El AVE de las 06.56

De acuerdo, hay que madrugar, pero a las diez ya estamos disfrutando de unos churros en Madrid. Un paso de gigante. Y también la culminación de un episodio curioso: tardar 42 años en crear un trazado de 50 kilómetros. En principio, algo difícil de explicar; el Transiberiano, con 9.288 km. se completó en 55 años, con los medios de la época, es decir, a mano.

No obstante, en un país en el que se levantan vías férreas destinando materiales y ferrocarriles enteros a la chatarra, la apertura de un trazado es gran noticia. Por tanto, toca disfrutar: estaremos más cerca del resto de España, pues hoy las distancias ya no se miden con el sistema métrico-decimal sino con el reloj. Ganaremos en rapidez, y cuentan que el transporte de mercancías será más barato porque se podrán utilizar convoys gigantescos.

La reducción del tiempo animará a viajar, lo que redundará en goce y en hacer caja los comerciantes -el pañuelo para la niña, la docena de carbayones, esas dos botellas de sidra con el vasu-, y los hosteleros, todos ellos tan asturianos como los demás. Y estos últimos venden de comer, y todo lo que venden lo tienen que comprar. Y ahí nace otra ventaja: parte de esos alimentos son producidos por otros asturianos, nuestros agricultores y nuestras agroindustrias.

Solamente la Comunidad autonoma de Madrid tiene siete veces más de habitantes que nuestro Principado. Pero tiene que apetecérseles venir. Es por ello que hay que aplaudir las acciones promocionales que habrá de este paisín verde en lugares de gentío y barullu. Porque la realidad es que “el buen paño en el arca NO se vende”. Van a poner anuncios en las estaciónes de Chamartin y Atocha; bueno “nunca por mucho trigo fue mal año”, pero piensen algo: En la estación ya es tarde, porque el viajero que llega ya ha elegido el destino en su casa.

Para saber algo, pregunté a un compañero de profesión de León si habían notado el efecto del AVE. "Tenemos unas ganas locas de que abráis ese maldito tunel, a ver si aliviamos; esta ciudad es pequeña, y no tiene capacidad para comerse tres AVES al día; a ver si se les bajan los humos a los hosteleros. En la milla de oro -de la estación a la catedral- un simple prieto picudo, ya está a dos cincuenta euros".

Se anda vendiendo la llegada del AVE, o como se llame, como el maná, pero ese alimento solo existió durante la travesía de los judios por el desierto. Caía todos los días, menos el sábado, pero lo arreglaban recogiendo el doble el viernes. Eso fue hace mucho.

Veamos lo agrario: Para este sector las ventajas serán muy endebles. Por dos razones: porque gran parte de los consumibles en la restauración en Asturias son foráneos: la lechuga de la ensalada, patatas, frutas, hasta carnes aunque usted no lo crea, son producidas en otras tierras. Se libran la sidra, los quesos, los kiwis -uno de nuestros productos estrella- los filetes de Asturiana de Los Valles para el famoso cachopo (por cierto, ¿donde sirven carne de Asturiana de La Montaña?), algunos compangos, y les fabes, aunque ésas con cierta prevención, porque pueden estar dándole gallego por liebre.

La otra razón es que en Asturias no hay sector agrario. Existen productores de todo, tenemos un suelo excelente, un clima ideal, pero el señor que produce repollos o ajos puerros o lo que sea, no tiene forma de venderlos, al no haberse creado canales de comercialización, teniendo como único camino caer en manos de grandes comercializadoras que, curiosamente, son las que marcan el precio, como sucede con la leche. Algo sorprendente; es como si usted va a comprar unos zapatos y le dice al señor de la zapateria: "No, no, ochenta euros no, treinta y dos". La realidad es que el sector agrario asturiano ya es solo testimonial, no llega al dos por ciento del PIB.

Consultadas para este artículo gentes de la agroindustria, han respondido lo mismo, que quizá les llegue algo indirectamente, pero nada más. En cuanto a la ventaja de las mercancías, para ellos no lo es tanto, pues ya tienen sus canales de transporte. Por cierto, ¿sabian que estamos vendiendo sidra natural a Rusia? Y aquí reducimos el consumo en invierno porque decimos que hace frío...

Pero veamos las cosas como son; no todo es gris: actualmente existe gran capacidad de inversión; mejicanos, alemanes, franceses han visto las posibilidades agrarias y forestales de esta tierra, y hay algo evidente: la historia no acabó, y el futuro depende de nosotros mismos, por tanto, manos a la obra.

Otro asunto con miga es lo que va a suceder con la rampa de Pajares, la gran obra centenaria, que discurre además por unos paisajes de asombro, que es el otro producto natural que queremos vender. Parece que son necesarios setecientos millones de euros para regenerarla. La cifra es de ADIF, parte interesada en cerrarla, por tanto fuera de madre sin ninguna duda. Urge: presupuestos de verdad, independientes, y antes de ponerse a levantar vias y tapiar túneles reunir a todos los sectores implicados para dar con la solución. Entre nosotros: ¿En serio creen que si una obra tan asombrosa como la rampa de Pajares, verdadero tesoro técnica, histórica y paisajisticamente, requerida además por constructoras españolas de trenes (*), en lugar de estar en Asturias estuviese en otra Comunidad autónoma más al este, que al parecer abunda en hechos diferenciales -que confieso no saber muy bien lo que es eso- la ministra de la cosa se atrevería a desmantelarla?

Una pequeña crítica: alguno de los trenes, a pesar de ser de "largo recorrido", no llevará cafetería sino una humilde máquina tragaperras de café. Agatha Christie jamás se subiría.

(*) Según el catedrático de la Universidad de Oviedo D. José Giron, CAF y otras empresas españolas que usaban Pajares para pruebas tendrán que transportar por carretera sus máquinas a Eslovenia, lugar donde existe otro trazado similar.