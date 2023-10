"Crecí en un cuartel en Ávila y a los 10 años me hice asturiano de pro en Ablaneda "

–Nací en 1940 en Ávila, producto de la guerra. Tuve un hermano, Antonio, dos años y medio menor, que murió en 2011.

–¿Por qué Ávila?

–Mi padre, Bernardo, llamado a filas por Franco y destinado a Asturias, fue cabo de un nido de ametralladoras en Biescas, sobre el Narcea, durante mes y pico. Allí vio a mi madre, una mujer muy guapa, de Ablaneda, para mí el mejor sitio para vivir y para morir. El pueblo tenía 21 vecinos, hicieron alguna fiesta y surgió el compromiso entre los dos. Luego lo hicieron sargento en la loma de Pando, una zona muy batallada.

–En el cerco de Oviedo.

–Se aprovisionaba en el mercado, hoy está la Jirafa. Llevaba mulas y la consigna: "no pierdas una mula, antes pierde un soldado". Luego fue al frente de Teruel, después a Portbou (Gerona) y acabó la guerra en Alicante.

–¿De dónde era?

–Castellano del Barquillo, junto a Barco de Ávila. Tenía novia allí, pero se decidió por la asturiana. Después de un noviazgo casi inexistente y de pocas cartas se casaron en 1939 y los invitados castellanos llamaron la atención por los mantones y el sombrero de fieltro. Su padre era un labrados importante, pero él no quiso seguir en el campo.

–¿Qué hizo?

–Fue a una academia de Ávila para promocionar y hacerse militar oficial. Fue guardia civil en La Horcajada, cerca de sus padres. Me crié en ese cuartel 8 años.

–¿Qué recuerda de eso?

–Que a los 5 años una amigas de mi madre me metieron un pajarito en el bolsillo. En la escuela de Don Pedro -70 niños- muy exigente, aprendí a leer. Mi vida en el cuartel era muy diferente a los demás. Junto a la guardia había un cuarto donde atizaban con un vergajo a los estraperlistas, campesinos con un poco de aceite o de azúcar, hasta que cantaran.

–¿En qué condiciones vivían?

–La casa era buena, había una asistenta para todos, patio común, dos letrinas con retrete turco, un sitio para criar algún animal y un pozo al que no nos dejaban acercarnos a los 14 niños.

–¿Qué niño era?

– Travieso. Salté sobre el burro del molinero y mi padre me pegó con el cinto, pese a los lamentos de mi madre.

–¿Cómo era su padre?

–Un castellano incapaz de pronunciar "xatu" ni "roxo", veraz, excesivamente serio, un poco dictador. Tuve problemas con él porque rechacé la dictadura desde muy joven. A los 17 años me pegó una torta y le dije "hasta aquí". Pero el respeto era mutuo. Un padre es un padre.

–¿Después del cuartel?

–Fuimos a Junciana, el pueblo de su madre y cogió una bar con salón de baile que animaba una dulzaina. Mi padre trajo un picú de la Philips, lo puso a unos altavoces de una radio Marconi y se oía a medio kilómetro. Viví 5 años allí, donde vi titiriteros e imitadores de Pepe Blanco...

–¿Cómo era su madre?

–Marcelina era buena, alegre, muy trabajadora y social. Con nosotros era muy sentimental, cariñosa y protectora ante las ofensas de nuestro padre. En Junciana estuvo a punto de morir de unas fiebres tifoideas, pero salvó la vida. A los 14 años me mandaron a Ablaneda.

–¿Y eso?

–Por el mayorazgo de la casería, mediana, con 7 vacas que daban para vivir con decencia. Mis abuelos eran mayores y vivían con mi tío, un soltero mayor. Luego mi tío se casó con una moza de cerca. Pronto enfermó de esclerosis múltiple y murió en 5 años.

–¿Cuánto vivió en Ablaneda?

–De 10 a 12 años y pico. Encontré una familia nueva que me acogió con mucho amor, con unos abuelos protectores y serios, y me hice un asturiano de pro. No lo era cuando vi ante la puerta unos zapatos de madera, ni cuando me hablaban con palabras que no entendía. A costa de ir a la escuela de Godán y, si no, a trabajar, me fui haciendo un pequeño campesino que aprendió el bable occidental de una mujer analfabeta que venía a ayudar a casa.

