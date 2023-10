Del banquete a la dieta

He decidido, una vez más, bajar peso. No me siento por ello nada extraordinario. La dieta se ha convertido en uno de los grandes asuntos de reflexión del ser humano moderno. Los kilos de más incomodan y aquello que no demanda la estética lo exige la salud. En ocasiones son las dos las que se confabulan para quitarle a uno de la cabeza el próximo viaje al frigorífico. Vaciarlo tampoco es solución, de manera que hay que hilar fino para guardar el equilibrio entre dos preocupaciones que nos asaltan: comer y, al mismo, tiempo no engordar.

Los remilgos posmodernos constituyen una reacción saludable contra la glotonería. Efectivamente, en el Occidente de la abundancia y la sobrealimentación, comer bien significa comer menos. Hacerlo aceptando algunas de las consignas de cierto sibaritismo gastronómico ayuda a seleccionar los alimentos como es debido y a situar la calidad por encima de la cantidad. Entre los tragaldabas la teoría de cuidarse venciendo las tentaciones no ha tenido demasiados adeptos, sin embargo llega un momento en la vida en que, al igual que sucede con el tabaco, hay que dejarlo. En contraposición está el banquete sensual. Se han cumplido cincuenta años de dieta tras la gran comilona de Marco Ferreri. "La grande bouffe", una de las películas más disolventes de la historia, se presentó un mayo de 1973, en Cannes, y permanece como un hito en la memoria de cinéfilos y tragaldabas. La historia la recordaran unos y otros, y también los terceros. Cuatro amigos deciden retirarse a morir a una villa de las afueras de Paris, en el elegante distrito XVI. Marcello (Mastroianni) es un piloto de líneas aéreas mujeriego y con problemas de impotencia; Michel (Piccoli), un productor de televisión y publicista gay; Philippe (Noiret), juez y propietario de la casa, un eterno niño bien obsesionado por las felaciones, y Ugo (Tognazzi), el cocinero dispuesto a suicidarse transmitiendo joie de vivre. La idea es deshacerse de una vida que parece no tener fin con un atracón de comida y sexo: un banquete interminable. En esta ceremonia pagana emerge Andrea (Ferreol), diosa de la carne, que actúa como madre sensible y amante, y unas prostitutas que finalmente huyen a la mañana siguiente ante la indiferencia erótica. Marco Ferreri, director, y el gran Rafael Azcona, como guionista, supieron agitar con maestría los ingredientes. Del resto se encargó Fauchon, la lujosa épicerie de la Place de la Madeleine, que proveía el catering a diario: pizas, polentas, gratinados, asados, empanadas y pasteles. Durante el rodaje, los cinco protagonistas vivían en la villa y por la noche recibían visitas de amigos que compartían las viandas. En el gran teatro de Ferreri el meollo es el tabú de la autodestrucción. Está prohibido concebir el fin de uno mismo, por cualquier medio, incluyendo el pensamiento. Incluso el concepto end of the story (fin de la historia) se ha traducido como una forma displicente de atajar cualquier simulacro de discusión. La idea de si se puede alcanzar el final a través del placer sigue considerándose tóxicamente inaceptable. El placer en sí ha sido degradado. Algunos lo consideran más terrible que el mismísimo pecado; se ha ido distanciado de la vida o sustituyendo por sucedáneos. La educación y la moderación son palabras clave aunque no siempre se aplican como es debido. La autodestrucción en la actualidad llega, al contrario de lo que sucedía en "La grande bouffe", de una forma lenta, pero, curiosamente, gracias al consumo rápido. No existe la nostalgia del banquete como está mandado. Demonizar el placer ha sido desde siempre una obsesión de las religiones; Ferreri pensó que la mejor manera de combatir las llamadas buenas costumbres era ridiculizándolas. Si alguien repasa en la actualidad "La grande bouffe", aparte de las reflexiones a que invita, se dará cuenta de que los actores de antes, en concreto aquellos cuatro garañones, no son lo mismo que los de ahora. Había verdad en ellos y, desde luego, muchísima más bohemia. Por eso resultan tan creíbles. Piccoli, Mastroianni, Noiret y Tognazzi, ya murieron todos, resultan imbatibles en su orgiástica elasticidad. El último, Ugo Tognazzi, espléndido cocinero, autor de un libro titulado "Afrodite in cucina", que desvela interesantísimas recetas sobre platos con vocación erógena o afrodisiaca, capaces de despertar grandes apetitos. Amaba la trufa del Piamonte sobre todas las cosas. La trufa es de las pocas cosas que no engordan que figuran en mi canon superlativo del apetito. Otras son las almendras, el chocolate y los helados. Se libran las ostras y las langostas, pero no suelen figurar en las fiestas porque las dietas están concebidas fundamentalmente para alejarnos del placer y sumirnos en cierta desesperación saludable. Si uno quiere adelgazar, bien sea por razones de salud o estéticas, está obligado a sufrir en la teoría y en la práctica. En el pensamiento y en la gula. Cincuenta años después me he olvidado de "La grande bouffe". ¿A ver qué como hoy?