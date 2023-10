"No tenía vocación de maestro, siempre quise estudiar Medicina"

A José Manuel Reguero López (La Callezuela, Illas, 1950) le llaman «El Maestru» porque es lo que fue casi toda su vida:_maestro de Primaria.

Nacimiento. «Fue el 21 de mayo de 1950 cuando nací. En una casa que está al lado del bar de La Tenada. Allí mismo, en La Callezuela. Era la casa de mis padres y ahora es la mía».

Familia. «Mis padres se llamaban Emilio Reguero y Asunción López. Mi padre trabajó como guardia jurado en la Real Compañía Asturiana, en Arnao. Mamá fue siempre ama de casa. Ella sí que era de Illas y mi padre, sin embargo, de Cogollo, en Las Regueras, aquí cerca. No me acuerdo cuándo se casaron. Soy hijo único».

La casa. «Recuerdo que teníamos una burra, una vaca y, bueno, pues el campo para patatas y las cosas de la huerta. En eso trabajaba también mi padre. Bueno, también subía al monte porque los tenía de eucaliptos. Trabajaba en la Real Compañía, como dije, pero también en una mina a campo descubierto. De barro, en Arlós, entre Las Regueras y Llanera. La mina esa pertenecía a la Real Compañía. El barro aquel servía para hacer muflas y conseguir, así, el cinc. Mi padre trabajaba con el cesto».

Estudios. «Los primeros estudios, la Primaria, como quien dice, los hice en Illas. A uno de los maestros que tuve le llamaban ‘El Garrote’, pero no porque zumbara, si no... el otro era José María. Después de estar con ellos, ya bajé para Avilés y estuve en la Academia Carter, que quedaba encima de Dirsa, la cristalera esta de Sabugo. Y, después, ya pasé al Carreño Miranda».

Illas de la infancia. «Aquel pueblo en el que me crié era mucho más rural que ahora. Recuerdo carros para la hierba, a los maderistas transportando la madera con carros de bueyes. Sólo había un bar: el Casa María, lo que luego fue El Chigre. Hacían buenos callos:_eran buenas cocineras. No sé bien cuántos éramos. Ahora mismo Illas está envejecida, aunque ha empezado a llegar mucha gente para revitalizar todo aquello otra vez. Se han hecho nuevas casas. Basta ver la escuela cómo está. A tope. Illas cambió muchísimo: es mucho más activa, más emprendedora. Antes era lo que había. No había otra cosa y te tenías que apañar».

Magisterio. «Fui al Carreño y después ya hice Magisterio. No tenía vocación de maestro: siempre quise estudiar Medicina, pero, bueno, por circunstancias económicas posiblemente, mandáronme pa Oviedo. ‘Haz Magisterio, que tiene salida’. Y así fue:_tuvo salida. Y mi primera escuela fue en El Reblinco».

Universitario. «Fui un estudiante bueno, aunque algún suspenso sí que tuve en la carrera. Eran dos cursos y un tercero de prácticas. Tuve la gran suerte de no hacer oposiciones. No las hice porque había un plan de estudios, el Plan 67, que permitía el acceso al cuerpo de funcionarios a un porcentaje alto del alumnado, que ingresaba directo en el escalafón. Según las notas. Tuve mucha suerte porque a la siguiente promoción, con mucha más nota, no pasaron, no. Mi mujer, una de ellas. Tuvo que prepararse».

El Reblinco-La Maruca. «Salí destinado a ese barrio, un barrio de gitanos donde nunca estuve más feliz. En el momento en que llegué por allí no había drogas. Tengo grandes amigos de la zona aquella y de aquellos tiempos, no sé, a mediados de los sesenta, cuando yo era todavía un guaje. Hoy todavía, cuando paso por los mercadillos me saludan, me abrazan... incluso nietos de aquellos a los que di clase. La escuela estaba en el mismo poblado, al lado de las vías del tren. Allí estaba la escuela. Muy sencilla, pero, bueno, tenía mucho alumnado y de verdad que lo pasé muy bien. Asistían mucho a clase; no sé si era por mí, el caso es que hice un equipo federado de guajes: El_Reblinco C. F. Jugábamos en la Peña Blanquiazul. Era un equipo de infantiles: íbamos en Autos Villa, me acuerdo que iba Pepe Luis Fernández conmigo, de chófer casi siempre. Pepe Luis era uno de los hermanos de Autos Villa. Los padres venían también con nosotros a jugar: no ganábamos un partido, pero, bueno...»

