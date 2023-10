La semana negra de una embajadora

Inhumana, cruel, sionista, ultraderechista, criminal de guerra... Son las descalificaciones que ha recibido esta semana la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon (Bucarest, 1957), después de que su embajada emitiese un comunicado en el que denunciaba que una parte del Gobierno español se alineaba con el terrorismo tipo ISIS de Hamás –que atacó cruelmente el sur de Israel el pasado día 7–, y que eso alimentaba el riesgo de ataques antisemitas. Asuntos Exteriores reaccionó denunciando las "mentiras" de ese comunicado, y aunque posteriormente el ministro José Manuel Albares dio por zanjada la polémica, la embajadora dijo con cierta ironía que ya les había quedado claro dónde estaba el Gobierno español. "Hay partidos políticos que no pueden ver la tragedia humana ocurrida en Israel, que no entienden que no se puede ver solamente una parte de este conflicto y que hay también gente inocente en Israel", indica la embajadora en conversación con LA NUEVA ESPAÑA.

Rodica Radiu-Gordon espera que "la posición española sea la que ha expresado el Presidente del Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, y por supuesto el rey de España en conversación con el Presidente israelí, Isaac Herzog, de que España condena de modo claro y rotundo este acto bárbaro de terrorismo y que Israel tiene todo el derecho de protegerse. Es, de hecho, también la posición de la Unión Europea y yo no dudo en que sea también la de España".

"Por ahora no se puede hablar de solución al conflicto, no mientras Hamás sea una amenaza"

Las furibundas manifestaciones contra Israel, algunas incluso frente a sinagogas, a pesar de la masacre de Hamás, hacen pertinente la pregunta de si España es antisemita. La embajadora israelí no lo cree. "Hay una parte muy grande de la población española que ha expresado sus condolencias, su acercamiento y entendimiento de lo que pasa entre Israel y Hamás. Hemos recibido un montón de llamadas, de cartas, de mensajes de solidaridad con Israel y lo apreciamos y agradecemos mucho. Creo que el sentimiento en general dentro de la población española no es negativo, sino uno de solidaridad".

Lo sufrido por Israel el pasado día 7, cree la embajadora, fue "un ataque sin precedentes, salvaje, bárbaro, indescriptible. En un solo día, fueron asesinados 1.400 civiles, algo horrible, algo que la sociedad israelí habrá de confrontar durante muchísimo tiempo, ya que todos estamos traumatizados. Cada uno de nosotros, si no está directamente afectado, conoce a alguien que sí lo está. Y después está la cuestión de los secuestrados: ya hay más de 200 familias que han recibido oficialmente la noticia de que sus queridos están en manos de Hamás. Muchos de ellos ancianos o bebés, personas con enfermedades, sin medicamentos, sin tratamiento. Estamos haciendo todos los esfuerzos para ver cómo podemos llegar a ellos y asegurar que todos regresen sanos".

La masacre de Hamás recuerda los pogromos del Este de Europa a manos de polacos, ucranianos, rusos, bálticos o alemanes. Mujeres violadas, bebés arrancados del vientre de sus madres y decapitados, familias enteras asesinadas, robos... Pero, ¿de dónde sale tanta crueldad, tanto sadismo? La embajadora no tiene una respuesta clara: "No se puede entender. Hemos visto ya los manuales que tuvieron estos terroristas, con fecha de octubre de 2022, en los que se explicaba cómo secuestrar y cómo ejecutar a los rehenes. Y además, aparentemente, tuvieron en mente llevar a cabo ejecuciones en directo para aterrorizar aún más a la población. Afortunadamente, eso no ha ocurrido, pero han ocurrido atrocidades y crímenes contra de la humanidad y crímenes de genocidio".

"El llamamiento para que los gazatíes se vayan al Sur es para minimizar víctimas; el número serán alto"

En esas circunstancias, ¿se puede evitar que Israel entre en Gaza?. "No hay manera de que no actuemos. Una de las metas es lograr que Hamás deje de tener capacidad alguna de hacer daño. Y para asegurar eso, no podremos actuar de la misma manera que en previas rondas de violencia. Sabemos muy bien que Hamás tienen a los ciudadanos de Gaza como rehenes, como escudos humanos. Si se quedasen en el norte de la franja, el número de víctimas podría ser horrible, de ahí el llamamiento a que salgan de sus casas y vayan al sur de la franja. No es para provocar ningún desastre humanitario, ni un éxodo imposible. Es sólo para minimizar el número de víctimas. Y sabemos que van a ser altas, porque es imposible que no las haya en una operación del Ejército en territorio civil. El hecho es que Hamás está bajo la ciudad, en túneles, y en los edificios bombardeados", afirma.

Rodica Radian-Gordon cree que "mucha gente palestina y del mundo árabe están en shock por lo ocurrido, porque no es humano. Entendemos que hay un temor a Hamás, de lo que puede pasar a la población. Pero nosotros no hacemos la ecuación de que todos palestinos son de Hamás, al contrario".

Todo el equilibrio geoestratégico en Oriente Medio ha saltado por los aires, y ahora el gran esfuerzo es no caer en la "provocación de Hezbollah, uno de los brazos de Irán en la región para abrir otra frente en el norte de Israel". Ya no se puede esperar lazos más fuentes entre Israel y sus vecinos, admite.

"Por el momento no podemos hablar de solución, aunque estoy segura de que la gran mayoría de los ciudadanos israelíes y palestinos y los demás queremos vivir bien y en paz. No sé si sería posible ahora negociar algo, pero a largo plazo estoy segura de que todos nosotros queremos vivir en nuestros hogares y en nuestro país. Ahora hay organizaciones terroristas, como Hamás, que son una amenaza a cualquier entendimiento político. Lo que quieren es simplemente eliminar a Israel, ellos, Irán y otros proxys iraníes".