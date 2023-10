Selección de textos del diario de Bousoño

Prefacio

(escrito tres años después de haber iniciado el diario)

Yo nací en Boal, pueblo de la provincia de Asturias, en España, pero a causa de una enfermedad bastante grave vinimos a Oviedo, la capital. Oí decir que mi mamá, Margarita Prieto, se paseaba continuamente llevándome en brazos diciendo: ¡Ay Dios mío! ¿Se morirá? ¿Se morirá? Luego todo lo demás está muy confuso en mi memoria y no recuerdo más que íbamos frecuentemente a Gordezuela a un colegio de monjas donde tengo a una tía mía, hermana de mi madre [...]. Por mi diario se podrá ver todo lo que me sucedió desde la edad de los diez años, pero como poco a poco fuese dejando de hacerlo, quiero que por lo menos no falte esta especie de prólogo en la historia de mi vida. Por dicho diario igualmente se verá la muerte de mi madre acaecida el día 1 de abril de 1934, día infausto, uno de los peores de mi existencia, y la de mi abuelita Mama María como yo la llamaba. Luego de la muerte de mama, bajé al primer piso, a casa de una hermana de mi abuelita, llamada Manuela.

16 de junio de 1933

Me levanté a las ocho y media y me puse a estudiar el solfeo y después de una media hora hice un poco de análisis. Después dije a mamá:

—¿Mamá quieres que vaya a por la libreta para hacer el diario?

—Sí; y vete también a la casa de Donapetry y a pesarte.

Fui y pesaba 30 kg con 700 g y fui también a dar solfeo. Al venir me dijo mamá:

—Que poco engordas.

Y yo no dije nada, salí a jugar con Antonio, Juan, Pepe y Suso. Cuando volví me puse a escribir el diario. Comí y luego fui con Luisín, pero se habían roto [las gafas] y volví a casa, mama dijo:

—Luisín vete con Carlitos a que te los arreglen en casa de Bascarán—. Pero Luisín dijo que tenía que ir a curarse. Yo me fui a estudiar muy apurado. Luisín me dijo que fuese a decir a mamá que si iba a curarse. [...]

8 de octubre de 1933

Hoy me levanté algo más tarde que otros días pues como es domingo no tengo clase. Después me fui con Luisín a casa de Duarte para que este nos retratase; nos cobró 12 pesetas. Era una casa regular situada en la calle de Gil de Jaz. La configuración era bonita, azul. La sala en donde nos retrataron tendría seis metros de largo por tres de ancha. Nos preguntó de quien éramos hijos, a lo que nosotros contestamos que de Margarita Prieto y de Luis Bousoño.

—El día 18 están —nos dijo. Jugamos con Enrique y Antonio y después nos fuimos para misa. [...] Comí y luego me fui en compañía de Luisín, Enrique, y los gemelos Pepe y Juan; fuimos a ver las carteleras de muchos cines a ver cuál nos gustaba pues íbamos a ir al cine. Escogimos el Toreno. La película se titulaba "Kitty". [...] Cuando salimos era ya de noche, dos o tres bujías alumbraban la calle…, todo todo muerto… Los verdes árboles, sólo quedaba una sombra negruzca. Si allí hubiera poetas sacarían un verso presentable para el concurso de los mejores versos españoles. Así fui andando admirando a la Naturaleza hasta que llegué a casa. Ya allí conté a mamá lo que había visto y me puse a escribir este diario.

27 de octubre de 1933

Hoy muy temprano marchó papá para Boal. Voy a explicar las causas de su marcha: el día 21 recibió un telegrama en que decía aproximadamente estas palabras: "Fines noviembre embarques tú solo a Méjico y vendrá familia, si a ti te agrada, meses después. Carlos Cecilé". Así es que el veintiuno de noviembre ¡papá macha y, a lo mejor, el año que viene nosotros marchamos también! Y si marchamos… ¡sabe Dios cuándo volveremos! Pues bien, papá se va a despedir de sus parientes. Supe la lección de Gramática (los pronombres) lo que muy pocos supieron.

