"El estado cumple su parte, veremos si el tejido productivo está a la altura"

La ingeniera de Caminos Isabel_Pardo de Vera (Lugo, 1975) es una de las voces más autorizadas del país en lo que se refiere a comunicaciones ferroviarias. Tras iniciar su carrera profesional en la empresa privada, ingresó en Adif en 2007, donde desempeñó cargos técnicos. Fue nombrada directora general de Explotación de Adif en 2016 y en 2018 accedió a la presidencia del gestor de infraestructuras ferroviarias. En julio de 2021, el_Gobierno la designó secretaria de Estado de Transportes,_Movilidad y_Agenda Urbana. Cesó tras el escándalo por el contrato de nuevos trenes de cercanías para la red de ancho métrico en Asturias y_Cantabria, aunque siempre defendió el procedimiento de Adif en aquel asunto. Conoce a fondo la historia de la_variante de Pajares y todos sus altibajos a lo largo de la tortuosa construcción, pero sobre todo sabe bien lo que supone para Asturias la llegada de la Alta Velocidad. El próximo 25 de octubre pronunciará una conferencia en la_Cámara de Comercio de Oviedo.

–¿Cómo ha estado presente la variante de Pajares en su vida?

–¡Cómo pasa el tiempo, y cuánta suerte he tenido todos estos años! Me compete de lleno a partir de 2016, en Adif, en la dirección general de Construcción, luego en la de Alta Velocidad, después como presidenta y secretaria de Estado. Fueron momentos tremendos, con todas las obras paralizadas en todos los territorios. Tuvimos que reconducir cientos de expedientes. Permítame el homenaje a excelentes profesionales que, codo con codo, revirtieron una situación difícil en una organización desmotivada. Por eso me siento feliz. Enhorabuena Raúl, Juan Pablo, Ángel, Dolores, Rosabel, Juan Antonio, María… Hoy Adif sigue a pleno rendimiento, liderando la transformación del sistema ferroviario.

–A toro pasado todo el mundo opina. ¿Qué haría distinto de iniciar hoy la Variante?

–Es imposible responder a los indocumentados que se lanzan a sentar cátedra, casi siempre con mala intención, sobre algo tan complejo. No hay obra igual, y quien no participa en ellas no se hace una idea de cómo nos sentimos al leer barbaridades. Jamás se me ha ocurrido preguntarle a mi oncóloga, o a mi cirujano, con qué instrumentos y cómo iba a intervenirme. La variante de Pajares es uno de los grandes retos de ingeniería a nivel mundial. No me atrevería sugerir cómo haberla afrontado a toro pasado. Quizás, una cosa: esa ladera de Campomanes que buzaba en la misma dirección que el desmonte y que ha requerido muchas intervenciones por la tozudez de sus deslizamientos, quizás nos hubiese querido más si se hubiese proyectado un túnel. Ha sido una auténtica pesadilla.

–¿Y en la gestión política?

–Hay quien osó imponer criterios que nada tenían que ver con la excelencia en ingeniería. Con eso también hubo que lidiar.

–¿Qué representa la variante de Pajares en la alta velocidad de España?

–Lo amplío: es referencia internacional incuestionable. La ingeniería española es líder en el mundo por su desarrollo pionero en tecnología, sostenibilidad y gobernanza pública de la movilidad en España. Y en estos años se ha impulsado una movilidad solidaria para avanzar hacia la equidad real, que es que los territorios no estén regidos por el PIB, sino por los derechos, vivamos donde vivamos. Ningún territorio es igual y la política de Transportes exige un conocimiento profundo para potenciar el desarrollo social y económico, con eficiencia entre costes y retornos de la inversión pública. Quizá sea la actividad pública más transversal: la logística de bienes y personas va mucho más allá que la parte de la construcción de infraestructuras.

"Poner plazos imaginarios a las obras te hace quedar bien un día y mal durante años"

–¿Y para qué sirve una conexión de AVE?

–La alta velocidad en España es una red de transporte colectivo de alta capacidad. A partir de ahí, las políticas de transporte definen el éxito o fracaso del plan de movilidad en un territorio. Tiempos de viaje, frecuencias, tarifas y alta ocupación han de ser objetivos básicos. La liberalización permite aprovechar la red al máximo, pero es indispensable la visión multimodal, para garantizar el retorno de la inversión a los ciudadanos.

