Una historia de defensa profesional para un trabajo de gran responsabilidad social

El 20 de mayo de 1898 el diario ovetense "El Carbayón" publicaba la noticia de la creación del Colegio de Médicos de la provincia de Oviedo al que, necesariamente, deberían pertenecer todos los que ejercieran en ella la profesión. Fue Arturo Álvarez-Buylla su primer presidente y 142 médicos se inscribieron en sus registros.

El primer domicilio social del Colegio estuvo ubicado en el bajo del número 52 de la calle Uría y no fue hasta junio de 1965 cuando se trasladó a la que hoy es su sede central, el icónico edificio propiedad del Colegio, diseñado por el arquitecto ovetense Julio Galán.

Como recoge Carmen Gorostiaga, antigua bibliotecaria de la institución, en su "Historia del Colegio Oficial de Médicos de Asturias", el precedente más inmediato de la organización colegial fue la Asociación Asturiana de Clases Médicas, fundada en 1884 por Carlos Sánchez Gutiérrez. Esta Asociación tenía una publicación llamada "Revista Asturiana de Ciencias Médicas" poseedora de un subtítulo muy expresivo de sus directrices: "Ciencia, unión y moralidad profesional", que definía claramente el espíritu de su creación.

Nacía la Asociación impulsada por la variable legislación existente en aquella época que daba lugar a la concurrencia, para realizar actos médicos, de hasta 35 titulaciones diferentes. Esa situación originaba la lógica desconfianza por parte del enfermo de la capacidad técnica del que ejercía, así como conflictos de toda índole penal inclusive.

Esta iniciativa y otras desarrolladas a nivel nacional, fueron los cimientos para que se legislara en España en favor de la creación de los Colegios Profesionales. Su objeto, según indica la ley, es la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.

En el caso de la actividad médica, existe una vinculación social innegable. Como escribía un expresidente colegial, el doctor Valdés-Hevia, "en una sociedad en la que el hombre no acepta su condición humana y se rebela ante sus limitaciones y su fin, el médico sigue siendo una figura especial para hacer comprender al enfermo su vocación de ser humano, porque ve a ese hombre en todo su recorrido; naciendo a la vida, saliendo a su encuentro y, ya en la ruta, cayendo y, callando, levantándose, aprendiendo, expresándose, enfermando y muriendo. Aquí, en esta actividad, es donde actúa el ‘alma médica’ que no deja de ser el compendio de valores de la medicina tradicional y humana, que se dan en un hombre inclinado ante otro ser postrado y que necesita y de nuevo añora nuestra sociedad para sentirse segura y feliz. Estos valores no pueden morir, son nuestro mejor legado para los médicos que nos sucedan en el ejercicio profesional". Esos valores, recogidos en el Código de Deontología Médica, la norma básica que rige la actuación médica en cualquier ámbito, son la garantía de cumplimiento del compromiso ético con los ciudadanos.

Los Colegios y, especialmente el Médico, fueron desarrollando diversas iniciativas a lo largo Los de los años que velaron y lo siguen haciendo, por la seguridad y protección de los médicos, con el objetivo de permitirles ejercer de forma óptima la responsabilidad social de su trabajo.

En los años 20 del pasado siglo se creó la Sociedad de Socorros Mutuos, antesala de la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad con fines asistenciales de 1942, pionera en la protección social de los colegiados. Posteriormente, se regulaba la publicidad en la profesión y se creaba el Patronato de Huérfanos, precedente de la actual Fundación de Protección Social, donde se garantizaban con la aportación solidaria de todos los colegiados, las ayudas a manutención y a la formación de los huérfanos de médicos.

Más adelante y más cercanas a nosotros, aparecen en el Colegio nuevas prestaciones que generan un entramado envidiable desde el punto de vista socioprofesional: las asesorías fiscal, legal y social y una sólida sección de formación continuada. También surgieron otras, algunas recientemente, de promoción cultural y de relación entre los colegiados (coro musical, equipo ciclista, grupo de senderismo, Colección Chejov de libros de escritores médicos, etcétera) que complementan y enriquecen el objetivo básico del Colegio que acoge, actualmente, a más de siete mil colegiados.

Han sido numerosas las figuras insignes ligadas de una u otra manera al Colegio, entre las que se encuentran personalidades como Severo Ochoa de Albornoz, Juan Ramón Castroviejo, Carlos Jiménez Díaz o Francisco Grande Covián. Son todas importantes, pero tanto como ellos lo son todos los colegiados y trabajadores del Colegio que, desde su inicio hasta ahora, 125 años después, han contribuido y contribuyen a hacer grande, con su saber y su esfuerzo, a esta institución. A ellos el agradecimiento desde esta Tribuna. Retomando al doctor Jorge Valdés-Hevia, "ese saber y esfuerzo es lo que hará que la sociedad siga teniendo fe en nuestra misión, y valore la excelencia de nuestro ejercicio. El relevo debe seguir generación tras generación hasta que la medicina se acabe cuando deje de existir el último hombre sobre la tierra. Solo en ese momento, dejará de ser necesaria".