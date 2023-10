Un viaje por 171 años de tren en Asturias

El 29 de enero de 1990 desde la Estación del Norte –donde años atrás en la película "Volver a empezar" que ganó el "Oscar" se veía regresar a Gijón al personaje de Antonio Albajar– partía el último tren. Se ponía fin a 116 años de historia de una estación que abrió como cabecera de la línea entre Gijón y Pola de Lena en 1874 y que una década más tarde ya tenía su continuación más allá de los límites regionales con la apertura del trazado de Pajares.

Como en otras muchas situaciones en Asturias, de renovación y mantenimiento del patrimonio, se abría también esa duda sobre el futuro del emblemático espacio. Vicente Álvarez Areces, por entonces alcalde de Gijón, tuvo claro el proyecto para este espacio, que de forma transitoria durante un año acogió la Comisaría de la Policía Local de Gijón. Esos 14.000 metros cuadrados que quedaban abandonados –y que durante un tiempo fueron tomados por la basura y foco del vandalismo– se transformaron en el Museo del Ferrocarril de Asturias, no solo como recuerdo del pasado del tren sino como vía para investigar y difundir su futuro.

El primer proyecto de licitación para el museo fue fallido. A finales de 1991 se iniciaron las obras y poco más de siete años después del cierre de la Estación del Norte, el 22 de octubre de 1998 –hace justo 25 años– se inauguraba el Museo del Ferrocarril de Asturias con la presencia del entonces Príncipe Felipe. Desde entonces han visitado este espacio más de 970.000 personas, contando solo los que se acercan a ver esta temática, sin sumar el resto de actividades paralelas.

La obra para construir este espacio en torno al ferrocarril costó unos 800 millones de pesetas (unos 5 millones de euros). "Fue una cifra que se puede decir que fue muy asequible, porque hay que tener en cuenta que partíamos casi de cero", explica Javier Fernández, director del Museo del Ferrocarril desde que sacó la plaza en 1992, hace ya 31 años.

De esos 14.000 metros cuadrados que ocupa este espacio, un 60% es zona expositiva. Ahí se pueden ver unos 70 vehículos, entre vagones y locomotoras. Todavía hay otros 60 más recogidos en la zona del final, que no son accesibles al público. Aunque al visitante lo que más le llame la atención sea sumergirse entre locomotoras de vapor de hace más de cien años, el Museo del Ferrocarril también alberga otras 400 piezas expuestas, entre las más de 5.000 de la colección. Y eso incluye relojes de bolsillo de ferroviarios, pasos a nivel, farolas, billetes, sellos y actualmente hasta una exposición de fotografías a color que abarcan la década de los sesenta y setenta del siglo pasado.

El Museo del Ferrocarril de Asturias permite al visitante un viaje hacia la historia y nostalgia. Con piezas únicas, algunas en estado original, y otras restauradas. La gran mayoría, pese a ser centenarias, aún tienen la capacidad de rodar. Es habitual, dentro de las actividades que se programan en este espacio, que se pongan en marcha esas reliquias para rememorar esa sensación de los usuarios del ferrocarril de finales del siglo XIX y primera parte del XX.

Un ejemplo de las piezas rescatadas y que hoy en día se pueden apreciar es "SA-706", un vagón abandonado en la estación antes de abrir el museo y que fue fruto de actos vandálicos. Pero se recuperó y ahora se expone con el aliciente de que se puede ver un vagón que marcó la modernidad del siglo XX, al ser el primero que incluía retrete. O una pieza simbólica, como la del vehículo más antiguo, un vagón de mercancías de 1868. O el coche de viajeros de "Hulleras de Turón", de 1891, el más antiguo que aún sigue funcionando. Sin olvidar el pasado industrial vinculado a la Fábrica de Trubia, Mina La Camocha o Mina Solvay, con las locomotoras que usaban para estas industrias y minas.