–Asturias ha lamentado su aislamiento ferroviario y las pérdidas de competitividad que ha supuesto. ¿Eso desaparece de un plumazo?

–Este es un paso de gigante: es necesario, pero no suficiente. Acerca Asturias al mundo y viceversa, y abre inmensas oportunidades. Para ello debemos saber qué foto queremos de Asturias para el futuro, pensando en siete generaciones, con humildad ante una responsabilidad de ese calibre.

–¿Y cómo se hace eso?

–Con premisas claras. Hay realidades inamovibles, como la crisis climática o la posición geográfica; no así las alianzas que establezcamos con nuestros vecinos, en el marco europeo o internacional. Asturias parte de una riqueza natural incuestionable y de un tejido productivo que ha de transitar a una eficiencia digital, energética y sostenible.

–Vayamos por partes. Se acorta el tiempo de viaje. ¿Eso mejorará nuestro atractivo turístico?

–Ya le dije que los tiempos de viaje, frecuencias, tarifas y multimodalidad en la estación de destino son objetivos clave. Pero el turismo debería diseñarse buscando valores diferenciales que no impacten negativamente en el territorio. Voy más allá: las infraestructuras digitales en España están desaprovechadas, falta generar mucho más valor con ellas. La calidad de vida en Asturias es un valor diferencial al que ni pymes ni autónomos han sacado aún el máximo partido. Con la alta velocidad todo eso puede acelerarse.

–¿Existe el riesgo de que el AVE propicie una masificación turística en Asturias?

–Siempre hay riesgos, pero hay que anticiparse a ellos. Las administraciones han de definir qué potencial queremos poner en valor de Asturias, esto también se planifica y se prepara. Ha habido un incremento sensible del turismo en los últimos años y es algo que genera riqueza en una región bellísima. Pero creo que el AVE abre otras posibilidades inesperadas: nómadas digitales que podrán desarrollar su trabajo en sus bellos paisajes, congresos internacionales, jornadas diseñadas para durar uno o dos días. Son oportunidades para la economía local que vemos en otras regiones.

–¿El objetivo es incrementar los tráficos de mercancías?

–En España tenemos una cuenta pendiente con la cuota de mercancías. Confiamos en que los tráficos entre Asturias y Madrid mejoren, pero en toda España hacen falta compromisos entre las administraciones y el tejido empresarial. Los puertos de Gijón y Avilés gestionaron 19 y 5 millones de toneladas, respectivamente. Eso es el 4,2% del tráfico total. El de graneles representa el 20% del conjunto nacional. Y eso descontando el flujo de carbón, que ya no es una oportunidad sostenible. La siderurgia es la principal industria atendida por los puertos de Gijón y Avilés. Por los puertos entra mineral de hierro y se exportan productos siderúrgico. En Avilés también entran concentrados de cinc y otras materias como clínker, potasas o abonos. Y combustibles de transición, como el gas natural licuado, tienen un papel incipiente en Gijón. Estos puertos tienen capacidad para convertirse en plataformas para suministrar a instalaciones de eólica marina. Por eso creo que la estrategia de diversificación para captar nuevos tráficos de alto valor, que lideran Puertos del Estado y el Principado, es la correcta. Se necesita una visión estratégica integral, más allá de construir una infraestructura.

"Esa ladera de Campomanes ha sido una auténtica pesadilla; Quizá con un túnel nos hubiese querido más"

–¿Y a quién corresponde eso?

–Es fácil pedir infraestructuras, pero en casos como las autopistas ferroviarias son las empresas quienes comprometen su participación para que puedan salir adelante. El Estado está cumpliendo con su parte y espero que siga haciéndolo. Veamos si el tejido productivo está a la altura de lo que pide.

–¿Recuerda cuando en cada sitio se pedía una estación de AVE y un aeropuerto?

–A veces en los territorios se desarrollan demandas que no coinciden con lo que dicen los datos o los técnicos. Pedir es gratis, pero asignar los recursos públicos de una manera razonable es difícil. A veces he hablado del pensamiento catedral del filósofo Roman Krznaric. Pues bien, no todos los pueblos de España tienen una catedral. En infraestructuras, todo el mundo cree que lo suyo es grave y urgente. Pero los recursos no son ilimitados.

