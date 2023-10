El Oviedo del niño Carlitos Bousoño, un regalo y un tesoro

Director de la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”

Cuando en abril de este año nos pusimos en contacto con su viuda Ruth para preparar los actos conmemorativos del centenario del nacimiento del poeta Carlos Bousoño, que la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” acaba de celebrar esta semana, le propusimos, entre las diversas iniciativas que se podían llevar a cabo, la de hacer una publicación de algún texto inédito o poco conocido de Bousoño. La Biblioteca contaba para ello con una colección de publicaciones, denominada “Amiestu”, en la que se recogen textos variados y de distinta naturaleza que pretenden reflejar la vida cultural del pasado y que sirvan para la lectura reposada, la reflexión y el disfrute de los ciudadanos. Habíamos pensado, le dijimos a Ruth, que, entre los papeles de su archivo, habría poemas inéditos, conferencias que no llegaron a ver la luz, algún borrador de estudio crítico, y cualquiera de ellas podría caber en ese formato.

La respuesta de Ruth Bousoño fue mucho más allá de lo que esperábamos. Nos dijo que conservaba un diario escrito por Carlos cuando aún era un niño de apenas diez años, comenzado en 1933 y que finalizaba con unas pocas páginas en 1936, contenido en siete libretas que ella conservaba como un tesoro. Y nos proponía que lo publicáramos, quizá de forma extractada. Ya entonces conocíamos la existencia del “Diario de Carlitos”, porque Ruth lo había citado en su prólogo a la obra que, unos años antes, había publicado Santiago Fortuño sobre el poeta y teórico de la literatura, gracias al Real Instituto de Estudios Asturianos. Pero ahora pudimos tenerlo en nuestras manos y comprobar su posible valor.

Lo primero era ponerse a la tarea de la transcripción, no siempre fácil, y que diverso personal de la Biblioteca realizó durante semanas febriles. Cuando por fin tuvimos el borrador del texto pudimos comprender la importancia y valor que el conjunto tenía e inmediatamente le dijimos a Ruth que, si no había otro tipo de inconvenientes, queríamos hacer la publicación íntegra y fidedigna del texto, cosa que aceptó encantada y con la mejor de las disposiciones.

El “Diario de Carlitos”, un tomo de casi trescientas páginas y que se presentó el 24 de octubre pasado, precisamente ocho años después del fallecimiento de Carlos Bousoño, deparará al lector numerosas sorpresas. Hay que decir, en primer lugar, que no espere el que se adentre en sus páginas una maravillosa obra literaria. El diario es, posiblemente, un ejercicio pedagógico que se le encargó a su autor por sus padres o sus maestros, con la intención, quizá, de que mejorara la calidad de su escritura y su redacción, más desde ese punto de vista práctico que como herramienta para el desarrollo individual, o como motivación para ordenar sus pensamientos o reflexionar sobre su propia vida. Es posible, por lo que se da a entender en el mismo diario, que ya entonces Carlos Bousoño hubiera leído “Corazón”, el fabulado diario que el italiano Edmundo de Amicis puso en boca de Enrique Bottini, narrador y protagonista de la novela. En algún momento del “Diario de Carlitos”, se menciona la obra y se la pone como ejemplo de lo que debe ser un diario. El niño de diez años debió entender que era un buen ejemplo a seguir, como también lo debió ser “El diario de Margarita” de Victorine Monniot, una obra de la que conocemos una edición en castellano traducida por Carlos Batlle y publicada en París por los Hermanos Garnier y cuya lectura Carlos realizó una vez comenzada ya la escritura de sus cuadernos (también existe una edición madrileña de Agustín Avrial de 1872).

Pero si bien las imperfecciones del “Diario” son manifiestas, su valoración actual va mucho más allá de lo que pudieran ser sus valores estilísticos, que también alcanza en algunos momentos. No cabe duda, que el gran valor de la obra es su carácter testimonial. “Dario de Carlitos” está escrito en un momento fundamental de nuestra historia, donde por todas partes se nos ofrece un paisaje que muchos de los lectores podrán reconocer: un Oviedo burgués y provinciano que representa el horizonte vital y cultural que formaría y prepararía a Bousoño, sin duda, para el resto de su vida. Estoy seguro que cada posible lector encontrará en la obra anécdotas, historias y valores que, en una medida u otra, le interesarán, le divertirán y le conmoverán. La candidez y sencillez del Carlos niño no le dejan de prestar valor a estas páginas sino, bien al contrario, nos permiten, sin malicia, adentrarnos en su circunstancia vital, común, seguramente, a la de muchos de sus congéneres que vivieron en circunstancias parecidas. Carlos Bousoño dijo en varias ocasiones que su vida y su obra posterior se habían visto marcadas, ineludiblemente, por esos años de aprendizaje pasados en Oviedo, primero con sus padres y luego, fallecida la madre y emigrado el padre, con su tía Manuela.

