen de Comisaría cuando vas a poner una denuncia contra tu hijo? ¡Hombre, no me jodas! ¿Y qué más quieren para meterlo de una vez en el puto correccional, joder? ¡Si está en libertad vigilada por la mierda aquella de los retrovisores!

¡Muchos retrovisores debieron de ser!, supone el jefe de estudios.

–¡Yo, por lo pronto, le he retirado la comida! ¡En mi casa, ya no come! ¡No sé dónde hostias come, ni me interesa, que le den por el culo! ¡Pero, de mí, ya no come!

Le arrebata al jefe de estudios el papel de la expulsión, da la impresión de que lo coge satisfecho, de que le estoy haciendo un regalo. Quizá le resulte útil para librarse de su hijo, del delincuente que ha procreado.

–¡Que yo también tengo derecho a vivir, hostia puta!

Medidas de austeridad

El inspector ha venido a pedir explicaciones por los números que no le cuadran en el «sudoku», el libro Excel con la distribución horaria de los docentes.

Observa, por ejemplo, que hay profesores de algunas materias optativas que dan clase a grupos reducidos, de menos de diez alumnos. El jefe de estudios le explica las razones: cada profe, como él sabe, debe impartir veinte horas de clase semanales. Puede ocurrir que la carga horaria de un determinado departamento, limitada a las materias troncales, no llegue para dar ocupación al horario requerido para los docentes que lo componen. ¿Qué problema hay, entonces, en que impartan la optativa, aunque fuera a un único alumno, si es preceptivo que empleen sus veinte horas de clase, por las que se les paga su sueldo?

Pero no le vale.

–En 1.º de Bachillerato solo hay dos alumnos de Alemán.

–Sí. Y llevan toda la Secundaria cursando la materia. ¿Qué hacemos?, ¿se la quitamos ahora?

–Con dos alumnos, no se puede ofrecer.

–Pero es que, además, la profe de Alemán tiene disponibilidad horaria. Si no da Bachillerato, tenemos que inventarle apoyos en Inglés, por ejemplo, que ya están bastante cubiertos.

–No, no. Con dos alumnos, no se puede.

Es inútil argumentar, se dice el jefe de estudios, desganado. ¿Serviría de algo apelar a la calidad de la enseñanza, tan cacareada por los cargos políticos de la consejería? De nada, ya lo sabemos. Se trata de ahorrar dinero, esa es la consigna que os han dado a los inspectores. Eliminando optativas, podrán transformarse horarios completos en medios horarios y, en consecuencia, gastar menos contratando profesorado.

La misma situación de Alemán la plantea el inspector en algunos cursos de Plástica, en Economía, en Francés…

–¿Por qué el profesor de Latín tiene dos horas de apoyo en Filosofía?

–No tiene grupos suficientes para cubrir su horario y el departamento es unipersonal. No puede apoyarse a sí mismo –argumenta el jefe de estudios con sorna.

–Pero no puede ser que apoye a otro departamento.

Se ve venir: otro medio horario futuro.

Y sigue con una ristra de rectificaciones que deben ser aplicadas, que deberemos aplicar el curso próximo, ninguna de las cuales, absolutamente ninguna, se plantea en beneficio de la calidad educativa. Todas ellas son medidas de austeridad vergonzantes y, en consecuencia, tácitas.

El don de la profecía

He aquí más madres alteradas.

–¡Esa niña llamó gay a mi hijo!

–¡Y cogió al mío por el cuello de la camisa!

Oyéndolas, cualquiera podría pensar que la aludida fuera un remedo de Charles Bronson pero lo cierto es que se parece más a Audrey Hepburn, considera el jefe de estudios. Una Audrey Hepburn muy racial, de melena lacia y descuidada, de andares desequilibrados y enérgicos, a lo Groucho Marx. Quizá debería proponerles que se la llevaran a casa, que la invitaran a merendar, que la sentaran en el sofá entre ellos, ante la tele, como uno más de la familia para que, en un momento determinado, en la confianza del ambiente hogareño, le pidiera a cualquiera de sus hijos: «¡Eh, tú, pásame el mando, cacho gay!» Debería proponérselo…

–¡Y, fuera del instituto, se cagó en mis muertos! –apuntilla la del retoño con certificación de hetero.

