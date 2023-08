"La montaña es Mozart, necesita silencio y respeto, no masificación"

El geógrafo Eduardo Martínez de Pisón (Valladolid, 1937) ha dedicado su vida y su magisterio a las montañas, que ha transitado y pensado durante décadas. Producto de esa entrega es el libro "La montaña y el arte" (Fórcola, 2017), un tratado imprescindible sobre todas las manifestaciones artísticas relacionadas con la montaña. Para Martínez de Pisón "la montaña es Mozart y hay que hacer un esfuerzo por que se oiga", algo imposible con la masificación y los teleféricos. Casado con una pixueta, acaba de hacer posible la publicación del diario del sacerdote cudillerense Bonifacio Fernández-Ahúja, tío abuelo de su mujer y uno de los últimos de Filipinas, asediado en Manila en 1898.

–¿Qué tiene la montaña que nos atrae tanto a tantos?

–En primer lugar, es muy bella. Esta mañana he estado paseando en Proaza por el río Trubia, y qué belleza. Y luego la alta montaña te obliga a una manera de vivir, el contacto con la naturaleza, la aventura, si quieres eres un poco Robinson. Y cuando vuelves, te quieres volver a ir, la echas de menos y te vuelves un adicto. Necesita una disposición mental, pero también una disposición física, que vas perdiendo con la edad. Pero ves paisajes del Himalaya o de los Alpes y te quedas pasmado.

–¿Una escuela de vida?

–Para mí lo ha sido, y para muchos también. La montaña no es como el golf, el fútbol. Como hay riesgo tiene el problema de la muerte, está lleno de cosas positivas y atractivas, pero también profundas. Empiezas a sumar los meses que has estado en una expedición en el Himalaya, o en los Andes o en la Antártida y te das cuenta de que es tu vida. Te enseña también a superar obstáculos, a ser tenaz, a ser valiente. La montaña enseña mucho.

–El montañismo, ¿un deporte o un arte?

–Es más arte que deporte, porque encierra esa parte de la vida. Un deporte no da literatura. El mar, la caza y la montaña han dado mucha literatura, pintura, filosofía. De la montaña puedes hacer un museo cultural. Y no es necesario que el artista de la montaña sea un montañero, puede ser un escritor que va a un balneario, un pintor de paso. Se sale del mundo del deporte puro, para pasar al mundo de la representación artística, de la poesía, de la pintura…

–¿Qué le parece un Kilian Jornet?

–Eso es deporte, y como deporte es admirable, pero no soy muy partidario de ir deprisa, sino de ir despacio. En la montaña hay que hacer las cosas en su tiempo, por seguridad y control. Soy más partidario de ir despacio para ver qué flores hay, qué piedras, cómo es el valle, deteniéndome en los árboles, si es un abeto o un abedul… Si vas deprisa no te enteras de nada. Es puro deportivismo, que es un contagio normal desde los otros deportes, admirable, como Nadal con el tenis o un esquiador, pero la montaña que uno pretende inculcar, que es educativa, es muy distinta. Como he sido profesor de Geografía de la Naturaleza me inclino hacia lo mío, que es la enseñanza de la naturaleza en la montaña, que es muy pródiga.

–Porque usted ha dado clases en la montaña.

–Muchísimas, las mejores las he dado en el campo, en el terreno, en la montaña. Y desde tiempo inmemorial. Yo me acuerdo de haber traído a mis alumnos a hacer la ruta del Cares cuando no iba nadie. Hablo de principios de los años setenta. Y veníamos desde Madrid, o íbamos al Pirineo o al Guadarrama, a Gredos…, prácticamente a todas las montañas, incluso al Teide, cuando di clases en Canarias. Es donde se aprende mejor.

–¿Qué le parece en qué se ha convertido el Cares?

