En busca del plato perdido

La comida es un paisaje poblado de la memoria. No hace falta recurrir a Proust y a la magdalena si se pretende entender su importancia evocadora. Lo haré, sin embargo, de nuevo, puesto que "En busca del tiempo perdido" es, además de todo, un recetario. No solo por la magdalena baja y regordeta de "Un amor de Swann"; están también los huevos revueltos con tocino y el bogavante a la americana, en "Jean Santeuil"; las judías verdes y tiernas de "La Prisionera"; la carne con gelatina de "A la sombra de las muchachas en flor"; la bullabesa de "Sodoma y Gomorra"; el risotto de "La Fugitiva"; el helado de vainilla de "El mundo de Guermantes"; las ensaladas de patata… El narrador incluso charla con los postres cuando escribe que las tartas eran educadas y hablaban. Escuchémosle: "Había en ellas sabores de crema y frescura de fruta que lo decían todo". Este es precisamente el momento clave, en el que se siente convertido en escritor.

Abott Joseph Liebling, uno de los grandes reporteros de todos los tiempos, además de un cronista gastronómico irrepetible, solía comentar con evidente sentido del humor que la famosa magdalena de Proust equivalía a un té con pastas y suponía un obstáculo infranqueable a la hora de obtener un buen resultado literario: "A la luz de lo que Proust escribió con tan leve estímulo, no tener un apetito mayor ha sido un fastidio para sus lectores y una pérdida para el mundo. Con una buena docena de ostras, un plato de sopa de pescado, algunas vieiras de la bahía, tres cangrejos de caparazón blando salteados, alguna que otra mazorca de maíz recién cosechada, un generoso filete de pez espada, un par de langostas y un pato de Long Island, podría haber logrado algo infinitamente superior, incluso una obra maestra". Pero esos no eran los recuerdos de un hombre de apetitos menores. El autor de "En busca del tiempo perdido" se conformó con una simple magdalena, casi etérea, mantenía Liebling sin tener en cuenta el resto de los platos citados en las páginas de la voluminosa obra proustiana.

Una magdalena tendría que ser suficiente, no obstante, para excitar el recuerdo. Los hay que con unos fideos o macarrones básicos con salsa de tomate son transportados fácilmente a la adolescencia. Al poder evocador de la comida solo puede equipararse el de la música: la prueba de ello es una canción que de repente se posa en nuestro oído para devolvernos al pasado. En la comida, el elixir de la memoria es a veces una albóndiga o una croqueta, un plato de la infancia, un aroma que perdura en el recuerdo… Cuando recordamos un sabor o un olor del pasado estamos trayendo al presente una experiencia que la memoria no ha sido capaz de mantener viva directamente. La intensidad con que el tiempo vuelve o se detiene es tanto un producto de los fallos de esa memoria gustativa como un testimonio de su poder. Todo consiste en descubrir el punto secreto de convergencia entre la sensación presente y la sensación pasada, cuando una se convierte en la otra.

Cosa diferente es el olvido dentro de la propia cocina. Muchos de los platos de hoy, sin un registro específico debido a la abundancia creativa y reiterativa, es posible que se pierdan en el mañana dado que la propensión a olvidar es creciente en la sociedad. Querría imaginar que algunos de ellos, fruto de la gran cocina de autor y de producto, permanecerán muchos años porque se lo merecen. Pero no siempre sucede así, sobre todo si pensamos en la suerte que han corrido, por ejemplo, algunas de las fabulosas creaciones de los grandes maestros del ayer: las novedades que marcaron época con Escoffier; la poularde Demidov, de Casimir Moison en la Maison Dorée, y tantas otras que figuran en las enciclopedias de la gastronomía y en los viejos recetarios como algo inalcanzable e imposible de llevar a cabo actualmente por su complejidad y el ritmo de las cocinas. Ya no digo otras preparaciones sencillas de antes, mejores o peores, que han desaparecido o se encuentran en trance de desaparecer porque nadie se acuerda de ellas, salvo los viejos dietarios. ¿Quién recuerda, por ejemplo, la salsa Villeroy que la nueva cocina en los años setenta se llevó por delante? El pollo o las chuletas de cordero envueltas en bechamel, empanadas a la inglesa y fritas, con el epónimo del mariscal de Francia que protagonizó las derrotas más sonadas de la historia. O ¿quién está pensando en encontrar unos soldaditos de Pavía o unos sesos a la romana si es que alguien todavía se acuerda de ellos?

La búsqueda del plato perdido obtiene un esfuerzo encomiable, por ejemplo, en la desaparecida periodista neoyorquina Nora Ephron cuando comparte con sus lectores la comida que se esfuma y el strudel de col que desapareció en Manhattan allá por 1982 y se dedicó a buscar durante veintitrés años. Ella misma cuenta que ese strudel, no de manzana, atención, de col, se vendía en una modestísima panadería húngara de la Tercera Avenida que cerró de la noche a la mañana. En cierto modo, se volvió un asunto obsesivo: tenía, según la descripción que la autora hace, la corteza crujiente, escamosa y con el sabor a mantequilla del strudel de masa filo, y llevaba un jugoso relleno de col saltada, a la vez dulce y salado, y totalmente sorprendente como lo son todas las cosas buenas. La peripecia con el strudel de col la pueden leer en "No me gusta mi cuello", que publica Libros del Asteroide. En esas mismas páginas, Ephron admite sobre la masa filo que es un arte que se propone dominar en su próxima vida, cuando también consiga pasar del primer capítulo de Proust. Como ven, Proust vuelve a estar presente en cualquier recuerdo del pasado, de manera evocadora. Y tenemos que comernos, una vez más, esa magdalena.