26 de noviembre de 1933

¡Hoy marcha papá a Méjico! Al escribir estas líneas me saltan las lágrimas. Mamá no va con nosotros a despedirle a Gijón, seguramente por tener mucha pena. Cuando salimos en el auto de Manolín, salía mamá para La Manjoya. Lloraba… A la una llegamos y comimos en el restaurant Las Mercedes. Nos sirvieron callos, arroz con pollo y almejas, corte de cerdo y variados postres. Después fuimos al muelle 124 todos menos papá y Luisín, que fueron a buscar a Dionisio, un amigo de papá. Es el marido de Carmina Manteola. Por fin, después de mucho esperar, llegaron acompañados de varios de sus amigos. Estuvimos por allí paseando hasta que llegó la hora de las despedidas. ¡Era la primera vez que veía a papá llorar! Y lloró… cuando el buque hubo zarpado. ¡Qué aspecto daba el puerto, todos los pañuelos en el aire despidiendo a sus familiares! El buque donde marcha papá es el "Habana". Cuando volvimos para casa fuimos a La Manjoya.

1 de abril de 1934

¡Apenas puedo creerlo! ¡Mamá, mi querida mamá ya no existe! Cuando me levanté, mamá dormía… dormía el sueño eterno, o estaba ya moribunda. ¡Estaba sin conocimiento! y nosotros… Creíamos que estaba durmiendo plácidamente y que pronto sanaría. ¡Sanaría!, pero del mundo de los pecadores. Ella estará en el cielo, con Dios, la Virgen, los ángeles, arcángeles y en fin, toda la Corte Celestial. Mas… ya no la veré… ya no nos dirá "Eso está mal" a Luisín, y "¡Es un sostenido ese do!". Dios mío, acógela en tu seno, ¡no la desampares! y ¡tú, madre mía! vela por mí para no cometer ningún pecado de este mundo de los pecadores… Voy a contar como fue para conservar este querido recuerdo toda 203 mi vida y cuando sea ya mayor ver cómo murió mi pobre madre: Como he dicho, creíamos que estaba dormida. Fui a misa. Después fui a que Luisita me dijera si estaba bien la instancia. No estaba. Cuando vine, vi en casa, en el cuarto de mamá, mucha gente. Fui a la calle suponiendo ya estaría muy grave o…, lo que era de verdad (no puedo pronunciar esa horrible palabra). Me llamó Mamá-María para que la besara por última vez. Su semblante estaba frío... frío como el hielo y yo la besé llorando muchas, muchas veces y en seguido… Lloré, lloré mucho. Tuvieron que darme tila. Enseguida se ofreció Carmina Manteola […].

4 de abril de 1934

Hoy ya nos hicimos los trajes de luto. Voy a decir como de hoy en adelante me visto: primero, un jersey negro, segundo, unos pantalones del mismo color, unas medias de “sport” también negras, unas botas y una chaqueta. El otro traje tiene una faja negra e igualmente el abrigo. En la Academia dimos Historia de España. Es acerca de los Reyes Católicos, Fernando V y Isabel I. No la tomó a nadie de la sección segunda. Di como siempre la lección con Luisita. Ahora, en vez de dar un día Geografía, otro Gramática, etc., doy todos los días todas las ciencias que trae mi enciclopedia. En la tarde dimos o hicimos lo de todos los días. Escribir al dictado, estudio y Aritmética. En esta clase empezamos con la "regla de interés". Jugamos en el recreo al fútbol y ganamos por tres a dos.

18 de julio de 1934

¡Otra vez vuelvo a verte, querido diario, después de trece días de ausencia! Cuántas cosas tengo que contarte de estos trece días. Lo primero que hice cuando llegué a Gordejuela, pues he de decir que vine de Oviedo a pasar tres semanas, fue cenar y acostarme por el gran sueño que tenía y el cansancio que traía del viaje. Voy a hablar algo de este. Salimos de Oviedo por la mañana. ¡Fueron momentos de emoción aquellos en los cuales el tren empezó a pitar! ¡Nos alejamos de Oviedo! Ya a lo lejos vemos el hermoso paisaje ovetense. ¡Cuántos años hace que existe esta ciudad! Desde la invasión árabe hasta nuestros días. La Catedral ¿cuánto tiempo necesitarían para hacerla? Silencio absoluto… Desde el tren se ve una gran manzana de casas apiñadas. Es la parte sur de Oviedo. Son las afueras. Casuchas tristes donde se vería la miseria grabada en la cara de sus moradores. Qué días de hambre habían pasado aquellos pobres. Tienen la cara amarillenta, los ojos hundidos y la boca sacada hacia afuera en forma de morro. ¡Pobres infelices! ¡No tienen ni un pedazo de pan que llevarse a la boca! [...]