–Me da pena esa masificación, porque acaba con algo que es propio de la montaña, el desierto, la soledad. Cuando llenamos el desierto de gente se acabó ese carácter. Es una pena, no te permite gozarlo con el espíritu disponible hacia una naturaleza dominante y silenciosa y tranquila. Vas buscando un retiro y eso se acabó. Pero no solo te ocurre en el Cares, te ocurre en el Everest, en el Aneto, donde también hay colas de gente. El mundo ha cambiado y el turismo ha entrado en la montaña. El turismo es insaciable, es un negocio. Hay que atemperarlo. Quiero decir, yo voy a un concierto a escuchar a Mozart, necesito silencio, y un determinado aforo, porque si no, no funciona. Pues la montaña es Mozart, hay que hacer un esfuerzo por que la montaña se oiga, que se oiga su música. Es una sinfonía, y hay que educar para escucharla. No se puede ir como al parque del Retiro. Y lo mismo vale cuando en la montaña se montan grandes teleféricos y tiovivos. No es eso. La montaña es un escenario de otro tipo, necesita silencio, respeto. Ese es el tono con el que uno tiene que conectar con la montaña. Si no, la montaña se calla, ya no te cuenta nada. Los genios de la montaña se van a otro valle y ese lugar queda mancillado. Yo me acuerdo en el 86 hubo el proyecto de poner teleféricos hasta la Vega de Urriellu. Era una locura, pero la consejería de Industria lo patrocinaba. Hubo un proyecto en que estuve en el que decidimos que lo mejor era no meter ese barullo.

–Pues ahora se plantea un tren cremallera a los lagos de Covadonga.

–Pues que se suba andando. Yo tengo 86 años, camino de 87 y subo andando. No hay ningún problema. Y los que no puedan, que suban en autocar lanzadera. Pero no hay que meter más máquinas, ni más barullo. El coche lo dejas abajo y cortas el cordón umbilical que te une al coche, que es muy sano. La humanidad ha vivido milenios sin coche, sin móvil y sin cobertura. No hace falta para nada, estamos metidos en una trampa. Hay que fomentar el paseo, la vivencia de la montaña más a cuerpo limpio. Hay que sacar las máquinas. Que los lagos no se conviertan en la Escandalera.

–Siendo como es "peñalaro", sus montañas favoritas estarán en el Sistema Central.

–Están por todo el mundo, porque el Himalaya es el Himalaya, el Karakorum es el Karakorum, las montañas de Alaska son sublimes. Yo nací en Valladolid, pero me críe en Aragón, y mis primeras montañas vitales son las del Pirinero aragonés, donde he estado mucho tiempo, junto a mi mujer, que le gustaba mucho. A Picos de Europa me incorporé más tarde, porque era más difícil venir aquí. Siendo profesor en Madrid, Guadarrama y Gredos eran mis islas donde iba a salvarme del naufragio. Las quiero mucho y las he trabajado mucho. Después el Teide. En el Karakorum he estado muchas veces, haciendo estudios geográficos. Por primera vez fue con Pedro Nicolás, en el 79. Tuvimos una gran desgracia, hubo tres muertos en un alud. En el 77 habíamos ido a los Andes, y en el 78 a Groenlandia. Al Himalaya fui en el 81 y el 88, con Nicolás y Jerónimo López. Yo era el encargado de la misión científica de las expediciones.

–Tomo una pregunta de Dino Buzzati que incluye en su libro "La montaña y el arte": ¿No habría sido mejor que el Everest se hubiese mantenido intacto?

–Estoy totalmente de acuerdo. Pero estoy dividido. Me sale el montañero y admiro la proeza y el estilo de quienes lo subieron, Hillary y Tenzing, y también de los que quizá lo subieron, Mallory e Irvine. Sin embargo, idealmente, es como la pérdida de un misterio, que es maravilloso y precioso.

–¿Qué le parece la implantación de eólicos?

–Son el mayor atentado al paisaje de sierras y montes medios. Esto se ha hecho con impunidad. La energía ha sido muy responsable de atentados al paisaje, ahí los embalses, pero los eólicos se han extendido como una especie de plaga, como un fuego de pastos. Hay comunidades donde no caben más. Esas lomas serenas que cantaban Unamuno o Azorín se han convertido en un Gólgota. Como ha ocurrido aquí en Cudillero en la sierra del Viento. Antes era todo cielo. Ahora es ruido, metal, ferralla..., y no tiene solución.

