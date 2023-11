"De niño era de misa diaria, pero en la Laboral me hice ateo"

José María Sierra Escobio (San Julián de Bimenes, 23-2-1951), se hizo empresario tras formarse como ingeniero técnico industrial en la Universidad Laboral de Gijón. Hasta hace poco era el presidente honorífico del PSOE de Bimenes.

Hijo de minero. "Nací en El Cuetu, una aldeína de seis casas. Mis padres se llamaban Belarmina Escobio Vigón y José María Sierra Castrillón, "Pin", que fue minero en La Mosquitera y luego tuvo un almacén, y cuyo nombre se le puso a la Casa del Pueblo de Bimenes el año pasado. Yo soy el mayor de tres hermanos. Nací en plena postguerra y fame no pasé nunca, pero ganas sí. Mi madre tenía una frase muy buena cuando nos daba de comer me decía: ‘a companga, Pepe’, que era cuando había poco chorizo o lo que fuera, para que lo comiera con mucho pan. Eso quedome hasta hoy. Ye el día de hoy que cuando la mujer me hace un bocadillo le digo: ‘Echa-y carne a barullu y pan poco’".

Misa diaria. "A los cinco años ya comulgué. En aquella época significaba saber de pe a pa el libro del catecismo del padre Ripalda. Yo me llevaba muy bien con el cura de la parroquia de San Julián, Don Jesús, que era muy dictador y pegaba a los niños, pero yo no sufrí nada de eso. Yo era de ir a misa diaria, cuando mis padres era ateos, republicanos y rojos. Y yo no podía perder la misa. El cura llevábame a la rectoral y tratábame como a un señor. A mí nunca me pegó, pero a otro niño, ‘Pichi’, pegoi una hostia y dejolo sordo".

La escuela nacional. "Las primeras letras fueron con una muyer que había allí que era un poco más lista que los demás. Hasta que, creo recordar que con 7 años, fui a la escuela nacional. Me tocó un maestro que no pegaba, lo que no era lo habitual en la época, pero aprendí poquísimo. Luego se estableció un paisano allí que había acabado los estudios de Derecho que ye la persona más importante en mi vida después de mi padre, porque ese sí que daba clases: Alfonso Felgueroso. Ese maestro sí que era exigente. A los 9 años ya fui a examinarme por libre al Instituto Alfonso II de Oviedo. Entonces la asignatura de Religión era muy importante; era en la que yo sacaba nueves y dieces. Yo me examiné hasta tercero de bachiller y luego saqué la beca para la Universidad Laboral".

La Pirenaica. "En mi casa se escuchaba La Pirenaica siempre. Yo iba primero para la cama y buscaba la emisora y luego venía mi padre, porque dormíamos en la misma habitación. Mi padre me decía siempre, ‘guaje, no se te ocurra hablar de esto’. Tenía 12 años cuando el régimen mató a Julián Grimau y en La Pirenaica dijeron que los mineros asturianos ya estaban en huelga. Era mentira. Ahí vi yo lo que era la propaganda. Hablaba de aquella Dolores Ibárruri. Le dije a mi padre ‘esto ye mentira’ y él me contestó, ‘sí, hombre, pero tienen que decir algo’. Por La Pirenaica entereme que a Julián Grimau, que luego fue fusilado".

Ateo en la Laboral. "Acostumbrado en el pueblo a jugar al fútbol con alpargatas y llegas a la Laboral y tienes camisetas y botas y comías bien. El cambio fue brutal. Como yo de niño era tan religioso, cuando saqué la beca para estudiar en la Universidad Laboral, mi padre díjole a mi madre, ‘este guaje ye como ye, va a salirnos cura’. Llegué a la Laboral y cambié y hoy soy más rojo que mis padres y ateo. Una de las cosas buenas que tuvo para mí la Laboral fue descubrir quienes eran los curas. La última vez que comulgué fue en mi cumpleaños de los 15 años".

Régimen militar. "El régimen en la Laboral era militar en aquella época. Se hacía todo en filas y en silencio. Te levantabas en un dormitorio corrido, llegaba el cura, tocaba un silbato, poníaste en fila, bajabas a misa y después en fila a desayunar. Todo el silencio. El cura pitaba, bendecía los alimentos, volvía a pitar para que nos sentáramos y volvías a pitar y entonces ya podíamos hablar. Volvía a pitar, a callar, otro pitido para que nos levantáramos y otro para que fuéramos saliendo por divisiones. Había diez divisiones de más de cien alumnos, que a su vez estaban divididas en secciones con 30 alumnos que tenía cada una un jefe de filas, el alumno que se ponía el primero. Siempre que circulabas por la laboral, en filas y en silencio. Cuando llegaba la hora de las notas, te hacían levantarte y las leían delante de todo el mundo con comentarios. Uno de los peores días de mi vida fue en una lectura de notas en la que había suspendido matemáticas".