Este domingo el Museo del Ferrocarril de Asturias sopla las velas por sus 25 años de vida. Lo hace por un lado con esa vista al futuro, la de los 171 años que lleva circulando este medio de transporte en la región, desde que en 1852 se inaugurase la línea entre Gijón y Langreo, que era la tercera que se abría en España. Pero sin perder tampoco su labor de ser un faro para mirar al futuro del tren, que atraviesa sus horas más bajas en la región. "La labor de este museo es importante porque no es de algo que ha desaparecido, como sucedes en muchos museos. No es del pasado, aunque se recogen cosas, miramos hacia el futuro. El ferrocarril sigue existiendo, seguimos recopilando e investigando. Y parte de nuestro trabajo son la difusión, tratamos temas recientes con el público, como conferencias sobre alta velocidad o desarrollos tecnológicos de Talgo", relata Javier Fernández, director del Museo Ferrocarril. "Se proyecta hacia el futuro porque el ferrocarril es básico para nosotros los asturianos, que hemos tenido que huir del ferrocarril porque no tenemos el que nos merecemos, no se nos ofrece el servicio que se debería y es una pena, cuando tenemos un metro ya hecho para las 800.000 personas que viven en el centro de la región", concluye el responsable del museo.

El potencial educativo del Museo del Ferrocarril

Cuando el siglo XX comenzaba a anunciar que su tren partiría enseguida para dar paso a otro que esperaba autorización para entrar en una nueva vía que estaba llamada a potenciar el cosmopolitismo de la ciudad, Gijón no lo pensó dos veces y apostó por recuperar la estación de Melitón Martín y Arranz para acoger el Museo del Ferrocarril de Asturias.

Menos mal, porque si el Consistorio hubiese decidido tirar de piqueta para borrar de la trama urbana este enclave Asturias no tendría un lugar en el que se preservase la memoria ferroviaria. Sin embargo, no se puede entender que este proyecto haya sido privado de una conexión directa con las vías de Renfe y Feve que discurrían a la vera del viejo trazado y ahora, fruto de una errónea y espuria decisión, fueron alejadas para contribuir a acabar con el ferrocarril en una tierra cuyo centro geográfico acogió vías de diferentes tipos de ancho de norte a sur y de este a oeste.

Tras la clausura del servicio ferroviario en la estación del Norte –el 29 de enero de 1990– Gijón mostró sensibilidad con el ferrocarril. Oviedo, en cambio, le dio la espalda gracias al alcalde Antonio Masip. No le tembló el pulso al firmar la pena de muerte de la estación del Ferrocarril Vasco-Asturiano y por tanto desperdiciar el mejor lugar para acoger el legado ferroviario asturiano. Además, permitiría contar con las vías recién renovadas hasta Fuso de la Reina, de modo que disponía de casi diez kilómetros para que las legendarias locomotoras, y otras no tanto, hiciesen las delicias de niños y público en general como ocurre en un trayecto más corto en el Museo Vasco del Ferrocarril entre Azpeitia y Lasao. Una vez más nuestra tierra sufre las consecuencias de una gestión nefasta que estoicamente aguanta desde hace cuatro décadas.

Independientemente de los avatares a los que haya que hacer frente, nuestra comunidad autónoma cuenta con un museo centrado en el ferrocarril del que todos debemos sentirnos orgullosos. Durante los años en los que ejercí la función docente en el IES Arzobispo Valdés-Salas y en el IES Aramo los alumnos que cursaron la materia de Historia del Mundo Contemporáneo conocieron este recurso cultural, que en los últimos años completaba con la visita a la ciudadela de Celestino Solar, una iniciativa digna de elogio por su recuperación para conocer las condiciones de vida de la sociedad que nació al calor de la peculiar Revolución Industrial española.

La muestra ferroviaria permite ahondar en la historia de los trenes en diferentes escenarios –internacional, nacional y local– y en los recorridos por la complicada orografía asturiana, así como contemplar las emblemáticas locomotoras en los diferentes anchos de vías, los coches de viajeros de madera, el ferrobús de New Haven que circuló por el antiguo Langreo, vagones y furgones, el fabiolo que tantos viajes hizo entre Gijón-Avilés, el material móvil que se encuentra a la espera de la necesaria intervención para recuperar su estado original, sin olvidar la posibilidad de hacer un corto viaje por la playa de vías del museo y subir a un tranvía testigo de una época que en España fue extinguido como los dinosaurios mientras que en otras ciudades se ha preservado. ¡Una pena! Y eso que hasta dio pie para componer canciones como la que pergeñó Jerónimo Granda bajo el título "Pepe El Mazcayu".

