La aventura de la alta velocidad: beneficios y temores ante su inminente llegada a Asturias

Se cumplen 180 años desde que se hizo pública la idea de utilizar el ferrocarril en Asturias. Fue en 1843 cuando se empezó a estudiar el sistema de transporte del carbón desde las minas de Langreo y Siero hasta los puertos de mar, de Gijón primero y luego de Avilés. Es decir, el Principado fue uno de los primeros territorios donde las máquinas a vapor empezaron a recorrer las vías en España. Era el siglo XIX. El mismo Principado será ahora uno de los últimos territorios donde se implante el tren del siglo XXI. Por fin lo que se nombraba hasta hace poco como el transporte del futuro llega a ser el transporte del presente. Mi memoria alcanza tres cuartos de siglo, han sido muchos y largos viajes en ferrocarril.

Avión, barco, coche, tren

He viajado en todos estos diferentes vehículos. Ahora se puede hacer en cohete. Pronto se podrá trasladar uno en aeromóvil. Quizá en cápsulas por tuberías herméticas a gran velocidad, como proponen algunos estudios. De estos últimos no puedo hablar porque no tengo experiencia. Sí puedo afirmar que la alta velocidad ferroviaria es el más seguro, sostenible, ecológico y rápido transporte en la actualidad y el inmediato futuro.

Joyas de la ingeniería

Cuatro horas empleaba el tren para trasladarnos de La Felguera a Llanes, distantes unos 105 kilómetros, a mediados de los años cuarenta del pasado siglo. Más de una hora para recorrer la treintena de kilómetros que hay entre La Felguera y Gijón y un tiempo parecido se tardaba en ir de La Felguera a Laviana. Esos eran los trayectos que frecuentaba en mi infancia.

Trenes de madera, asientos de madera, con entrada por todas partes de la carbonilla que desprendía el humo de las maquinonas que impulsaban el convoy. Paradas en todos los apeaderos, incluso en el de Balmori (Llanes), que se encuentra en medio de un prado. Cestas de comida para soportar los largos viajes. Toda una aventura.

Los trazados, hoy considerados joyas de las infraestructuras de la ingeniería, tenían sus curiosidades. A mitad de trayecto entre Langreo y Gijón existía el llamado Plano de San Pedro. Era un plano inclinado de 715 metros que libraba una pendiente del 12% en el desnivel que existía entre las estaciones de San Pedro y La Florida. Llegados los convoyes a una de estas estaciones se iban subiendo o “descolgando” los vagones uno a uno para salvar los 92 metros de diferente altura entre ambas estaciones.

Si en los trayectos de alta velocidad se han de realizar cambios para adaptar los rodamientos de los vagones a la vía por la diferencia de ancho del siguiente recorrido, en el plano de San Pedro, el intercambiador salvaba un plano de cerca de un centenar de metros de desnivel. Se empleaban entre veinte minutos y media hora, según la composición del convoy, para realizar la operación. Hace sesenta años dejó de funcionar tras la modernización de la estructura vial con un túnel de poco más de cuatro kilómetros.

La obra para atravesar la Cordillera Cantábrica está considerada también como una joya de las infraestructuras de ingeniería. Claro que los avances técnicos de la ingeniería y de la locomoción dejan casi obsoleto ese trayecto estudiado y realizado en el siglo XIX. Para recorrer los 28 kilómetros que distancian Puente los Fierros (Asturias) de Busdongo (León), a ambos lados de la cordillera, los trenes han de atravesar 63 túneles y el tiempo en recorrer ese tramo es de aproximadamente de una hora. Nada que ver con la estructura y el tiempo de recorrido con la Variante. Y el beneficio que comporta.

300.000 viajeros perdidos al año

Los avances entre 1843 y 2023 pueden considerarse grandes, pero son muchos años entre una y otra fecha cuando el ferrocarril en el Principado sigue siendo bastante desastre. Asturias, una de las provincias con mayor trazado de cercanías (unos 370 kilómetros en nueve líneas con 156 estaciones), sufre grandes problemas de funcionamiento e infraestructuras en este tipo de ferrocarriles.