–Qué tal en la escuela?

–Bien. Fui normal en las notas y acepté bien lo que venía. El maestro, Inchauste, de Belmonte, con la mala lecha del cojo, nos escogió a Manolín y a mí para hacer, en representación de la escuela, el examen de graduado escolar en Salas. Nos preguntaron dónde estaba la Giralda y Manolín contestó "¿au va tar? en Viescas". Allí había una señora a la que llamaban "la Giralda". Mejoré gracias a un comprador de gochos.

–¿Y eso?

–Llegó a casa de mi tío, "El Roxín" y me dijo "haz la cuenta del 20% para darle el descuento. No lo sabía, me llamó "pollín", me explicó "multiplícase por 80" y me anunció que, a partir del día siguiente, iría a clase de Tina para que me que preparara para ingreso. Cada día caminaba 4 kilómetros a Salas, con un gomero en el bolsillo. Me preparó sobre la aritmética razonada de Dalmau Carles y sabía hacer raíces cuadradas. Para ingreso bastaba con una división. Entré con 12 años.

–Tarde.

–Es que iba para labrador. Siempre fui feliz, pero aquel trabajo en el que participábamos todos era muy duro y me hice físicamente un hombre con la fuerza de segar a guadaña, llevar paxos de hierba, montar a caballo... Mi tío compró una bicicleta Orbea, negra, con sillín enorme, faro, frenos, catalina de 4 piñones. La metió debajo de la panera y, cuando no estaba, yo subía en ella y daba vueltas debajo de la panera. Un día me dijo: "Si supieras andar en bicicleta no ibas andando a Salas". "¿Y si supiera andar?", contesté. "Cógela mañana mismo". Me pegué muchas leches con ella porque se trataba de bajar cada vez más rápido.

–Volvió a Ávila.

–Solo, en tren. Vi a mi padre en el andén, que era pequeño pero bravo. Yo era casi tan alto como él. Me examiné, salí el primero y se me hizo largo el viaje a Barco de Ávila, deseoso de ver a mi madre ya mi hermano. Mi madre, que había querido ser maestra, dijo a mi padre: "a estos niños hay que estudiarlos". Vendieron la parte de las fincas de mi padre y, con el crédito de una prestamista y algo más, cogieron en traspaso el "Bar Motorista", en el centro de Salamanca, por 75.000 pesetas y fuimos a vivir allí.

–¿Dónde fue a estudiar?

–Al Ateneo Salmantino, único centro laico de la ciudad. El primer año me regalaron "La Iliada", mi primer libro, que me entusiasmó y descubrí los tebeos de "El guerrero del antifaz" y las novelas de Estefanía. Pasé una adolescencia maravillosa en una casa con dos pisos, terraza con gallinas y un bar que era un lujo.

–En su primera ciudad.

–A esa edad te identificas contigo mismo. Fui responsable y tuve muchos amigos, de la plazoleta y del colegio. Jugaba a fútbol, lancé peso, corrí 200 metros lisos. Me gustaban las chicas con trenzas y pegarme, pero no era abusón sino de defender a los amigos. Y ganaba las peleas. Me llamaban "El asturiano" y Menes. Me captaron los avelinos, pasé una fase muy religiosa, nos llevaban a dar charlas a los pueblos pero empecé a notar el peso de la dependencia, me alejé y me hice agnóstico absoluto a los 17 años. Las mozas muy bien, las notas con algún notable porque nunca tuve buena memoria pero sí capacidad para concretar. En quinto mi tío se puso malo.

–¿Qué hicieron sus padres?

–Vendieron el bar y compraron en Oviedo por 175.000 el Bar Berman, en la calle general Elorza, para quedarse con las tierras de la familia. Era 1957. El bar iba muy bien, pero llegó el plan de estabilización en 1959 y los mineros que venían a dejar dinero dejaron de gastar y se convirtió en lo comido por los servido.

–¿Y usted?