Mi retina aún conserva grabados los raíles asomando bajo el asfalto delante del teatro Filarmónica en Oviedo. Un edificio levantado a la derecha de la estación histórica acoge diversos enseres, documentación fotográfica, señales, maquetas, uniformes que contribuyen a enriquecer los fondos de este museo asturiano.

Las conferencias, las jornadas del vapor, los mercadillos, exposiciones temporales, biblioteca y fondo de documentación son algunas de las variadas actividades que ofrece a los visitantes y por eso es digno de reconocer la labor realizada por el equipo a cuyo frente se encuentra Javier Fernández López, que siempre se mostró conmigo solícito cuando recurrí a él para disponer de algún documento o para asesorarme en algunas cuestiones que fueron de mi interés.

Revindicar este museo desde una opción turística es necesario, pero si se me permite, hay que redescubrirlo como un bien educativo con un potencial enorme porque permite diseñar situaciones de aprendizaje adaptadas a cada etapa educativa y a la par fomenta la puesta en marcha de las nuevas estrategias metodológicas definidas en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en los decretos asturianos que la desarrollan.

Trabajar in situ con el alumnado estimula el aprendizaje y despierta en este colectivo el gusto por aprender, porque el ferrocarril tiene algo de mágico que enseguida cautiva. Si nos centramos en Secundaria es el marco ideal para trabajar coordinadamente los departamentos didácticos de Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Física y Química, Artes Plásticas, Inglés y Tecnología, junto con el área de Economía.

Estos veinticinco años de vida deben ser aprovechados para que niños y jóvenes en edad escolar se acerquen de la mano de sus profesores hasta Gijón para estudiar las consecuencias de la irrupción del ferrocarril en el contexto de lo que vino en llamarse la Revolución de los Transportes. El mundo de los trenes brinda la oportunidad trabajar el lenguaje ferroviario, el lenguaje publicitario, la presencia de los trenes en la literatura asturiana –Clarín, Pérez de Ayala, Palacio Valdés, Ruiz Marcos–, el relieve como condicionante de los itinerarios y las obras de ingeniería, las fuentes de energía –carbón, gasoil, electricidad, hidrógeno, gas– y los motores que han alimentado, la irrupción en la morfología urbana y la construcción de las estaciones –las nuevas catedrales de la segunda mitad del siglo XIX–, la edificación complementaria –cocheras, urinarios, cabinas de enclavamientos– la representación plástica en lienzos, vidrieras y cerámicas, la fotografía, el cine sin olvidar los oficios y dentro de ellos la importancia de las mujeres que desempeñaban mayoritariamente tareas de guardesas, a las que Montse Garnacho dedicó un recuerdo en "Caleyes con oficiu" en la persona de Pólita que trabajó en Ricastru y Víctor Manuel, en la canción "El hijo del ferroviario" hizo un guiño a la malograda guardesa Delfina.

Siempre he defendido que el conocimiento debe ser compartido y por eso creo oportuno incluir este enlace para facilitar en la medida de lo posible el diseño de una actividad con el alumnado al profesorado que le pueda resultar de interés: https://docs.google.com/document/d/1dAS_Rp6KRj_gguy7D78kqMgULeO5L53A/edit.

Espero que dentro de otros veinticinco años, con motivo del medio siglo de vida, el Museo del Ferrocarril en Asturias tenga conexión con la red ferroviaria comercial porque nada es imposible, solamente es cuestión de voluntad e inteligencia política para implementar una infraestructura de tal importancia que tenía que haber acogido la cantina modernista de la estación ovetense derribada en 1989 con saña y mala intención. Asimismo, sería deseable que las cerámicas aún no recuperadas fuesen objeto de atención y colocación en la ya histórica estación gijonesa.

Nos veremos de nuevo con motivo del cincuenta aniversario en este diario, porque tengo la esperanza y el compromiso de volver a escribir sobre el Museo del Ferrocarril de Asturias en 2048.