–Vaya –lamenta, hipócritamente solidario.

–¡Queremos que esa niña cambie de comportamiento!

¿Y eso, cómo se consigue?, se pregunta el jefe de estudios. ¿No conocen estas mujeres la fábula del escorpión y la rana?

–Hoy mismo hablaré con ella.

–¡Es que, si no, tendríamos que presentar una queja formal!

–Por supuesto. Están en su derecho.

¿Y esto porque una niña deslenguada ha llamado gay a un compañero? ¡Si hasta ha demostrado cierta corrección léxica, no lo llamó maricón! ¿Qué les pasa a estas madres, a estos padres? ¿Y qué drama se desencadenaría en esta familia si, finalmente, nuestra alumna deslenguada resultase ser una Casandra de vivienda social y gozase del don de la profecía?

Fu-Manchú y la tentación de Telecinco

–¡Todo esto es consecuencia del acoso que el niño ha estado sufriendo! –sentencia el padre, airado–. Lo hemos llevado a un psicólogo y nos lo ha diagnosticado. Esto es el resultado de la deficiente gestión del centro en el acoso clarísimo de que está siendo víctima. ¡Yo ya se lo había advertido en el escrito que presentamos en Secretaría!

–Ese escrito está lleno de falsedades –le replica el jefe de estudios: sabe que este es, precisamente, el momento en que no hay que callar ni echarse atrás, todo lo contrario.

–Son ambigüedades premeditadas. La idea era crearles a ustedes la suficiente molestia como para provocar una reacción. ¡Yo también tengo estudios superiores! –presume el hombre, muy ufano, encantado de exponer su taimada estrategia para que el docente sepa a qué temible inteligencia superior se está enfrentando.

¡Fu-Manchú!, lo bautiza el jefe de estudios para sus adentros.

–Además –sigue el hombre–, la intervención de la tutora cuando habló del asunto con el niño fue propia de la Gestapo.

–Se lo comunicaré de su parte, si le parece.

–¡Comuníqueselo! ¿Qué es eso de interrogar al niño uniformada de bata blanca? ¿No se da cuenta de que puede resultar traumático?

–Interrogar no me parece el verbo más acertado. Y muchos profes llevan bata blanca en este instituto.

–Ambiente de Gestapo.

–La Gestapo vestía de calle, creo recordar.

Las profesoras, sobre todo, se ponen bata para que los alumnos no les miren el culo cuando escriben en el encerado, pero de ninguna manera le dará el jefe de estudios tales explicaciones a la Resistencia.

Como quien no quiere la cosa, a la vez que va hablando, el hombre ha sacado su teléfono móvil de un bolsillo de la chaqueta, ha activado la grabadora de sonido y lo ha depositado sobre la mesa, a su lado. Al jefe de estudios le cuesta dar crédito a lo que ve. ¡Fu-Manchú se considera tan superior a este insignificante funcionario idiota que cree que sus evidentes manejos escapan a mis pobres dotes de observación!

–No tenga duda de que acudiré a los medios de televisión a denunciar este caso –continúa–. Iré a Telecinco.

–No sigo esa cadena. ¿Usted sí?

–¡Dígalo! ¡Diga lo que piensa! ¡Diga que piensa que lo de mi hijo es un cuento!

¡Qué más quisiera él!, piensa el jefe de estudios. Me tendría grabado con una afirmación comprometedora.

Y, no obstante, por un segundo, siente la tentación de cumplirle el deseo a Fu-Manchú, de hacer alguna declaración inapropiada, provocativa: la tentación de Telecinco.

Una etiqueta perdurable

En cumplimiento del protocolo debido, el jefe de estudios convoca al padre de Torbellino Febril para que recoja, por escrito, el informe final del procedimiento por posible acoso al que ha tenido que someterse su hijo. El informe es desestimatorio. Explica que el alumno puede ser insoportable, lo es sin duda, pero acosador, no.

El hombre saca pecho:

–¿Y si ahora yo denuncio a la familia del otro niño?

–Nosotros nos hemos limitado a seguir el procedimiento al que estamos obligados –le dice el jefe de estudios.