Existen tramos en que los trenes circulan a entre 20 y 30 km/h como precaución ante el deterioro del trazado. El abandono es de tal magnitud que en una década ha pasado de cinco a menos de dos millones de viajeros, perdiendo unos 300.000 por año. Un ferrocarril que sería un complemento ideal para librar el mapa de sinuosas carreteras que tiene la comunidad debido a su orografía.

Entrar o salir de la patria del innovador Jovellanos siempre ha sido problemático y costoso. Seis de los dieciocho titulares que han ejercido el cargo en el Ministerio de Fomento (el departamento ha tenido diferentes denominaciones) desde la implantación de la democracia a finales de 1978 han especulado sin recato con la comunicación vial y ferroviaria entre el Principado y el Reino. Una comunidad donde una autovía de unos 250 kilómetros de largo por la zona orográfica más llana ha tardado en construirse más de 25 años, una provincia que ha sufrido varias reconversiones, que ha visto desmanteladas sus industrias minera y siderometalúrgica y su ganadería e intenta buscar para vivir el recurso del turismo, es constantemente ninguneada por la Administración central.

Cerrada la autopista del mar –que conectaba con un considerable ahorro para turistas y transportistas el noroeste industrial español con el oeste industrial europeo– hace ya nueve años y con unas débiles comunicaciones aéreas, la llegada de la alta velocidad puede resolver algunos de los problemas de transporte. No todos. Se puede preguntar en Langreo por el soterramiento de las vías y las respuestas muestran desesperación.

Beneficios y temores

Si la infraestructura ferroviaria provincial no mejora, el AVE beneficiará a una buena parte de la comunidad, pero no resuelve los problemas de las alas. Seguiremos hablando de Finistropol a Llanesterre para mencionar irónicamente la enorme distancia entre los límites de una comunidad con bastante historia, pero poco reconocida.

Asturias mantiene, integrada en Feve, la línea ferroviaria europea más antigua en funcionamiento. Pero con las glorias pasadas no se come. Y a las futuras hay que estudiarlas a fondo.

Tras la larga espera por el AVE y cuando se aplaude su llegada surgen voces que cuestionan el futuro de nuestra comunidad: el peligro de saturación en cuanto a la llegada masiva de un turismo que atiborre nuestro paisaje de construcciones, sobre todo en una costa guarecida de un urbanismo excesivo, destructor de bellezas naturales; una saturación que desbarate nuestra riqueza gastronómica y supere nuestra estructura hostelera, que convierta en “hora punta” cualquier camino o sendero del vernáculo espacio que caracteriza al Paraíso Natural.

Bienvenido sea el sostenible y ecológico transporte ferroviario de la Alta Velocidad.

Comodidad y sostenibilidad Un autobús urbano nos lleva desde casa a la estación. Una terminal dentro de la ciudad. Ya no tenemos que viajar hasta el aeropuerto, donde hemos de estar, al menos, una hora antes del vuelo y pasar una serie de trámites previos al embarque. Atravesamos los pasos de seguridad y nos llaman para pasar el andén. Una vez sentados en el tren, bajamos la bandeja y abrimos el ordenador, sacamos un smartphone o el periódico e iniciamos un viaje tranquilo en un vagón en el que apenas se nota el movimiento a pesar de alcanzar una velocidad de más de trescientos kilómetros a la hora. No hay sensación de ligereza o aceleración. Pocos minutos en una terminal dinámica a la que se puede acudir andando. El trayecto, sin apenas ruidos (hay vagones en silencio), dependerá de la distancia a la que viajemos. Y ya en destino, la mayoría de las estaciones se encuentran dentro del casco urbano, atendemos sin nuevos viajes o trámites, nuestra tarea. Todo está cercano, sin sensación de lejanía. La gran diferencia entre ambos sistemas de viaje es la comodidad de la alta velocidad, la sencillez de trámites y, muy importante, la sostenibilidad. Es mucho menos contaminante, lo que ha llevado a las autoridades comunitarias europeas a recomendar la supresión de los vuelos cortos donde ya exista una comunicación por tren. Lo más costoso es la infraestructura, pero esa es una cuestión recuperable, amortizable. La recuperación de las Cercanías es lo que se deben plantear ahora las administraciones.