–Estudié sexto en el Alfonso II, suspendí la reválida y volví a ser labrador con la abuela y el criado en Ablaneda. Un día, cuchando, me dije: "¡qué coños hago yo aquí!". Murió mi abuela y volví a Oviedo a hacer Preu. Cuando murió mi tío, para horror de mi madre, mis padres se instalaron en Ablaneda. Modernizaron la casería y tuvieron una ganadería de leche aceptable.

–¿Ligaba?

–Un 6 de enero, en un baile de Trubia, vi una mocina de tez morena, muy guapa y dije "esta tien que ser para mí". Yo ya era calvete pero algo tendría, quizá la verborrea... Así conocí a Palmira, Palmi, de la que fui novio 8 años, a carta diaria; doble si fallaba un día. Es mi mujer.

–¿Por qué empezó a estudiar Medicina en Valladolid?

–Por azar. Iba a casa de mi amigo José Blas López Sastre veía los prospectos de medicina de su hermano Antonio, traumatólogo, y me parecía importante. En 1961 la matrícula costaba mil pesetas y la pensión 56 pesetas al día. Mis padres vendían a peseta cada litro de leche y cada kilo de patacas y les pregunté si podían pagarme la carrera. Hicieron el esfuerzo. El primer día en el anfiteatro de Medicina me sentí como un extraterrestre.

–¿Y eso?

–Todos vestidos de traje y corbata entró Pérez Casas como un césar, firme y sólido, con una caravana de encerados portátiles y los acólitos detrás. Fue mi maestro, mi director de tesis, mi amigo, mi paciente y murió en mis manos.

–¿Qué tal Valladolid?

–Es inhóspita, seca, dura, poco acogedora, con gente adusta y fría. José Ramón Ovies, de Valliniello, y Samuel Suárez Antuña, oftalmólogo, fueron mis compañeros de pensión. Todos los días íbamos a tomar un porrete de Cigales. Vivía con menos de 100 pesetas al mes. La libra de tabaco de liar costaba 28 pesetas. A los 3 años, a sugerencia de Ovies, pasé a Santiago.

–¿Y?

–Como pasar del confinamiento a la libertad. Santiago vivía para y por el estudiante y las calles estaban inundadas de jóvenes. Vivía en una pensión y comíamos en un bar del padre del escritor Suso de Toro, donde nos protegía. Era todo más divertido y libre no lejos de lo que cuenta «La casa de la Troya». Conocí gente muy interesante.

–Por ejemplo.

–El hijo único del director de la Caja de Ahorros de Bilbao, que se distinguía por su traje gris impecable y su corbata, muy callado, sin amigos, hospedado en un hotelito. Siempre han venido los débiles a mí, no sé por qué. Era un intelectual: leía «Abc» y a González Ruano, me enseñó el ajedrez y me estimuló a los clásicos. Él quería ser psiquiatra y me influyó.

–Acabó la carrera y...

–Terminé las milicias universitarias, me fui a la hierba en casa y en septiembre pregunté en Sanidad si había plazas para médicos. Se ganaban 25.000 pesetas en Degaña o en Belmonte, pero yo quería hospital. Fui a ver a Montoya Rico, director del Psiquiátrico, a su casa. Me dijo que a las 8 estuviera en La Cadellada. Me presentó a Pimpe Suárez, jefe de residentes, me enseñó el hospital y me integré. Vivíamos en una casita solo para residentes.

–¿Cómo era La Cadellada?

–De Dante para arriba. Ingresaban, siempre por orden judicial, epilépticos, dementes, subnormales, delincuentes, alcohólicos, depresivos, psicóticos o menesterosos sin hogar. Y no salían. En rehabilitación cerrada estaban los asesinos y se entraba con celador. Había rehabilitación abierta para hombres y para mujeres con un sayón hasta la rodilla abierto por detrás y deambulaban en su mundo. Había niños subnormales que se comían los excrementos, como animales pequeñitos.

–¡Qué fuerte!

–Cuando me enseñaron cómo se trataban los pacientes, con trementina para que no pudieran moverse o curas de choque con insulina o electroshock sin anestesia dije «esto no es para mí».

–¿Cómo cambió?

–Alcoba, un internista muy bueno, iba allí dos veces por semana y también alguien de neurología del hospital. Me forme con los dos. Terminé la mili en Castellón y volví con la idea de hacer neurología. Lo hablé con Paco Morales Asín, jefe de neurología del hospital y me incorporé al hospital general.

