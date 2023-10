"Gracias a la fábrica de Trubia muchos hicimos carrera"

Nací en Trubia, el 7 de mayo de 1948. Tengo una hermana cinco años mayor. La descubrí cuando las dos teníamos una cierta edad porque se casó muy joven y "desapareció" de mi entorno. Tenemos una relación estupenda.

–¿A qué se dedicaba su padre?

–Teófilo Menéndez Suárez, de Llamas, era maestro fundidor en la fábrica de cañones de Trubia, donde entró de aprendiz, siguiendo los pasos de su padre.

–¿Era militar?

–No de academia. Terminó siendo maestro fundidor con categoría de capitán.

–¿Qué tal era?

–Tenía un carácter muy fuerte. Era muy perfeccionista y un gran trabajador. En casa era muy cariñoso, pero había que entenderlo. Solo una vez me dio un ligero tortazo, porque me había sentenciado. "Si lo haces, las vas a llevar".

–¿Su madre?

–Enriqueta Patterson Menéndez era ama de casa. Había nacido en Veriña (Gijón), octava de nueve hermanos vivos. Era muy cariñosa y muy inteligente, porque entendía muy bien a mi padre. Los dos querían que estudiáramos y, además, en Trubia la gente de mi edad tuvimos mucha suerte en la educación.

–¿Por qué?

–En lo que es ahora el centro de salud estaba la escuela Bernardino Machín, chicos para la izquierda, chicas para la derecha. Desde mi casa se veía la escuela y entré con 5 o 6 años. La fábrica de Trubia subvencionaba el colegio. Para las chicas, hasta el bachiller elemental; para los chicos, el superior. No muchos hicimos carreras superiores, pero sí mucha gente cursó magisterio, enfermería, administración y consiguieron colocarse gracias a la formación prácticamente gratuita de la fábrica.

–Estupendo.

–También tenían su modo de hacer las cosas. Matemáticas y ciencias las daban los militares. La religión, el cura castrense. Teníamos otros profesores, también muy buenos, que eran laicos, pero había una educación tendente al orden.

–¿Cómo llevaba ese sesgo?

–Ni lo notaba. Todo el pueblo vivía de eso y sabía hasta dónde podía llegar y hasta dónde podía llegar el teniente coronel, que allí era más que el alcalde de Oviedo. Daba las órdenes todos los días.

–¿Qué tipo de rapacina fue?

–Muy tranquila, comparada con mi hermana, que era un torbellino. Mi madre decía: "Nunca me diste un disgusto".

–¿Primer recuerdo de Trubia?

–En los días largos de mayo jugando en la plazoleta y mi madre llamándome desde el corredor: "Pero bueno, ¿tú qué hora crees que es?". Y las fiestas, cuando venía la banda de música militar del Milán. Mi madre decía que nuestras fiestas eran más pobres que las que le habían tocado a ella. Había cada vez menos dinero. Mi madre conoció a mi padre en las fiestas de Trubia antes de la guerra y se reencontraron después.

–¿Qué le quedó del ambiente militar y de orden?

–Uno, que las normas se emiten para ser cumplidas. Si no, no hace falta hacerlas. Dos, la puntualidad. Las dos cosas me fueron útiles en la vida. Por la primera tuve que pelear más; para la puntualidad soy más permisiva.

–¿En casa notó ideología?

–No, no se hablaba de política.

–¿Eran religiosos?

–No. Hice la comunión, pero no se rezaba el rosario. Mis padres creían en que lo importante era ser bueno y ayudar a los demás y lo hicieron muchas veces.

–Acabó bachiller elemental y...

–Estudié quinto y sexto en las dominicas de Mieres. Cogía el tren de Trubia a Fuso de la Reina y allí otro a Mieres y volvía los fines de semana. Tenía 14 años. No tuve más remedio que espabilar. Vivía en casa de mi tía Ángeles, una de las dos hermanas de mi padre, y compartí habitación con una de mis dos primas. Me adapté en la casa, me puse uniforme en el colegio y apenas conocí Mieres. Me relacionaba con mi prima y con las seis compañeras de ciencias.

–¿Fue buena estudiante?

–Muy buena. Quería estudiar, no sabía qué, salvo que por ciencias. Se me daban muy bien las matemáticas, la física, la química.

–¿Qué tal con las monjas?

–Eran dominicas bastante abiertas. Me enseñaron muchísimo. Hice con ellas dos excursiones estupendas, una hasta Sevilla y otra por la costa norte, a Francia, entrando por Barcelona. Había bastantes monjas catalanas. Me enseñaron que hay de todo, que no es sólo lo de Trubia. El cambio fue radical y no me costó nada. Hasta el uniforme evitaba elegir cómo vestirse cada día: pichi con una camisa blanca, medias grises hasta arriba y chaqueta y abrigo azul. En la reválida de sexto las felicitaron por mi examen de ciencias.

