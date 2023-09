El Camino Primitivo lleva hacia uno mismo y acerca a los demás

A falta de cifras definitivas, este verano se pinta como el gran verano del Camino Primitivo. Los primeros datos que aportan los responsables de los distintos albergues indican que se podrían haber superado la cifra de 20.000 peregrinos que en 2022 se registraron los hospitaleros del Occidente interior de Asturias, por donde discurre la mayor parte de esa variante de la ruta jacobea.

Y cada uno de esos peregrinos es una forma diferente de vivir el Camino. Los hubo que debutaron este año. Como la vallisoletana Natalia Arroyo. "Ni mi hermana se esperaba que le fuese a decir que sí", dice. Arroyo confiesa que "siempre" tuvo muchas ganas de hacerlo, "aunque nunca me atreví a dar el paso hasta este año". Esta peregrina explica que "la ruta norteña tiene una dificultad añadida por las cuestas, pero, a cambio, las vistas son espectaculares". Para ella, no es ta nto el caminar como las personas que encuentra en el Camino. "Las amistades que se forjan son muy sinceras. Nosotras hicimos unos amigos de Sevilla en las últimas etapas y mantenemos el contacto todavía, hasta estamos pensando en hacer otra etapa juntos", explica.

Al contrario que Arroyo, Andrés Chamba ya es todo un veterano del Camino de Santiago. Lleva más de 30 años peregrinando, sa realizando religiosamente distintas versiones del mismo, siempre partiendo desde su Toulouse natal y retornando a pie. "Ésta es la tercera vez que hago el Camino Primitivo y no puedo explicar con palabras todo lo que significa para mí". Para él, la esencia de la ruta está en los lazos humanos que hace durante la peregrinación. "Hace una semana que comencé este Camino y, cuando finalizaba la etapa en Grado, perdí el sombrero. El grupo de peregrinos que había detrás me reconocieron y cuando llegamos al albergue, me encontré el sombrero en la entrada. Ellos me lo habían recogido", comenta.

También desde el sur de Francia llega Seguret Blanche. "Comencé mi viaje hace dos meses y dos semanas y me quedan un par de semanas hasta Santiago". A pesar de iniciar su viaje sola, Blanche admite que "una de las mejores cosas es encontrarte con gente a lo largo del camino que ya habías conocido". Dedicada a la restauración, dejó su trabajo temporalmente para ir hacia Santiago "para encontrarse consigo misma". "Las montañas asturianas son el mejor lugar para poder pensar con tranquilidad", añade.

La holandesa Vera Zuurendonk es otra de las peregrinas extranjeras que están recorriendo Asturias a través del Camino Primitivo. "Dejé mi trabajo por ver el mundo y planeo que mi viaje culmine a finales de año". De todos los lugares que ha pisado, la belleza del paisaje asturiano es la que más la ha encandilado. "Es un lugar precioso, no se parece nada a Países Bajos, mi país natal. Eso sí, las cuestas me han pillado desprevenida", comenta. comenta Zuurendonk. Ha tenido que tomarse un descanso tras una caída..

Yana Yakovenko viene de Ucrania, pero ella considera que su casa "es el mundo entero". "Vine a hacer el Camino para encontrar un nuevo sentido en la vida. Antes tenía metas diferentes, pero ahora quiero viajar para renovar las energías. La vida se basa en progresar o regresar, y creo que, en este momento, estoy huyendo de las malas emociones y mejorando como persona", explica. Ella considera que "el 99% de las personas con las que me ha encontrado han sido amables, es una oportunidad muy buena para conocer a gente distinta".

Una afluencia de caminantes que crece año a año