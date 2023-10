"la supervisión de un profesional aún es necesaria"

Aunque su verdadero potencial está por llegar, los meteorólogos auguran que estas tecnologías tendrán gran peso en el futuro: mejorarán las predicciones del tiempo y las situaciones de riesgo

–¿Qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial contra el cambio climático?

Se puede emplear en la monitorización en tiempo real de la gestión hídrica, eléctrica, en agricultura o en la monitorización de la climatización en edificios, infraestructuras o transporte. Permite mejorar la anticipación frente a riesgos, gracias a la información en tiempo real que puedan asimilar desde los sistemas de predicción meteorológica, pero no exclusivamente. También puede mejorar la huella de carbono mediante la optimización de la eficiencia y el ahorro respecto a los sistemas tradicionales, más rígidos y sin una elevada capacidad de anticipación.

–¿En qué punto está la investigación?

[La IA] se lleva aplicando desde hace más de 20 años, pero a un nivel más elemental. Las redes neuronales y el aprendizaje profundo se pueden encontrar en diversos campos, pero todavía no a gran escala. La capacidad que poseen estas herramientas de explicar fenómenos complejos que no éramos capaces de relacionar, o de los que no teníamos constancia, augura un aumento de su implementación en un futuro.

–También puede ser muy útil para predecir catástrofes naturales...

La capacidad que ofrece la tecnología de IA para manejar una gran cantidad de datos complejos es realmente abrumadora. Y la hace idónea en el desarrollo de sistemas de monitorización y alerta. De esa manera, combinados con modelos meteorológicos cada vez más precisos y con herramientas de seguimiento y monitorización con más resolución espacial y temporal, harán que cada vez estemos mejor y más informados. La precisión exacta será difícil de alcanzar, pero las predicciones mejoran día a día.

–¿Va a cambiar la IA la forma de predecir el tiempo?

Confío en que sí, y espero que su desarrollo abra muchas oportunidades y permita impulsar una gran cantidad de líneas de investigación. Quizás la visualización de los efectos sea más rápida y clara en la forma en que podemos monitorizar las situaciones que puedan conllevar riesgo en un plazo corto o inmediato, más que en la forma de predecir el tiempo. Los modelos meteorológicos y la propia meteorología involucran la teoría del caos, por lo que, incluso considerando el empuje que pueden suponer los algoritmos y metodología de la IA en la mejora de los modelos, siempre tendrán un margen de error.

–¿Llegará la IA a sustituir a los meteorólogos?

No, al menos a corto y medio plazo. Necesita todavía años de desarrollo y la incorporación de modelos más profundos de aprendizaje. Ahora mismo está concebida como una herramienta de apoyo en la que la supervisión de un profesional es imprescindible para interpretar y verificar los datos. En el campo de la predicción meteorológica probablemente sea más fácil concebir una automatización a medio plazo, pero no en la investigación pura. Por sí mismas carecen de la imaginación necesaria para establecer nuevas ideas o paradigmas.