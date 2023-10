"Puede que Europa tenga que sostener mucho tiempo una ucrania en quiebra"

Shlomo Ben Ami (Tánger, 1943), político, diplomático e historiador israelí, participa el jueves, 5 de octubre, en Oviedo, en las Jornadas tecnológicas de Telecable, dedicadas al "Reto de seguir liderando como humanos" con una ponencia sobre el "Desorden geopolítico y cambios tecnológicos: ¿cómo afectan al panorama mundial?".

Miembro del Partido Laborista Israelí, ha sido ministro de Asuntos Exteriores y fue el segundo embajador de Israel en España. Es vicepresidente del Centro Internacional de Toledo por la Paz. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de España.

–¿Cómo afectan al mundo el desorden geopolítico y los cambios tecnológicos?

–En todas las dimensiones. En la carrera sobre la hegemonía económica, en militar, en la geopolítica. Hemos entrado en una era de alta tecnología -postecnológica- con inteligencia artificial generativa que, en un tiempo será autónoma y tomará sus propias decisiones. Estados Unidos y China corren por la superioridad tecnológica, que ya no es de cuántos tanques o cabezas nucleares, sino de quién dominará la inteligencia artificial y la industria de los semiconductores vitales para la computación.

–¿Y en lo económico?

–Estamos en una economía digital donde las materias primas no son tan importantes como la inteligencia, la capacidad de entrar en tecnologías avanzadas y de digitalizar la economía. Israel no tiene materia prima y el motor de su crecimiento es la revolución digital y sus oportunidades.

–¿Futuro para Europa ?

–Europa debería invertir más en Investigación y Desarrollo (I+D). Los países con tecnología más avanzada son los que han invertido en la industria militar o en la del espacio. No se puede entender Silicon Valley sin la inversión monumental del gobierno americano en la NASA y en el desarrollo de armas tecnológicamente avanzadas. Esos conocimientos después se aplican a la tecnología civil. China tiene el plan 2025 de inversión masiva en tecnologías avanzadas.

–¿Y Rusia?

–Tiene logros en la industria militar que no ha aplicado suficiente a la industria tecnológica civil por falta de espíritu empresarial. Europa no ha invertido en industria militar avanzada porque dependía del presupuesto norteamericano. Con la guerra de Ucrania empieza a invertir en defensa y los americanos están incómodos.

–¿Por qué?

–Quieren que Europa sea un poder militar serio, pero ser ellos quienes desarrollen la industria militar. La Unión Europea está invirtiendo 200.000 millones de euros en Ucrania y hay una gran batalla entre la industria americana y la europea sobre estos presupuestos. Europa necesita músculos militares propios o tendrá dificultades para participar en una carrera entre iguales con China y Estados Unidos.

–¿Ve esa posibilidad?

–La Unión Europea tiene una capacidad para inspirar, pero hay que tener también la capacidad de intimidar o no te toman en serio en este mundo mal gestionado por los seres humanos.

–¿El cambio del mundo es demasiado acelerado?

–En la película "Oppenheimer" dice "yo soy el destructor de mundos", pero la era nuclear, que todavía persiste, ha sido relativamente de paz por la disuasión destructiva mutua. Había una diplomacia de control de armamentos y de reducción de cabezas nucleares. Para la tecnología de las armas basada en inteligencia artificial no se ha inventado la diplomacia de control.

–¿Se podrá controlar?

–¿Cómo controlas armamentos cuando es una computadora móvil? ¿Cómo controlas la guerra cibernética si es difícil detectar de dónde te han atacado para ejercer represalias? El último capítulo de "Liderazgo", el libro de Henry Kissinger, gran negociador en la era nuclear, expresa su desesperación con esta era tecnológica. ¿Cómo se consigue el control de armamentos invisibles?

–¿Qué futuro ve a Occidente

con la pujanza de China, India y los países emergentes?

–Soy muy favorable a los países que hacen su desarrollo en libertad. La iniciativa privada es el empuje de la sociedad que prevalece sobre una dictadura que impone sus políticas económicas y tecnológicas sobre la sociedad.

–China no es así.

–No quiero subestimar los enormes logros de China. Ha sacado a más de 500 millones de personas de la pobreza y creado una clase media impresionante, pero Estados Unidos tiene las mayores empresas de alta tecnología, más startups que cualquier otro país en el mundo.

–En eso, Europa va detrás.

–Europa, el continente de la libertad, de las fronteras abiertas, que invierte en la educación, tiene el capital humano y solo debe cambiar el chip e invertir como ha hecho en la industria del espacio. Europa y Estados Unidos pueden equilibrar la batalla para que no vayamos a escenarios indeseables.

–¿Cuánto agita el plano geoestratégico la invasión de Ucrania?

–Ha sido una sorpresa. Desde la guerra fría creíamos que la guerra entre estados era un concepto obsoleto y que estábamos en una era de guerras asimétricas, entre estados y milicias insurgentes en América Latina, en Asia o en España con ETA. Putin nos ha devuelto al pasado, a una guerra que se parece muchísimo la primera guerra mundial, de trincheras, de frente que casi no se mueve y de destrucción mutua.

–Tiene de novedad los drones.