4 de octubre de 1934

¡Qué periodo más terrible que el que pasamos en Oviedo pensando y soñando siempre en bombas, incendios, sangre, cristales rotos, presos, guardias y revolucionarios! ¡Qué días más terribles para las tropas que ocupadas por los revolucionarios tuvieron que meterse en casa para no ser víctimas de la revolución social! [...] El jueves por la noche, los de asalto y la tropa cacheaban a todos los transeúntes y desde casa se oyeron algunos disparos de pistola. El viernes pasó dos cuartos de lo mismo. Y el sábado por la tarde se oyó una bomba y se vieron a varios hombres que gritaban ¡Viva la revolución social! ¡Viva el socialismo! Todos fuimos corriendo a casa de Ricardo, muertos de miedo. Se vio a muchos hombres con un fusil, una pistola y un sable que disparaban, y luego a dos hombres, en la esquina del Campo, que caían muertos por las armas de los guardias y soldados. Al día siguiente varios revolucionarios atracaron la tienda de Manuel, robándole cuantas existencias había en la tienda. Todas las noches se veía un resplandor raro. ¿Qué era? Más adelante lo diré. El día 12, viernes, día en que yo llamo "de la bomba", a eso de las tres de la tarde estaba yo sentado en una silla leyendo, cuando de repente oigo un ruido ensordecedor y una montaña de fuego en el Instituto. Luisín cayó y yo con el libro entre las manos ("Los beduinos rojos") eché a correr, con una cantidad respetable de miedo. Todos corrían de un lado para otro en horrible confusión. Cuatro casas cayeron de efectos de la terrible explosión y en Oviedo no queda un cristal.

El sábado nos enteramos de que venía la tropa y todos nos regocijamos de recibir tan grata noticia. Cuando vimos venir a los soldados del tercio y los regulares fueron recibidos con una salva de aplausos. Todo el mundo se echó a la calle después de haber estado nueve días en casa sin salir y con la vida pendiente de un hilo. Los revolucionarios durmieron en nuestros portales y nos enteramos que estos quemaron a un fraile vivo e hicieron prisioneros a todas las personalidades de Oviedo. Los raros resplandores que veíamos todas las noches era que estaban quemando la mitad de la calle de Uría, un quinto de la de Fruela, la calle de Santa Susana, la Universidad, el Instituto, la delegación de Hacienda, el Banco Asturiano, el Hotel Covadonga y otros edificios menos importantes; todas las tiendas de Oviedo fueron saqueadas dejando en las calles sus trajes viejos y llevaron los nuevos de las tiendas. Nos enteramos que el día que vino la tropa era el destinado para quemar esta casa.

25 de septiembre de 1936

Estamos en plena revolución fascista, la cual empezó el día 19 de julio de 1936 a las siete de la noche del domingo. Estos se levantaron contra el gobierno de Azaña, por la opresión que les tenían, a ellos y a los militares, los cuales fueron los primeros en levantarse en Marruecos, siguiéndoles en todas las provincias españolas. Al día siguiente, día 20, ya estaban las calles pobladas de fascistas con el fusil al hombro y haciendo su guardia por las calles. Ya se decía este mismo día que se había tomado Madrid siendo así que todavía hoy no la tomaron.

Luego de pasar algunos días, vino un trimotor a arrojar bombas sobre la ciudad. En casa tienen todos un pánico que no ven. Soy el único (no sé si será por no comprender la gravedad de la vida y las consecuencias de la muerte), que no tengo el más mínimo temor. Jesús y Luisín están acurrucados en un rincón de un cuarto oscuro como boca de lobo, Jesús queriendo aparentar tranquilidad. Manuela y la muchacha cada vez que oyen una bomba se ponen a gritar como locas. Los bombardeos se van poniendo más serios, hasta obligarnos a bajar al sótano. [...] Se me olvidaba decir que en casa me hicieron clarín, la cosa que más odio en el mundo. El clarín es el joven afiliado a la F. E. de las Jons o sea al fascio.[...]