–¿Tenía pandilla en Trubia?

–Poco. A los chicos de ahora hay que explicarles que lo que hacen es totalmente distinto de mis 14, 15 y 16 años.

–Preuniversitario.

–En el Instituto Aramo, el femenino. En asignaturas de ciencias casi pude vivir de las rentas de lo aprendido con las monjas. Para venir a Oviedo tenía autobús de la fábrica, el tren del norte, el Vasco y bus regular. No sé por qué mis padres no me mandaron al instituto en los cursos de Mieres. Ni me lo explicaron.

–¿Ya descubrió qué quería ser de mayor?

–No, pero me gustaron mucho las clases de Biología que daba Aragón, una institución en Oviedo. Estaba muy mayor, pero explicaba muy bien.

–¿Notó contraste en Oviedo?

–Sí, las compañeras llevaban juntas muchos cursos y no conocía a nadie. Fue un preu un poco solitario. En Trubia tenía pandilla de chicas de mi edad.

–Hizo en Oviedo el curso selectivo común de Ciencias.

–La biología me gustó más que las otras asignaturas por el funcionamiento de los seres vivos, que fue a lo que me dediqué después. El primer contacto más serio con animales lo tuve en las clases de zoología de Salamanca. En mi vida trabajé muchísimo con ratas de la cepa Wistar, albinas, que se manejan muy bien.

–¿Cómo eran las clases en la Facultad de Químicas?

–Había bastantes chicas. Algunos profesores tenían la costumbre de separar a chicas y chicos y colocarte por el apellido, con lo que te fichaban rápidamente.

–¿Cómo vivió ese año?

–Empecé a conocer más gente, algunos de chicos. En Trubia había algunos bailes, pero mi padre no me dejaba ir al Maijeco, en Grau, al que fui de casada. En casa tenía bastante control y en Trubia todo el mundo se conocía. En los tiempos de la pandilla y el refresco tuve un novio que es mi marido, José Flórez.

–¿A qué se dedica?

–Es ingeniero de minas. Es hijo de un obrero de la fábrica de Trubia. Fue aprendiz, hizo el bachiller, luego perito... Los que nacimos en Trubia, en nuestra época deberíamos estar todos muy agradecidos a lo que nos permitió la fábrica.

–Para hacer Biología tenía que salir de Asturias.

–Hasta el año que me fui solamente había biología en Madrid y en Barcelona, algo que no entusiasmaba a mis padres. Pero lo pusieron en Salamanca, donde ya tenía dos primas haciendo medicina. Soy la primera promoción de biología de Salamanca.

–¿Adónde fue a vivir?

–El primer año al colegio mayor donde estaban mis primas, de las Teresianas señoritas. Nunca pasé tanto frío como en aquel caserón bajo un cielo tan azul. Una de las chicas de allí, una gran amiga después de Salamanca, nos buscó una casa a otra chica de Trubia que hacía biología y a mí. Fuimos con patrona a una casa con calefacción muy céntrica y muy bien. La patrona era de Peñaranda de Bracamonte y había sido cocinera de los Taberner, unos ganaderos, y el marido era camarero en "El candil" y cocinaba fenomenal. Tenían dos niños. Fue un trato en familia.

–Supongo que mantuvo el noviazgo por carta y en vacaciones.

–Hay por casa una caja con la correspondencia. No todos los veranos nos veíamos porque me tocó hacer el Servicio Social en Luarca. Nos llamaban "las cebras" porque llevábamos faldas de rayas grises y blancas, una camisa blanca, un cinturón rojo y una especie de alpargatillas rojas. Duraba un mes.

–¿Y qué se hacía?

–Pasar el tiempo. Hice un oso de trabajo manual, aprendí una canción de cada una de las regiones de España y oí las charlas que daban. Si no tenías hecho el Servicio Social, no te daban el título cuando acababas la carrera. Otro mes, con la chica de Trubia que estaba haciendo biología conmigo, hicimos una especie de padrón para el cura. En algunas casas nos invitaban a merendar y en otras casas nos dieron con la puerta en las narices porque sabían quiénes éramos. Así pasé dos veranos y en los otros, mi novio hacía la milicia universitaria.

–¿Qué le pareció Salamanca?

–Una ciudad hermosa. Los compañeros de Galicia, Andalucía, Valencia y otras muchas regiones estaban como tú, solos, y manteníamos una relación muy agradable, con excursiones a buscar plantas para Botánica.