–Atenta además contra la fauna.

–No solo tiene impactos visuales y territoriales, sino que la es feroz contra la fauna. La multitud de aves que han muerto como consecuencia de los aerogeneradores es espantoso. Es como tener guillotinas. Energía, cuántas barbaridades se han hecho en tu nombre.

–Y después está el fuego.

–Pero es que además hay muy pocos condenados, no sé por qué, y es un acto salvaje y terrorista. Debería ser muy perseguido. He estado viendo el incendio de Tenerife en Izaña, con ese retamar, que es una joya. Es un delito de tal envergadura, el daño que ha hecho al paisaje, a la fauna, al turismo... Yo me quedo aterrado cuando voy por la Autovía camino de Luarca. La acción del hombre es casi constante en los atentados por incendio. No se puede hablar de cultura rural, eso es incultura rural. No tiene excusa. Ha habido mala intención en esa ola de incendios que sufrió Asturias.

–¿Cómo resolvemos el dilema entre ganadería y lobo?

–Es muy difícil compatibilizarlo. Yo soy partidario de los dos. Amo la naturaleza, quiero que sea lo más cercana a lo que fue. Aún recuerdo oír aullar el lobo a la puerta de una palloza en los Ancares. Pero al mismo tiempo comprendo al aldeano, su temor y riesgo económico. Pero si quieres tener osos y quieres tener lobos, hay que pagarlos, igual que se sufragan ediciones, museos u otras cosas. Y hay que hacerlo de manera abierta, rigurosa y comprensiva. No hay que tener que elegir entre la exterminación del lobo o la del ganadero. Pero ahora el problema no son los lobos, son los mastines, que han proliferado, como consecuencia del lobo. Y para el viandante es más peligroso el mastín que el lobo. Todo esto necesita muy buena voluntad y unos padres de la patria que sepan hacer las cosas como es debido. Si no colaboras con el habitante estás perdido. El parque de los Picos de Europa tiene un problema inicial, que es que metieron pueblos, algo que ahora no se hace, porque crea muchos conflictos. No se debe vivir en estado de conflicto. La protección de la naturaleza necesita la complicidad del habitante.

–El Museo del Pueblo de Asturias acaba de publicar "Escritos de la vida cotidiana", basado en el diario del sacerdote asturiano Bonifacio Fernández-Ahuja durante los últimos días del imperio español en Filipinas, en el que ha tenido un gran papel.

–Bonifacio Fernández-Ahúja era tío abuelo de mi mujer, de aquí de Cudillero. Tenía una biblioteca fabulosa en su casa, lo que ahora es el Hotel Prendes. Tenía la casa llena de libros de arriba a abajo, incluso en las escaleras. Tocaba el piano y el órgano, hacía versos, y como cantaba muy bien, estuvo en el coro de la catedral de Oviedo. Allí lo conoció Nozaleda, otro asturiano, que acabo siendo el arzobispo de Manila, en Filipinas. Allá se lo llevó como chantre o maestro cantor. Se licenció en Teología y consta que se fue a Manila como secretario del arzobispo Nozaleda en 1891. En el 1898, los yanquis asedian Manila junto con los tagalos. Rompen las comunicaciones y se quedan aislados. Son "los últimos de Filipinas". Se le ocurre hacer un diario en el primer dietario que encontró, que era de 1897, sin saber si el ejército español va a ir a liberarles, lo que ocurre con las tropas y los sublevados, dejando traslucir la angustia de una ciudad sitiada. Es un testimonio histórico estupendo, va creando una atmósfera, habla de la situación de la población. Merecía la pena recuperarlo. Lo hablé con mi mujer, que fue ella la que recopiló sus textos. Y siempre dijimos que lo suyo era publicarlo. A Joaquín López, le enseñé el dietario y pensó que había que publicarlo. Se ha publicado un volumen y y también está en internet.