–¿Por qué le gustó?

–Me gustaba el cerebro, una incógnita, una gran batería electroquímica que tiene como misión gestionar el cuerpo. Lo hace mapeando continuamente porque es muy egoísta y tiene que sobrevivir. Se retroalimenta mediante el sueño, su reparador, con la misión de preservar la mente.

–¿Qué es la mente?

–La intelectualidad del ser. Todo lo que nos capacita para pensar, leer, movernos, sentir cualquier tipo de cosa. Es esa nube donde se conjuntan todas las conexiones y son capaces de armonizar y de dar de sí todo lo que quieras.

–¿Cómo le fue?

–Mi primer paciente fue un chaval de veintitantos años con una crisis epiléptica continua. Busqué en la enciclopedia médico quirúrgica, un tocho en francés, y encajaba con un síndrome de Ramsay Hunt, rarísimo.

–Buen comienzo.

–Luego vino una señora de Mieres, semicomatosa, le hice una punción lumbar y a las dos horas despertó sin noción de donde estaba ni qué le hubiera pasado nada. Curada, para casa. A los 5 días, volvió igual. Fui a los libros: hidrocefalia a baja presión, descubierta en 1965. Le puse la primera válvula que se puso aquí y curada.

–Ahora el cerebro se «fotografía», ¿con qué trabajaba antes?

–Tenía un martillo, un diapasón, un oftalmoscopio, un fonendo y un tensiómetro. Cuando cogí el primer fonendo miraba al revés y me deslumbraba a mí mismo. Hasta el escaner, el cerebro era el lugar más recóndito.

–El ictus fue uno de sus temas.

–Ingresábamos casi 300 ictus anuales. No teníamos nada que hacer: poner sueros y esperar. Se morían. Se operaba aspirando masa cerebral, sacando cantidad de neuronas y, sorprendentemente, si excesiva pérdida funcional.

–¿Cuándo se casó?

–En 1968. Tenemos dos hijas, nacidas en 1969 y 1970. Marta es neuróloga. Mónica tiene un centro de día. Una es pragmática y otra imaginativa. Son complementarias. Mónica tuvo cuatro hijas y Marta una hija y un hijo.

–¿Fue un padre presente?

–Absolutamente. Trabajaba 10 o 12 horas porque tenía también la universidad y la consulta privada. Mi mujer estuvo más, pero yo tenía la consulta en casa, abría la puerta y entraba en el salón.

–¿Es muy abuelo?

–Hemos vivido a los nietos del biberón a la cuchara; del andador a caminar, del balbuceo al lenguaje. He descrito esos procesos del nacimiento a la comunión y las características de cada uno.

–¿Cuándo se jubiló?

–Del HUCA en 2011, de la consulta privada cuando llegó el Covid, a punto de cumplir 80 años.

–¿Qué tal cree que le ha tratado la vida hasta ahora?

–Fantásticamente. Soy un agradecido a la vida que es una hermosura. Admiro la naturaleza, los amigos, comer, jugar al mus y al golf, pescar y tomar algún gintonic. Creo que la amistad se basa en la sinceridad, la honestidad, la fidelidad, ser fiable y tener tolerancia. Soy optimista por naturaleza y cuando vienen mal dadas pienso siempre en lo positivo. Nunca entendí muy bien a los neuróticos, a los depresivos porque tengo la serotonina por las nubes. He vivido siempre muy bien, hecho lo correcto y cumplido mi sueño.

–¿Tiene buena salud?

–Pasé un problema de próstata y me di cuenta cómo es cuando te metes en una dinámica de diagnóstico y tratamiento. La profesión más humana, más bonita y más extensa del mundo es la medicina.

–Ahora hay crisis sanitaria.

–Porque la pirámide se ha invertido y hay muchos superespecialistas y pocos médicos de atención primaria. Los especialistas cogen los enfermos porque si no, no tienen contenido. Hay 10.000 epilépticos en Asturias, el 70-80% se tratan con un fármaco, un 20% tienen que ir al médico y un 10% están muy condicionados a ir. Los especialistas se han quedado con todos. Pero no se puede ir a contracorriente ni contra la farmaindustria.