"Ser un niño atrapado en la contracultura de los 60 era terrorífico"

"Monica" (Fulgencio Pimentel), la última obra del historietista Daniel Clowes se ha convertido en un fenómeno editorial en Estados Unidos. Historieta posmoderna, tiene numerosas referencias culturales y al trabajo previo y a la vida del autor, estructura fragmentaria y muchas capas de lectura. Da placer visual y narrativo, incluso en sus episodios más enigmáticos y transmite amor por el oficio de dibujante de cómics. Daniel Clowes (Chicago, 1961) responde por videoconferencia desde su estudio en Oakland.

–Dedicar 7 años a "Monica", ¿le produjo ansiedad u obsesión?

–No. Dediqué mucho tiempo a decidir qué iba a dibujar. Al principio tenía muchas ideas y encontrar la manera de que encajaran de forma coherente no fue especialmente divertido. Una vez tuve todo claro, nunca he disfrutado tanto con mi trabajo. No quería que acabara, me lo pasaba bomba, añadía más y más detalles y probaba cosas que no eran imprescindibles. El día en que terminé el álbum no me sentí triunfante, sino triste. Fue como mandar a un hijo a la universidad.

–La contracultura de los años 60 suele presentarse como un sueño utópico. A lo sumo, se añade que se convirtió en una pesadilla a partir de un momento. Solo refleja la pesadilla. ¿Por qué?

–Espero que solo por la estética de "Monica" y por algunas de las cosas que he dibujado en mi carrera se vea que aprecio realmente la libertad artística y el "look" de los años 60, pero ser un niño atrapado en medio de toda esa gente que trataba de crear un nuevo mundo era terrorífico. No había ninguna seguridad, era caótico. Quería capturar esa sensación más que hacer una evaluación histórica.

–Hay una larga y muy importante corriente de novelas y películas sobre la búsqueda de una persona como "El corazón de las tinieblas", de Joseph Conrad, "Centauros del desierto", de John Ford y "Hasta que te encuentre" de John Irving. ¿Tuvo presente esa tradición cultural?

–Pensé bastante en la estructura de "Centauros del desierto". Hay un hecho inicial muy claro y un hecho final también muy claro, cuando acaban encontrando a Natalie Wood. Pero la película tiene una estructura episódica que te permite tomar desvíos, siempre y cuando tengas claro dónde va a terminar todo. Sabemos que van a terminar encontrándola y eso permite que la historia avance de manera inusual. Es como una composición de jazz en la que tienes un principio y un final y entre ambos una estructura vaga durante la que puedes tomar diferente direcciones mientras sigas más o menos el camino. Las historias sobre la búsqueda de una persona desaparecida siempre me han interesado porque mi infancia es tan difícil de comprender para mí que siempre he estado buscando su significado, ese momento perdido que lo explicaría todo. Nunca he estado seguro de los hechos reales de mi infancia. Nadie quería hablar de ellos.

–¿Es una obra autobiográfica?

–Desde el punto de vista emocional, de cabo a rabo. Intenté atrapar cómo me sentía en cada momento de mi vida y convertirlo en una historia. A menudo los hechos relatados no han sucedido en mi vida, pero reflejan cómo me sentía en distintos periodos.

–Se ve que le gustan los tebeos de la editorial EC.

–Cuando era un adolescente no había oído hablar de ellos. Llevaban tiempo sin imprimirse y nadie hablaba de ellos. Vi en una librería de Chicago un libro titulado "Horror comics of the 1950’s", lo cogí y no podía creer lo que veía. Me pareció más extremo que cualquier cómic "underground" que hubiera visto, y no entendía que ese material se hubiera publicado en los años 50. Había visto bastantes películas y series de los años 50, en las que no había reniegos ni sangre y las parejas dormían en camas separadas. Dos personas se disparaban la una a la otra y simplemente caían. En el mismo momento, esos tebeos mostraban a un hombre troceando a su mujer y arrojando los pedazos al cubo de la basura. Me volaron la cabeza. Primero me interesó la impactante verdad que mostraban, pero a medida que fui profundizando en EC fui viendo lo hermosamente dibujadas que estaban por algunos de los mejores dibujantes de cómic de todos los tiempos, trabajando simultáneamente, compitiendo entre ellos. Por tontas que sean algunas historias, esos cómics tienen gran significado para mí y están entre los mejores de su estilo.