–Sí, cuando empezó la invasión los ucranianos, como todos, pensaban que Rusia iba a ganar inmediatamente. Los ucranianos subieron a la nube todos los datos de sus instituciones para que Ucrania siguiera existiendo de forma digital.

–Pero dieron batalla.

–No va a ser posible quebrar del todo el frente ruso. Lo nuevo es que la OTAN se ha reformado y hecho más relevante que nunca con Finlandia y Suecia. Se ha reforzado el eje China-Rusia. Y ahí entran las sanciones.

–La guerra nos ha creado un problema energético.

–La economía europea ha tenido que resistir un duro golpe: la inflación, que fue relacionada con el precio del petróleo y del gas. Lo superó de manera admirable, pero por el invierno templado. De alguna manera el mercado energético se autogestiona. Lo que los rusos dejaron de vender a Europa por las sanciones, lo están colocando en China e India. Pero Europa no puede depender de países externos productores de petróleo o de gas. Tiene que entrar en las tecnologías que conducen a la producción de energía verde. China tiene el 70% de la producción global de tierras raras de las que Europa depende para crear las turbinas y gran parte de las industrias verdes. Europa tiene que hacer con China una política de palo y zanahoria.

–¿Puede hacerla?

–Europa es el mayor mercado fuera de China, enorme porque es de clase media y general. Europa necesita independencia energética pero no tiene tierras raras ni petróleo ni gas y su almacenamiento es limitado. Busca una eficiencia energética mayor, pero no hay manera de seguir adelante sin una estrategia de energía independiente.

–Busca la energía verde.

–La energía verde exige mucho capital -que se ha convertido en más caro por la subida de los tipos de interés- más inversiones y menos burocracia. El gas es aparte. Europa no tiene sanciones contra Rusia con el gas. España tiene capacidad de almacenamiento y abastecimiento de Argelia, pero no buenas comunicaciones para llevarlo a Francia y el resto de Europa. Hay que hacer compras colectivas. El desafió europeo es cómo conciliar su política contra el calentamiento global con el abastecimiento suficiente de energía sucia a corto plazo y a medio plazo e invertir al mismo tiempo en energía alternativa.

–¿El mundo va hacia más democracia o hacia menos?

–Estadísticamente, vamos a menos democracia. China y la India juntos son el 50% de la humanidad. Estamos yendo a lo que se llaman autoritarismos benignos. Henry Kissinger elige 6 líderes que admira y considera importantes y entre ellos está el fundador de la moderna Singapur, un país autoritario benigno, más pequeño que el País Vasco que ha conseguido ser una potencia financiera. Le hablo desde Israel, donde el gobierno quiere eliminar la separación de poderes y controlar el sistema judicial, como hacen Hungría y Polonia en el el corazón de Europa.

–¿La democracia estadounidense dejó de ser valor seguro?

–La democracia americana está enferma. Es disfuncional y su sistema electoral es arcaico, del siglo XVIII. Tiene hoy el desafío de adaptar su democracia a las exigencias de ser una potencia global. Casi hubo un golpe de Estado con Trump y si en vez de Estados Unidos fuera un país en África enviarían una delegación de la ONU para investigar qué demonios ha ocurrido ahí. Estados Unidos sigue siendo la nación indispensable para la defensa de Occidente.

–¿Ve a Putin salir intacto?

–Como historiador no vivo en paz con los profetas. Una derrota de Putin podría ser tan nefasta como una victoria.

–¿Por qué?

–La Federación Rusa es un imperio prendido por alfileres, con 200 etnias, 9 de ellas son estados autónomos. Si Moscú se desmoronará en una derrota puede que se separen provincias cargadas de cabezas nucleares.

–¿Y una victoria rusa?

–Tampoco es buena porque parte de Ucrania quedaría en manos de los rusos y la otra seguiría armándose. Es posible que los frentes se conviertan en frontera. La guerra entre Corea del Norte y del Sur no ha acabado, pero respetan el paralelo 38. Conocimos Alemania Occidental y Alemania Oriental y más casos. Lo que me preocupa es que Estados Unidos y Europa, que sostienen el esfuerzo bélico de Ucrania, no tienen en mente cómo acabar esta guerra. Idealmente tienen que pensar que es la derrota de Putin y si no la hay ¿Cuál es la alternativa?

–Respóndase.

–Ucrania está destruida del todo y su presupuesto, financiado prácticamente por Europa y Estados Unidos. Puede que Europa tenga que cargar sobre sus hombros un país en quiebra durante largo tiempo.

–¿Fue más optimista respecto al mundo de lo que es hoy?

–Ser pesimista es una posición moral mejor que ser optimista. Si eres pesimista buscas que las cosas vayan por mejor camino. La humanidad ha superado innumerables desafíos y llegado desde la nada a la civilización, pero la paz perpetua no es posible. Seguirá habiendo épocas de paz, como el siglo que siguió a las guerra napoleónicas hasta la primera guerra mundial, pero como seres humanos no hemos superado los atavismos: amamos, odiamos, luchamos, hacemos la paz, hacemos de todo pero somos el único ser que mata no necesariamente para comer. Estoy entre el optimismo y el pesimismo.