–De vosotros, no digo nada pero, ¿y si denuncio a los que denunciaron a mi hijo? Porque, aunque aquí diga que no es acosador, ¿pensáis que no le han puesto ya la etiqueta en los grupos de guasap? ¿Y quién se la quita ahora?

El jefe de estudios se encoge de hombros. No deja de tener razón. Y es indudable que los instructores del procedimiento han participado, aunque obligados, en ese «etiquetaje». En estos últimos cursos, el término «acoso» se viene usando con una ligereza directamente proporcional a la sobreprotección patológica de algunos padres hacia sus hijos.

Una cicatriz fresca

Hay en el instituto una pequeña salita, bien iluminada, con una amplia ventana al arbolado de los jardines y amueblada con dos modestos sofás, en donde se recogen, a la espera de que acudan a buscarlos sus padres, los alumnos que se encuentren indispuestos durante las clases.

El jefe de estudios mira hacia el interior de la salita, en silencio, apoyado contra el marco de la puerta, de brazos cruzados, conmovido. Está viendo a un niño de 1.º de Secundaria, pálido, leve, ligerísimo, apenas hueso y piel, derrumbado en uno de los sofás, que se alza la camiseta para mostrarle, a la profesora que tiene sentada enfrente, una cicatriz que le baja, vertical, desde el ombligo. Y le explica:

–Es de un cáncer que me quitaron hace unos días.

Entre dos trincheras

Le toca al jefe de estudios impartir la charla anual a los alumnos del máster de capacitación docente que pasarán unos meses en el instituto observando su funcionamiento. El máster es un requisito que la administración les exige para presentarse a oposiciones, sin lo cual no podrán impartir clase ni siquiera como interinos.

Este curso hay siete y al jefe de estudios le parecen gente razonable. No son como los del curso pasado, no se tragan la moralina utópica que les vende la facultad de Ciencias de la Educación en las sesiones teóricas. Son conscientes de que este máster que realizan es una inutilidad inevitable, una especie de extorsión que habrán de pagarle a la Universidad para que les selle el pasaporte a su futuro profesional.

El jefe de estudios no se resiste a darles algún consejo que no recibió de nadie cuando llegó a la docencia, muchos años atrás:

–Hay que hacer lo correcto pero manteniendo siempre una reserva desconfiada. Estaréis en zona de guerra, en campo abierto, entre dos trincheras que se negarán a acogeros. En una, la administración, que no quiere líos que perturben su beatífico movimiento de papeles; en la otra, las familias a las que pretendáis ayudar, que, aun entendiendo que es así, os echarán a los pies de los caballos si con ello pueden lograr algún beneficio. Y nunca habléis con un alumno a solas y tras una puerta cerrada.

Hereje

Llegan comentarios desopilantes sobre el cursillo al que están asistiendo los profesores en prácticas que han aprobado la oposición el verano pasado. El curso lo reciben una tarde a la semana en las dependencias del Centro de Profesores y Recursos y la presencia es obligatoria si quieren consolidar su puesto de trabajo.

Cada clase la imparte un experto en algún área relacionada, de manera más o menos directa, con la pedagogía. Ayer, le han contado al jefe de estudios, la disertación, de tres horas, versó sobre cuestiones de género y de sexo. El ponente les pasó un pene hecho de punto para que lo manosearan y se lo pasaran unos a otros. Hay que decir que casi todos los cursillistas son docentes con no menos de diez o quince años de experiencia como interinos, la media de edad pasa de los cuarenta. Quiere decirse que había altas posibilidades de que ya supieran cómo es un pene, incluso de que hubieran tocado al menos uno en alguna ocasión, también aquellas personas que no lo lleven puesto de fábrica. Una minoría encontró la charla interesante. Otros echan pestes. Otros, en fin, se lo toman con resignación e ironía.

–Fue mucho más jugosa la de la semana pasada –le cuenta al jefe de estudios uno de los cursillistas–. Trataba sobre la gestión de las emociones.

–¿De los alumnos?

–No, no. Las tuyas, las de los profes. Al final de la charla, la conferenciante apagó las luces y nos dejó a oscuras quince minutos y, de remate, nos pidió que nos abrazáramos unos a otros. Era como el «daos fraternalmente la paz» de misa –se ríe.