Integración en El Reblinco. «De verdad que fue la época más bonita. Ahí fue donde empecé a sentir la vocación de ayudar. Les dije que para jugar tenían que estudiar y ellos iban a los entrenamientos, los domingos iban conmigo a la iglesia de Raíces voluntariamente. El que quería ir a misa, iba; el que no, pues nada. Pasé muchas horas con ellos:_más fuera que en clase, documentándolos y haciendo una labor social que no olvidaron a día de hoy. Me integré muy pronto en El Reblinco: mi madre estaba toda asustada:_‘¡Ay, dónde te metes!’ Y los compañeros en Oviedo que por qué pedí esa escuela que no quería. El día en que llegué a El Reblinco me encontré una hoguera, me tomé un café ahí con uno que se llamaba Ángel y empecé con las palmas y tal. En dos días integreme._Pero no era forzado. Porque yo lo sentía. Me respetaron muchísimo siempre».

Maestro. «La escuela era pequeña. Era de niños y, la otra, de niñas. Éramos una maestra y yo. Había matrícula, sí, había matrícula. Allí estuve dos cursos y pico, me parece. No me acuerdo muy bien. Después ya marché. Para el concejo de Aller, para un pueblo que llaman Bello. En Bello estuve seis años. De Bello bajamos para Cabañaquinta concentrados. Vivía en Levinco. Cuando estaba en El Reblinco, yo vivía en San Juan de Nieva:_mi padre había conseguido casa de la Real Compañía. Allí, en el poblado. Pero eso había sido cuando empecé a estudiar. De la escuela de El Reblinco iba caminando por las vías hasta casa de mis padres: yo entonces era muy jovencín, cogí aquel puesto con veinte años, diecinueve. Claro, al no haber hecho oposiciones éramos mucho más jóvenes que ahora».

Bello. «Cuando llegué a Bello, la casa la tenía en Levinco, un pueblo de al lado. Aquel era un pueblo minero, con mucha matrícula. Cuatro maestros. Cinco o seis bares. Ahí fue donde empecé a sentir lo del humor asturiano».

Humor. «De pequeñín empecé a hacer teatro y cosas de esas con la madre de Isabel Alonso Morís, la de La Tenada. Tenía un grupo de teatro. Empecé a coger el gusanillo, pero fue en Bello, en Aller, cuando hice un grupo de teatro y me integré:_aprendí ya algunos monólogos. Iba con los guajes a Felechosa a actuar, a Mieres, todo aquello. Y me enganché, allí me enganché. Y, entonces, empecé a recopilar material y material. Y, bueno, hasta hoy».

Los antecedentes. «Mi referente principal en esto del monologuismo fue José Manuel Pandiella:_en aquella época tenía discos de vinilo y todo. Y también a una pareja que estaba formada por Clara Ferrer y Donorino García. Ellos fueron los que influyeron en la creación de ‘Folixa Astur’, el dúo que formamos ‘El Pravianu’ y yo. Es lo que hacían ellos:_dúos de estos. Donorino y Clara hacían de pareja».

Actuación. «Empecé en Felechosa a actuar ya, cuando actuaban los chiquillos subí yo y eché un monólogo. No se me olvida: ‘Les tres chaquetes’, de Anxelu. Un buen monólogo, precioso. Y también ‘El tiru pela culata’, donde salgo con una muñeca. Allí empecé y seguí hasta que vine para Avilés».

El concejo de Aller. «Estuve seis años en Cabañaquinta. Yo daba de todo. Daba Plástica, daba Ciencias Sociales. Di Matemáticas. Allí no tenía especialización, ni nada parecido».

La profesión de maestro. «La profesión que elegí, claro, ha sido la buena. No hay duda. Haces una labor estupenda. Por eso digo yo que me duele mucho que no se apoye a los maestros como se debe: somos la base de todo. Nosotros, los que somos ya mayores, los que trabajaron tanto. Bueno, muchas veces no los valoramos como debemos».

Jubilación. «Llevo ya unos años jubilado. Dediqué cuarenta años de mi vida a esto y, ahora que conozco la profesión, volvería a repetir. Hombre, me gustaría que cambiaran algunas cosas. Por ejemplo, la autoridad del maestro:_tiene que ser más respetada. Entiendo que debería de haber unas normas más rígidas en los centros. No hablo de dictadura, hablo de unas normas más rígidas porque en los últimos años se desmadró mucho la cosa y creo que fue por falta de autoridad. No porque el profe no quiera ejercerla, si no más bien, porque no puede, porque le pueden poner denuncias. Los padres ayudan, en algunos casos, poco. Creo que deberían apoyar más a la figura del maestro. Eso no significa darle la razón siempre si no la tiene. En los últimos años en el Marcelo Gago ya observé que iban cambiando las cosas, ibas perdiendo la ilusión por hacer muchas cosas, no sé, a lo mejor eran los años».

Matrimonio. «Fuimos casados para Cabañaquinta. Nos casamos en 1971. Mi mujer se llama María del Rosario Fernández López._Ella también estudió Magisterio, luego llegaron los hijos y, culpa mía en parte también por no apoyarla en aquel momento. Ya nos arreglaremos con los guajes. Ahí fui yo el culpable. Tuvimos tres hijos:_Ana Eva y Patricia siguen la profesión mía de maestro y Pablo, el del medio, que es soldador».