–"Monica" recupera temas ya presentes en "Como un guante de seda forjado en hierro", su primera gran obra como la búsqueda de una persona y las sectas.

–Durante un periodo me obsesiono con un artista, digamos Alfred Hitchcock, y veo todas sus películas y pienso en ellas cada día. Hasta que me canso y paso a otra cosa. Entonces, 10 años después, me apetece revisar esa obra y miro todas las películas otra vez. Y son muy diferentes. Unas son mucho mejores de lo que pensaba y otras mucho peores. Quería que "Monica" fuera una revisión de "Como un guante de seda forjado en hierro" 30 años después. Tengo un conocimiento más profundo de esos temas, entonces yo era sobre todo instintivo.

–¿Por qué sus historias suelen tener una atmósfera como sonámbula?

–No quiero que mis historias tengan la cualidad serpenteante de los sueños, quiero que estén enfocadas, pero los sueños son una expresión honesta de nosotros. Ahí no podemos censurarnos y nos metemos en asuntos muy incómodos y muy personales. Intento seguir ese código. Intento ser tan honesto y audaz con asuntos incómodos como lo sería en un sueño.

–En ‘Monica’ regurgita imágenes que le han impactado a lo largo de su vida, sobre todo de niño. ¿Hay un patrón en las imágenes que le han fascinado?

–Tendría que examinarlo y pensarlo. Seguro que lo hay, pero diría que siempre giran en torno a lo inesperado. Son esas imágenes que nunca podrías haber imaginado y que existen. Te hacen ver el mundo de manera completamente diferente y te indican que hay un millón de cosas que podrían ser dibujadas, o sobre las que podrías escribir, o que podrías filmar porque nunca han sido vistas. Tendemos a asumir que todo ha sido hecho y nos limitamos a refreír una y otra vez las mismas cosas. Hasta que esas imágenes aparecen para decirte que estás viendo el mundo a través de una lente muy pequeña y que hay millones de cosas que pueden convertirse en arte.

–En los 90 ilustró muchas portadas de discos de grupos de la escena rock independiente. ¿Había un sentimiento de comunidad entre dibujantes y músicos?

–Lo que había era envidia de los músicos. Podíamos pasar meses haciendo nuestros cómics y todos nuestros fans eran tíos con barba, mientras que con solo 15 minutos encima del escenario los grupos de rock tenían un montón de chicas a su alrededor. Los cómics eran tan detestados por la cultura de masas que éramos felices de gustar a cualquiera. Unos y otros formábamos parte de la misma cultura marginal y nos dirigíamos al mismo público, gente harta de todo lo que venía del "mainstream", fueran cines, librerías o la radio.

–Me chifla su portada de ‘Pay day’ (1989), de The Raunch Hands.

–Igual fue la primera que hice. Me gusta la ilustración y me gustaba mucho el grupo. Los conocí bastante bien cuando vivía en Nueva York. Ahora escucho más bandas sonoras: Ennio Morricone, Henry Mancini, John Barry... y los Kinks, mi grupo favorito.

–En la doble página de ‘Monica’ donde aparecen los créditos cuenta la historia del mundo en 20 viñetas. ¿Cómo los eligió?

–Tenía muchos más. Fue un proceso de edición complicado. No quería que fuera una historia objetiva de la vida en la Tierra, sino la visión de Monica, una historia del mundo según la cultura general de una persona no especialmente interesada en la historia.

–"Monica’ es un acontecimiento editorial en Estados Unidos. ¿Está marcando un hito en la historia del cómic?

–Ni idea. Fue muy bonito trabajar 7 años en algo que ni siquiera vio mi esposa. Estaba contento con lo que había hecho, pero dudaba de que pudiera interesar a nadie más. Comprobar que la respuesta no solo es positiva, sino que cada persona hace una interpretación diferente, es muy gratificante y mucho mejor de lo que esperaba. Pero ya no sé nada más.