–Las cercanías son un problema constante en Asturias, en especial para articular la movilidad en el área central. ¿No cree que se necesita una planificación integral, incluyendo el transporte en autobús, para aprovechar las oportunidades de la alta velocidad y coordinar mejor la movilidad?

–La planificación integral multimodal, o su ausencia, es uno de los problemas que tenemos, en algunos aspectos. Tenemos que ir hacia una combinación lo más inteligente posible entre planificar lo que tiene sentido que sea planificado y aprovecharnos del mercado y de las empresas, que también generan servicios valiosos. Evidentemente, para las distancias cortas en autobús nadie discute la capacidad de las administraciones locales, pero en distancias de más de cien kilómetros, la CNMC propone liberalizar las líneas, y que el Estado solo participe allá donde no llega la iniciativa privada. El Ministerio no iba ir tan lejos, pero sí quería racionalizar los servicios, y estoy segura de que el futuro Gobierno seguirá en esta línea.

–¿Se llegará a tiempo para completar las inversiones del Corredor Atlántico y el ramal del Noroeste para 2030?

–La ventaja de los fondos europeos es que suponen un incentivo también en plazos. Creo que lo importante es garantizar que las cosas se hagan y se hagan bien. Si en España hemos demostrado algo es que poner plazos imaginarios a las infraestructuras te hace quedar bien un día y mal durante años.

–¿Por qué el Corredor Mediterráneo nos saca ventaja?

–El Corredor Mediterráneo y el Atlántico se definieron al mismo tiempo. En ambos hemos sudado tinta china para revertir decisiones que eran un despropósito, y creo que afortunadamente ya estamos en otro momento. En 2016 tuvimos que cambiar los proyectos de parte del Corredor Mediterráneo, porque aquello era un estrangulamiento sin continuidad de anchos de ningún tipo. Y también tuvimos que reactivar las obras del Corredor Atlántico que, en su ejecución iban con enorme retraso. Galicia se puso antes en servicio que Asturias por la cabezonería de un político que no quiero nombrar. Afortunadamente se está avanzando y en el buen camino. ¿Por qué tenemos que confrontar ambos territorios? A veces nos puede la mala costumbre de pensar de que si a otros les va bien, a nosotros nos va a ir mal. En movilidad, manteniendo la política de cohesión actual, estoy convencida de que cada avance, en uno y otro corredor, será un éxito para todos los territorios,

–¿Asturias debe buscar la alianza de una macrorregión europea atlántica?

–No hay mejor estrategia que las alianzas, pero si son equilibradas, transparentes y con las cartas sobre la mesa; sin histrionismos pero con rotundidad. Para eso hay que saber a dónde vamos. El Corredor Atlántico, transfronterizo, está definido en la UE y se ha modificado en los términos solicitados. Lo que no podemos es avasallar a Europa con informes que no se sostienen en la metodología que requiere un diseño de este calado. Creo que la actuación de España ha sido impecable, y las demandas se han atendido porque estaban fundadas en lo que nuestro territorio necesita en materia de cohesión. No hay un territorio que esté haciendo sus deberes de vertebración europea de una forma más eficiente que España. Y tanto el Corredor Atlántico como el Mediterráneo, que se están desplegando con intensa actividad, precisan también de actuaciones en territorio francés y luso. La senda correcta es confiar en los profesionales y continuar con la perseverancia política.

–¿Tiene sentido la alta velocidad sin una zona logística que sirva de intercambiado de modos de transporte como debería ser la Zalia?

–Permítame un matiz. La alta velocidad se plantea en clave multimodal para el transporte de pasajeros. Lo que pasa es que la línea se comparte con el transporte de bienes, tal y como se ha establecido por la UE. La Zalia es una plataforma logística de intercambio entre la actividad portuaria y la industrial; es decir , logística de bienes, nada que ver con la alta velocidad. Esa base multimodal depende de los planes estratégicos de los puertos y el sector industrial.

–¿Extender el ancho de vía estándar hasta El Musel es urgente?

