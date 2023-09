Los caminantes hacia Santiago también dejan sus huellas dibujadas

"¡Felicitaciones por este sueño que han construido!" es uno de los innumerables mensajes que habitan en Peregrinos en las proximidades del albergue de Oviedo y, a la derecha, Andrés Chamba, ante la Catedral. | L. Murias / R. Martínlos libros de firmas de los albergues, hostales y comercios a lo largo del Camino Primitivo. Los peregrinos plasman su gratitud, su simpatía y sus experiencias individuales en unas pocas palabras. Sin embargo, el conjunto de todas ellas resulta en un álbum de momentos únicos que cuentan la historia del Camino Primitivo.

La gran mayoría opta por un breve agradecimiento a la hospitalidad recibida. Pero los hay, incluso, que se animan, muestran su habilidad artística y dejan un dibujo.

La primera etapa del Camino Primitivo termina en el concejo de Grado. Allí, el albergue de La Quintana resulta una de las opciones más populares para los peregrinos después de los primeros 25 kilómetros desde Oviedo. "Es difícil y extraño en poco tiempo sentirse tan a gusto como en esta casa". Declaraciones como esta, firmada con el nombre de Ana, explican el porqué de este éxito.

Algunos novatos del camino se llevaron una grata impresión de La Quintana y dejaron mensajes como: "Para ser mi primer camino y mi primer albergue, no creo que lo supere ninguno". Las rimas y poesías no faltan: "Si quieres ver la lluvia caer, tendrás que asomarte, pero si la quieres sentir, tendrás que mojarte" o "Soy difícil de olvidar, pero muy olvidadizo, pero siempre recordaré este lugar, por su trato exquisito".

Sin duda, de entre todos los mensajes el más emotivo en este libro tiene origen tinerfeño: "Toda historia tiene detrás un sueño lleno de ilusiones y hoy 6 de julio de 2017 se ha hecho realidad. Para que los sueños se hagan realidad, hace falta sencillez, humanidad, dulzura y amor en lo que se realiza. La Quintana se abre con esas cualidades de Lorena y su familia. Los mejores deseos para este hermoso proyecto".

En Tineo, un huésped brasileño dejó en el seno del albergue Mater Christi esta reflexión: "Caminante, presta atención al camino porque no hay camino que recorrer. El camino se ilumina mientras caminas y caminas. Uno se convierte en un verdadero peregrino cuando anda con el corazón y abraza su camino".

En Borres, en la finalización de la cuarta etapa. El Barín estará encantado de hacer que los visitantes se sientan como en casa, como firma un ilicitano: "Muchas gracias Gloria y Vanesa por alimentar tan bien al peregrino y por esa incansable sonrisa y paciencia. ¡Que vaya todo bonito!".

Algunos durante el camino tienen tiempo para caer enamorados, como le sucedió a uno de los huéspedes del albergue público de Borres: "He conocido aquí a una chica que me llama mucho la atención. Se llama Amaya, ojalá me encuentre con ella en el próximo pueblo". La persona que buscaba a Amaya debió hacer caso a la que dejó escrita la expresión escocesa "Today´s rain will be tomorrow´s whiskey", cuyo significado ("La lluvia de hoy será el whisky de mañana") invita al optimismo.

El dicho de Escocia no es la única frase popular que encontramos en Borres. Un viajero uruguayo dejó por escrito: "Aquellos que eran vistos bailando eran considerados locos por quienes no podían escuchar la música". Otro señaló: "La edad es solo un número y en este pueblo lo hemos visto". Uno de los peregrinos no pudo evitar explotar de emotividad: "¡Qué alegría poder estar aquí! ¡Qué país, qué paisaje, qué paisanaje!"