Mucho de eso, de ceremonia religiosa, hay en esta nueva pedagogía, piensa el jefe de estudios: fe y dogma. Y, en consecuencia, también hay (a este uso no auxiliar del verbo haber se le echa en falta la primera persona) anatemas y herejes, claro.

Hostia por poderes

–Quiero que esa foto se elimine de todos los teléfonos de sus compañeros –exige la madre, una mujer enjuta, de gestos secos y rotundos.

Hace unos días, su hijo, alumno de 1.º de Secundaria, se fotografió en pelotas, con el móvil, ante un espejo. Como una gracia, envió la foto a un grupo de amigos. Al poco, circulaba por todos los teléfonos de 1.º y 2.º.

Sentado junto a su madre en el pequeño sofá de uno de los cuartos donde se recibe a las familias, el crío, la cabeza gacha, no ha abierto la boca en los diez minutos que se lleva tratando el asunto.

–Señora –contesta el jefe de estudios–, eso es imposible. No podemos ir pidiéndole a cada alumno que nos enseñe la galería de imágenes de su móvil. Además, a estas alturas, la foto de su hijo correrá por otros institutos, se la habrán enviado a amigos que estudian a saber dónde, y esos, a su vez, se la habrán enviado a otros… Es imparable. Hágase a la idea de que la foto de su hijo está ya en el ordenador de algún pederasta australiano.

La mujer se queda inmóvil, envarada. El siguiente movimiento que hace, tras unos segundos, es girarse con violencia y estamparle a su hijo, en la mejilla, un sonoro bofetón que lo tumba contra el respaldo del asiento.

El chaval, con los ojos encharcados, se lleva la mano a la cara, dolorido y humillado.

El jefe de estudios siente cierto apuro mezclado con malicia porque, al fin y al cabo, esa hostia se la ha dado él por poderes.

Franquismo abúlico

El jefe de estudios continúa hablándoles, a sus alumnos de Bachillerato, del Romanticismo, del héroe rebelde que desprecia la moral imperante.

–Entonces, los de Vox son románticos –apunta, inopinadamente, uno de los alumnos: un shock para el jefe de estudios, y no por la afirmación sino por el hecho de que parece que alguien lo estaba escuchando.

–¡Ah!, ¿sí? Profundiza en la idea –le propone, adoptando aires de profe de película yanqui, para lo que tan pocas ocasiones le dan.

–Pues eso. Ahora hay que ser feminista y los de Vox no lo son. Ahora te tienen que caer bien los inmigrantes y los maricas, y a los de Vox no les gustan. Pues están contra lo que hay que pensar. Son románticos.

–Bueno… Vamos a ver... Échame a mí la culpa de no haberlo explicado bien… –comienza el jefe de estudios, pero le interrumpe otra voz: ¡la mañana viene preñada de prodigios!

–Algo haría bien Franco.

Esta vez es una alumna, una joven de dieciocho años que se manifiesta de forma desapasionada, se diría que indiferente. Derrumbada sobre la mesa, la cabeza apoyada con gesto anémico (realmente romántico) sobre los brazos cruzados y exánimes, da la imagen, en todo caso, de algún tipo, poco estudiado, de franquismo abúlico.

–Humm… Profundiza en el tema –le propone, igualmente, el jefe de estudios.

–Sí. Algo bueno tuvo que hacer.

–¿Como qué?

–Las autopistas.

–¿Qué autopistas?

–Las que hay.

–Yo –le explica el jefe de estudios– saqué el carné de conducir en 1980, cinco años después de que muriese Franco, y no había ni un solo kilómetro de autopista en esta comunidad autónoma. Para ir desde la ciudad en la que estamos hasta el pueblo de mi familia empleaba dos horas: hoy son cuarenta minutos. ¡Y ojo!, esta provincia era de las más industrializadas de España y tenía, en aquellos tiempos, una renta per cápita por encima de la media nacional. Con Franco, no había autopistas.

–Pues algo tuvo que hacer para estar cuarenta años.

–No te entiendo. Explícate.

–Claro. Si no hacía nada, la gente no lo votaba.