Cine, parque y playa. "Los sábados nos hacían formar en el patio a los mil alumnos, para la misa de La Salve. Una cosa obligatoria era ver cine a las 7 de la tarde en el Teatro de la Laboral, cuando yo en Bimenes podía ir una vez cada dos meses. El sábado cine cultural y el domingo películas muy buenas. Los sábados también nos dejaban bajar a Gijón. La primera vez, para mí fue un mundo, llegar al parque de Isabel la Católica con los juegos para niños y los cisnes; fue un descubrimiento para mí, como la playa de San Lorenzo, cuando ibas paseando por El Muro y nos poníamos en un sitio a escapar de las olas que salpicaban. Recuerdo que iba el Sporting de Gijón a entrenar a los campos de la Laboral y los alumnos teníamos la prerrogativa de entrar al Molinón pagando cinco pesetas y nos poníamos en el fondo norte. Al estar interno, a casa sólo podías en Navidad, Semana Santa y verano. A mí me dejaron ir una vez porque habían ingresado con meningitis a mi hermano en Oviedo. Los curas nos obligaban a escribir a casa una carta una vez a la semana. No había teléfono".

Formación técnica. "El primer año me enseñaron carpintería, el segundo ajuste, el tercero y cuarto, fresadora y después hice torno y al estudiar la Ingeniería Técnica Industrial aprendí soldadura. Estoy seguro de que en Asturias no había una formación técnica como la de la Laboral y apostaría a que en España tampoco. Excelsa. La humanística nada. Lo que sé de historia es porque lo aprendí por mí mismo. Pero pienso que fue una solución muy buena para aquella época".

Fútbol. "En la Laboral había muchísimo deporte. Mil tíos allí en edad juvenil, sin muyeres. Así desde los 13 años que entraste hasta los 23 que saliste. Eso lo compensaban con el bromuro en las comidas y con el deporte. Yo fui el portero del equipo de fútbol de la Laboral, que subimos a primera juvenil. Aquel curso, que quedamos segundos después del Turón, era un curso difícil, pero lo más importante para mí era el fútbol. Consecuencia, suspendí y tuve que marchar para casa un año. La aprobé luego y pude volver para la Laboral. En aquel año que había vuelto a Bimenes, jugué en el Iberia, pero de delantero centro. Ese año que me echaron, en 1970, para mí fue el mejor, estuve en casa y además ligué. Fui al baile y conocí a mí mujer y ya no hubo más. Iba a clases particulares en Oviedo y al volver a Bimenes, a ayudar a mi padre en el almacén. Cinco amigos también hicimos un grupo de baile regional, el Grupo Montañero Suero, el mismo nombre que el grupo de montaña que había creado el cura Don Julián y con el que pateé los Picos de Europa. Estuvimos ocho años con aquel grupo de baile".

Intento de huelga. "Al volver a la Laboral para estudiar la ingeniería, el fin de semana ya iba a casa, a estar con la moza. De aquella se tardaba de cuatro a cinco horas en llegar de Bimenes a Gijón con dos transbordos de tren, que cogía en Carbayín. En la ingeniería, en la Laboral ya no te obligaban a ir a misa, dejábante salir y venir por la noche, siempre que avisaras antes al cura porque la Laboral la cerraban. Yo era muy cobarde, pero algunos hacían la picaresca de subir por la parte de atrás y picarte a la ventana para que les abrieras. Al que cogían lo fastidiaban. Cuando Franco hizo un referéndum para nombrar a Juan Carlos para ser rey cuando él muriera, en la Laboral hubo un movimiento contra eso, en el que sobre todo participaron los alumnos vascos. Se intentó hacer una huelga y la respuesta de la dirección fue enviar una carta personal a cada padre advirtiendo de lo que ocurría y de que lo podían expulsar. Cuando llego a casa, mi padre me armó la de mi madre. Y a todos los compañeros lo mismo. Represión, en este sentido, habíala. Aquello fue franquista y hubo adoctrinamiento. Los lunes formábamos en el patio de la Laboral y salía el profesor de Política, Sixto Armán de la Vega, a hablar desde el balcón que hay donde el teatro, dando la consigna que luego tenías que desarrollarla en la clase de Política. Un año yo saqué un segundo premio en Política y cuando lo llevé para mi casa, mi padre se subía por las paredes del disgusto. Uno de mis compañeros de estudio fue Juan Manuel Martínez Morala, que era el delegado de curso y ya entonces iba a dar clases gratis a Tremañes, a Villacajón. Era muy social. El no era interno, pero como compañero no era de diez, era de once. Otro compañero era Miguel Iglesias Ballina, que estaba en el PCE. Acabé la ingeniería técnica en 1974. El último curso de la ingeniería, había una asignatura que nos daba Viliulfo Díaz, economía. Explicaba muy bien y era muy exigente. El último examen de la carrera que tuve fue con él, oral y hacía preguntas de cultura general. Una de las cosas que teníamos que saber era la composición del Gobierno de España. Y en aquella época se había producido el atentado en el que mataron a Carrero Blanco, presidente del Gobierno, con lo que todo aquel gobierno cambió. Antes de que hubiera ocurrido un compañero me dijo ‘¿imaginaste que matan a uno del gobierno, ahora que lo sabemos todo y tenemos que volver a aprenderlo?’ Ocurrió".