A cada uno de los que se adentren en estas páginas, sus historias le harán pensar en distintos aspectos, según sus gustos y preferencias. Pero yo destacaría, desde mi punto de vista, dos aspectos que me parecen fundamentales en la obra. En primer lugar, no necesariamente por orden de importancia, el valor e importancia que toman en la vida del niño la educación y la enseñanza. Se diría, por momentos, que desde que se levanta hasta que se acuesta, Carlitos está rodeado de maestros (algunos muy famosos y reconocibles), de clases, de asignaturas, de deberes, de estudio, de calificaciones. La escuela, la Academia Ojanguren, el Instituto, serán los verdaderos hogares de este niño que pasa más horas en ellos que entre las cuatro paredes de la vivienda familiar. El 1 de octubre de 1933 escribe “me propongo estudiar con todas mis fuerzas para llegar a ser un hombre de provecho”. Esta afirmación, que tan rara puede parecernos hoy en un chico de su edad, se ve reflejada en cada momento del diario. Su aspiración a saber la lección, a sacar la mejor nota posible en los exámenes, sus pruebas de acceso al Instituto, su interés por participar en las clases, por mejorar… Todo ello es constante, de tal manera que muchas veces, en los momentos de esparcimiento o vacaciones, echa de menos el estudio y volver a las clases, hasta llegar a decir que “verdaderamente estoy mucho mejor estudiando”. El 22 de septiembre de 1934 llega a exclamar: “¡Qué despreciables y estériles serían los días de mi vida si no estudiase, y no fuese a clase!”, para un poco más adelante definir su misión: “El estudiante es un pequeño soldado. Mis libros son mis armas, mi clase mi escuadra, el campo de batalla los institutos, escuelas, academias o universidades y la victoria la Civilización”. Carlos Bousoño sería toda su vida un trabajador extraordinario, un profesor responsable, un escritor afanoso. No cabe duda que esa semilla estaba ya en sus primeros años y se refleja en las páginas del “Diario”.

En segundo lugar, como bibliotecario no ha podido dejar de llamarme la atención el papel de la lectura y los libros y de otros elementos colindantes que aparecen en las notas del Bousoño niño. Leía, y leía mucho y con gran afición. El 22 de junio de 1933 Carlitos hace un recuento de sus libros. Suma, nada menos, que 133 libros. Y está orgulloso de su posesión: “¡Qué hermosa biblioteca!”. Nos cuenta sus gustos: como es de esperar Salgari y Verne ocupan los primeros lugares, pero también otros autores, como Arnould Galopin, el ya citado Amicis, Walter Scott, el “Gil Blas” de Lesage, Johanna Spyri, ensayos, estudios históricos, obras religiosas como el “Kempis”. Pero no es solo que lea muchos libros. Los libros forman parte de lo más querido de su existencia. Continuamente lee. Cuando descansa, cuando se cansa de jugar con sus amigos en la calle, cuando lo castigan, cuando espera la hora de la comida o de la cena, antes de dormir, durante el curso escolar, en vacaciones. Cuando llegan las grandes fechas, el cumpleaños, los Reyes Magos, el santo, la visita de familiares, siempre espera que le traigan algún libro nuevo como regalo. Muy relacionado con la lectura, existen en el “Diario” otros elementos cercanos que toman gran importancia: los juegos narrativos. Carlos Bousoño nos habla, en estas páginas, que se entretenía, en ocasiones, haciendo “novelas”, nos cuenta las películas que ve en el cine, o las obras teatrales a las que tiene la oportunidad de asistir. Mientras está en El Naranco, Aurorita le “cuenta” películas y otras historias, posiblemente novelitas que ella ha leído también. Todo este mundo literario, sin duda, tendrá una influencia fundamental en la forma en que Carlos Bousoño desarrollará su personalidad y sus gustos de adulto.

Existen muchos otros elementos que pueden interesar al lector en el “Diario de Carlitos”: sus referencias a los comercios de Oviedo, a los juegos infantiles, a las relaciones interpersonales, a la dicotomía campo-ciudad, a los sucesos históricos de la Revolución del 34 o de la Guerra Civil. Todo ello, razones variadas para que la lectura de estas páginas sea un regalo que su viuda, Ruth, nos ha hecho a todos nosotros, primero cuidando con esmero las páginas del manuscrito para que pudieran llegar hasta nosotros, y en segundo lugar, con su generoso ofrecimiento para permitir su publicación.