–En clave ferroviaria, creo que lo prioritario respecto a El Musel es la inversión en su zona de servicio: dotar de accesibilidad ferroviaria al muelle Norte y mejorar la conexión con el muelle de la Osa. También crear un control de mando y señalización que optimice la operativa del puerto. Eso está en marcha con fondos europeos. Por supuesto que hay que tender a los estándares que se definen para los corredores europeos en el tramo completo a Oviedo, Avilés y Gijón, pero sinceramente opino que a veces hay opiniones que nada tienen que ver con la planificación viable de una malla de transportes, compatible con su funcionalidad y que converja con el territorio peninsular. Esa malla en materia de mercancías, con toda su capilaridad, es de ancho ibérico.

–¿Quién debe moverse ahora para sacar el mejor a esta infraestructura, las administraciones o el tejido económico?

–Todos debemos movernos para que los grandes proyectos de un territorio salgan adelante. Han de trabajar coordinadamente las administraciones estatal, autonómica y local, así como los agentes económicos y sociales. La movilidad es una de las políticas más transversales y con un papel más determinante en el desarrollo económico y social. Las políticas públicas exigen el máximo retorno de las inversiones a los ciudadanos, porque los recursos son limitados y deben destinarse a lograr una sociedad próspera en lo social y económico; pero el tejido empresarial y todo su ecosistema han de generar ese valor social e igualitario. También los medios de comunicación tienen su responsabilidad.

–¿Qué recomendación haría a los empresarios para aprovechar las perspectivas de la alta velocidad?

–Creo que los empresarios asturianos están trabajando en ello. Las pequeñas y medianas empresas han de avanzar y ayudarse de las herramientas digitales, que les permitirán generar muchísimo más valor. Y las más grandes deben transmitir a todo su ecosistema su conocimiento en materia de digitalización y sostenibilidad.

–La Variante se abre sin los trenes Avril, lo que limita frecuencias y velocidad. ¿Es eso comenzar a trancas?

–Me niego a ser gota de vinagre que impida celebrar como se merece la llegada de la alta velocidad a Asturias, después de muchos años con esa rampa obsoleta que obsesionaba a todos las que la sufrían. Hoy solo puedo dar gracias a todos los que lo han hecho posible y homenajearles. Por supuesto que llegarán nuevos trenes, de confort superior; y llegará la liberalización, porque se han hecho y siguen haciéndose los deberes. Sí, se han cometido errores, pero entienda que se habla de prototipos, de productos con tecnologías y sistemas disruptivos. Es evidente que hacen falta más trenes y todos queremos que empiecen a llegar a destino, pero la diferencia en tiempos con o sin Avril es pequeña. Las últimas noticias son positivas con las homologaciones tras procesos muy complejos. Estamos al borde de la era del Avril, y esperamos que pronto queden atrás todos los problemas y retrasos que se han vivido.

–Sea optimista, pero sin excesos. ¿Qué diferencias tendrá la Asturias de dentro de cinco años respecto de la actual gracias a la conexión con alta velocidad?

–Asturias preservará sus raíces, su cultura y su riqueza, será sin duda paraíso privilegiado, centro de vida, pero de bienestar; y se consolidará en una economía sostenible, seguro, como punto de encuentro de muchas generaciones.

–Muy optimista.

–Por supuesto. Primero, porque no hay nada peor para transformar que un pesimista; y segundo, porque creo sinceramente que se alinean una serie de astros que permiten trabajar nítidamente en un gran horizonte. Y eso está más cercano que lejano, si lo hacemos con honestidad y desde el conocimiento y la solidaridad.

–Bruselas ve escasa independencia en Adif como administrador ferroviario de cara a la liberalización de las vías. ¿Sería necesaria una reforma del modelo del ente administrador?

–La principal reforma del Administrador de Infraestructura ya se ha hecho con la aprobación de la Ley del Sector Ferroviario; la situación actual es una coyuntura temporal hasta culminar el Reglamento que materializa cómo se determinan los cánones. Queda avanzar en un equilibrio entre la independencia que requieren Consejos de Administración de los tres entes ferroviarios, Adif, Adif AV y Renfe, y su condición de empresas públicas, que han de estar representadas en sus consejos.