En el tiempo de las víctimas la ruta de Jack el Destripador busca a las asesinadas

Suenan sirenas y vuelven a sonar. Y hasta un helicóptero de esos que rompen el aire. Whitechapel Road, que atraviesa el East End londinense, parece un barrio peligroso. Sin embargo, la realidad es más sencilla: ahí está el Hospital de Londres. No hace mucho que levantaron su edición más actualizada. El histórico, el del siglo XVIII, lame la gran avenida -cuatro carriles entre los de circulación normal y los de los de transporte público- ahora sirve como ayuntamiento de Tower Hamlets, el municipio -dentro de Londres- donde terminaron los cuerpos descuartizados (cinco u once, según los autores) que Jack el Destripador fue dejando en aquel otoño neblinoso de hace ahora 135 años.

Aquellas muertes pasadas pasaron de la realidad a la ficción hace décadas y lo hicieron con tal desempeño que el asesino quedó sólo en malvado y sus víctimas en nombres sin historia. Existe ahora, sin embargo, una corriente de humanización –de vuelta a la realidad, siquiera– de los sucesos que acaecieron entre los mediáticos días entre el 31 de agosto y 9 de noviembre de 1888, una corriente tan humanizada que incluso los guías de los "free tours" que recorren las calles de Spitalfields han dejado aparte las relaciones sangrientas de los informes judiciales por las historias terribles de aquellas mujeres degolladas, por primera vez, por el peso de la peor vida y, después, por la hoja de acero del cuchillo de su asesino.

Las ganas de perderse en un cuento de muerte y destrucción ha generado una pequeña industria en su entorno: el sombrero, el maletín y el cuchillo de Jack el Destripador luce en camisetas y hasta en comercios –hay hasta un restaurante que se llama Jack The Chipper: venden "fish and chips"–.

El pub The White Hart, en el inicio de la antigua calle George Yard, sigue sirviendo cervezas como hace 135 años. Justo en frente de este histórico pub sale un "tour" no tan "free" con unas decenas de turistas que se pierden por Gunthorpe St. (se llama así ahora la calle George Yard) para conocer, de primera mano el lugar en el que se levantaron los George Yard Buildings, donde Martha Tabram perdió la vida.

39 puñaladas después

Sin embargo, no todas las visitas guiadas de Whitechapel buscan salpicar con sangre histórica a los turistas. Lo explica el investigador español José Oranto que, siendo sevillano, vive en el barrio desde hace años, últimamente en Brick Lane, la calle más conocida de Spitalfields: "Hay dos maneras de acercarse a esta historia: la sensacionalista, la de los ‘sospechólogos’, la de los que buscan identificar al Destripador y ya está, y la nuestra, la de los ‘ripperólogos’, la que buscamos reconstruir no sólo la cadena de asesinatos de aquel otoño de 1888, si no también una historia fascinante como la que se desarrolló de los años victorianos".

Ya no se trata de apostar si el asesino es Montague Druitt, George Chapman o Aaron Kosminski. El protagonismo del relato que abrió el siglo XX una docena de años antes de tiempo ahora es de las mujeres: alcohólicas, prostitutas, alcohólicas y prostitutas.

El libro "Las cinco mujeres: Las vidas olvidadas de las víctimas de Jack el Destripador", de Hallie Rubenhold, cuya versión en castellano publicó Roca Editorial en 2020, ha contribuido a esta evolución. Se ha ganado una enorme colección de críticas por parte de los investigadores que llevan años metidos en desentrañar lo que sucedió entonces. La queja primera es porque se limita a biografiar a las cinco mujeres que los investigadores incluyen en el supuesto "canon": Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jean Kelly. Las del otoño del terror.

Las otras –Emma Smith, Martha Tabram, Alice McKenzie, Frances Coles, Rose Myllet y el torso anónimo de Pinchin St.– quedan fuera de su relato. Una elección simplificada que contradice los criterios morales que la propia Rubenhold propugna: que las mujeres sean las protagonistas del cuento y no su asesino, aunque sea, de hecho, el único punto en común de esas cinco mujeres de la historia.

Las carencias que han señalado los expertos en el libro de Rubenhold –algunas más de las aquí relacionadas– han conseguido despertar la atención del East End Women’s Museum, que nació en 2015, dice en la declaración de intenciones, publicada en su propia web, "en respuesta a una oportunidad perdida", cuando se abrió un museo dedicado a "un asesino en serie misógino" y no el de las mujeres que cayeron víctimas de sus cuchilladas.

El acercamiento a la historia de los sucesos que rompieron las primeras costuras del Imperio Británico ha pasado por la relación sanguinaria de las heridas, por la identificación del asesino y, ahora, por la cesión del protagonismo a las mujeres muertas.

Oranto y el periodista se detienen a la altura de Vine Court, un callejón entre las sombras en forma de "L". Son las cuatro de la tarde. Al principio del palito pequeño de esa "L" hay un edificio de mediados del siglo XIX. El investigador avanza lentamente en la investigación porque su nivel de atención es casi microscópico.

Todo esto se lo va a explicando al periodista mientras recorren juntos la acera derecha de Whitechapel Road, la calle de las sirenas, donde el aire se rompe con las aspas de los helicópteros que aterrizan en el Hospital.

Son las cuatro de la tarde. Unos tíos aguardan en la puerta de un local de comida rápida del callejón Vine.

"Te voy a enseñar una cosa que nadie enseña: aquí mataron a Harriet Lane. Este suceso, dice la prensa, fue el crimen más salvaje hasta los de Jack el Destripador. Tardaron un año en encontrar los restos de la mujer. Su novio los había enterrado. No está claro si lo hizo dentro de la casa o aquí afuera", dice echando la mirada a los pies. A los suyos y a los del periodista.