Hacia el fondo del aula (¡mira por dónde, en territorio porrero!), se reprime, con dificultad, el descojone.

–Es que, con Franco, no se votaba.

–¡Ah!, ¿no?

–No.

–¿Y eso?

–Porque no. Porque él no lo permitía. Porque era una dictadura. Franco no le preguntaba a la gente si estaban contentos con él o si preferían otro gobernante.

–¡Ah! Pues, entonces, muy mal –dice la alumna, y, apática como al inicio de su intervención, vuelve a enterrar la cara entre los brazos.

Dentro de cinco días, el domingo próximo, recuerda el jefe de estudios, hay elecciones y ella es mayor de edad. Votará. Intuye a qué sigla.

Zapatero a tus zapatos

De nuevo la Fiscalía de Menores. Ahora solicita, del instituto, un informe sobre el bofetón que una alumna de Secundaria recibió, días atrás, de mano de una compañera. El fiscal pregunta también, en su escrito, qué medidas ha adoptado el centro al respecto.

No tengo claro, se indigna el jefe de estudios, qué puede interesarle tal cosa. La aplicación o no de sanciones académicas debería ser intrascendente para la Justicia, no la exime de responsabilidades ni tendría que afectar a sus procedimientos, de la misma manera que la consejería de Educación no puede pedirle a Fiscalía de Menores cuentas por los ladronzuelos que, con dieciséis años, aún no saben la tabla de multiplicar. ¿Algún juzgado preguntaría a un centro de salud qué medicación les ha prescrito a dos pacientes que se peleen a las puertas del establecimiento?

Material dañado

–¡Mira, estoy hasta el moño de hacerle guardias!

Se lleva una mano, de manera expresiva, a la cabeza.

En todo instituto, hay un pequeño número de profesores con alto grado de absentismo. No son bajas de larga duración, que permitirían solicitar un sustituto interino. No: es una mañana para hacer una analítica… a los tres días, otra por gastroenteritis… la semana siguiente, hay que repetir el análisis… al poco tiempo, una más para acompañar, voluntariamente, a no sé qué compañero que realiza una salida extraescolar…

Suele ocurrir que este tipo de profesores se ven superados, incapaces de afrontar las clases. Están quemados. Han perdido, si alguna vez la tuvieron, la habilidad de negociar con los alumnos y, por otra parte, son pusilánimes. Los chavales se los meriendan, huelen la debilidad de quien tienen delante y hacen sangre. La tensión se le vuelve insoportable al profesor afectado y no ve salida a su situación. Y no se prejubila a la gente por no conseguir que los alumnos estén sentados y formales. La administración es insensible a la angustia que le produce al docente la posibilidad de que la dirección del centro le pida cuentas por los molestos escándalos que traspasan las puertas y paredes de las aulas donde da clase. Estos profes son «material dañado» que, por otra parte, el sistema educativo no puede (se resiste a) dar de baja de su inventario. Y, sufriendo ellos un problema, generan el rechazo de sus colegas, a los que ocasionan más carga de trabajo con sus ausencias.

La Bestia

Pasa por el instituto una profesora que vendrá trasladada el curso próximo. Viene a presentarse y a conocer el que será, durante años, su lugar de trabajo. Dice tener buenas referencias: un centro tranquilo, buen ambiente… Eso sí: le han advertido de que se tramita mucho papeleo.

–Bueno, puede ser. Pero es un mal común –la consuela el jefe de estudios–. El papeleo, los trámites administrativos, se han apoderado del sistema. Han creado una especie de bestia autónoma que ha adquirido existencia real, entidad propia, y ya nadie la gobierna, nadie la cabalga, ni siquiera los sucesivos consejeros de Educación. Todos la alimentamos de continuo, dándole este papelito aquí, introduciendo aquella rúbrica en la plataforma, cumplimentando tal PTI allá… Hay que cebarla todo el tiempo para tenerla tranquila. Aquel que no lo haga corre el riesgo de que se le eche encima y lo destruya. Pero yo ya no me atrevo a buscar culpables humanos de esta situación. Se ha independizado de nosotros. Es un gólem de celulosa y bits creado en una conjura de inconscientes. Ahora, la Bestia existe, vive, y es imparable.