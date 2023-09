Jesús vuelve del infierno del suicidio: "Estaba en un túnel, no veía otra salida"

Jesús vive. Y le gusta respirar el mar. Surfea, toca la guitarra. Adora a los animales.

Jesús aparece en este reportaje porque ha sobrevivido al suicidio. Pero era imprescindible dejar claro, desde el principio, que Jesús es mucho más.

Algo más sobre él: es generoso. Comparte su historia para ayudar a otros. Jesús es uno de los protagonistas del proyecto audiovisual "La muerte silenciada" del fotoperiodista Daniel Lovi, una profunda investigación del suicidio en las Cuencas mineras (con una de las tasas más altas de España, 15 suicidios por cada 100.000 habitantes).

Lovi trabajó durante más de dos años en esta investigación. Horas y horas de entrevistas con expertos. Días y días con los protagonistas de su proyecto: sobrevivientes (personas que se salvaron tras una o varias tentativas) y supervivientes (personas que han perdido a un ser querido por esta causa). Ahora ha colaborado en la elaboración de este reportaje, con un firme objetivo: la prevención (el Día Mundial para la Prevención del Suicidio es el 10 de septiembre). Las imágenes tienen su mirada y pertenecen a la exposición "La muerte silenciada". Se completa con un profundo documental audiovisual que lleva por título "Socialicidio". "Es por mi firme creencia de que el suicidio es algo social, no personal o individual", matiza el autor.

De vuelta a Jesús, que está sentado en una terraza en Mieres. Justo a la hora prevista para la entrevista. Es un hombre mucho más joven de lo que dice su DNI, se le nota el sol de estas últimas semanas. "Sí, el verano nos sienta bien a todos; todos estamos más guapos", sonríe.

"Yo nací en 1984, en Mieres. Tuve una infancia bien, tengo buenos recuerdos; mi madre es sanitaria y mi padre minero. Entonces había mucha droga aquí, era distinto. Veías a gente que ya estaba bastante mal y te parecía que eran súper mayores; ahora te das cuenta de que eran unos chavales jóvenes, jóvenes…".

El alto consumo de alcohol y de drogas –aunque en los últimos años se ha equiparado al del resto de Asturias– es uno de los posibles factores de riesgo que elevan la tasa en los territorios mineros del centro de Asturias. En cifras: la media nacional es de ocho suicidios por cada 100.000 habitantes; frente a los 12 por cada 100.000 en Asturias. En los valles mineros de Nalón y Caudal, se eleva hasta 15 por cada 100.000 habitantes.

Natalia Lorenzo, psicóloga de la Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención de la Conducta Suicida ("Papageno"), pone el acento en la situación socioeconómica: "La caída de la actividad minera, con la consiguiente percepción de falta de oportunidades para los jóvenes; y las prejubilaciones, que producen cierto sentimiento de inutilidad".

Pero no hay, nunca y sin excepción –matiza Lorenzo–, un único motivo. Añade la psicóloga que "si hubiera que decir una única causa para el suicidio, sería la desesperanza; una desesperanza que nace de un cúmulo de causas. Esa persona no veía otra salida y nosotros, todos, estamos aquí para decirle que sí las hay. Porque todos, y no solo los profesionales, somos agentes de prevención del suicidio".

La escucha activa es el primer paso para ayudar, afirma Natalia Lorenzo. "Tenemos que escuchar y dar importancia cuando alguien nos narra una idea de no querer seguir viviendo. Porque si nadie te escucha, no sirve de nada". Matiza la psicóloga que, en contra de los prejuicios, el suicidio y la enfermedad mental no van siempre de la mano: "Ni todas las personas con diagnóstico se suicidan, ni todas las personas que se suicidan tenían un diagnóstico". "Si somos capaces de detectar que alguien en nuestro entorno lo está pasando mal, tenemos que estar. Si no podemos ayudar porque no sabemos cómo, al menos, tenemos que acompañar".

Es difícil intuir un infierno dentro de una postal idílica. Como esa vida que tenía Jesús, que parecía soñada. Vivía con la que era su pareja en un pueblo con mar, iban a la playa. Surfeaban, él parecía muy feliz. Y acababa de conseguir un trabajo fijo como enfermero.

"Justo entonces, cuando me hicieron fijo, aparecieron los primeros síntomas. Quizás tengo un espíritu libre, qué sé yo (sonríe)… En serio, yo entonces empecé a sentirme raro; que algo no encajaba. Pero no paraba de decirme a mí mismo que tenía que estar bien; porque tenía una vida bucólica e idílica… Quizás demasiado bucólica e idílica, claro…"

Y tuvo que dejar el mar para pisar la tierra. Volvió a Mieres, fue diagnosticado de depresión mayor. "Me abandoné". Empezaron los pensamientos intrusivos. "Cuando llegas a ese punto, tienes visión en túnel. No ves otra salida, (el suicidio) es en lo único que puedes pensar".

Es un sentir machacón. Tras la primera tentativa, fue ingresado en la planta de psiquiatría del hospital. "Una planta de psiquiatría en un hospital es una experiencia horrible. Al menos, yo lo viví así. Admiro mucho a mis compañeras enfermeras, a los sanitarios, pero no hay recursos suficientes para ayudar con efectividad a los que pasamos por esto. Tú vas y hay un pasillo muy largo, sin luz natural. Y hay un montón de gente que ya está muy crónica, y tú piensas que no vas a mejorar".

"Hacen falta muchos recursos para mejorar la atención de la salud mental en la sanidad pública, aunque los profesionales que tenemos están dando todo lo que pueden. De ellos no podemos decir nada malo", coincide Natalia Lorenzo. La psicóloga de "Papageno" marca tres líneas de trabajo urgentes para mejorar la calidad asistencial: "Ampliar plantillas, invertir mucho en formación y campañas de sensibilización".

Porque Asturias cuenta con un plan de prevención de suicidio. Pero, sin los recursos necesarios, "no es más que un papel que se queda en el cajón". La realidad, la que ve Natalia en su consulta, no está escrita en ningún sitio. Quedaría fatal. "Hay personas a las que, tras una tentativa, les dan una consulta con psiquiatría tres semanas después. En estos casos, el plazo máximo no puede exceder las cuarenta y ocho horas". Actuar rápido es una de las claves para agarrar a las personas a la vida. Jesús tuvo varios intentos. No importa cuántos ni cómo. Lo que sí importa es lo que pasó después de uno de los momentos más duros de su historial médico. Ingresó en la clínica Pérez-Espinosa, y le miraron a los ojos: "Jesús, vamos a recuperarte. Porque creemos en ti".

Y aquello fue el primer paso de un camino largo y difícil. Una prueba diaria de esfuerzo y voluntad. Hasta que volvió el Jesús que era, el que es. El que ahora está sentado en una terraza y sonríe.

Cuando se apaga la grabadora, habla de las redes sociales. De todo lo que engañan los filtros. Y recomienda alguna serie, la música que más le gusta. Se ilusiona con lo grande y con lo pequeño. Se reclina en la silla, termina el mosto. Jesús vive.

Abrazos Verdes (apsabrazosverdes@gmail.com)

Asociación Papageno (prevencion@papageno.es)

Línea de atención a la conducta suicida (024)

Teléfono de la Esperanza (985 22 55 40)

AFESA (985 11 51 42)

